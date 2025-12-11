Впервые в истории на Севморпуть вышли сразу восемь российских атомных ледоколов

Сразу восемь российских атомных ледоколов вышли на Северный морской путь, начав одновременную работу. Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Сразу восемь атомных ледоколов принялись за работу на Севморпути, это произошло после того, как ледокол «Ямал» под командованием первой женщины-капитана атомохода Марины Старовойтовой взял первое судно под проводку. Как подчеркнул Лихачев, такого в истории России еще не было. Впрочем, как и женщины-капитана атомного ледокола. Все когда-то случается впервые. В скором времени атомоходов станет значительно больше, программа по строительству атомных ледоколов успешно реализуется.



Впервые вообще в истории нашей страны и, конечно же, самой арктической территории сегодня утром восемь [атомных] ледоколов в строю, восемь ледоколов в рейсах. Один из ледоколов ведет женщина — Марина Старовойтова. Впервые она сегодня взяла на проводку судно.


Как отмечает ТАСС, речь идет о четырех атомных ледоколах проекта 22220 — «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Двух ледоколах проекта 10520 «Арктика» — «Ямал» и «50 лет Победы», а также двух ледоколах типа «Таймыр» проекта 10580 — «Таймыр» и «Вайгач».
  1. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    -2
    Сегодня, 21:53
    Европа не даст работать этому маршруту, как и СП. Просто не будет принимать суда прошедшие по севморпути.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 22:03
      Куда денется Европа. Всё решает,рынок.
      1. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        -1
        Сегодня, 22:16
        Цитата: Андрей Николаевич
        Всё решает,рынок.

        Лет пять. семь тому назад я это уже ислышал.
        Нихрена он не решает.
        Все решают люди, укого в руках рычаги власти.
        1. SAG Звание
          SAG
          +1
          Сегодня, 22:30
          Европа не даст работать этому маршруту, как и СП. Просто не будет принимать суда прошедшие по севморпути

          Время покажет! Сейчас Европа в одном положении, а через пять скорее всего не будет никакого ЕС с такими темпами деградации и обнищания. И принимать грузы будут порты отдельных стран, если выжившие останутся...
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 22:03
      aleks.29ru
      Сегодня, 21:53
      Европа не даст работать этому маршруту, как и СП. Просто не будет принимать суда прошедшие по севморпути.

      hi Как говаривала на полном серьёзе ведьмака и экс -пом гос сека Нудельман ( сеятель печенюжек второго Майдана Нуланд Виктория бандеронацистского происхождения, f ck EU, что в переводе на русский народный означает - Каждый сам по себе, когда нет единства в нонешнее время, каждая страна гейропы определяет для себя приоритеты сделок.
    3. БойКот Звание
      БойКот
      0
      Сегодня, 22:10
      Маршрут уже работает, и на Европе свет клином не сошелся. Не захочет дешевой логистики с Дальнего Востока, например, пусть идет лесом. Индийским океаном, точнее, там ледоколы не нужны, но долго и дорого, соответственно.
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 22:14
    Цитата: aleks.29ru
    Европа не даст работать этому маршруту, как и СП. Просто не будет принимать суда прошедшие по севморпути

    А зачем они пойдут в Европу? Хотя они индийские нефтепродукты принимают, как не в себя... А они из чего, собственно?
    Лень статистикой заниматься. Тут спецы есть. Одно дело ЕС болтает, другое страны ЕС делают. Вот и весь цимус. Рынок. Верно сказано.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 22:24
      Цитата: alexputnik17
      А зачем они пойдут в Европу? Хотя они индийские нефтепродукты принимают, как не в себя... А они из чего, собственно?
      Логистика 90-го уровня - отправлять нефть в Индию, а потом из Индии по Севморпути в Европу.
      Я не про нас - нам профит и с того, и с другого. А с "экономной и расчётливой" Европы балдею...
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 22:16
    Сразу восемь атомных ледоколов принялись за работу на Севморпути, это произошло после того, как ледокол «Ямал» под командованием первой женщины-капитана атомохода Марины Старовойтовой взял первое судно под проводку.
    Вот не захочешь, а сравнение в голову лезет. ИХ "адмирала" и нашего Капитана.
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 22:35
    Цитата: Zoldat_A
    Я не про нас - нам профит и с того, и с другого. А с "экономной и расчётливой" Европы балдею

    Игорь, hi . Так и я про то же. laughing
    Во первых, 8 ледоколов в первые уже радует.
    Во вторых. Кто только не хаял СМП, а теперь все влезть готовы... И первые, США. А у них 1,5 ледокола. laughing
    Значит, если, даже не верить другам, а верить врагам... Это выгодно.
    Гегемония это что. Владение ресурсами (наиболее вырабатываемыми/добываемый/создаваемыми) кем-то и средствами доставки. Читать, путями. Все. Весь капитализм. laughing wink
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 22:42
    Цитата: Zoldat_A
    Вот не захочешь, а сравнение в голову лезет. ИХ "адмирала" и нашего Капитана

    Я про еë интервью пересматривал три раза. Настолько скромная, наполненная, самостейная женщина, которая шла к цели. И дошла. А может и нет. Ещё есть "Лидер". И мне кажется, дня там будет.
    И да, весь этот бы " сериал" истории досмотреть хотелось бы. Без Нае... Экономического блока, а вот с такими людьми. yes