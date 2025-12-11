Пока в Киеве обсуждали котёл в Степногорске, наши ещё продвинулись у посёлка
Пока на Украине обсуждали котел в Степногорске Запорожской области, российские войска расширили зону контроля у города. Об этом сообщают российские ресурсы.
Котел в Степногорске не такой большой, да и украинских военных в нем поменьше. Тем не менее он есть, и о нем только сейчас с удивлением узнали украинские паблики, хотя российские ресурсы, в том числе «Военное обозрение», сообщали об этом несколько дней назад.
Украинские ресурсы критикуют Генштаб ВСУ за слив украинских формирований, попавших в окружение и не получивших до сих пор приказа на отход. Генералам досталось за Мирноград, который якобы «не окружен», а также за Степногорск, где уже несколько дней существует новый котел, организованный штурмовиками ВС РФ. Подчеркивается, что пока Сырский и его генералы заявляют о «стабилизации ситуации», российские войска берут ВСУ в окружение и уничтожают.
Как сообщается, в окружение попало около 50 украинских боевиков, засевших в многоэтажной застройке в центре Степногорска и не получивших приказа на выход. Они в полном окружении, выйти не могут даже при огромном желании. Наши работают в основном дронами и артиллерией, стараясь избегать ненужных потерь. Как считают некоторые российские военные эксперты, в ближайшее время окруженную группировку добьют окончательно, если она не сдастся в плен.
Между тем штурмовые подразделения расширили зону контроля в районе Степногорска, продвинувшись в западном и северном направлении. Наши вышли к трассе, идущей в сторону Речного, еще на одном участке.
