Десять самых известных викингов

Десять самых известных викингов
Смерть Харальда III Сурового. П. Н. Арбо (1870). Музей искусств, Тромсе


Корабль проходил перед обширной Сицилией. Мы были горды собой.
Корабль с людьми быстро скользил, как и можно только было желать.
Я меньше всего надеюсь на то, что бездельник будет нам в этом подражать.
Однако не хочет девушка в Гардах чувствовать ко мне склонности.
Из «Вис Радости». Харальд III Суровый




Люди в истории. Что будет, если взять первого попавшегося человека (скажем, на улице) и спросить его, может ли он вот так сразу назвать 10 знаменитых персонажей из истории Древней Руси? Александра Невского он назовет не раздумывая, потом, скорее всего, Ярослава Мудрого, Ивана Грозного… А вот потом кого? Аскольда, Дира… скорее всего, не назовет, как и бедняг Бориса и Глеба. Их убийцу Святополка Окаянного наверняка тоже, ну вот княгиню Ольгу… вспомнить может, так же как трех богатырей… Однако заметных персонажей в нашей древней истории было вполне достаточно, если подумать, не так ли? Так что десяток наберется точно.

А вот кого в этом же количестве знают жители Скандинавии? Чьи имена древних викингов вошли, так сказать, в народное сознание и чаще всего упоминаются по разным поводам, о ком говорит «народная молва», и… страницы учебников истории. Понятно, что десять человек сразу, как и у нас, вряд ли кто-то назовет. Но вот подумав, покопавшись в памяти, глядишь, имена самых известных викингов у него и всплывут, хотя бы уже потому, что вспоминают о них чаще, чем о других. Конечно, все викинги путешествовали и совершали грабительские набеги на земли сопредельных государств, но некоторые из них прославились больше других, хотя слава эта скорее дурная, нежели добрая. В любом случае, викинги играли в истории огромную роль на протяжении нескольких сотен лет, а все благодаря своему «неуемному характеру» и «жажде открытий». Вообще-то, все мы знаем, что причины поиска новых мест для торговли и поселения несколько иные, более материальные. Но так тоже говорят, и звучит это красиво.

В общем, давайте сейчас познакомимся с десятком самых известных у себя на родине, то есть в Норвегии, Дании и Швеции, викингов, хотя бы на уровне обыденного сознания, не копая слишком глубоко, поскольку многое из того, что мы о них знаем, это легенды, предельной точности не обещающие. Большая часть сведений, сохранившихся в записях, дошла до нас благодаря английским монахам, которые вряд ли были фанатами викингов. В любом случае, список у нас получается довольно объемным и весьма интересным.

Первым у нас в списке будет Эйстейн Фарт (736–780), о котором у нас в России мало кто слышал вообще, разве что только специалисты-историки. Настоящим его именем было Эйстейн Хальвдансон, но в одной из саг его почему-то назвали Эйстейном Фартом (что в переводе со староанглийского можно перевести как… «Пердун»). Впрочем, если переводить со шведского, то его можно назвать «быстрым». Был он ярлом, плавал на кораблях и на корабле же и погиб: порывом ветра его снесло с корабля в море.

Далее по хронологии у нас пойдет Рагнар Мохнатые/Кожаные Штаны (750–794 или 845). Кем был этот Рагнар, сказать трудно. Информация о нем поступала из разных источников и разных стран. То есть человеком при жизни он был довольно известным. По легенде, он носил штаны, сшитые из шкур животных мехом наружу, причем шила их ему его жена. Занимался он главным образом тем, что грабил Англию и Францию, где память о нем до сих пор продолжает жить.

Считается, что Рагнар был женат трижды. Первый раз на удивительной и бесстрашной Лагерте – женщине-воине. Кроме того, будучи воином и пробавляясь войной и развратом, он оставил бесчисленное количество отпрысков в разных странах, среди которых самыми известными стали Сигурд Змееглазый и Ивар Бескостный. Юбок задирал вдоволь, а вот смерть встретил жуткую. Был брошен в яму, куда его кинули по приказу короля Эллы – англосаксонского короля Нортумбрии. Легенда сообщает, что его сыновья решили отомстить за смерть отца, пересекли Северное море в 866 году и, как это описано в «Сказе о сынах Рагнара», разбили войско Эллы. Самого короля они или же замучили ужасными пытками, либо он погиб в бою годом позже, но точны ли обе эти версии – неизвестно.

