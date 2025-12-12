Государственное пиратство отбрасывает морские торговые пути в XVI век

Государственное пиратство отбрасывает морские торговые пути в XVI век

В последнее время не проходит и двух-трёх суток без сообщений об атаке на очередной танкер или его прямом захвате. Мировая торговля нефтью по морю сталкивается с нарастающими опасностями в виде пиратства и терроризма. Причём пираты и террористы даже не стесняются заявлять о своих атаках открыто. Мало того, это не отдельные маргинальные группы, а целые государства с откровенно пиратской и террористической политикой.

Если в предыдущие годы атаки на море ссоциировались, разве что, что с сомалийскими пиратами, то теперь в сводках всё чаще упоминаются Украина и США.



Украинские спецслужбы атакуют танкеры в Чёрном море, задерживают коммерческие суда в своих портах. Американский спецназ открыто захватывает танкер с венесуэльской нефтью, а президент США объясняет это прямое преступление государственного уровня тем, что, мол, венесуэльский режим «не получит таким образом прибыль от продажи нефти».

Интересна своими новыми гранями двойных стандартов позиция «прогрессивной» Европы. Любые заявления о необходимости проведения выборов на Украине в ЕС объявляют «вмешательством в дела независимой страны», добавляя, что всё должен «решать украинский народ». Но когда дело доходит до прямых угроз свержения Николаса Мадуро в Венесуэле, то раздаются бурные аплодисменты. Надо ли расценивать это как деление народов по сортам и категориям? На Украине «только народ может решать, когда проводить выборы», а в Венесуэле народ можно и не спрашивать, а просто вторгаться, грабить и усаживать подконтрольное правительство?

В такой ситуации перевозка коммерческих грузов морем превращается в вариант XV-XVII веков, когда пираты, действующие, по сути, в интересах своих королевств (европейских) грабили суда от Карибского моря до Бискайского залива.
  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 07:43
    Поскольку проблема в перспективе будет только нарастать, придётся рано или поздно решать вопрос с вооружением гражданских судов.
    1. Илия Звание
      Илия
      0
      Сегодня, 08:07
      Это будут уже не "гражданские суда". В том то, и заключается главное отличие от военных, это отсутствие вооружения.
  2. KAV Звание
    KAV
    +2
    Сегодня, 07:45
    Причём пираты и террористы даже не стесняются заявлять о своих атаках открыто.
    А чему тут удивляться? В свое время мелкобриты поднялись именно на пиратстве. Главного пирата даже наградили га гос. уровне. История идет по кругу.
  3. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +1
    Сегодня, 07:53
    Интересна своими новыми гранями двойных стандартов позиция «прогрессивной» Европы. Любые заявления о необходимости проведения выборов на Украине в ЕС объявляют «вмешательством в дела независимой страны», добавляя, что всё должен «решать украинский народ». Но когда дело доходит до прямых угроз свержения Николаса Мадуро в Венесуэле, то раздаются бурные аплодисменты. Надо ли расценивать это как деление народов по сортам и категориям? На Украине «только народ может решать, когда проводить выборы», а в Венесуэле народ можно и не спрашивать, а просто вторгаться, грабить и усаживать подконтрольное правительство?

    Двойные стандарты уже в реальности, но это другое.
    Реально напрашивается и пролив им Сталина, и Европа без газа и нефти.
  4. g_ae Звание
    g_ae
    +1
    Сегодня, 07:53
    Так отвечать надо адекватно, а не лихорадочно рисовать очередные коричневые линии и выражать "партнёрам" глубокую озабоченность, обеспокоенность и недоумение. Хотя уже даже о линиях никто не щаикается. А то российская внешняя политика, как песня.
    Это школа Соломона Пляра,
    Школа бальных танцев, вам говорят.
    Две шаги налево, две шаги направо,
    Шаг вперед и два назад.
    Да и внутренняя что-то похожее.
  5. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 08:05
    В Европе живёт очень много народу, а ресурсов слишком мало. Стремление воевать и захватывать будет всегда. Тут логика проста.
  6. Maluck Звание
    Maluck
    0
    Сегодня, 08:07
    Пока не ясны истинные мотивы данного инцидента, верить тому, что пишут в СМИ - себя не уважать.