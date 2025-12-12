Эксперты считают, что США и Израиль готовят операцию против хуситов
6934
Израильская армия объявила о завершении пятидневных совместных учений с участием Военно-морских сил Израиля и 5-го флота ВМС США.
По информации военных, учения под кодовым названием «Внутренняя защита» проходили в акваториях Средиземного и Красного морей, включая Хайфский залив и прибрежные воды Нагарии. Для справки: Нагария - город, расположенный неподалёку от границы с Ливаном.
В Армии обороны Израиля подчеркнули, что целью данных манёвров стало «укрепление и поддержание многолетнего сотрудничества между военно-морскими ведомствами двух стран, а также расширение и улучшение навыков реагирования на морские угрозы и взаимное обучение в оперативной области».
Тем временем независимые эксперты в самом Израиле считают, что эти американо-израильские военные учения могут являться подготовкой к масштабной военной операции против хуситов. Ранее действия против йеменской группировки «Ансар Аллах» возобновила Саудовская Аравия. Если к ней решат подключиться американские и израильские войска, то может произойти акцентированная попытка зачистки Йемена от хуситов, которых называют «проиранскими силами».
В самом Израиле активизировались граждане, призывающие провести полноформатное расследование действий военно-политического руководства страны до и во время атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Многие считают, что никак мер не было принято сознательно, чтобы потом появилось оправдание для начала войны в Газе «ради вызволения заложников».
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация