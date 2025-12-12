«Хадид-110» или «Далаху» — малозаметный реактивный беспилотник-камикадзе из Ирана
БПЛА «Далаху» на выставке в рамках учений, февраль 2025 г. Фото Fars News
Иран продолжает развитие линейки одноразовых ударных беспилотных летательных аппаратов. В этом году он впервые представил новую разработку этого класса — аппарат «Хадид-110» или «Далаху». К настоящему времени такой БПЛА прошёл все необходимые испытания и подтвердил свои характеристики, а также поступил на вооружение. За счёт ряда характерных особенностей он обладает улучшенными возможностями по прорыву обороны противника для поражения удалённых целей.
Очередной в своём классе
Как и другие иранские БПЛА, перспективный «Хадид-110» создавался в закрытом режиме. В связи с этим организация-разработчик, сроки проектирования и другие подробности остаются неизвестными. Соблюдая всю необходимую секретность, к началу 2025 г. иранская промышленность создала новый беспилотник, а также провела его полигонные испытания.
Премьера новой разработки состоялась в феврале 2025 г. на военно-технической выставке «Эгтеддар-1403». В павильоне демонстрировался готовый БПЛА и информация по нему. Кроме того, организация-разработчик и Корпус стражей исламской революции показали короткий видеоролик с кадрами прошедших лётных испытаний.
Ранее, в середине января, КСИР начал крупномасштабные и продолжительные учения «Пайямбар-э Азам-19». В рамках этих манёвров состоялась собственная выставка современного вооружения и техники, на которую пригласили иранскую прессу.
Среди показанных экспонатов присутствовала целая линейка современных БПЛА разного назначения. Одним из них был ранее показанный «Хадид-110». При этом стало известно, что на вооружение КСИР такой аппарат поступил под именем «Далаху».
Вид с другого ракурса. Фото Tasnim News
К сожалению, тогда Иран не стал раскрывать никакую информацию о развёртывании новых БПЛА в войсках и их применении в рамках учений. Возможно, «Хадиды-110» не использовались в таких мероприятиях, либо их работу на тот момент решили не показывать общественности.
Беспилотник на учениях
В сентябре на одном из иранских полигонов состоялись учения подразделений противовоздушной обороны из состава механизированной бригады «Имам Заман» сухопутных войск КСИР. В них участвовали расчёты различных зенитных систем и комплексов, состоящих на вооружении. Воздушные цели поражались малокалиберной артиллерией, переносными и мобильными ракетными комплексами.
В качестве учебных целей на учениях использовались БПЛА разных типов. В частности, в такой роли впервые были замечены новейшие изделия «Далаху». В официальном репортаже с учений демонстрировался старт такого беспилотника, а также работа по нему зенитных средств. Судя по показанным кадрам, зенитчики КСИР успешно справились с такой целью.
Применение «Далаху» в качестве воздушной мишени представляет особый интерес. Этот БПЛА создан с применением т.н. стелс-технологий и должен быть достаточно сложной целью для ПВО условного противника. Тем не менее, иранские комплексы и их расчёты смогли засечь и поразить такие объекты. Впрочем, наиболее интересные подробности таких учений, способные полностью раскрыть ситуацию, не публикуются.
БПЛА на испытаниях. Кадр из репортажа иранского ТВ
В первых числах декабря Иран принимал международные учения «Саханд-антитеррор-2025». В рамках этого мероприятия контингенты стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества отработали вопросы взаимодействия и применения различных вооружений. Сообщается, что на этих учениях КСИР применили свои БПЛА «Далаху» в качестве ударного средства и поразили удалённые объекты условного противника.
Малозаметный реактивный
К настоящему времени Иран показал свой новый БПЛА с разных ракурсов, а также раскрыл основные тактико-технические характеристики и особенности конструкции. Всё это позволяет составить общую картину и понять основные преимущества такого изделия.
