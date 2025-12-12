Если есть потребность провести выборы, то нужно прекратить огонь, по крайней мере, на время избирательного процесса и голосования. И это то, что необходимо обсудить. И, честно говоря, мы здесь, в Украине, считаем, что Америка должна поговорить об этом с российской стороной.

Киевский режим может провести выборы, но для этого ему необходимо прекращение огня, как минимум на весь период подготовки и само голосование. С таким заявлением выступил накануне Зеленский.Подтвердилась ранее озвученная информация, что «нелегитимный» хочет использовать выборы на Украине для временной остановки боевых действий. Ему крайне важно получить временное перемирие под любым предлогом, чтобы дать передышку ВСУ, провести ротацию подразделений, подтянуть резервы и т. д. За это же выступают европейские хозяева украинской марионетки.Накануне Зеленский выступил с обращением к так называемой «коалиции желающих», в котором прямо заявил, что Украина может попытаться провести выборы, но только при условии временного прекращения огня на весь период избирательного процесса и голосования. И если Трамп так хочет выборы, то пусть решает этот вопрос с Москвой, договариваясь о временном перемирии.Ранее в Москве заявили, что Россия не пойдет ни на какое временное перемирие, а прекращение огня возможно сразу же после вывода украинских войск с Донбасса и выполнения других условий.