Генсек НАТО: Мы - следующая цель России, мы уже в опасности

Генсек НАТО встретился с германским канцлером и в ходе встречи была поднята традиционная для военного блока тема – «российская угроза». С криками «русские идут» в окно пока не бросаются, да и вряд ли собираются, зато много слов о том, что России нужно обязательно противостоять. А для противостояния первое и самое важное что? Правильно – увеличение государственных расходов на военные нужды, то бишь – деньги.

Марк Рютте объявил буквально следующее:



Мы – следующая цель России. И мы уже в опасности.

По словам генсека ООН, «Россия не остановится». И в этом его поддержал Фридрих Мерц, заявив, что Германия прикладывает усилия для повышения уровня безопасности.

Рютте:

Я боюсь, что многие впадают в самоуспокоение. Слишком многие не чувствуют опасности и бега времени. И слишком многие полагают, что время работает на нас. Но это не так.

По словам Рютте, пришло время действовать «прямо сейчас».

Все эти слова генсека западного военного альянса нацелены на то, чтобы выбить у стран, входящих в этот блок, новые объёмы финансирования. В идеальном варианте – 5% ВВП каждой из стран. Расходы ФРГ до этой планки пока значительно не дотягивают, потому Рютте и рассыпался в формулировках перед Мерцем, который, в принципе, и сам не прочь задрать военный бюджет Германии до показателей, каких не было с момента окончания Второй мировой войны.

В общем, всё как обычно: сначала бросаться на Россию, пытаться душить экономически, политически и в военном плане, потом объявлять, что Россия «нам угрожает» и призывать своих же налогоплательщиков раскошеливаться.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +7
    Сегодня, 19:09
    Нахрена России содержать пленных гомосеков laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 19:11
      .. ну передасты всерьёз верят что они в плену кому-то нужны... wassat
      1. Простой Звание
        Простой
        +3
        Сегодня, 19:21
        Ну, они (Рютте с Мерцем) без фанатизма же о "русской угрозе" рассказывают.

        А могли бы заявить, что у русских на Луне давно уже есть своя военная база, где за пультами в белых перчатках и тапочках сидят русские и ждут команды чтобы запустить атомные ракеты с Луны, которые сейчас невозможно перехватить, т.к падают вертикально на цель.
        в общем нужна своя европейская СОИ.
        1. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          0
          Сегодня, 20:25
          Если Рютте считает, что ЕС будет готова к нападению на Россию к 2030 в целях предупредительного шага, считаю необходимо задать ему простой вопрос - можно будет России напасть на ЕС в 2029 году?
      2. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 19:29
        Задом чуют...... wassat .......... Надеются то бишь.....
      3. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 19:42
        Цитата: Nexcom
        .. ну передасты всерьёз верят что они в плену кому-то нужны... wassat

        Главное к ним в плен не попасть. wink laughing
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 20:08
          Цитата: Бородач
          Цитата: Nexcom
          .. ну передасты всерьёз верят что они в плену кому-то нужны... wassat

          Главное к ним в плен не попасть. wink laughing
          С бородатыми проще было - всего-то голову отрежут. А эти ещё и..... belay
    2. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      0
      Сегодня, 19:38
      Думаю такие как Рютте и на западе мало кому упёрлись. Сняли бы его с должности, от греха, с формулировкой "Много каркает"
  2. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 19:14
    Верните деньги лишенцы и спите спокойно.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 19:17
      а вот не вернут! когда это такое было то??? Вы сами смотрите - там все базары о том как наше бабло притырить и за это не отвечать. Ну как их всех называть то после такого? и ведь ещё "законы" под это дело ищут...
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 19:55
        Цитата: Nexcom
        и ведь ещё "законы" под это дело ищут...

        У воров один закон - "Воруй всегда, воруй везде, чем больше, тем лучше".

