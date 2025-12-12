Тверь, Ярославль, Ростов, Таганрог: противник вновь атаковал регионы России
Украинские войска в ночь на 12 декабря провели атаку в отношении целого ряда российских регионов. Наибольшее число дронов было направлено на российскую столицу и соседние регионы.
Сообщается о взрывах в Твери. Там, по сообщениям временно исполняющего обязанности губернатора области Виталия Королёва, пострадал многоквартирный дом на улице Оснабрюкской.
Пресс-служба правительства региона публикует сообщение о том, что нескольких жителей многоэтажки получили ранения различной степени тяжести. Семь человек, включая ребёнка, были доставлены в медицинское учреждение.
Известно о том, что на месте прилёта возник пожар. Жильцы в первые минуты после атаки стали помогать друг другу выбраться на улицу. Потом прибыли пожарные и машины скорой помощи.
На месте происшествия развёрнут оперативный штаб.
Также известно о взрывах в Ярославской области. По сообщениям местных жителей, над городом прогремели не менее 6 взрывов.
Не обошлось в ночные часы и без очередного налёта БПЛА на юг России. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь пишет об отражении атак в областном центре, а также в Верхнедонском районе и Таганроге. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранним утром режим опасности атаки БПЛА введён в Воронежской области:
Мэр Москвы Сергей Собянин тем временем сообщает о новой попытке противника атаковать столицу. Работает ПВО.
Ежедневные удары противника наносят ущерб инфраструктуре целого ряда регионов страны. Противник нацеливает свои средства огневого поражения в первую очередь на объекты энергетики, стараясь выводить их из строя и таким образом влиять на население и военно-политическое руководство страны.
