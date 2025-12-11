Пока в Киеве обсуждали котёл в Степногорске, наши ещё продвинулись у посёлка

Пока на Украине обсуждали котел в Степногорске Запорожской области, российские войска расширили зону контроля у города. Об этом сообщают российские ресурсы.

Котел в Степногорске не такой большой, да и украинских военных в нем поменьше. Тем не менее он есть, и о нем только сейчас с удивлением узнали украинские паблики, хотя российские ресурсы, в том числе «Военное обозрение», сообщали об этом несколько дней назад.



Украинские ресурсы критикуют Генштаб ВСУ за слив украинских формирований, попавших в окружение и не получивших до сих пор приказа на отход. Генералам досталось за Мирноград, который якобы «не окружен», а также за Степногорск, где уже несколько дней существует новый котел, организованный штурмовиками ВС РФ. Подчеркивается, что пока Сырский и его генералы заявляют о «стабилизации ситуации», российские войска берут ВСУ в окружение и уничтожают.

Как сообщается, в окружение попало около 50 украинских боевиков, засевших в многоэтажной застройке в центре Степногорска и не получивших приказа на выход. Они в полном окружении, выйти не могут даже при огромном желании. Наши работают в основном дронами и артиллерией, стараясь избегать ненужных потерь. Как считают некоторые российские военные эксперты, в ближайшее время окруженную группировку добьют окончательно, если она не сдастся в плен.


Между тем штурмовые подразделения расширили зону контроля в районе Степногорска, продвинувшись в западном и северном направлении. Наши вышли к трассе, идущей в сторону Речного, еще на одном участке.
  1. kromer Звание
    kromer
    +9
    Сегодня, 19:17
    Наши активизировались. Это не может не радовать.
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +6
    Сегодня, 19:29
    Котел за котлом! Хорошая тактика! Варитесь раки чубатые.)))
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 19:37
      Цитата: Лимон
      Котел за котлом! Хорошая тактика! Варитесь раки чубатые.)))

      Раки с укропом. laughing am good
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        +1
        Сегодня, 20:27
        Цитата: Бородач
        Раки с укропом.

        Я больше, раков с пивом люблю и чтобы раки не переваривать, тогда они хрустят.
  3. кот Краш Звание
    кот Краш
    +1
    Сегодня, 19:56
    Если не ультранацики, то полсотни рыл - невеликая добыча. Оцепить и не выпускать - через недельку вывесят подштанники, потерь не будет и патроны целы.
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 19:58
    Со Степногорска в сторону Орехова получится во фланг укрепрайонам всу. Также как и через Гуляйполе лазейка на север и запад. Значит Орехов скоро окажется в кольце
  5. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    0
    Сегодня, 20:26
    (Пока на Украине обсуждали котел в Степногорске Запорожской области) - ликвидировать и не будет темы для обсуждения
  6. Mraka Звание
    Mraka
    0
    Сегодня, 20:27
    Пятьдесят человек и уже группировка . Круто.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      0
      Сегодня, 20:34
      Такая эта война. Северск взяли 28 штурмовых групп численностью 84 человек, были конечно и дронщики, артиллеристы и другие воины, но на острие шли 84.