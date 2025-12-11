Зеленский отверг вывод ВСУ с Донбасса, но допустил референдум по этому вопросу

1 796 28
Зеленский отверг вывод ВСУ с Донбасса, но допустил референдум по этому вопросу

Несмотря на давление США, Украина не будет выводить войска с территории Донбасса. Об этом заявил Зеленский, подчеркнув, что позиция по этому вопросу «неизменна».

Киевский режим во главе с просроченным президентом по-прежнему против вывода украинских войск с территории Донбасса. При этом Зеленский допускает, что вопрос по территориям должен решаться на всеукраинском референдуме. Вот только мыслей о том, как его проводить, у него пока нет.



Позиция Украины по Донбассу неизменна – «стоим, где стоим». Пойдет ли Украина на «свободную экономическую зону» в Донецкой области? На этот вопрос будет отвечать народ Украины.


Зеленский подтвердил, что США требуют вывести ВСУ с территории Донбасса, чтобы сделать там демилитаризованную зону под управлением России. Но делает вид, что не понимает этого требования, потому что если российские войска туда не войдут, то якобы управлять территорией будет некому.

Украинские войска выходят с территории Донбасса, и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донбасса. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже «свободной экономической зоной» или «демилитаризованной зоной», – они не знают.


Между тем «нелегитимный» снова собирается за инструкциями в Европу, в субботу в Париже он проведет встречу с Макроном, Стармером и Мерцем — главными «консультантами» киевского режима от европейских глобалистов. На встречу должны приехать и американцы, но Трамп заявил, что это будет зависеть от предложений Европы. А так США лень тратить время на бесполезные поездки.
28 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Теренин Звание
    Теренин
    +3
    Сегодня, 20:03
    Между тем «нелегитимный» снова собирается за инструкциями в Европу, в субботу в Париже он проведет встречу с Макроном, Стармером и Мерцем — главными «консультантами» киевского режима от европейских глобалистов.

    Да, ребята-демократы, симпозиум вам с кальяном обязательно нужно провести. Без него нельзя.
  2. kromer Звание
    kromer
    +2
    Сегодня, 20:03
    Российская армия в состоянии сама вывести ВСУ с Донбасса. Большинство правда выйдет ногами вперед. Как говорил Пригожин: "Донбасс освободим за 4 года".
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 20:08
      Цитата: kromer
      Как говорил Пригожин: "Донбасс освободим за 4 года".

      К середине 2025 года (июнь-июль) уровень освобождения ДНР и Запорожской области достиг примерно 75%. До начала спецоперации под контролем находилось лишь 29,6% территории бывшей Донецкой области.
      1. kromer Звание
        kromer
        +2
        Сегодня, 20:10
        Пригожин это говорил в 2023 году. Под Артемовском.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +4
          Сегодня, 20:11
          Цитата: kromer
          Пригожин это говорил в 2023 году. Под Артемовском.

          Правильно говорил. Пригожин был (надеюсь и есть) не только военный теоретик, но и практик.
          1. kromer Звание
            kromer
            0
            Сегодня, 20:12
            Цитата: Теренин
            Цитата: kromer
            Пригожин это говорил в 2023 году. Под Артемовском.

            Правильно говорил. Пригожин был (надеюсь и есть) не только военный теоретик, но и практик.

            Простите тут не понял Вас. Что значит есть? Он же погиб.
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +1
              Сегодня, 20:14
              Цитата: kromer
              Цитата: Теренин
              Цитата: kromer
              Пригожин это говорил в 2023 году. Под Артемовском.

              Правильно говорил. Пригожин был (надеюсь и есть) не только военный теоретик, но и практик.

              Простите тут не понял Вас. Что значит есть? Он же погиб.

              Доказательств гибели Пригожина я не видел. Может у Вас есть?
              1. kromer Звание
                kromer
                0
                Сегодня, 20:17
                Цитата: Теренин
                Доказательств гибели Пригожина я не видел. Может у Вас есть?


                По официальной версии Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли в Тверской области. Конечно всякое бывает, но после марша на Москву они уже не жильцы были.
                1. Теренин Звание
                  Теренин
                  +1
                  Сегодня, 20:20
                  Цитата: kromer
                  Цитата: Теренин
                  Доказательств гибели Пригожина я не видел. Может у Вас есть?


                  По официальной версии Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли в Тверской области. Конечно всякое бывает, но после марша на Москву они уже не жильцы были.

                  Сами пишите - "версия". А, я про доказательства или официальное заявление должностного лица про смерть Пригожина.
                  Безусловно, военный мятеж любое государство подавляет, т.к. это прямая угроза.
                  1. kromer Звание
                    kromer
                    +1
                    Сегодня, 20:22
                    Цитата: Теренин
                    А, я про доказательства или официальное заявление должностного лица про смерть Пригожина.


                    Теоретически вполне возможно, что живы. Был бы рад, что если это реально так.
              2. kromer Звание
                kromer
                +1
                Сегодня, 20:20
                Цитата: Теренин
                Доказательств гибели Пригожина я не видел. Может у Вас есть?


