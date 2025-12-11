После продолжительной паузы ВС РФ пошли в наступление в Сумской области

Российские войска повысили интенсивность «раздёргивания» сил противника, атакуя и продвигаясь на целом ряде участков фронта.

Поступают сообщения о том, что на фоне известий об освобождении Северска российские войска после достаточно продолжительной паузы пошли в наступление в Сумской области.



В течение сегодняшнего дня, ударив с двух направлений по позициям противника в районе реки с запоминающимся названием Синяк, армия России вошла в ранее потерянную Андреевку.

Из северной части этого села противник был выбит. Ещё около 40 процентов его территории превратились в «серую зону».

Несмотря на то, что Андреевка – весьма небольшой населённый пункт, его важность на данном направлении трудно переоценить. Дело в том, что южнее Андреевки открывается пространство для выхода к пересечению сразу нескольких автомобильных дорог в районе Писаревки.



Среди них и прямая дорога на областной центр – город Сумы.

Ранее противник бросал на этот участок фронта значительные силы, пытаясь выбить наши войска из Сумской области. Отбить Андреевку несколько месяцев назад ВСУ удалось, как и продвинуться на пару километров севернее, но не более того. Теперь тот успех украинской армии оказался фактически обнулён российскими войсками, продолжающими «прокалывать» оборону противника на всё большем количестве участков фронта.
  Andobor
    Andobor
    +3
    Сегодня, 20:59
    Стираются ВСУ, резервы на другой участок перекинули.
    частное лицо
      частное лицо
      +5
      Сегодня, 21:18
      Стираются ВСУ

      Да уж их ещё стирать не перестирать. ,
      carpenter
        carpenter
        +1
        Сегодня, 22:12
        Цитата: частное лицо
        Да уж их ещё стирать не перестирать.

        Зачем стирать, лучше сразу на помойку.
    Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов
      +8
      Сегодня, 21:20
      Сумы это хорошо, но главная цель этих манёвров начать наступление в Черниговской области, откуда Сырский недавно снял резервы!))) такой расклад украинец уже не потянет, сил таких уже нет.
      А за русским городом Чернигов стоит Киев!
    Белый АК
      Белый АК
      0
      Сегодня, 22:36
      Так и наши погибают и стираются точно так же как и противник, при этом всу применяет бпла кратно больше на особо опасных участках чем мы по ним.
  AK-1945
    AK-1945
    +5
    Сегодня, 21:25
    Было бы не плохо под НГ в Сумы зайти, бармалеи вряд ли город оборонять намерены да и сил пожалуй уже не хватит.
    Тарелка
      Тарелка
      0
      Сегодня, 22:12
      Цитата: AK-1945
      бармалеи вряд ли город оборонять намерены да и сил пожалуй уже не хватит.

      А у нас силы наступать есть? К тому же, не забывайте, что незаметный переброс крупных сил в нынешних реалиях невозможен. Если ВС РФ попытается где-то накопить силы для удара, то ВСУ напротив накопят силы для обороны, как и наоборот. Лаг по времени хоть и есть, но не такой, чтоб прорваться аж к самым Сумам.
  alexputnik17
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 22:03
    Дай Бог, нашим парням силы воли, здоровья и удачи! Долбить и долбить. Их. Да. Вот. И с малыми потерями двигаться вперед. Не стратег, там чего то советовать. Фронт растягивать или наоборот выравнивать (по возможности). Для более возможного наращивания сил у нас. Но не у них. Для удара.
    Как по мне, только политически, я полагаю, если наши будут больше отжимать Николаевскую, Сумскую, Днепропетровскую и Харьковскую области... По мне было бы лучше. Потому что с наших (уже внесённых областей в Конституцию никто не будет уходить. Как и с кем то обсуждать). А освобождение новых республик увеличивает цену переговоров для уродов- оппонентов. Так как где сапог солдата, там и люди. Которых освободили. Ну как по мне. Вот такое ИМХО.