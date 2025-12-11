Сенатор США хочет распространить практику захвата танкеров и на российские суда

Внесенный в России в списки экстремистов и террористов американский сенатор Линдси Грэм* поддержал захват танкера у берегов Венесуэлы и призвал Запад распространить такую практику и на танкеры так называемого «теневого флота» России.

Сенатор-русофоб заявил, что целиком и полностью поддерживает захват американским спецназом танкера, перевозившего «подсанкционную» венесуэльскую или иранскую нефть. Теперь эта нефть не попадет на рынки, а значит, деньги от нее не достанутся «диктаторским режимам». Да и вообще Трампу пора положить конец «режиму террора» Мадуро, освободив народ Венесуэлы от тирании и создав новые союзы с США.



Также, по мнению Грэма*, практику с захватом танкеров необходимо перенести на российский «теневой флот», с помощью которого Россия якобы зарабатывает деньги на войну.

Я полностью поддерживаю решение президента Трампа захватить нефтяной танкер у побережья Венесуэлы. Эта модель могла бы легко быть перенесена на нелегальный теневой флот танкеров, который сейчас поддерживает военную машину Путина.


Ранее спецназ Береговой охраны США в Карибском море произвел силовой захват танкера с нефтью, следовавшего под флагом Гайаны. Как предполагается, США приступили к экономической блокаде Венесуэлы.
  1. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +1
    Сегодня, 21:22
    У таких дураков как "американский сенатор Линдси Грэм*" на сколько десятков лет припасено? Ведь ясно что продажный как девка у дороги - хотя девка честнее.....
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 21:30
      Цитата: Aндрей Ко
      У таких дураков как "американский сенатор Линдси Грэм*" на сколько десятков лет припасено?
      С 1945-го, как минимум, до сих пор не закончатся никак. Судя по всему, у них там в Массачусетсе где-нибудь фабрика есть, где их делают.
    2. Андрей К Звание
      Андрей К
      +1
      Сегодня, 21:36
      Цитата: Aндрей Ко
      У таких дураков как "американский сенатор Линдси Грэм*" на сколько десятков лет припасено? Ведь ясно что продажный как девка у дороги - хотя девка честнее.....

      Пусть назначат сенатора Линдси Грэма командовать захватом нашего танкера - пусть наши матросы сцанными тапками по губищам ему нашлёпают и дальше флибустьерить отправят laughing
  2. mt3276 Звание
    mt3276
    +4
    Сегодня, 21:31
    . практику с захватом танкеров необходимо перенести на российский «теневой флот», с помощью которого Россия якобы зарабатывает деньги на войну.
    Интересно как на такой захват отреагировало бы российское руководство. С юридической точки зрения эти танкеры никакого отношения к России не имеют, так как ходят под флагами других стран.
  3. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +5
    Сегодня, 21:32
    Похоже в США сенатором может стать любой долбень, хотя глядя на наших сенаторов можно сказать тоже самое.
  4. Филин Звание
    Филин
    +2
    Сегодня, 21:34
    Если Россия в СовБезе ООН не поднимет вопрос о прекращении пиратства, то эта практика США будет продолжена, усилена и перейдёт в агрессию.
  5. zloybond Звание
    zloybond
    +3
    Сегодня, 21:38
    Из-за чего визг непонятно. Если танкер под Российским флагом - я понимаю то зуб за зуб - захватывать танкеры врага в ответ.А так, - раз танкер под флагом мумба-юмба - то мумба-юмба пусть и вопят.
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 21:46
    Много раз тут обсуждали, если теневой флот, его могут охранять граждане РФ. С ПТУРами, крупнокалиберными пулемётами и дронами и прочими прелестями. Вопрос в цене вопроса. С дополнительно развешенными флагами не порта приписки судна, а сопровождающей стороны.
    А Линси Грэм, земля ему стекловатой, как был ниже девок, так и остался. Сдохнет, как друг Маккейн. Его маму, герой Вьетнама. И никто не вспомнит.
    Жалко, почкование у них никто не отменял.
  7. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 21:55
    Это называется ... Сами не можем и другим дадим ... Узурпация в чистом виде.....
  8. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 22:02
    Почему-то я сразу понял, что это дегенерат Грэм опять изрыгнул своих мозговых червей.
  9. Hariton Laptev Звание
    Hariton Laptev
    0
    Сегодня, 22:07
    А Линдси Грем не хочет на рее болтаться какипират. Или у него генетическая память отработала вора и убийцы
  10. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 22:08
    сенатор Линдси Грэм* поддержал захват танкера у берегов Венесуэлы и призвал Запад распространить такую практику и на танкеры так называемого «теневого флота» России.
    Далеко пошёл Грэм, вернулся в эпоху маманьки Британии 1414 года, когда та издала "Закон о каперстве".

    Это каким нужно быть идиотом, чтобы вернутся на 611 лет назад ( год был старшим санитаром на Палдлиски мантее, знаю не по наслышке ).

    Такое даже в "психи в "психушках" не придумывали.
  11. General Failure Звание
    General Failure
    +2
    Сегодня, 22:08
    Это же Линдси Грэм.
    Его холодной войной ушибло еще в детстве и с тех пор он только такие идеи и выдает как бешеный принтер.

    ...Впрочем, если что-то когда-либо что-то подобное начнется, то не так уж и сложно организовать несколько военно-морских баз на пару-тройку сторожевиков в Африке и ловить все, что плывет в США и обратно.
  12. Tarasios Звание
    Tarasios
    0
    Сегодня, 22:39
    Вот как видишь в новостях о США очередную воинствующую пургу касательно России - то шанс в 90%, что это опять Линдси Грэм пыжится. Вот же кочерыжка гнилая...