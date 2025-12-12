В последнее время не проходит и двух-трёх суток без сообщений об атаке на очередной танкер или его прямом захвате. Мировая торговля нефтью по морю сталкивается с нарастающими опасностями в виде пиратства и терроризма. Причём пираты и террористы даже не стесняются заявлять о своих атаках открыто. Мало того, это не отдельные маргинальные группы, а целые государства с откровенно пиратской и террористической политикой.Если в предыдущие годы атаки на море ссоциировались, разве что, что с сомалийскими пиратами, то теперь в сводках всё чаще упоминаются Украина и США.Украинские спецслужбы атакуют танкеры в Чёрном море, задерживают коммерческие суда в своих портах. Американский спецназ открыто захватывает танкер с венесуэльской нефтью, а президент США объясняет это прямое преступление государственного уровня тем, что, мол, венесуэльский режим «не получит таким образом прибыль от продажи нефти».Интересна своими новыми гранями двойных стандартов позиция «прогрессивной» Европы. Любые заявления о необходимости проведения выборов на Украине в ЕС объявляют «вмешательством в дела независимой страны», добавляя, что всё должен «решать украинский народ». Но когда дело доходит до прямых угроз свержения Николаса Мадуро в Венесуэле, то раздаются бурные аплодисменты. Надо ли расценивать это как деление народов по сортам и категориям? На Украине «только народ может решать, когда проводить выборы», а в Венесуэле народ можно и не спрашивать, а просто вторгаться, грабить и усаживать подконтрольное правительство?В такой ситуации перевозка коммерческих грузов морем превращается в вариант XV-XVII веков, когда пираты, действующие, по сути, в интересах своих королевств (европейских) грабили суда от Карибского моря до Бискайского залива.