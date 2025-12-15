Тяжёлый БПЛА «Цзютянь» поднялся в воздух
Первый показ БПЛА «Цзютянь» на выставке Airshow China 2024. Фото: Armyrecognition.com
В Китае стартовали лётные испытания перспективного многоцелевого беспилотного летательного аппарата «Цзютянь». На данный момент это самый крупный и тяжёлый БПЛА китайской разработки/ Кроме того, он имеет особые возможности и большой потенциал. В будущем он должен будет стать носителем различного специального оборудования, авиационных средств поражения и даже малых беспилотников разного назначения.
Планы и обещания
По известным данным, будущий БПЛА «Цзютянь» («Девятое небо» или «Высокое небо»), также известный как SS-UAV, разрабатывался Китайской корпорацией авиационной промышленности (AVIC). Работы могли стартовать на рубеже последних десятилетий и заняли несколько лет. Целью проекта являлось создание нового беспилотника, отличающегося повышенными характеристиками грузоподъёмности и расширенными оперативными возможностями.
Осенью прошлого года, на выставке Airshow China 2024, корпорация AVIC впервые показала опытный БПЛА либо его полноразмерный макет. Тогда же раскрыли часть тактико-технических характеристик аппарата. Кроме того, продемонстрировали основные решения, связанные с размещением полезной нагрузки разного рода.
В середине мая 2025 г. один из китайских телеканалов показал репортаж с завода AVIC. В объектив попал опытный БПЛА «Цзютянь», успешно доведённый до стадии подготовки к испытаниям. Кроме того, в репортаж включили анимацию, демонстрирующую применение беспилотника в качестве платформы со значительной полезной нагрузкой.
Беспилотник в цеху предприятия-изготовителя, май 2025 г. Кадр из репортажа CCTV14
Сообщалось, что опытный беспилотник уже проходит предварительные испытания на земле. На их завершение требовалось несколько недель, после чего ожидался первый полёт. Затем должны были пройти полномасштабные лётные испытания с отработкой всех систем и вариантов боевого применения.
Первый полёт
По всей видимости, на стадии предварительных наземных испытаний БПЛА «Цзютянь» / SS-UAV столкнулся с некими проблемами. Из-за этого обещание о первом полёте в течение нескольких недель не выполнили. Лётные испытания стартовали только через семь месяцев после их анонса.
11 декабря корпорация AVIC сообщила о проведении первого испытательного полёта. Опытный БПЛА совершил взлёт с аэродрома при заводе корпорации в пров. Шэньси, провёл в воздухе некоторое время и успешно приземлился. В ходе такого полёта проверялась работоспособность систем, а также основные лётные и маневренные характеристики. Впрочем, все подробности мероприятия раскрывать не стали.
В тот же день на китайских ресурсах появились фотографии и видеозаписи с первых испытаний. Неизвестные операторы смогли снять руление по взлётно-посадочной полосе и взлёт. Эти кадры представляют исторический интерес, однако не раскрывают никаких подробностей испытаний и проекта в целом.
Начало лётных испытаний, 11 декабря 2025 г. Фото The War Zone
В ближайшее время «Цзютянь» должен вновь подняться в воздух. Тестовые полёты станут регулярными и позволят определить все особенности нового БПЛА. По мере продолжения испытаний, будет расти сложность полётных заданий. Кроме того, в средней перспективе начнётся отработка целевого оборудования и вооружения. Беспилотнику предстоит совершать вылеты на полигон для демонстрации тех или иных возможностей.
По всей видимости, полный комплекс лётных испытаний растянется на несколько лет. За это время AVIC должна отработать конструкцию, выявить и исправить возможные недочёты. Вероятно, испытания будут проходить под надзором Народно-освободительной армии Китая. Она сможет изучить беспилотник и принять решение о его принятии на вооружение.
