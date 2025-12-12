Тверь, Ярославль, Ростов, Таганрог: противник вновь атаковал регионы России

Тверь, Ярославль, Ростов, Таганрог: противник вновь атаковал регионы России

Украинские войска в ночь на 12 декабря провели атаку в отношении целого ряда российских регионов. Наибольшее число дронов было направлено на российскую столицу и соседние регионы.

Сообщается о взрывах в Твери. Там, по сообщениям временно исполняющего обязанности губернатора области Виталия Королёва, пострадал многоквартирный дом на улице Оснабрюкской.



Пресс-служба правительства региона публикует сообщение о том, что нескольких жителей многоэтажки получили ранения различной степени тяжести. Семь человек, включая ребёнка, были доставлены в медицинское учреждение.


Известно о том, что на месте прилёта возник пожар. Жильцы в первые минуты после атаки стали помогать друг другу выбраться на улицу. Потом прибыли пожарные и машины скорой помощи.

На месте происшествия развёрнут оперативный штаб.

Также известно о взрывах в Ярославской области. По сообщениям местных жителей, над городом прогремели не менее 6 взрывов.

Не обошлось в ночные часы и без очередного налёта БПЛА на юг России. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь пишет об отражении атак в областном центре, а также в Верхнедонском районе и Таганроге. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранним утром режим опасности атаки БПЛА введён в Воронежской области:

Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Мэр Москвы Сергей Собянин тем временем сообщает о новой попытке противника атаковать столицу. Работает ПВО.

Ежедневные удары противника наносят ущерб инфраструктуре целого ряда регионов страны. Противник нацеливает свои средства огневого поражения в первую очередь на объекты энергетики, стараясь выводить их из строя и таким образом влиять на население и военно-политическое руководство страны.
    Сегодня, 06:47
    Да уж, Зеля «требует» остановки боевых действий якобы для проведения выборов (на самом деле для передышки и перегруппировки), атакуя столицу России и другие регионы… видимо совсем у него с головой плохо стало. Думаю, что всё таки зажился он на этом свете. Мир сошёл с ума. Лохлы причём радостно комментируют удары по нам, негодуя что по ним прилетает.
    С днём Конституции всех, желаю быстрее вернуть конституционные регионы в состав страны!
    Сегодня, 06:49
    Да когда уже слова нашего руководства материализуются в метал и взрычатку на головы 404?
    Вчера грохнули очередной российский танкер. И? Где отрезание украины от моря?
    Сколько это ещё можно сносить?
    Сегодня, 07:38
    Также известно о взрывах в Ярославской области. По сообщениям местных жителей, над городом прогремели не менее 6 взрывов.


    В Ярославской области атака отражена – силами ПВО и РЭБ нейтрализовано 11 БПЛА.
    Разрушений и пострадавших нет.

    Угроза пока сохраняется.