Харальд Синезубый (935–986) – викинг весьма и весьма прославленный. Известен тем, что сумел добиться объединения Норвегии и Дании. Вот только должного внимания воспитанию своего сына Свена Вилобородого не уделял, и тот в итоге с ним… расправился и сам стал королем! Забавно, что имя носит технология беспроводного соединения с Интернетом. И тот маленький значок, который все видят при подключении, на деле является руническими инициалами Харальда Синезубого.

Эрик Рыжий (950–1003). О нем тоже многие у нас слышали, да еще и читали в книге Жана Оливье «Поход викингов». Настоящее имя его было Эйрик Торвальдсон, и это именно он доплыл до Гренландии и основал там первое скандинавское поселение. Родился и жил в Исландии, но после того, как он из-за своего необузданного нрава убил нескольких местных жителей, был отправлен в изгнание.

Считается, что он специально назвал открытую им землю «Гренландия» («Зеленая земля» с англ.), чтобы исландцы отправились за ним туда. Ну а когда они там оказались, было уже поздно ругать его за это явное преувеличение. Хотя в то время климат там и вправду был мягче…

Лейф Эрикссон (970–1020). Сын Эрика Рыжего, родившийся еще в Исландии. Лейф явно унаследовал беспокойный характер своего отца и тоже отправился на запад, только уже из Гренландии. Прославил свое имя открытием Северной Америки, причем назвал новую землю «Винланд» («Страна вина», мотивируя это тем, что там рос виноград), примерно за 500 лет до плавания Христофора Колумба.

Фрейдис Эриксдоттир (рождена в 970). Тоже грозная воительница, и тоже дочь Эрика Рыжего. Вышла замуж за викинга по имени Торвард, который отказался совершенным подкаблучником. Привез ее в Винланд, да там и оставил, а сам уплыл от жены подальше. И вот она, беременная, сражалась там с индейцами, родила сына, завела хозяйство. И… дождалась-таки мужа, хотя он и отсутствовал несколько лет. Тут она все бросила и отправилась с ним в плавание. Да еще вместе с ним наравне и сражалась. Причем проявляла такую жестокость, что даже по меркам самих викингов это было слишком, и наводила жуткий страх и на мужчин, и на женщин. Скандинавы считают, что спальный мешок – это ее изобретение. Она, дескать, изобрела его, когда зимовала в Винланде!

Харальд III Суровый (1015–1066). Вот кому не повезло в жизни, так это норвежцу Харальду. Причем сначала все у него складывалось удачно. Воевать начал в 15 лет, большую часть своего отрочества провел в битвах. Путем «из варяг в греки» добрался до Константинополя, где вскоре стал командиром знаменитой варяжской гвардии императора. Вернулся богатым и с верными людьми и много лет пытался объединить страну. Когда король Англии Эдуард Исповедник умер, Харальд решил захватить британскую корону и отправил к берегам Британии флот из 300 кораблей. Но в битве при Стэмфорд-Бридж в 1066 году его войско было разбито, а сам он убит, получив стрелу в горло. Его смерть принято считать официальным концом эпохи викингов.

Огмунд Спутанные Волосы – человек, о котором известно совсем мало, вернее – почти ничего, кроме того, что с прической у него были проблемы. Может быть, болел колтуном, но это не более чем современная догадка. Был включен в список на лучшее имя в истории викингов, в котором он соперничал за победу с Ульфом Немытым!

Лагерта. Вот что о ней сообщал летописец XII века Саксон Грамматик:

Лагерта, амазонка, которая имела мужественное сердце, хотя и была лишь девушкой. С распущенными по плечам волосами она сражалась в числе первых среди самых отважных воинов. Все восхищались ее непревзойденными подвигами, так как развевавшиеся за спиной волосы выдавали женщину.

