Путин подтвердил поддержку Мадуро на фоне давления США на Венесуэлу

Россия поддерживает курс правительства Венесуэлы в условиях роста внешнего давления на республику в последнее время. Об этом заявил Владимир Путин в ходе состоявшегося телефонного разговора с Николасом Мадуро.

Президенты России и Венесуэлы провели телефонный разговор, основной темой которого было дальнейшее развитие дружественных отношений между странами в рамках подписанного договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Также обсуждалась реализация нескольких совместных проектов в экономике и торговле, энергетике, финансах, культуре и других сферах.



Владимир Путин выразил солидарность с венесуэльским народом и подтвердил поддержку со стороны России правительства Мадуро.

Владимир Путин выразил солидарность с венесуэльским народом и подтвердил поддержку курса правительства Н. Мадуро, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления.


Как отметили в пресс-службе Кремля, разговор состоялся на фоне значительного обострения отношений Венесуэлы и США. Венесуэльского лидера невзлюбил Дональд Трамп, обвинив в якобы поставках наркотиков в США. По версии американской прессы, ЦРУ готовит свержение Мадуро.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    -1
    Сегодня, 20:29
    Ну как бы:
    Владимир Путин выразил солидарность с венесуэльским народом

    На этом наши возможности на текущий момент и закончились - к искреннему сожалению.
    Пока не закончим с 404-ой, будем связаны по рукам и ногам, это факт.
    Американцы это учитывают и борщат не по-детски.
    А так переброситьбы венесуэльцам ЗРС и ПКР - сдулись бы матрасники request