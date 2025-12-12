Послушайте, в целом, когда речь идет о выборах, решать, кто станет лидером страны, не нам, а народу этой страны. Это совершенно ясно. Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предостерегла Дональда Трампа от вмешательства во внутренние дела Европы. Об этом она заявила в интервью изданию Politico.Глава ЕК прокомментировала новую стратегию национальной безопасности США, а также проводимую администрацией Трампа политику «воспитания сопротивления» в Евросоюзе, заявив, что США не должны вмешиваться во внутренние дела Европы, особенно в европейские выборы. По словам фон дер Ляйен, решать, кто станет лидером европейской страны, должны жители Европы, а не Белый дом.Критику главы Еврокомиссии вызвало желание Трампа оторвать от Евросоюза сразу четыре страны, с которыми США хотели бы наладить более углубленное сотрудничество. Речь идет об Австрии, Венгрии, Италии и Польше. Как предполагают эксперты, если США это удастся, то Евросоюз развалится, он и так уже давно не монолитен. Этого и боится Урсула фон дер Ляйен.Ранее сообщалось, что Трамп пытается развалить слабеющий Евросоюз, США не нужна сплоченная Европа.