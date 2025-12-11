Позиция Украины по Донбассу неизменна – «стоим, где стоим». Пойдет ли Украина на «свободную экономическую зону» в Донецкой области? На этот вопрос будет отвечать народ Украины.

Украинские войска выходят с территории Донбасса, и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донбасса. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже «свободной экономической зоной» или «демилитаризованной зоной», – они не знают.

Несмотря на давление США, Украина не будет выводить войска с территории Донбасса. Об этом заявил Зеленский, подчеркнув, что позиция по этому вопросу «неизменна».Киевский режим во главе с просроченным президентом по-прежнему против вывода украинских войск с территории Донбасса. При этом Зеленский допускает, что вопрос по территориям должен решаться на всеукраинском референдуме. Вот только мыслей о том, как его проводить, у него пока нет.Зеленский подтвердил, что США требуют вывести ВСУ с территории Донбасса, чтобы сделать там демилитаризованную зону под управлением России. Но делает вид, что не понимает этого требования, потому что если российские войска туда не войдут, то якобы управлять территорией будет некому.Между тем «нелегитимный» снова собирается за инструкциями в Европу, в субботу в Париже он проведет встречу с Макроном, Стармером и Мерцем — главными «консультантами» киевского режима от европейских глобалистов. На встречу должны приехать и американцы, но Трамп заявил, что это будет зависеть от предложений Европы. А так США лень тратить время на бесполезные поездки.