Рагнар решил оставить Лагерту для того, чтобы жениться на шведской принцессе, но когда ему потребовалась помощь, она ему ее оказала, отправив 120 кораблей. Количество по тому времени очень большое, так что очевидно, что Рагнара она все же любила, несмотря на его поступок. Хотя может быть, что она была столь могущественным ярлом, что кораблей у неё хватало…

Король Кнуд Великий (995–1035). Едва ли не самый известный персонаж скандинавской истории. Был королем Дании, Норвегии и Англии, причем правителем очень мудрым и уважаемым. Во всяком случае, именно таким он изображен в саге «Король Кнуд и волны». Происходил из датских викингов. Сын Свена Вилобородого, прославившегося, ко всему прочему, трепетным отношением к своей бороде. Кстати, и самого короля Кнуда часто описывают как очень красивого человека, «за исключением носа», форма которого не конкретизируется. Похоронен он был в Винчестерском соборе в Англии – честь, которой удостоились даже не все известные англичане.
  Korsar4
    Korsar4
    
    Сегодня, 03:31
    Спасибо, Вячеслав Олегович!

    Интересный социологический вопрос.

    Первыми в голову пришли бы Эрик Рыжий и Лейф Счастливый. Следующим, наверное, Гакон Слепой.

    А из женского пола - жена Ярослава Мудрого Ингигерда.

    Впрочем, это зависит от времени опроса и настроения.

    И у нас, наверное, скандинавские имена в нашу картину мира приходят, например, из баллад А. К. Толстого.
    kalibr
      kalibr
      
      Сегодня, 05:16
      Цитата: Korsar4
      Эрик Рыжий и Лейф Счастливый.

      Их обычно все и называют. Самые у нас известные. Ну еще Рюрик...
      Korsar4
        Korsar4
        
        Сегодня, 05:43
        Первый раз с ними познакомился в книге о Нансене.

        Сплетены история с географией.
        Ричард
          Ричард
          
          Сегодня, 06:54
          первым в списке у нас Эйстейнм Фартом (что в переводе со староанглийского можно перевести как… «перрдун»). Был он ярлом, плавал на кораблях и на корабле же и погиб: порывом ветра его снесло с корабля в море.

          Такое славное прозвище невольно заставляет сомневаться, что его обладателя снесло за борт порывом именно ветра. yes
      Luminman
        Luminman
        
        Сегодня, 06:27
        Цитата: kalibr
        Ну еще Рюрик...
        Щас набегут... wink wink
        Гардамир
          Гардамир
          
          Сегодня, 07:15
          Набегаю! Разве Рюрик викинг?
          3x3zsave
            3x3zsave
            
            Сегодня, 07:26
            Разве Рюрик викинг?
            Там клейма ставить некуда. Викингистей не бывает! Разве что Ролло Пешеход.
            Гардамир
              Гардамир
              
              Сегодня, 07:30
              Ну, не знаю. Помню в молодости поехал на юга на учебу. Спрашивают, ты откуда? Говорю из Кировской области. И тут понеслись варианты. кто-то вспоминал. что это где-то в Сибири, кто-то. что в Мурманске. Даже предполагали, что это подмосковье.
              Если уж современники путались. Для меня же варяг и викинг не равно. Тем более откуда он вариантов множество.
              Grencer81
                Grencer81
                
                Сегодня, 08:39
                Видимо, путали Кировскую, 43-й регион и Кемеровскую,42-й,которая реально на юге Западной Сибири.😁
                kalibr
                  kalibr
                  
                  Сегодня, 09:22
                  Цитата: Grencer81
                  путали Кировскую,

                  Москвичи все время путают Пензу с Пермью...
                Ричард
                  Ричард
                  
                  Сегодня, 09:34
                  говорю из Кировской области. И тут понеслись варианты.