С повышенной грузоподъёмностью
Внешне и по основным особенностям конструкции новый «Цзютянь» похож на некоторые современные БПЛА тяжёлого класса. Однако в этом проекте реализованы любопытные идеи, за счёт которых достигаются серьёзные отличия в ключевых характеристиках и возможностях. SS-UAV фактически создавался как воздушная платформа для значительных нагрузок разного типа.
«Цзютянь» представляет собой полноразмерный беспилотный самолёт. Он имеет продолговатый фюзеляж с характерными обтекателями на носу и с центральной частью прямоугольного сечения. Сверху на фюзеляже помещена гондола двигателя. Используется высокорасположенное прямое крыло. В связи с верхним размещением двигателя используется Н-образное хвостовое оперение.
«Цзютянь» в воздухе. Фото The War Zone
Из-за большого размера и массы беспилотник может работать только с сухопутных аэродромов. Для взлёта и посадки он использует трёхточечное шасси традиционной схемы. Одна из опор помещена в носовой части фюзеляжа. Пара основных убирается в гондолы на крыле.
Длина такого БПЛА превышает 16 м, а размах крыла достигает 25 м. Максимальная взлётная масса находится на уровне 16 т. Максимальная полезная нагрузка во внутренних отсеках или на внешней подвеске — до 6 т.
«Цзютянь» оснащается турбореактивным двигателем неизвестной модели. С его помощью БПЛА сможет развивать скорость до 680-700 км/ч. Потолок составит 15000 м. Планируется получить продолжительности полёта в 10-12 часов и дальность не менее 7 тыс. км.
Состав бортового оборудования нового беспилотника пока неизвестен. Вероятно, БПЛА оснащён современным вычислительным комплексом с функциями автопилота и дистанционного управления. Имеется оптико-электронная станция. Характерные обтекатели на носу указывают на наличие радиолокатора и системы спутниковой связи. Кроме того, должна присутствовать возможность интеграции дополнительного оборудования.
Главным нововведением проекта «Цзютянь» являются внутренние грузоотсеки особой конструкции. Под размещение нагрузки отдаётся значительная часть внутреннего объёма фюзеляжа. Доступ в такой отсек обеспечивается подвижными боковыми крышками. Внутри доступного объёма могут размещаться необходимые устройства, вооружения и т.д.
Запуск лёгких БПЛА из внутреннего отсека. Графика от AVIC
Ранее AVIC показала, как тяжёлый БПЛА может стать носителем большого числа лёгких беспилотников. Для этого в отсеке размещается решетчатая структура с большим количеством ячеек. Каждая из них может вмещать небольшой квадрокоптер или аппарат самолётного типа. Старт осуществляется по одному или группами заданной численности.
В конфигурации воздушной платформы SS-UAV может нести до 200-300 лёгких БПЛА. Обеспечивается их доставка в заданный район, сброс и, вероятно, ретрансляция радиосигналов для обмена данными и управления. В свою очередь, малые беспилотники могут нести разные приборы или боеприпасы.
Желаемые преимущества
В целом, нетрудно понять, какие оперативные возможности и преимущества получит заказчик вместе с новым БПЛА. Изделие «Цзютянь» в предложенном виде имеет достаточно высокие лётные и технические характеристики, а также отличается повышенной грузоподъёмностью. Также следует отметить, что это наиболее крупный беспилотник китайской разработки — этот факт демонстрирует потенциал местного авиастроения.
За счёт высоких лётных характеристик «Цзютянь» отличается улучшенными оперативными возможностями. Он способен вести разведку на большом удалении от базы, выявлять различные объекты и поражать их. Кроме того, в проекте изначально предусматривается возможность несения лёгких БПЛА. Размещение на одной платформе десятков или сотен беспилотников позволит организовывать достаточно сложные операции разного рода.
Впрочем, тактико-технические характеристики БПЛА «Цзютянь» пока известны только из рекламных материалов. В свою очередь, возможность перевозки и сброса большого числа беспилотников демонстрировалась только в виде компьютерной графики. Новому китайскому беспилотнику всё ещё предстоит пройти необходимые испытания и показать свой реальный потенциал.
