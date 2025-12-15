Первые деньги на Руси
Златник Владимира (также — золотник) — первая русская золотая монета, чеканившаяся в Киеве в конце Х – начале XI века при князе Владимире Святославиче
За всё денежки давай.
Русская поговорка
Из истории денег
История денег самым тесным образом связана со становлением и развитием самого государства. Денежное обращение наиболее точно отображает состояние производительных сил, политического развития.
Первые деньги возникли ещё в незапамятные времена, на стадии разложения первобытнообщинного строя. Роль денег обычно выполняли наиболее ценные товары, предметы потребления. В частности, у многих народов, включая славяно-русские роды – это был скот, который имел важнейшее значение в производстве (земледелие, животноводство). У других племен в ходу была слоновая кость, зерно, сахар, ткани, бусы и т. д.
Постепенно, по мере развития торговли, развивались функции денег: как средства обращения и обмена, общей меры ценности, средства накопления, платежного средства и пр. Древнейшие деньги были из кожи, лёгкие и прочные.
Затем на Ближнем Востоке (Лидия) появились первые металлические монеты, ставшие всеобщим эквивалентом, средством обмена. Стали чеканить серебряные и золотые монеты. Они очень быстро вытеснили все виды неметаллических денег. Хотя натуральный обмен был очень прочен и сохранился до наших дней, как в быту, так и на уровне государств.
Гривны: 2) новгородские; 3) черниговская; 4) киевские. Серебро
Русское государство: скот, куны и ногаты
Как и в других государствах, на Руси предшественниками металлических денег были некоторые товары, предметы, которые выполняли функции денег. Так, греки, которые пытались откупиться от русского князя Святослава Игоревича, занявшего Болгарию, предлагали ему золото и паволоки (драгоценные ткани, шёлк), но он в итоге взял сталью (оружие).
В это время Русь не знала слово «деньги», наиболее древним выражением их понятия являлся скот. Летописи, «Русская правда» (свод законов) и другие источники показывают, что именно скот заменял деньги. Отсюда «скотница» (казна) русского князя Владимира Святославича, крестителя Руси. А сборщик налогов назывался «скотник».
Также в качестве денег использовался драгоценный мех, который постепенно вытеснил скот. Наиболее распространённым был мех куницы, от него понятие «куны». Прочный и красивый, мех куницы стал денежной единицей. На шкуры зверей, которые назывались куны, ногаты (шкурка соболя), бела (шкурка горностая), векша (летняя рыжая шкурка белки) и т. д., покупались и продавались различные товары.
Куски кожи или меха были монетными знаками в меновой торговле. Иностранцы, которые посещали Русь в раннем средневековье, сообщали, что у русов во время торговли были меховые деньги – куний, соболиный и беличий мех.
Персидский поэт и мыслитель Низами Гянджеви в поэме «Искандер наме» (конец XII – начало XIII вв.) писал:
Служат шкуры вон те, знать хотел бы я тоже?»
Соболиных и беличьих множеств шкур
Царь узрел; был их цвет неприветливо бур.
Все облезли они, лет казалось им двести,
Но на лучшем они были сложены месте.
Шах взирал в удивленье: на что же, на что ж
Столько вытертых шкур и морщинистых кож?
«Неужели они, – он спросил, – для ношенья,
Иль, быть может, всё это – жилищ украшенья?»
Молвил рус: «Из потрёпанных кож, государь,
Всё рождается здесь, как рождалось и встарь;
Не смотри с удивленьем на шкуры сухие.
Это деньги, и деньги, о, царь, неплохие.
Эта жалкая ветошь – в ходу и ценна,
Самых мягких мехов драгоценней она».
Серебряный милиарисий Константина
Металлические деньги
По мере государственного развития меха вытеснялись металлическими деньгами. Благодаря развитой торговле со странами Запада и Востока, а также и походам русских князей, русы были знакомы с металлическими монетами соседей. В частности, на территории России найдены клады с древнегреческими и римскими монетами. В основном это римские серебряные денарии (динарий).