                  laughing Невольно вспомнился забавный случай во время трудоустройства жившей со мной на ПЗ моей супруги в местную сельскую туркменскую школу под Безмемном:
                  Зав. Уч. - Вы что окончили?
                  - Шуйский Пед Институт.
                  - Это где?
                  - Под Иваново.
                  - О.оо! Иваново известный город!
                  Ну думаем сейчас начнется обычная бодяга: Иваново - текстильная столица СССР, Иваново - город невест, Иваново - родина первого Совета. Но зав уч. выдала такое, что мы чуть со стульев не попадали:
                  - Это там где таксист негра убил
                  - Какого негра?
                  - Американского шпиона!!!
                  - Не в курсе.
                  - Ну, как же- едет таксист по центральному проспекту, видит негр в автомате по продаже газированной воды свои причандалы моет - отравить город хотел. Ну, таксист, естественно, не выдержал и монтировкой его хрястнул. Теперь ему за это орден дадут.
                  - Вряд ли это правда.
                  - Правда, правда! Нам приезжий лектор из Дома Полит. Просвещения рассказывал- Он врать не будет.
                  3x3zsave
                    3x3zsave
                    
                    Сегодня, 10:00
                    Ну думаем сейчас начнется обычная бодяга: Иваново - текстильная столица СССР, Иваново - город невест, Иваново - родина первого Совета.
                    Мне ивановские всегда говорили, что "город трех революций" нифига не Питер. laughing
            Ричард
              Ричард
              
              Сегодня, 07:58
              А я склонен поддержать тов. Гардамира. Не всякий вряг викинг.
              Сторонники антинорманизма предлагают различные версии происхождения Рюрика. Да и в в древнейшем русском летописании ДКИ -древнерусском княжеском именослове, он представлен потомком римского императора Августа и выходцем из Пруссии
              3x3zsave
                3x3zsave
                
                Сегодня, 08:00
                "Хозяина трилобита" на тебя нет! laughing
                Ричард
                  Ричард
                  
                  Сегодня, 08:05
                  Я просто высказал одну из точек зрения. Ни у норманистов, ни у антинорманистов, на этот счет никаких серьезных аргументов нет. Тут можно бесцельно спорить до бесконечности. Свидетельство о его рождении в ЗАГСе не сохранилось
                  paul3390
                    paul3390
                    
                    Сегодня, 09:23
                    Стрелы блещут за спиною,
                    Топчет конь степную ширь
                    Это скачет Рабинович,
                    Славный русский богатырь!
                    .....                     (с) wink laughing
                    Ричард
                      Ричард
                      
                      Сегодня, 09:46
                      Ну, данный персонаж уже из одесских саг yes
                      paul3390
                        paul3390
                        
                        Сегодня, 09:51
                        А вы докажите документально, что это не исторический персонаж и такого богатыря не было!! laughing
                Luminman
                  Luminman
                  
                  Сегодня, 08:34
                  Цитата: 3x3zsave
                  "Хозяина трилобита" на тебя нет!
                  Интересный собеседник. А куда он исчез?
                  Ричард
                    Ричард
                    
                    Сегодня, 09:50
                    куда он исчез?

                    открыл собственный исторический сайт.
                    Приветствую, Николай
          Luminman
            Luminman
            
            Сегодня, 07:57
            Цитата: Гардамир
            Разве Рюрик викинг?
            А кто же он еще по-вашему? wink wink
    paul3390
      paul3390
      
      Сегодня, 09:21
      Ну - например сыночки Рагнара тож вроде как известностью и славой ни фига не обделены... Во блин семейка была!
  Дырокол
    Дырокол
    
    Сегодня, 04:44
    Чьи имена древних викингов вошли, так сказать, в народное сознание и чаще всего упоминаются по разным поводам, о ком говорит «народная молва», и… страницы учебников истории.

