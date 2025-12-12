Санкции США должны помешать «режиму Мадуро» получать доход от продажи нефти

Соединенные Штаты ввели санкции против родственников президента Венесуэлы Николаса Мадуро и компаний по транспортировке венесуэльской нефти. Соответствующее решение принял Минфин США.

США продолжают экономическую блокаду Венесуэлы, накануне Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США объявило о введении санкций против родственников Николаса Мадуро и компаний по транспортировке нефти. Под ограничения попали три племянника супруги президента Венесуэлы Силии Флорес, бизнесмен Рамон Карретеро Наполитано и шесть компаний, занимающихся транспортировкой венесуэльской нефти. Они обвиняются в различных махинациях с целью обойти американские санкции.



Все это подается как «борьба с наркотрафиком», «коррупцией в стране» и финансированием режима Мадуро посредством продажи венесуэльской нефти. Все активы вышеуказанных лиц и компаний в США заблокированы, сделки с ними запрещены.

Также опубликован список из шести судов «теневого флота» Венесуэлы, с помощью которых транспортировалась нефть: танкеры WHITE CRANE, KIARA M, H. CONSTANCE, LATTAFA, TAMIA и MONIQUE. Все они могут быть захвачены Береговой охраной США при совершении рейсов с нефтью.
  1. Hagen Звание
    Hagen
    -1
    Сегодня, 06:44
    Трамп - отморозок и беспредельщик. Не мудрено, что его личный авторитет, как и авторитет Президента сверхдержавы, падает день ото дня. В итоге он теряет рычаги управления даже на "подмандатных" территориях, типа Украины и тем более Европы.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      -2
      Сегодня, 06:48
      Цитата: Hagen
      Трамп - отморозок и беспредельщик. Не мудрено, что его личный авторитет, как и авторитет Президента сверхдержавы, падает день ото дня. В итоге он теряет рычаги управления даже на "подмандатных" территориях, типа Украины и тем более Европы.

      Но наши СМИ и власти вечно с ним заигрывают и хвалят, как будто он для них пуп земли, в новостях Трампа больше чем Путина и про Запад показывают больше чем про Россию.
      1. Hagen Звание
        Hagen
        0
        Сегодня, 06:54
        Цитата: ARIONkrsk
        Но наши СМИ и власти вечно с ним заигрывают и хвалят, как будто он для них пуп земли, в новостях Трампа больше чем Путина и про Запад показывают больше чем про Россию

        Во-первых, у нас головы для того чтобы понимать кого и когда слушать. Во-вторых, наши СМИ сегодня отрабатывают внешнюю повестку. Трампа хвалят, как хвастуна из известной песни Алисы и Базилио. Полезного дypaka тоже надо уметь правильно разыграть. Такое время...
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 06:57
        Я так понимаю, что сегодня любое более сильное государство может объявить любому другому более слабому государству санкции и экономическую блокаду и начинать захватывать и топить корабли нарушающие эту блокаду и никакого согласия от той же ООН на это не требуется... Так почему же так много ещё кораблей возле Одессы на рейде стоят...??? Какая ещё зерновая сделка...??? stop
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 07:24
          Lev_Russia
          Сегодня, 06:57
          Так почему же так много ещё кораблей возле Одессы на рейде стоят...???

          hi Здесь нужен скальпель и хирургический подход, поскольку уязвимы две основные нефтяные артерии на Чёрном море и Балтике.
  2. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 07:28
    Эти родственники были пойманы "на горячем" - оптовой торговле наркотиками, и осуждены американским судом, но Маразматик Джо их перед уходом помиловал. Так что теперь судить их за старое нельзя, но можно подвергнуть санкциям.
