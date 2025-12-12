Эксперты считают, что США и Израиль готовят операцию против хуситов

Израильская армия объявила о завершении пятидневных совместных учений с участием Военно-морских сил Израиля и 5-го флота ВМС США.

По информации военных, учения под кодовым названием «Внутренняя защита» проходили в акваториях Средиземного и Красного морей, включая Хайфский залив и прибрежные воды Нагарии. Для справки: Нагария - город, расположенный неподалёку от границы с Ливаном.

В Армии обороны Израиля подчеркнули, что целью данных манёвров стало «укрепление и поддержание многолетнего сотрудничества между военно-морскими ведомствами двух стран, а также расширение и улучшение навыков реагирования на морские угрозы и взаимное обучение в оперативной области».

Тем временем независимые эксперты в самом Израиле считают, что эти американо-израильские военные учения могут являться подготовкой к масштабной военной операции против хуситов. Ранее действия против йеменской группировки «Ансар Аллах» возобновила Саудовская Аравия. Если к ней решат подключиться американские и израильские войска, то может произойти акцентированная попытка зачистки Йемена от хуситов, которых называют «проиранскими силами».

В самом Израиле активизировались граждане, призывающие провести полноформатное расследование действий военно-политического руководства страны до и во время атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Многие считают, что никак мер не было принято сознательно, чтобы потом появилось оправдание для начала войны в Газе «ради вызволения заложников».
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:49
    ❝ США и Израиль готовят операцию против хуситов ❞ —

    — Исключительно «миротворческую» ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 07:03
      США и Израиль готовят операцию против хуситов
      Надеюсь хуситы тоже к ней готовятся... Неплохо было бы им хоть чем-нибудь помочь... Враг моего врага пусть хоть и временный, но союзник... drinks
  2. Илия Звание
    Илия
    +1
    Сегодня, 07:04
    Опять голуби мира(( слетелись.
    Тем временем независимые эксперты в самом Израиле считают, что эти американо-израильские военные учения могут являться подготовкой к масштабной военной операции против хуситов.
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 07:56
    Мне просто удивительно, как страна, которую посчитали «геноцидированной», обернулась через голову и превратилась в источник прямого терроризма, а заручившись поддержкой главного мирового жандарма, сама стала захватчиком...
    Их назначили богоизбранными или даровали бессмертие? Скорее всего, они расплодились и рассосались по миру, а разные китайские диаспоры (чайна-тауны) им в подмётки не годятся...Это им Советская власть и социализм стали серпом в процессе обрезания...