    Хе... Сразу в голове всплыли имена героев сериала Викинги, что пришлось иногда смотреть ибо жене "зело лепо", думал ну эти Рагнары и Лагерты выдумка, а оказалось вот оно че... Реальные люди оказывается.
    3x3zsave
      3x3zsave
      
      Сегодня, 06:29
      эти Рагнары и Лагерты
      Я бы не спешил записывать этих легендарных личностей в норманны. Имена совсем не скандинавские. Да и агномен Рагнара насквозь галльский.
  Luminman
    Luminman
    
    Сегодня, 05:55
    А куда дели из этой славной десятки Хрольфа Пешехода - первого герцога Нормандии, значимой фигуры во французской истории, основавшего целую династию, потомки которого пошли по его стопам, и не ограничиваясь одной Нормандией, захватили всю Англию?

    П. С. В то время ходили упорные слухи, что этот самый Хрольф вроде был каким-то родственником такого же лихого бандюгана, как и он сам - Рагнара Лодброка. И, кажется, был даже его братом. Сегодняшняя историография тоже муссирует эти слухи, хотя большинство исследователей это родство опровергает...
    3x3zsave
      3x3zsave
      
      Сегодня, 06:58
      Хрольф вроде был каким-то родственником такого же лихого бандюгана, как и он сам - Рагнара Лодброка. И, кажется, был даже его братом.
      Там пара сотен лет разницы в возрасте.
      Здравствуйте, Николай!
      Luminman
        Luminman
        
        Сегодня, 07:56
        Цитата: 3x3zsave
        Там пара сотен лет разницы в возрасте
        Приветствую! Если вы опираетесь на сюжет сериала Викинги, где они грабили Линдисфарнский монастырь, то разница в рождении между ними должна была быть значительной. Но дошедшие до нас летописи (вот только можно ли им верить?) говорят о разнице в 20-30 лет, так что они вполне себе могли быть и родственниками. Я вовсе не настаиваю на этом, просто читал и про такую версию...
    3x3zsave
      3x3zsave
      
      Сегодня, 08:36
      Тут скорее вопрос, который Элла казнил Рагнара? Если "первый", то лет двести как раз и набегает.
  тлауикол
    тлауикол
    
    Сегодня, 06:03
    Олаф Трюгвассон ещё такой был
  Cartalon
    Cartalon
    
    Сегодня, 06:14
    Я Ролло Пешехода вспомнил бы первым.
    Дальше наверное Харальда Прекрасноволосого.
    Ричард
      Ричард
      
      Сегодня, 08:28
      Ярла йомсвикингов Сигвальда надо было упомянуть обязательно. Героя самых старых из дошедших до нас саг.«Са́г о йо́мсви́кингах» (др.-сканд. Jómsvíkinga saga) извкстных из т.н. Книги с Плоского острова (др.-сканд. Flateyjarbók, лат. Codex Flatöiensis) — ключевого исландский манускрипта, содержав щий тексты множества древнеисландских саг. Манускрипту присвоен номер GkS 1005 fol.
  BAI
    BAI
    
    Сегодня, 06:14

    10 знаменитых персонажей из истории Древней Руси? Александра Невского он назовет не раздумывая, потом, скорее всего, Ярослава Мудрого, Ивана Грозного… А вот потом кого? Аскольда, Дира… скорее всего, не назовет, как и бедняг Бориса и Глеба. Их убийцу Святополка Окаянного наверняка тоже, ну вот княгиню Ольгу…



    Святополка вряд ли. А вот где Дмитрий Донской? Князь Игорь?
    Да и Ивана Грозного вряд ли можно отнести к древней Руси.
  paul3390
    paul3390
    
    Сегодня, 06:29
    А как же Эгиль и Греттир? Или там Гисли с Ньялем? О которых сложены самые известные из дошедших до нас саг?
    Luminman
      Luminman
      
      Сегодня, 06:37
      Цитата: paul3390
      А как же Эгиль и Греттир? Или там Гисли с Ньялем?
      По сравнению с этими глыбами - рылом не вышли...
      paul3390
        paul3390
        
        Сегодня, 08:23
        Вопрос спорный. Речь же идёт о самых известных? А ведь сложно интересоваться той эпохой и ничего не знать об Эгиле или Греттире, не так ли?
        Luminman
          Luminman
          
