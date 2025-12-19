Десять самых известных викингов
Смерть Харальда III Сурового. П. Н. Арбо (1870). Музей искусств, Тромсе
Корабль с людьми быстро скользил, как и можно только было желать.
Я меньше всего надеюсь на то, что бездельник будет нам в этом подражать.
Однако не хочет девушка в Гардах чувствовать ко мне склонности.
Из «Вис Радости». Харальд III Суровый
Люди в истории. Что будет, если взять первого попавшегося человека (скажем, на улице) и спросить его, может ли он вот так сразу назвать 10 знаменитых персонажей из истории Древней Руси? Александра Невского он назовет не раздумывая, потом, скорее всего, Ярослава Мудрого, Ивана Грозного… А вот потом кого? Аскольда, Дира… скорее всего, не назовет, как и бедняг Бориса и Глеба. Их убийцу Святополка Окаянного наверняка тоже, ну вот княгиню Ольгу… вспомнить может, так же как трех богатырей… Однако заметных персонажей в нашей древней истории было вполне достаточно, если подумать, не так ли? Так что десяток наберется точно.
А вот кого в этом же количестве знают жители Скандинавии? Чьи имена древних викингов вошли, так сказать, в народное сознание и чаще всего упоминаются по разным поводам, о ком говорит «народная молва», и… страницы учебников истории. Понятно, что десять человек сразу, как и у нас, вряд ли кто-то назовет. Но вот подумав, покопавшись в памяти, глядишь, имена самых известных викингов у него и всплывут, хотя бы уже потому, что вспоминают о них чаще, чем о других. Конечно, все викинги путешествовали и совершали грабительские набеги на земли сопредельных государств, но некоторые из них прославились больше других, хотя слава эта скорее дурная, нежели добрая. В любом случае, викинги играли в истории огромную роль на протяжении нескольких сотен лет, а все благодаря своему «неуемному характеру» и «жажде открытий». Вообще-то, все мы знаем, что причины поиска новых мест для торговли и поселения несколько иные, более материальные. Но так тоже говорят, и звучит это красиво.
В общем, давайте сейчас познакомимся с десятком самых известных у себя на родине, то есть в Норвегии, Дании и Швеции, викингов, хотя бы на уровне обыденного сознания, не копая слишком глубоко, поскольку многое из того, что мы о них знаем, это легенды, предельной точности не обещающие. Большая часть сведений, сохранившихся в записях, дошла до нас благодаря английским монахам, которые вряд ли были фанатами викингов. В любом случае, список у нас получается довольно объемным и весьма интересным.
Первым у нас в списке будет Эйстейн Фарт (736–780), о котором у нас в России мало кто слышал вообще, разве что только специалисты-историки. Настоящим его именем было Эйстейн Хальвдансон, но в одной из саг его почему-то назвали Эйстейном Фартом (что в переводе со староанглийского можно перевести как… «Пердун»). Впрочем, если переводить со шведского, то его можно назвать «быстрым». Был он ярлом, плавал на кораблях и на корабле же и погиб: порывом ветра его снесло с корабля в море.
Далее по хронологии у нас пойдет Рагнар Мохнатые/Кожаные Штаны (750–794 или 845). Кем был этот Рагнар, сказать трудно. Информация о нем поступала из разных источников и разных стран. То есть человеком при жизни он был довольно известным. По легенде, он носил штаны, сшитые из шкур животных мехом наружу, причем шила их ему его жена. Занимался он главным образом тем, что грабил Англию и Францию, где память о нем до сих пор продолжает жить.
Считается, что Рагнар был женат трижды. Первый раз на удивительной и бесстрашной Лагерте – женщине-воине. Кроме того, будучи воином и пробавляясь войной и развратом, он оставил бесчисленное количество отпрысков в разных странах, среди которых самыми известными стали Сигурд Змееглазый и Ивар Бескостный. Юбок задирал вдоволь, а вот смерть встретил жуткую. Был брошен в яму, куда его кинули по приказу короля Эллы – англосаксонского короля Нортумбрии. Легенда сообщает, что его сыновья решили отомстить за смерть отца, пересекли Северное море в 866 году и, как это описано в «Сказе о сынах Рагнара», разбили войско Эллы. Самого короля они или же замучили ужасными пытками, либо он погиб в бою годом позже, но точны ли обе эти версии – неизвестно.
