Первые деньги на Руси



Златник Владимира (также — золотник) — первая русская золотая монета, чеканившаяся в Киеве в конце Х – начале XI века при князе Владимире Святославиче

Из истории денег



Гривны: 2) новгородские; 3) черниговская; 4) киевские. Серебро

Русское государство: скот, куны и ногаты

Серебряный милиарисий Константина

Металлические деньги



Византийская номисма. Иоанн I Цимисхий (970-973 гг.)

Гривна



Золотая гривна. Её также часто рубили на части

Рубли были частями гривны или кусками серебра с зарубками, означавшими их вес. Каждая гривна разделялась на четыре части; название же рубль произошло от слова «рубить», потому что прут серебра в гривну весом разрубался на четыре части, которые и назывались рублями.



Литовская гривна XII в. или XIII в.

Первые монеты Руси



Новгородский сребреник Ярослава Мудрого XI века



Денга московская времен Ивана III. Москва, 1480-е. Мастер Александро. Серебро



Малоизвестный факт: первым символом Московской Руси был петух – до двуглавого орла, что появился сильно позже.

Петух (ныне благодаря криминальным понятиям имеет негативный символ) в Языческой Руси, то есть многие тысячелетия, был символом солнца, рассвета, победы света над тьмой, а также оберегом и воплощением огня. Петух встречал солнце своим криком, поэтому его связывали с солнечными, огненными богами, такими как Даждьбог и Ярила, Огонь Сварожич. Также петух является символом славяно-русского бога-громовержца Перуна, связывается с огнём и молниями. Его приносили в жертву (особенно красного цвета) во время праздников в честь Перуна (20 июля, 2 августа), и петух также символизирует воинскую храбрость, пробуждение и бдительность