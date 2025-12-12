Санкции США должны помешать «режиму Мадуро» получать доход от продажи нефти
Соединенные Штаты ввели санкции против родственников президента Венесуэлы Николаса Мадуро и компаний по транспортировке венесуэльской нефти. Соответствующее решение принял Минфин США.
США продолжают экономическую блокаду Венесуэлы, накануне Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США объявило о введении санкций против родственников Николаса Мадуро и компаний по транспортировке нефти. Под ограничения попали три племянника супруги президента Венесуэлы Силии Флорес, бизнесмен Рамон Карретеро Наполитано и шесть компаний, занимающихся транспортировкой венесуэльской нефти. Они обвиняются в различных махинациях с целью обойти американские санкции.
Все это подается как «борьба с наркотрафиком», «коррупцией в стране» и финансированием режима Мадуро посредством продажи венесуэльской нефти. Все активы вышеуказанных лиц и компаний в США заблокированы, сделки с ними запрещены.
Также опубликован список из шести судов «теневого флота» Венесуэлы, с помощью которых транспортировалась нефть: танкеры WHITE CRANE, KIARA M, H. CONSTANCE, LATTAFA, TAMIA и MONIQUE. Все они могут быть захвачены Береговой охраной США при совершении рейсов с нефтью.