Начиная с VI века на Русь начали проникать восточные, или куфические монеты (при нанесении цитат из Корана использовали куфический стиль арабского письма): серебряные дирхемы и золотые динары (название произошло от римского динария). Но с конца X века поток дирхемов начал иссякать: политическая ситуация в арабском мире ухудшилась, серебряные рудники оскудели.
Зато в это время на Руси появились монеты Второго Рима – Византийской империи, которую не раз тревожили своими походами русские князья и воеводы. Также с Константинополем-Царьградом существовала развитая торговля: т. н. «путь из варяг в греки».
На XI–XII вв. приходится наибольшее распространение монет Византийской империи – серебряных милиарисий, а также золотых и медных монет. В этот же период серебряные монеты – динарии, ввозили на Русь (в основном через Великий Новгород) из Европы. Европейские серебряные монеты ходили в основном в Северной и Северо-Восточной Руси.
Русь в этот период не имела своих серебряных и золотых рудников, поэтому в торговле широко использовали вместе с кунами и иностранные монеты. Серебро имело важнейшее значение в денежной системе Русского государства. Благодаря обширным и развитым торговым связям Руси, активной внешней политике серебро регулярно поступало на внутренний рынок.
Византийская номисма. Иоанн I Цимисхий (970-973 гг.)
Гривна
На Руси наряду со скотом, мехами и иностранными монетами в денежном обращении также ходили слитки и куски серебра (иногда золота). Они имели разную форму и вес, назывались «гривна». Название слитка «гривна» произошло от металлического шейного обруча (которую носили на «гриве» – шее), бывшего украшением, знаком воина и вождя у русов различных эпох – персов-порусов, русов-скитов (скифов), сколотов-галлов, русов-варягов и т. д.
Гривна была старейшей счётно-весовой единицей Русского государства. Первое упоминание гривны относится к 1014 году, когда русский князь Ярослав Владимирович, сидевший в Новгороде, должен был ежегодно уплачивать в Киев 2000 гривен серебра. В 1014 году Ярослав решительно отказался от уплаты отцу, киевскому князю Владимиру Святославичу, ежегодного урока-дани в 2000 гривен.
Гривна обозначала количество серебра, в качестве счётной единицы – число монет, которые соответствовали по весу этому серебру. Так, киевские гривны (шестиугольной формы), ходившие в Южной Руси, весили 140-165 граммов. Новгородская гривна (удлиненная серебряная палочка), ходившая в Северной Руси, весила около 200 граммов. Черниговская гривна по форме напоминала киевскую, но имела вес как новгородская.
В Золотой Орде ходили свои гривны – слитки ладьевидной формы весом в 204 граммов. В другим русском государстве – Великом княжестве Литовском и Русском, ходила литовская гривна, по форме похожая на новгородскую, но легче. Изредка встречались и золотые гривны.
Золотая гривна. Её также часто рубили на части
Гривна породила «полтину» и «рубль». Половинные обрубки слитка назывались «полтинами», а четверть гривны – «рублем» (от слова «рубить», то есть «обрубок гривны»).
Русский историк Иван Кондратьев в книге «Седая старина Москвы» писал:
Литовская гривна XII в. или XIII в.
Первые монеты Руси
Русь была развитой военной, экономической и торговой державой, имела значительное денежное обращение, в которой накопились значительные запасы драгоценного металла. Поэтому уже в ранний период были сделаны попытки чеканить собственные монеты. Этим показывалась мощь державы, и делалась попытка возместить недостаток иностранной монеты.
Первая известная чеканка из металла, накопленного в предшествующий период, началась в правление Владимира Святославича (980-1015). Были отчеканены золотые монеты (златники) с надписью «Владимир, а се его злато» (другой вариант – «Владимир на столе», то есть на престоле) и серебряные монеты (сребреники) с надписью: «Владимир, а се его серебро». Образцом были деньги Византии: совпадали внешний вид, проба (916-958) и вес (4-4,4 г). На лицевой стороне было изображение князя с родовым знаком Рюриковичей – трезубцем, стилизованное изображением Сокола-Рарога, на оборотной стороне – лик Христа.
