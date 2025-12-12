Урсула фон дер Ляйен предостерегла Трампа от вмешательства в дела Евросоюза

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предостерегла Дональда Трампа от вмешательства во внутренние дела Европы. Об этом она заявила в интервью изданию Politico.

Глава ЕК прокомментировала новую стратегию национальной безопасности США, а также проводимую администрацией Трампа политику «воспитания сопротивления» в Евросоюзе, заявив, что США не должны вмешиваться во внутренние дела Европы, особенно в европейские выборы. По словам фон дер Ляйен, решать, кто станет лидером европейской страны, должны жители Европы, а не Белый дом.



Послушайте, в целом, когда речь идет о выборах, решать, кто станет лидером страны, не нам, а народу этой страны. Это совершенно ясно. Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать.


Критику главы Еврокомиссии вызвало желание Трампа оторвать от Евросоюза сразу четыре страны, с которыми США хотели бы наладить более углубленное сотрудничество. Речь идет об Австрии, Венгрии, Италии и Польше. Как предполагают эксперты, если США это удастся, то Евросоюз развалится, он и так уже давно не монолитен. Этого и боится Урсула фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что Трамп пытается развалить слабеющий Евросоюз, США не нужна сплоченная Европа.
  1. Илия Звание
    Илия
    +3
    Сегодня, 07:03
    акушерка совсем сбрендила. Облаивать хозяина, это дОрого может ей стоить.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 07:13
      Этого и боится Урсула фон дер Ляйен.
      Трампу как-то до фонаря чего эта ведьма боится... А ЕС по любому развалится, ну а если ещё примут в свои ряды УкроРейх, процесс пойдёт намного быстрее...
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 07:31
      hi Пора заслушать начальника транспортного цеху, поскольку есть деятели, путающие свою шерсть с общенародной гейропейской.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:03
    ❝ Урсула фон дер Ляйен предостерегла Дональда Трампа от вмешательства во внутренние дела Европы ❞ —

    «Внутренние дела» - это то, чем Урсула раньше занималась ...
  3. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +1
    Сегодня, 07:04
    Классический ход со стороны США, ослабить и убрать с доски экономического конкурента в виде ЕС.
    Ну а Урсула (которую никто никуда не выбирал), уж лучше бы просто молчала на тему выборов.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 08:01
      . уж лучше бы просто молчала

      Может за умную сошла бы... wink
  4. Serafim Звание
    Serafim
    0
    Сегодня, 07:09
    Почему лидеры стран евросоюза, своими действиями, позорят и "опускают" свои народы? Или народу всё равно, кто у власти... или народ достоин своего правителя... или одно из двух.
  5. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 07:11
    Она носит мужские пиджаки
  6. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 07:20
    Да как она могла такое подумать вообще! Разве намоленные американцы когда нибудь позволяли себе вмешиваться в чужие дела? США это же оплот справедливости и демократии в чистом виде! Да.
  7. alexandreII Звание
    alexandreII
    0
    Сегодня, 07:40
    Двуличная с у к а,забыла про выборы в Румынии, и не только.....
  8. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 07:45
    Да пошла она в предмет своих профессиональный интересов как медик.
  9. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    0
    Сегодня, 07:57
    Ой ти как мы заговорили, марионетки в лице ЕС и её главы берега попутала, тявкать начала, голос прорезался у холопки, ну ну.
  10. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 08:00
    У этой старой ведьмы совсем крыша потекла. Не ведает, что творит. Надо бы ей "отрыв тромба" или "обширный инфаркт" организовать, да видимо некому. sad
  11. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 08:06
    Ржачно, а что же делали США до этого?