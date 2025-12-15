«Современная концепция»: турецкая компания Aselsan раскрывает новые детали своего «стального купола»
Общая концепция проекта системы Steel Dome
Недавно турецкий оборонный гигант открыл журналистам выставочную площадку своего объекта, чтобы они могли увидеть некоторые компоненты системы Steel Dome.
«Стальной купол» (Çelik Kubbe) — многоуровневая (эшелонированная), комбинированная система противовоздушной обороны, разработанная Турецкими компаниями с использованием национальных технологий. Она имеет интегрированную архитектуру, в которой средства ПВО действуют на разных дальностях и высотах комплексно. Система включает в себя такие национальные системы, как Sungur, Korkut, Gürz SHORAD, Hisar-A, Hisar-O, ракетные комплексы Siper, РЛС Aselsan EIRS, ALP 100-G, ALP 300-G и системы радиоэлектронной борьбы REDET, PUHU, KORAL, VURAL. Интегрированная архитектура создаёт единую картину воздушной обстановки и повышает эффективность обороны благодаря системам поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта. Основу системы будут составлять ЗРК HİSAR. HİSAR («Крепость») — это семейство турецких зенитно-ракетных комплексов малой, средней и большой дальности, разрабатываемых компаниями Aselsan и Roketsan с 2007 года. В состав ЗРК входят ЗРК HİSAR-A малой дальности, ЗРК HİSAR-O средней дальности и ЗРК HİSAR-U (переименованная в Siper) большой дальности.
ЗРК HİSAR-A (Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi) базируется на шасси гусеничной машины FNSS ACV-30, вооруженной четырьмя ракетами ближнего действия Hisar-A с ЗУР вертикального пуска, поставляемыми компанией Roketsan. Гусеничная система Hisar-A оснащена собственным установленным на мачте радиолокатором ПВО KALKAN и электрооптической/инфракрасной системой, что позволяет ей работать как независимая автономная система без необходимости работать в составе батареи с отдельной системой управления стрельбой.
Минимальная дальность перехвата – 2 км
Максимальная дальность перехвата – 15 км
ЗРК HİSAR-A малой дальности
В 2020 году было объявлено, что некоторые заказы на ЗРК HİSAR-A будут заменены на HİSAR-O, который имеет немного большую дальность поражения и большую максимальную высоту поражения, несмотря на то, что ЗУР остались прежние.
ЗРК HİSAR-O (Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi) — зенитно-ракетный комплекс средней дальности с ЗУР вертикального пуска, установленный на шасси Mercedes-Benz Zetros.
Минимальная дальность перехвата – 3 км
Максимальная дальность перехвата – 25 км
Дальность обнаружения и автосопровождения цели типа истребитель (ЭПР – 2-5 кв. м) – 40-60 км
Количество сопровождаемых целей: > 60
Количество готовых к пуску ракет:
- 18 (батарея)
- 54 (дивизион)
ЗРК HİSAR-U (Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi, также Siper, «траншея») — ЗРК большой дальности, разрабатываемая в National Technology Development Infrastructures. Устанавливается на грузовые автомобили MAN Türkiye 8x8.
Минимальная дальность перехвата – 30 км
Максимальная дальность перехвата – 100 км
Представители турецкого аэрокосмического гиганта Aselsan постепенно раскрывают новые подробности об амбициозном проекте системы противовоздушной обороны Anakara «Стальной купол», демонстрируя журналистам в ходе недавней экскурсии некоторые готовые компоненты, а также те, которые все еще находятся в разработке.
Как и в случае с другими зарубежными проектами разного рода «куполов»,
— сообщил журналистам генеральный директор Aselsan Ахмет Акйол. Aselsan работала над этой концепцией уже некоторое время, но, по его словам, она оказалась в совершенно ином свете из-за недавних конфликтов в регионе.
Системы вооружения, демонстрирующиеся на церемонии открытия нового завода турецкого оборонного гиганта Aselsan
Снаружи здание Aselsan представляет собой суровое сооружение из чёрного стекла с серым бетонным фасадом, скрывающим значительную часть ведущихся работ, необходимых для воплощения проекта «Стальной купол». На крыше установлены два радара компании, которые контролируют воздушное пространство вокруг объекта.
Но хотя компания Aselsan и раньше принимала представителей СМИ на этом объекте, недавняя экскурсия позволила по-новому взглянуть на довольно обширный объект, который, как надеется Aselsan, удвоит свою производственную мощность после завершения работ по строительству новых зданий.
Во время экскурсии, сопровождавшейся производственным шумом на заднем плане, характерным для производственных объектов по всему миру, журналисты увидели систему ПВО и ПРО средней дальности HISAR 100, выставленную в том, что официальный представитель компании назвал зоной интеграции объекта, расположенной рядом с системой ПРО на объекте «Гоксур».
Во время поездки на автобусе по объекту журналисты осмотрели открытую выставочную площадку, на которой были представлены другие готовые компоненты проекта Steel Dome, включая РЛС.
Представители компании сообщили журналистам, что конфигурация «Стальной купол» включает в себя одну большую обзорную РЛС и пункт управления для каждого батальона (дивизиона), управляя тремя огневыми подразделениями. Каждое огневое подразделение имеет один пост управления СНР для трёх пусковых установок ЗУР. Они отметили, что каждая система проверена на практике.
По словам представителей Aselsan, основой Steel Dome, использующей систему управления воздушным пространством Hakim, систему управления радиолокационной сетью Hakim 100 и тактическую военную сеть Turan, станет тактический канал передачи данных T-link, специально разработанный для систем ПВО Турции. Представители компании заявили, что Steel Dome использует мощную систему на основе искусственного интеллекта для поддержки принятия решений.
Каждый элемент системы призван внести свой вклад в обеспечение безопасности турецкого неба, а возможно – и неба зарубежных заказчиков. В июле Акйол заявил, что система «Стальной купол» может производиться совместно с зарубежными заказчиками, а во время недавней поездки он отметил, что интерес к системам ПВО только возрос, особенно после удара Израиля по объектам ХАМАС в центре катарской столицы Дохи.
Хотя Steel Dome по праву входит в число крупнейших проектов Aselsan, компания работает в шести основных областях: технологии интегрированных систем обороны, радиолокация и радиоэлектронная борьба, коммуникационные и информационные технологии, микроэлектроника и электрооптика, технологии авионики и систем наведения, а также транспорт, безопасность, энергетика и здравоохранение.
Экскурсия также включала в себя брифинг по другим проектам Aselsan, включая краткий обзор самолёта-постановщика помех, согласно слайд-презентации. Среди представленных проектов были радары и полезная нагрузка Aselsan, интегрированные в беспилотный летательный аппарат Akinci компании Baykar, полезная нагрузка, которая, как ожидается, будет установлена на турецком истребителе пятого поколения KAAN, а также платформы компании, интегрированные на турецком спутнике Turksat 6A.
Представители Aselsan также заявили, что компания планирует расширить своё присутствие за рубежом. Акйол сообщил, что
Другие представители компании заявили, что Aselsan планирует развернуть свои центры технического обслуживания, ремонта и эксплуатации по всему миру, чтобы обеспечить поддержку своих систем за рубежом. По словам представителей, у компании уже есть филиалы в 24 странах.
Информация