        У них генетика воров.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 20:11
          Цитата: carpenter
          "Воруй всегда, воруй везде, чем больше, тем лучше".
          "Воруй с нами, воруй, как мы..." Но, не больше нас.
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 19:15
    По моему,уже пора всему руководству НАТО и Евросоюза с криками -Русские идут!-выбрасываттся с верхних этажей административных зданий . . . soldier
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 19:51
      Цитата: андрей мартов
      По моему,уже пора всему руководству НАТО и Евросоюза с криками -Русские идут!-

      Да не считайте их за идиотов, просто прикрываются эти лозунгом, для того чтобы украсть русские деньги.
      Вор самый первый орёт - "Караул, держи вора !"
  4. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    -1
    Сегодня, 19:17
    Вы всегда в опасности, опасности дешевых ресурсов и денег олигархата РФ...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 20:07
      Цитата: Trapp1st
      Вы всегда в опасности, опасности дешевых ресурсов и денег олигархата РФ...

      И за что же нам такое?
      Просто грех - да просто смех!
      Нет ни жизни, ни покоя -
      Опасаемся мы... всех!...
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 20:08
      Цитата: Trapp1st
      Вы всегда в опасности, опасности дешевых ресурсов и денег олигархата РФ

      Мы работаем на славу,
      Украшаем мы дежаву -
      Но пока не украдёшь -
      Ни за что не проживёшь!
  5. nordscout Звание
    nordscout
    +3
    Сегодня, 19:19
    "Мы – следующая цель России...." - однозначно, если не "прикусите" свои длинные и грязные языки
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 19:21
      ...не прикусят пока не отгребут и не вспомнят как вставать в очередь к раздаче бесплатной похлёбки с полевой кухни в советской зоне отвественности...

      зы Рютте спецом похлёбки не давать!
      1. nordscout Звание
        nordscout
        0
        Сегодня, 19:25
        Есть простой, как кусок хозяйственного мыла, вариант "воспитания" ЕС - через массированные ракетно - артиллерийские удары, в течение 24/7...
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 19:26
          ..начальство не согласится на такой расклад. а то там с амерами сорвётся базар...
          1. nordscout Звание
            nordscout
            0
            Сегодня, 19:31
            В данном вопросе нужна сущая "безделица" - немножко политической воли... А американцы никуда не денутся - у них, без России, политический "цугцванг"...
  6. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    0
    Сегодня, 19:21
    По словам Рютте, пришло время бросаться в окно «прямо сейчас».
    Нет слов, ну ДЕБИЛЫ!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 20:04
      Цитата: belovvladimir
      По словам Рютте, пришло время бросаться в окно «прямо сейчас».
      Нет слов, ну ДЕБИЛЫ!

      Все бросятся, а Рютте сдастся в плен, там в обед компот дают.
  7. Shkworen Звание
    Shkworen
    0
    Сегодня, 19:23
    тут в голову только лезет одна поговорка, про то, что громче всех держи вора кричит сам вор, не совсем то конечно, но близко :)
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 20:05
      Цитата: Shkworen
      одна поговорка, про то, что громче всех держи вора кричит сам вор

      Сыновей у нас воруют, чтоб продать их на войну.
      И чем мельче вор убогий, тем его заметней грех.
      Кто и так имеет много, тот ворует больше всех.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 19:23
    Просто врун говорун, без смысла, без всего того, что отличает человека от бездушной тварюшки ...
    Отрабатывает сольды, которые ему заплатили.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 19:24
      Кая уже всех в этом вопросе переплюнула.... Сестры Бербок плачут от зависти. laughing ...и, самое, главное, Кая обошлась без батута...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 19:27
        Если что то существует, значит это кому ни-будь нужно...
        Поскольку таких врунов болтунов там полно, значит ОЧЕНЬ НУЖНО.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 19:28
          Да, Каю даже гинекологиня сожрать не может, хотя и старается очень...
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +2
            Сегодня, 19:33
            Предпологать, что хозяева у них разные... не похоже.
            Какие то другие версии выдвигать... не хватает информации, да не особо интересно, по большому счету.
        2. Mouse Звание
          Mouse
          +2
          Сегодня, 19:33
          Жить захочешь, не так раскорячишься.... Вот и корчатся во все позы....
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +2
            Сегодня, 19:35
            Хотят жить хорошо, но вот не задача, под них никто из полезных ложится не хочет... а по другому они не могут.
            1. Mouse Звание
              Mouse
              0
              Сегодня, 19:38
              Амбиции глаза застилают....
              Россия им бельмом на глазу....
              И это испокон веку.....
        3. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 19:46
          Цитата: rocket757
          Если что то существует, значит это кому ни-будь нужно...

