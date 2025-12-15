Безэкипажные суда MASC для ВМС США на стадии разработки
Опытные суда проекта Ghost Fleet Overlord на испытаниях
В интересах военно-морских сил США разрабатывается несколько проектов безэкипажных надводных судов разного назначения, и в ближайшем будущем могут стартовать новые. В рамках обсуждений военного бюджета на следующий год Конгресс США предлагает внедрить новый подход к созданию подобной техники. Законодатели считают, что нынешний уровень технологий позволяет перейти на полностью автономные суда и полностью отказаться от присутствия человека.
Бюджетное предложение
С целью будущего строительства и развития безэкипажного надводного флота сейчас ведётся разработка программы MASC (Modular Attack Surface Craft — «Модульное надводное ударное судно»). В этой программе задействованы несколько структур ВМС, а также ожидается участие ряда коммерческих компаний. Планируется разработать несколько проектов надводных катеров, которые затем сравнят и выберут наиболее удачный. Ряд важнейших решений в рамках программы MASC будет приниматься в новом 2026 финансовом году.
Сейчас в Конгрессе идёт работа над военным бюджетом на 2026 ф.г. В нём предусматривается финансирование всех основных программ флота, включая разработку безэкипажных судов. При этом в случае с программой MASC имеет место любопытное предложение, способное серьёзно повлиять на её результат. Эту поправку недавно внёс Комитет Палаты представителей по вооружённым силам.
Новая поправка сохраняет за министром ВМС право заключать контракты на строительство и поставку БЭС для испытаний или для принятия на вооружение. Однако в ней оговаривается важное условие. Заказываемые изделия должны быть разработаны полностью с нуля и иметь только автономные системы управления. Флоту фактически запрещают заказывать технику, на которой имеются традиционные средства управления в рубке / мостике и места для размещения экипажа.
Ожидается, что голосование по проекту военного бюджета пройдёт в ближайшее время. Поправка об организации программы MASC имеет все шансы получить одобрение. Вследствие этого ВМС и их органам придётся пересмотреть часть проектов, представленных на программу и сделать выводы. При этом новый подход к созданию БЭС не должен помешать продолжению программы.
С целью экономии
За предложением конгрессменов стоит достаточно простая идея. Они хотят отказаться от возможности размещения экипажа для упрощения конструкции безэкипажных судов. Это также позволит снизить стоимость строительства и эксплуатации, что будет особенно важно при запуске большой серии.
Следует напомнить, что целый ряд американских экспериментальных БЭС последних лет создавался и строился на базе существующих судов. По сути, компании-разработчики брали готовые вымпелы и оснащали их необходимыми системами и приборами управления. Несмотря на такую доработку, суда сохраняли штатные органы управления.
Благодаря новой электронике суда или катера получали возможность автономной работы или выполнения команд оператора. При этом на борту мог находиться экипаж, который должен был следить за работой систем и, при необходимости, брать на себя управление традиционными методами и принимать необходимые меры.
Судно GFO с несколькими контейнерами на палубе
Очевидно, что необходимость размещения экипажа влияет на конструкцию судна. Необходимо предусмотреть рубку или мостик с необходимыми приборами и органами управления. Если подразумевается длительное нахождение в море, то нужны помещения для отдыха, а также камбуз, гальюн и т.д. Под них требуется выделить объёмы внутри корпуса или надстройки. Соответственно, растут минимально возможные размеры судна, масса конструкции и т.д.
Полный отказ от экипажа и необходимых для него помещений и средств даёт понятные преимущества. Благодаря этому появляются дополнительные объёмы для размещения аппаратуры, вооружений и т.д. Также возникают возможности для уменьшения и облегчения конструкций судна с выигрышем в прочих характеристиках.
По всей видимости, конгрессмены из Комитета по вооружённым силам положительно оценивают текущий прогресс безэкипажного судостроения и с оптимизмом смотрят в будущее. Вероятно, они считают, что современные технологии такого рода позволяют полностью отказаться от экипажа на борту БЭС или БЭК. Всю работу можно доверить автоматике — включая контроль за её собственными действиями.