                Что то Вы меня сейчас крепко задуматься заставили. А вдруг реально это инсценировка?
                1. Теренин Звание
                  Теренин
                  +1
                  Сегодня, 20:23
                  Цитата: kromer
                  Цитата: Теренин
                  Доказательств гибели Пригожина я не видел. Может у Вас есть?


                  Что то Вы меня сейчас крепко задуматься заставили. А вдруг реально это инсценировка?

                  Однозначно стороны согласились на вариант "Программа защиты свидетелей".
                  Например, читайте, в словах Путина нет фамилий Пригожина или Уткина. Только "в телах погибших".
                  Отвечая на вопросы во время форума международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, Владимир Путин подробно высказался о причине гибели основателей группы «Вагнер» при авиакатастрофе в Тверской области.

                  «В телах погибших при авиакатастрофе были найдены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт. Результат экспертизы, проведенной следственным комитетом Российской Федерации. Следствие не завершено», — сказал президент Путин.
                  1. kromer Звание
                    kromer
                    +1
                    Сегодня, 20:25
                    Вот честно, не знаю что Вам ответить. Вроде в Ваших словах логика железная.
                    1. Теренин Звание
                      Теренин
                      0
                      Сегодня, 20:32
                      Цитата: kromer
                      Вот честно, не знаю что Вам ответить.

                      Плюс военно-организационные наработки Пригожина и Уткина (ЧВК Вагнер) в Африке. Их связи от президентов (руководителей племен) до их оппозиций. А, африканский континент ох, как нужен России. Например, Европа стала такой богатой и благополучной, потому что лезла куда только могла. Половина мира (и даже больше) была колонией европейских держав. Они свозили к себе богатства всего мира за бесценок.
                      А, Россия с Африкой и на торговле заработает не хило.
    2. Ростов Папа Звание
      Ростов Папа
      +1
      Сегодня, 20:15
      Этот огузок вместе с деятелями из Брюсселя в прямую опасаются ослушатся лохматого, вот и завели заезженую пластинку про референдумы, выборы. Короче будут тянуть кота за бейцы.
    3. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 20:22
      Цитата: kromer
      Российская армия в состоянии сама вывести ВСУ с Донбасса.

      Референдум по Донбассу будет проводить не Украина, а Российские Вооружённые Сила.
      Они закрепят референдум.
    4. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 20:27
      Цитата: kromer
      Российская армия в состоянии сама вывести ВСУ с Донбасса. Большинство правда выйдет ногами вперед. Как говорил Пригожин: "Донбасс освободим за 4 года".

      ВСУки и так выходят с Донбасса. Только медленно. Кто-то выходит на запад за труселями, а кто-то сразу к Бандере. am
  3. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +3
    Сегодня, 20:06
    Это хорошо ...
    Сейчас очень многие опасаются заключения так называемого пахабного мира - ("мирный план " сешеастов) - это когда отдадут то что и так наше а остатки Украины вновь сделают плацдармом для продолжения войны (предварительно напичкав оружием)
    И хорошо что наркоман уперся - это значит что будут достигнуты все цели поставленные СВО + еще больше территорий
  4. Михаил55 Звание
    Михаил55
    +1
    Сегодня, 20:07
    Что то мне кажется, не кончит свою жизнь хорошо очередной последыш Алоизыча... А советники у него что надо!!!
  5. Седов Звание
    Седов
    0
    Сегодня, 20:07
    Зеленский отверг вывод ВСУ с Донбасса, но допустил референдум по этому вопросу
    Осталось только понять: кто и как этот Референдум проводить всё-таки будет. Если Зе хочет своими и европейскими силами справиться - то тут точно пусть себе сразу референдум в свой референдум засунут..
    Между тем «нелегитимный» снова собирается за инструкциями в Европу, в субботу в Париже он проведет встречу с Макроном, Стармером и Мерцем — главными «консультантами» киевского режима от европейских глобалистов.
    Господи, да пусть уже там и сидит, и "руководит" оттуда. Чего зря мотаться то?..
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 20:10
    Цитата: kromer
    Российская армия в состоянии сама вывести ВСУ с Донбасса
    Вынести wink
  7. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 20:11
    .Позиция Украины по Донбассу неизменна – «стоим, где стоим».

    Там и закопаем......
  8. Hariton Laptev Звание
    Hariton Laptev
    0
    Сегодня, 20:11
    Короче опять пытаются наопять. От слева хоть справа
  9. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 20:12
    допустил референдум по этому вопросу
    Это жи статья украинская 111-я
    покушение на территориальную целостность wink
  10. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +3
    Сегодня, 20:12
    Зеленский то, Зеленский сё. Да кого вообще интересует мнение этого наркомана на британском поводке? Достали уже новостные сайты захламлять фашистами.
  11. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 20:14
    Нет вывода войск с Российской территории - нет остановки боевых действий. Вооруженные силы России продолжать уничтожать бандерогеев превосходящей огневой мощью.
  12. tabletkin73 Звание
    tabletkin73
    +1
    Сегодня, 20:25
    После освобождения Донецкой области, условия изменятся. Украинские войска должны будут выйти из Херсонской и Запорожской областей.
    1. Hariton Laptev Звание
      Hariton Laptev
      0
      Сегодня, 20:35
      А также Сумской Харьковской и Одесской