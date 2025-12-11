Российские войска повысили интенсивность «раздёргивания» сил противника, атакуя и продвигаясь на целом ряде участков фронта.Поступают сообщения о том, что на фоне известий об освобождении Северска российские войска после достаточно продолжительной паузы пошли в наступление в Сумской области.В течение сегодняшнего дня, ударив с двух направлений по позициям противника в районе реки с запоминающимся названием Синяк, армия России вошла в ранее потерянную Андреевку.Из северной части этого села противник был выбит. Ещё около 40 процентов его территории превратились в «серую зону».Несмотря на то, что Андреевка – весьма небольшой населённый пункт, его важность на данном направлении трудно переоценить. Дело в том, что южнее Андреевки открывается пространство для выхода к пересечению сразу нескольких автомобильных дорог в районе Писаревки.Среди них и прямая дорога на областной центр – город Сумы.Ранее противник бросал на этот участок фронта значительные силы, пытаясь выбить наши войска из Сумской области. Отбить Андреевку несколько месяцев назад ВСУ удалось, как и продвинуться на пару километров севернее, но не более того. Теперь тот успех украинской армии оказался фактически обнулён российскими войсками, продолжающими «прокалывать» оборону противника на всё большем количестве участков фронта.