«Хадид-110» / «Далаху» — беспилотник самолётного типа. Он построен по схеме «бесхвостка» с выраженным фюзеляжем и треугольным крылом. Хвостовое оперение включает только киль. БПЛА отличается характерным экстерьером, который формируется за счёт ровных поверхностей и чётких граней. Судя по внешнему виду, в конструкции широко применяются пластики или композиты.
Обводы планера и другие особенности конструкции указывают на снижение радиолокационной заметности. В этом отношении «Хадид-110» должен превосходить другие иранские и зарубежные БПЛА схожей схемы и размера. При этом уже известные «Шахеды» и т.п. изделия и сами по себе не являются простой целью для обнаружения.
Точные габаритные и весовые характеристики беспилотника неизвестны. Его длину и размах крыла можно оценить в 2,5-3 м. Боевая нагрузка достигает 30 кг, что позволяет представить возможную стартовую массу.
«Хадид-110» в роли воздушной мишени — подготовка к старту. Фото Минобороны Ирана
БПЛА имеет малогабаритный турбореактивный двигатель, размещённый в хвосте. Воздухозаборник для него выполнен в виде прямоугольного окна в верхней части фюзеляжа. Такая его конструкция позволяет дополнительно снизить радиолокационную заметность. Для взлёта и первоначального разгона используется твердотопливный ускоритель.
За счёт использования ТРД крейсерская скорость беспилотника достигает 500-510 км/ч. Высота полёта — до 6100 м. Дальность, в зависимости от профиля полёта, составляет 300-350 км при продолжительности ок. 50 минут.
В представленной конфигурации «Хадид-110» имеет систему управления на основе автопилота и приборов навигации. Своё местоположение БПЛА определяет при помощи инерциальной и помехозащищённой спутниковой систем. С их помощью осуществляется полёт по заданному маршруту к требуемой точке. При этом аппарат может маневрировать для обхода известных зон ПВО, а также строить заход на цель с пикированием под большим углом.
Вполне возможно, что в ближайшем будущем появятся новые варианты систем управления и приборного оснащения в целом. По опыту других проектов модернизации БПЛА, «Далаху» может получить оптико-электронную станцию, дистанционное управление и т.д.
Для подготовки к запуску и ввода данных о цели используется планшетный компьютер с соответствующим программным обеспечением. Если БПЛА получит новое бортовое оборудование с расширенным списком функций, то может появиться полноценная станция управления с пультом, средствами радиосвязи и т.д.
БПЛА несёт полезную нагрузку массой до 30 кг. Как показывает опыт иранского беспилотного авиастроения, возможно использование боевых частей разных типов. В первую очередь, такой беспилотник должен нести осколочно-фугасный заряд. Также возможно применение БЧ с другими эффектами.
Запуск БПЛА. Фото Минобороны Ирана
Для запуска «Хадида-110» используется установка интересной конструкции. Она выполнена в виде плиты в форме силуэта БПЛА с креплениями. Также имеется опора для подъёма всего устройства на стартовый угол. К месту старта беспилотник перевозится в собранном виде в прямоугольном контейнере.
Развитие продолжается
Таким образом, военно-промышленный комплекс Ирана продолжает развивать направление ударных беспилотников-камикадзе и регулярно представляет новые интересные разработки в этой сфере. Так, в этом году впервые показали малозаметный ударный БПЛА, имеющий очевидные преимущества перед более старыми образцами.
В течение этого года соответствующие подразделения КСИР получили и освоили новые беспилотные системы «Далаху» и опробовали их в нескольких учениях. Следует ожидать, что такие БПЛА станут массовыми и полноценно войдут в номенклатуру систем и комплексов иранских вооружённых сил. Соответственно, КСИР получит новые боевые возможности, связанные с характерными отличиями нового беспилотника.
При этом нельзя исключать, что «Хадид-110» получит дальнейшее развитие. Существующий БПЛА может получить новые системы управления и бортовые приборы, разные варианты полезной нагрузки и т.д. В сочетании с высокими лётными характеристиками и малозаметностью такие нововведения позволят решать более сложные задачи.
