Зеленский потребовал от США временного прекращения огня для проведения выборов

Зеленский потребовал от США временного прекращения огня для проведения выборов

Киевский режим может провести выборы, но для этого ему необходимо прекращение огня, как минимум на весь период подготовки и само голосование. С таким заявлением выступил накануне Зеленский.

Подтвердилась ранее озвученная информация, что «нелегитимный» хочет использовать выборы на Украине для временной остановки боевых действий. Ему крайне важно получить временное перемирие под любым предлогом, чтобы дать передышку ВСУ, провести ротацию подразделений, подтянуть резервы и т. д. За это же выступают европейские хозяева украинской марионетки.



Накануне Зеленский выступил с обращением к так называемой «коалиции желающих», в котором прямо заявил, что Украина может попытаться провести выборы, но только при условии временного прекращения огня на весь период избирательного процесса и голосования. И если Трамп так хочет выборы, то пусть решает этот вопрос с Москвой, договариваясь о временном перемирии.

Если есть потребность провести выборы, то нужно прекратить огонь, по крайней мере, на время избирательного процесса и голосования. И это то, что необходимо обсудить. И, честно говоря, мы здесь, в Украине, считаем, что Америка должна поговорить об этом с российской стороной.


Ранее в Москве заявили, что Россия не пойдет ни на какое временное перемирие, а прекращение огня возможно сразу же после вывода украинских войск с Донбасса и выполнения других условий.
  1. Наган Звание
    Наган
    +3
    Сегодня, 06:06
    Собсно кто он такой, чтоб чего-то требовать, и тем более от США?
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 06:49
      Собсно кто он такой, чтоб чего-то требовать, и тем более от США?

      Клопы не требуют, клопы сосym...
      1. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        0
        Сегодня, 06:51
        Может предложить ему что другое пососать?
    2. Русич Звание
      Русич
      0
      Сегодня, 06:50
      Цитата: Наган
      Собсно кто он такой, чтоб чего-то требовать, и тем более от США?

      Если присмотреться, призадуматься и прислушаться, то становится ясно, что зеленский прекрасно манипулирует этой всей (почти) европейской недалёкой, неадекватной кодлой.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 07:16
      Наган
      Сегодня, 06:06
      Собсно кто он такой, чтоб чего-то требовать, и тем более от США?

      hi Видимо, у жыдо наркофюрера передоз не только с коксом, но и оружием матрасники завалили немеряно, треба остановить поставки и разведданные вместе с Старлинк.
    4. Попуас Звание
      Попуас
      +1
      Сегодня, 07:29
      Зеленский потребовал от США временного прекращения огня для проведения выборов
      ...Вот заголовок.. winked А вот цитата
      И, честно говоря, мы здесь, в Украине, считаем, что Америка должна поговорить об этом с российской стороной
      ...как видим заголовок,вообще,не корелирруется... hi
    5. Zhan Звание
      Zhan
      0
      Сегодня, 07:58
      Цитата: Наган
      Собсно кто он такой, чтоб чего-то требовать, и тем более от США?

      hi
      Меня больше удивило, что он это требует от Америки.... laughing Я понимаю, что наглость второе счастье....но....Трамп услышав это, наверное чисто по Руссски махнул стакан водки и пригласил ВВП на рыбалку... laughing
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 06:06
    ..и чо, Доня по просьбе просрочки с нас начнёт требовать прекращение огня для того чтобы просрочка могла переизбраться? или другую более подходящую марионетку воткнули? сюр какой-то. цирк с конями.
    1. МЮД Звание
      МЮД
      0
      Сегодня, 07:20
      Цирк с конями или без них. Но политический ход, четко выверенный западными кураторами, и надо отдать им должное, является для нас неприятным и опасным.
      В военном плане тут все понятно, получить передышку, накопить силы. А вот в политическом смысле, обвинить Россию, и очернить ее в глазах всего мира, что она мол против демократических процедур и душитель демакратических ценностей. Они вскочили на своего любимога конька. И на этом поприще они попытаются прогнуть Россию.
      Мое мнение. Нельзя играть по их правилам и на их поле. Поле к стате в последнее время только их, Аляска, Турция, Арабские Эмираты. Да и правила какие то стремные пишущиеся то в США то в Европе. А мы их берем за основу.
  3. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 06:08
    ему необходимо прекращение огня, как минимум на весь период подготовки и само голосование

    Странно, что он до этого раньше не додумался и его пришлось за шиворот тащить к этому решению
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 06:09
      так просрочке наверно намекнули - или выборы или ногами вперёд вынесут.... вот он сразу и согласился. в гробу то карманов нет, а наворовал - немерянно.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 06:09
    ❝ Зеленский* потребовал от США временного прекращения огня ❞ —

    — А в США и не знали, что они ведут огонь ...
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +4
      Сегодня, 06:47
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Зеленский* потребовал от США временного прекращения огня ❞ —

      — А в США и не знали, что они ведут огонь ...

      Конечно ведут. С территории Украины по нам.

      Кстати, выборы вообще и избирательные участки в частности, отличный способ ловить мобилизуемых. Можно сразу избирательные участки располагать в ТЦК.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 06:20
    Шнурки ему погладить не потребовал?
  6. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 06:44
    Схема кажется проста и незамысловата по своей сути. Но, есть один ньюанс - телегу запрягают впереди лошади, или, если угодно- лошадь позади телеги. Сначала - выполнение всех требований России , затем -мир и выборы.
  7. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 07:00
    Хахлоп ваще страх потерял, у хозяина требовать начал.
    1. Илия Звание
      Илия
      0
      Сегодня, 07:07
      передоз, или переборзень?
      Ирек
      (Paparazzi Kazan)
      0
      Сегодня, 07:00
      Новый
      Хахлоп ваще страх потерял, у хозяина требовать начал.
  8. Илия Звание
    Илия
    0
    Сегодня, 07:05
    Ну, как бы на русском языке заявили, чего не понятно?
    Ранее в Москве заявили, что Россия не пойдет ни на какое временное перемирие, а прекращение огня возможно сразу же после вывода украинских войск с Донбасса и выполнения других условий.
  9. Foghat 74 Звание
    Foghat 74
    0
    Сегодня, 07:13
    С выборами этот номер с приостановкой боевых действий не должен пролезть. Освободить с кичи оппозицию, иначе это мяч в одни ворота.
  10. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 08:08
    Вот США пусть прекращают огонь, а Россия продолжит. Зеля цепляется за кресло всеми клешнями. Понимает Пианист, что последний день правления для него станет последним днем жизни, далее будет период ожидания быстрой смерти от хозяев.