          Сегодня, 08:31
          Цитата: paul3390
          Речь же идёт о самых известных? А ведь сложно интересоваться той эпохой и ничего не знать об Эгиле или Греттире, не так ли?
          Все так! Но Автор, вероятно, руководствовался наиболее известными персонажами и по-серьезному вошедшими в историю - ставшими королями или, как минимум, прославившимся так, что их знали во всех странах. А указанные вами викинги стали известны лишь только потому, что попали в саги. А сколько их таких - непопавших?
          paul3390
            paul3390
            
            Сегодня, 08:37
            Но согласитесь - попасть в сагу тоже не так-то уж просто? Коли уж о тебе рассказывают истории - значит и правда произвёл неизгладимое впечатление на окружающих... Даже если особой пакостностью...

            Ну а Эгиль - вроде как считался одним из лучших скальдов того времени. Тож однако вполне себе свершение, как по мне. Ничуть не худшее, чем грабёж и завоевания..
  3x3zsave
    3x3zsave
    
    Сегодня, 06:47
    Скорблю о Эгиле Скаллагримссоне, забытом автором.
    Спасибо, Вячеслав Олегович!
    Korsar4
      Korsar4
      
      Сегодня, 07:14
      Войдет во вторую десятку.

      Впрочем времена подборок «Сто великих…», вероятно, прошли.

      Сейчас можно переводить в формат форума.

      Например, «Сто знаменитых авторов сайта ВО».
      3x3zsave
        3x3zsave
        
        Сегодня, 07:19
        Например, «Сто знаменитых авторов сайта ВО».
        За девять лет на ресурсе и двадцатки не назову, вместе с антирейтингом.
        Привет, Сергей!
        Korsar4
          Korsar4
          
          Сегодня, 07:20
          Привет, Антон.

          Хорошо. Расширим: авторов и пользователей.

          В день Николы Зимнего и под Новый год самое время для номинаций.
          3x3zsave
            3x3zsave
            
            Сегодня, 07:30
            Расширим: авторов и пользователей.
            С пользователями сложнее. Сам знаешь, все мои друзья, родом отсюда. И ты в том числе.
            Korsar4
              Korsar4
              
              Сегодня, 07:33
              Это издержки рейтингов. Лучше смотреть с соседней кочки. Отдаленной.

              А мир меняется. И находятся площадки для общения в самых неожиданных местах.

              И тогда даже знакомые города открываются с новых сторон.
          Ричард
            Ричард
            
            Сегодня, 07:38
            В день Николы Зимнего и под Новый год самое время для номинаций.

            Поддерживаю! Кандидаты на номнацию "Лучший автор раздела "История" ВО -2025". Ваше мнение уважаемые коллеги?
            3x3zsave
              3x3zsave
              
              Сегодня, 09:19
              Не в упрек Шпаковскому, Рыжову, Кунцеву и Ващенко, пожалуй, я бы назвал Василия Островского.
    Ричард
      Ричард
      
      Сегодня, 07:29
      Доброе утро , Антон!
      Скорблю о Эгиле Скаллагримссоне, забытом автором

      Сильно подозреваю, что Автор о нем не забыл. Просто как культурный и высокоморальный человек, предпочитающий дружеские посиделки с чаем и варением застольным скандалам, наш уважаемый Вячеслав специально не упомянул этого алкаша и дебошира, который однажды прямо во время пира наблевал на редактора наскальной стенгазеты "Норвежский викинг" Армода, а затем в пьяной драке выдавил тому глаз laughing
      3x3zsave
        3x3zsave
        
        Сегодня, 07:41
        Привет, Дима!
        Все случилось немного раньше, в начальной школе. Эгиль в спортзале старшеклассника топором зарубил. Мальчики мячик не поделили. Вот такой суровый исландский футбол.
        Ричард
          Ричард
          
          Сегодня, 07:47
          Ну это общеизвестный факт из детской биографии этого милейшего скадинавского персонажа. Все главные его "подвиги" уже в зрелом возрасте
        paul3390
          paul3390
          
          Сегодня, 08:32
          А уж если вспомнить похождения Греттира... Крайне неприятный тип даже по тем временам, удивительно что вообще так долго прожил при таких замашках.. Но однако - сагу-то о нём сложили?
      paul3390
        paul3390
        