Харальд Синезубый (935–986) – викинг весьма и весьма прославленный. Известен тем, что сумел добиться объединения Норвегии и Дании. Вот только должного внимания воспитанию своего сына Свена Вилобородого не уделял, и тот в итоге с ним… расправился и сам стал королем! Забавно, что имя носит технология беспроводного соединения с Интернетом. И тот маленький значок, который все видят при подключении, на деле является руническими инициалами Харальда Синезубого.
Эрик Рыжий (950–1003). О нем тоже многие у нас слышали, да еще и читали в книге Жана Оливье «Поход викингов». Настоящее имя его было Эйрик Торвальдсон, и это именно он доплыл до Гренландии и основал там первое скандинавское поселение. Родился и жил в Исландии, но после того, как он из-за своего необузданного нрава убил нескольких местных жителей, был отправлен в изгнание.
Считается, что он специально назвал открытую им землю «Гренландия» («Зеленая земля» с англ.), чтобы исландцы отправились за ним туда. Ну а когда они там оказались, было уже поздно ругать его за это явное преувеличение. Хотя в то время климат там и вправду был мягче…
Лейф Эрикссон (970–1020). Сын Эрика Рыжего, родившийся еще в Исландии. Лейф явно унаследовал беспокойный характер своего отца и тоже отправился на запад, только уже из Гренландии. Прославил свое имя открытием Северной Америки, причем назвал новую землю «Винланд» («Страна вина», мотивируя это тем, что там рос виноград), примерно за 500 лет до плавания Христофора Колумба.
Фрейдис Эриксдоттир (рождена в 970). Тоже грозная воительница, и тоже дочь Эрика Рыжего. Вышла замуж за викинга по имени Торвард, который отказался совершенным подкаблучником. Привез ее в Винланд, да там и оставил, а сам уплыл от жены подальше. И вот она, беременная, сражалась там с индейцами, родила сына, завела хозяйство. И… дождалась-таки мужа, хотя он и отсутствовал несколько лет. Тут она все бросила и отправилась с ним в плавание. Да еще вместе с ним наравне и сражалась. Причем проявляла такую жестокость, что даже по меркам самих викингов это было слишком, и наводила жуткий страх и на мужчин, и на женщин. Скандинавы считают, что спальный мешок – это ее изобретение. Она, дескать, изобрела его, когда зимовала в Винланде!
Харальд III Суровый (1015–1066). Вот кому не повезло в жизни, так это норвежцу Харальду. Причем сначала все у него складывалось удачно. Воевать начал в 15 лет, большую часть своего отрочества провел в битвах. Путем «из варяг в греки» добрался до Константинополя, где вскоре стал командиром знаменитой варяжской гвардии императора. Вернулся богатым и с верными людьми и много лет пытался объединить страну. Когда король Англии Эдуард Исповедник умер, Харальд решил захватить британскую корону и отправил к берегам Британии флот из 300 кораблей. Но в битве при Стэмфорд-Бридж в 1066 году его войско было разбито, а сам он убит, получив стрелу в горло. Его смерть принято считать официальным концом эпохи викингов.
Огмунд Спутанные Волосы – человек, о котором известно совсем мало, вернее – почти ничего, кроме того, что с прической у него были проблемы. Может быть, болел колтуном, но это не более чем современная догадка. Был включен в список на лучшее имя в истории викингов, в котором он соперничал за победу с Ульфом Немытым!
Лагерта. Вот что о ней сообщал летописец XII века Саксон Грамматик:
Рагнар решил оставить Лагерту для того, чтобы жениться на шведской принцессе, но когда ему потребовалась помощь, она ему ее оказала, отправив 120 кораблей. Количество по тому времени очень большое, так что очевидно, что Рагнара она все же любила, несмотря на его поступок. Хотя может быть, что она была столь могущественным ярлом, что кораблей у неё хватало…
Король Кнуд Великий (995–1035). Едва ли не самый известный персонаж скандинавской истории. Был королем Дании, Норвегии и Англии, причем правителем очень мудрым и уважаемым. Во всяком случае, именно таким он изображен в саге «Король Кнуд и волны». Происходил из датских викингов. Сын Свена Вилобородого, прославившегося, ко всему прочему, трепетным отношением к своей бороде. Кстати, и самого короля Кнуда часто описывают как очень красивого человека, «за исключением носа», форма которого не конкретизируется. Похоронен он был в Винчестерском соборе в Англии – честь, которой удостоились даже не все известные англичане.
