Способный нести до 100 кг нагрузки дрон «Чёрный коршун - 15» вышел на испытания

Российские бойцы в зоне СВО в ближайшее время могут получить на вооружение новые грузовые дроны грузоподъемностью до 100 кг. В настоящее время идут испытания БПЛА мультироторного типа «Черный коршун - 15» (ЧК-15СВО). Об этом сообщили в компании-разработчике «Дронакс».

Дрон «Черный коршун - 15» (ЧК-15СВО) позиционируется как грузовой беспилотник, способный доставлять на передовую полезную нагрузку до 100 кг. Кроме того, его можно использовать как бомбардировщик для сброса мин и потенциально для эвакуации раненых. Беспилотник уже вызвал интерес у военных, особенно своими характеристиками. При большой грузоподъемности он сохраняет компактность, маневренность и автономность, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.



Мы позиционируем дрон «Черный коршун - 15» (ЧК-15СВО) как грузовой логистический дрон с рекомендуемой грузоподъемностью 100 кг. В комплекте идет универсальная система жесткой перевозки и сброса/отцепа крупногабаритных грузов. Применять дрон можно для доставки боеприпасов, снаряжения, медикаментов и других грузов.


При необходимости на дрон может быть установлено различное оборудование, в том числе системы РЭБ, наблюдения и т.д.

На сегодняшний день беспилотник проходит комплексные испытания в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации, в том числе в боевых условиях.
4 комментария
  1. Vrotkompot Звание
    Vrotkompot
    -1
    Сегодня, 08:02
    Бабу Ягу изоблели через 3,5 года СВО? ))
    1. Naum_2 Звание
      Naum_2
      0
      Сегодня, 08:08
      Шутить изволите'с! "Грузоподъёмность дрона «Баба Яга» (тяжёлого украинского мультикоптера, переделанного из сельскохозяйственного) варьируется, но в среднем составляет от 10 до 20 кг", а у нашего дрона до 100 кг.
  2. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    0
    Сегодня, 08:03
    Российские бойцы в зоне СВО в ближайшее время могут получить на вооружение новые грузовые дроны грузоподъемностью до 100 кг. 


    А чего бы не сделать сначала аналог украинского Вампира?!

    Почему не сделать то, что уже проверенно и эффективно работает?!

    Ну не просто так же наши их трофеят и используют по противнику.

    Большая грузоподъемность - большие габариты - большая стоимость - большая заметность, не всегда это нужно.
  3. Maluck Звание
    Maluck
    0
    Сегодня, 08:09
    При большой грузоподъемности он сохраняет компактность

    Хотелось бы узнать его габариты, это я про компактность.