          Русофобия, это сейчас товар и очень дорогой товар.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 19:41
        Цитата: Nexcom
        Кая уже всех в этом вопросе переплюнула....

        «За последние 100 лет Россия напала на 19 стран, на некоторые – по 3–4 раза, и ни одна страна не напала на Россию».
        И это глав дипкорпуса Евро комиссии.
      3. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 19:44
        Цитата: Nexcom
        Кая обошлась без батута...

        Потому что ела сметану с сахаром, а у папы денег не было на конфеты.
  9. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Сегодня, 19:32
    Плохо когда политикой крупного военного блока руководят не то шизофреники, не то бессовестные отморозки. Можно было бы посмеяться, но лучше побольше ракет подготовить с атомным галоперидолом
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 19:37
      Публичные фэйсы могут быть разными, но за кулисами, за ниточки дёргают, хитрые, коварные гады, жадные без меры...
  10. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 19:37
    По словам генсека ООН, «Россия не остановится».
    А кто нибудь, хоть раз задумался - а на кой вы нужны России. Мы это уже прошли в ВОВ, "освободив" пол Европы, а сейчас слёзы глотаем. Подыхайте сами в одиночку.
  11. SoboL Звание
    SoboL
    +1
    Сегодня, 19:45
    Рютте, ну на кой чёрт нам твой европетушатник сдался?
  12. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 19:45
    Уж сильно на древний анекдот смахивает :"--Мужчина,я вас боюсь,вы меня изнасилуете!-- Так вы же на пятом этаже!-- А я спущусь!"...уже и не знаешь --удивляться их глупости и плакать,или,всё же, смеяться,но всё равно удивляться!..
  13. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +1
    Сегодня, 19:51
    В Германии большинство немцев смеются над этой чушью! Лишь немногие идиоты верят в эту чушь от этих голландских болванов и GPS Уши, Калласа, Мерца и компании.

    Этот голландец в хрустящей панировке, похоже, слишком много времени провел во всемирно известных голландских кофейнях, выкурил слишком много гашиша или вдохнул через нос что-то белое.

    Например, в Германии/Европе!

    - Писториус, который рекламирует любимое слово Геббельса «боевая готовность» и так далее. - Война 2028/29/30 годов

    - Введение воинской повинности

    - Наращивание военной мощи

    - Вооруженные силы Германии (Бундесвер) рассуждают о том, как лучше всего уничтожить Крымский мост.

    - Предполагаемые российские атаки беспилотников в Норвегии, Германии, Польше, Франции и т. д., доказательств пока нет.

    - Предполагаемые российские гибридные атаки в ЕС, доказательств пока нет.

    - GPS Уши фон дер Лейен, Каллас и др.

    - И то, чего большинство мирных жителей Европы не заметили и что скрывает европейская пропаганда! Несколько генералов, офицеров и адмиралов НАТО угрожают России превентивными ударами с 2022/23 года.

    - И Россия уже несколько недель заявляет, что ни одна страна НАТО не подвергнется нападению. Итак, кто хочет напасть сейчас?
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 20:09
    Они там чего курят?
  15. -ш- Звание
    -ш-
    +2
    Сегодня, 20:14
    русские идут за своими деньгами)
  16. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 20:16
    Рютте не переживай я так уш и быть скинусь тебе на подгузники.
  18. ulembeck Звание
    ulembeck
    0
    Сегодня, 20:25
    А чем вы думали, когда впрягались?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 20:32
      Цитата: ulembeck
      А чем вы думали, когда впрягались?

      Сколько денег получат, за каждого убиенного укропа.