Белый дом: Трампу надоели встречи ради встреч по Украине, он снова разочарован
9263
Трампу надоели встречи ради встреч, он не хочет больше разговаривать, а хочет быстрейшего наступления мира на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
В Белом доме прошла очередная пресс-конференция, на которой Левитт ответила на вопросы журналистов, в том числе и по мирным переговорам. По ее словам, Дональд Трамп снова «разочарован» обеими сторонами конфликта, он больше не хочет встреч ради пустых разговоров, ему нужны действия.
Трамп крайне разочарован обеими сторонами этой войны. Ему надоели встречи ради встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий.
Левитт подтвердила, что США получили приглашение на встречу с представителями Европы и Украины в эту субботу. Однако Трамп отправит своего спецпредставителя в Париж только в том случае, если там будет реальная возможность подписать мирное соглашение. Но это нереально, США опять будут подсовывать европейский план и уговаривать принять европейские поправки. Поэтому США вряд ли будут присутствовать на встрече.
Также пресс-секретарь подтвердила, что Трамп прекрасно осведомлен о позиции и ответе Зеленского на предложение США по мирному плану.