        Сегодня, 08:27
        Не думаю, что остальные славные викинги вели себя обычно как-то по другому.. what Просто сага об Эгиле так сказать биографична, а не преследует целью исключительно прославление персонажа, перечисляя только подвиги и свершения, оставляя за скобками особенности характера и воспитания. wink
    paul3390
      paul3390
      
      Сегодня, 08:46
      Скорблю о Эгиле Скаллагримссоне

      А например Гуннлауг Змеиный Язык? Тож ещё тот отморозок был. И тоже - при этом один из самых известных скальдов...
  Стирбьорн
    Стирбьорн
    
    Сегодня, 08:15
    Стирбьорн Сильный, глава братства йомсвикингов!
    Герой многих саг, его именем названо не мало шведских кораблей. Упоминается в романе Бенгтссона Франца Гуннара "Викинги" am
    Ричард
      Ричард
      
      Сегодня, 08:35
      Стирбьорн Сильный, глава братства йомсвикингов!

      Несомненно. Но, истины ради более известным и воспетым в сагах викингов был первый ярл братства йомсвикингов - Сигвальд Старый.
      Доброе утро, Михаил!
      Стирбьорн
        Стирбьорн
        
        Сегодня, 08:37
        Цитата: Ричард
        Доброе утро, Михаил
        Доброе утро, Ричард! Только сейчас заметил, что пост и никнейм имеют прямую связь, нескромно вышло lol drinks
        Ричард
          Ричард
          
          Сегодня, 08:40
          нескромно вышло

          Зато толково drinks
    3x3zsave
      3x3zsave
      
      Сегодня, 08:41
      А куда он исчез?
      Создал собственный ресурс и ушел туда.
  deddem
    deddem
    
    Сегодня, 09:07
    Цитата: тлауикол
    Олаф Трюгвассон ещё такой был


    В смысле, Олаф Толстый?
  Rodez
    Rodez
    
    Сегодня, 09:16
    спасибо за интересный список !.. действительно есть возможность призадуматься, а "коллеги" еще столько достойный кандидатов набросали :)

    назвал открытую им землю «Гренландия» («Зеленая земля» с англ.), чтобы исландцы отправились за ним туда ... Лейф Эрикссон ... назвал новую землю «Винланд» («Страна вина», мотивируя это тем, что там рос виноград)

    вроде бы подтверждается археологией (кстати, если не ошибаюсь, это период до начала последнего "малого" похолодания, пик которого пришелся на 14-15 век)... с годик назад видел очень неплохой документальный фильм на эту тему (на самом деле такое надо в своей видеотеке иметь) с реконструкцией поселений викингов и их структуры на американских территориях... загадкой осталось их исчезновение после нескольких поколений довольно успешного существования
  Konnick
    Konnick
    
    Сегодня, 09:32
    Забыли самого известного викинга Гамлета. Он же Амлед
    Пусть из вики
    .В изложении Саксона Грамматика Амлед — сын короля ютов Хорвендила и Геруды, внук короля данов Хрёрика Метателя Колец, живший в языческие времена (то есть до 827 года, когда Дания приняла христианство). Хорвендил погиб от руки своего брата Фенга, который потом женился на Геруде. Амлед притворился безумным, чтобы дядя не заподозрил его в желании отомстить. Фенг решил избавиться от племянника: он отправил Амледа к королю Англии и в письме попросил казнить его. Однако принц нашёл письмо и отредактировал его текст, заменив своё имя на имена сопровождающих и добавив просьбу о династическом браке. Английский король обручил Амледа со своей дочерью. Через год Амлед вернулся на родину, где его уже считали умершим. Он присоединился к погребальному пиру, устроенному в память о нём, напоил допьяна всех присутствующих, а потом сжёг королевский дворец вместе с ними, включая Фенга

    Ну а Шекспир этот сюжет переработал под свою современность. Там даже Рюрик упоминается под именем Рерика Ютландского, деда Гамлета.