Златник чеканился недолго. А вот серебряная монета чеканилась в Киеве Владимиром Святославовичем, его сыновьями Святополком и Ярославом Мудрым в Новгороде. Сребреники чеканили и в Тмутараканском княжестве при Олеге Святославиче. Первые сребреники в основном повторяли тип греческих монет: лицевая сторона — изображение князя, оборотная сторона — изображение Христа. В XI веке изображение Христа было заменено большим родовым знаком Рюриковичей.
Новгородский сребреник Ярослава Мудрого XI века
Выпуск монеты был прекращён в связи с истощением сырьевой базы (золота и серебра). Русь всё больше впадала в смуту, делилась на княжеские уделы, враждующие между собой. Большие внешние походы оставались в прошлом, скудела внешняя торговля – основные источники притока золота и серебра. Кроме того, политический кризис, вызвавший и финансовый кризис, переживала сама Западная Европа – крестовые походы, «натиск на Восток». Это привело к тому, что приток европейских динариев практически прекратился.
Стоит отметить, что чеканка монеты началась на Руси раньше, чем в европейских государствах.
Вторжение ордынцев нанесло ещё один мощный удар экономике Руси. Вернулся т. н. «безмонетный период». Снова в качестве денег использовали скот, меховые и кожаные деньги. Полное отсутствие на внутреннем рынке металлической монеты являлось особенностью русского денежного хозяйства в XIII – первой половине XIV вв.
С Новгорода, который избежал ужасов войны с ордынцами, и началось возрождение денежного хозяйства Руси. Торговый город сохранил ключевое значение в торговле с Западом. Через Новгород сохранялся привоз европейского серебра. Появившийся в это время новый денежный термин «рубль» заменил прежнее название и значение новгородской гривны. До середины XIV века Новгородская земля играла главную роль в снабжении серебряными рублями всех княжеств центральной части Руси. Серебряный рубль стал мерой счёта монет: денга, полуденга, четверть денги. Так, из весового рубля серебра (бывшая гривна в 204 грамма) чеканились 200 монет.
В этот период вырос приток монет и из Золотой Орды — серебряных дирхемов и медных пул.
Денга московская времен Ивана III. Москва, 1480-е. Мастер Александро. Серебро
Со второй половины XIV века началась собственная чеканка серебряных монет в Москве, Рязани, Суздале и Твери. Первым начал чеканить монету великий князь московский и владимирский Дмитрий Иванович в 60-70-х годах XIV века. Монета называлась «денга». Почти одновременно монету начали чеканить в Рязани и Нижнем Новгороде, князья которых претендовали на лидерство в Северо-Восточной Руси. Позже монеты появились в Твери, Новгороде и Пскове.
На Руси в период возрождения монетного периода исчезают обязательные для того времени для Европы и части Руси либо изображения христианских символов, либо портреты правителей. Зато появляются языческие символы и животные.
Внешний вид и размер монет были различными. Первую денежную реформу в 1535 году с целью унификации денежной системы Руси провела уже Елена Глинская, мать Ивана Васильевича Грозного.
Малоизвестный факт: первым символом Московской Руси был петух – до двуглавого орла, что появился сильно позже.
Петух (ныне благодаря криминальным понятиям имеет негативный символ) в Языческой Руси, то есть многие тысячелетия, был символом солнца, рассвета, победы света над тьмой, а также оберегом и воплощением огня. Петух встречал солнце своим криком, поэтому его связывали с солнечными, огненными богами, такими как Даждьбог и Ярила, Огонь Сварожич. Также петух является символом славяно-русского бога-громовержца Перуна, связывается с огнём и молниями. Его приносили в жертву (особенно красного цвета) во время праздников в честь Перуна (20 июля, 2 августа), и петух также символизирует воинскую храбрость, пробуждение и бдительность