Общие требования
Следует напомнить, что программа ВМС США под обозначением MASC стартовала не так давно. Тактико-технические требования к этим катерам выпустили в конце июля 2025 г., и сейчас работы находятся на самых ранних стадиях. Так, недавно завершился приём заявок от потенциальных подрядчиков, и вскоре должна стартовать конкурсная разработка безэкипажных судов.
В рамках программы MASC требуется разработать безэкипажный катер, способный действовать автономно в течение длительного времени и нести разнообразные полезные нагрузки. Любопытно, что в техническом задании не упоминаются особенности конструкции, а также примерные размеры и водоизмещение такого судна. Ключевым параметром на этот раз является грузоподъёмность и объем для размещения нагрузки.
Контейнерная пусковая установка на борту БЭС
Планируется разработать три типа судов MASC. Первый вариант должен нести два стандартных 40-футовых контейнера массой по 36,6 т каждый. Подразумевается использование различных систем и комплексов для наблюдения, поражения целей и т.д. В связи с этим требуется обеспечить подачу 75 кВт электроэнергии каждому контейнеру.
Также ВМС хотят получить более крупную морскую платформу, способную нести четыре 40-футовых контейнера общей массой 146,4 т. При этом им требуется энергосистема на 200 кВт. Третий вариант судна MASC будет самым компактным и лёгким — он должен перевозить только один 20-футовый контейнер. Аппаратура контейнера будет потреблять до 75 кВт.
На судах MASC планируется устанавливать контейнеры с разнообразным оснащением, которые будут определять их роль и миссию. БЭС можно будет использовать для разведки и патрулирования, для борьбы с надводными, подводными и воздушными целями и т.д. При необходимости контейнерные системы разного назначения можно будет комбинировать, расширяя возможности конкретной боевой единицы.
В то же время, ВМС не исключают возможность использования новых судов в качестве транспорта. Изделия MASC смогут перевозить различные грузы в контейнерах или, возможно, прямо на палубе.
От новых БЭС требуются достаточно высокие ходовые и мореходные характеристики. Так, судно базовой модификации (под два контейнера) с нагрузкой 25 т должно развивать скорость не менее 25 узлов и показывать дальность от 2500 морских миль. Требуется работоспособность при состоянии моря до 4 баллов — ветер 17-21 узла (9-11 м/с) и волны высотой 1,25-2,5 м.
Пуск ракеты с борта GFO
Суда MASC должны использовать автоматизированную систему управления. Бортовой программно-аппаратный комплекс должен будет собирать информацию от разных средств и датчиков, в т.ч. из сторонних источников, обрабатывать её и принимать решения. Автоматика должна будет осуществлять вождение и реагировать на разные факторы, а также управлять применением полезной нагрузки.
По всей видимости, новая линейка БЭС сохранит возможность дистанционного управления с операторской станции на берегу или на другом корабле. При этом на борту судна не будет никаких органов управления для использования экипажем. Впрочем, нельзя исключать, что инициатива Конгресса не получит одобрения, и на новых судах всё же появятся рубки и каюты для экипажа.
Опыт и перспективы
К настоящему времени ВМС США и коммерческие подрядчики провели целый ряд различных программ, в ходе которых создавали и отрабатывали решения для строительства безэкипажного флота. Например, в течение нескольких последних лет проходили испытания опытных БЭС серии Ghost Fleet Overlord. Эти вымпелы несли контейнеры с различными системами и могли решать боевые и вспомогательные задачи.
В рамках текущей программы MASC эти идеи получили дальнейшее развитие, и теперь речь идёт о разработке судов, которые в будущем поступят на вооружение ВМС. Сейчас решаются различные организационные вопросы, и недавно в Конгрессе предложили новый подход к разработке и закупке техники. Примут ли это предложение, станет известно в ближайшее время. Однако уже сейчас ясно, что оно окажет самое серьёзное влияние на дальнейшее развитие программы MASC.
Информация