Десять самых известных викингов



Смерть Харальда III Сурового. П. Н. Арбо (1870). Музей искусств, Тромсе

Корабль проходил перед обширной Сицилией. Мы были горды собой.

Корабль с людьми быстро скользил, как и можно только было желать.

Я меньше всего надеюсь на то, что бездельник будет нам в этом подражать.

Однако не хочет девушка в Гардах чувствовать ко мне склонности.

Из «Вис Радости». Харальд III Суровый

Лагерта, амазонка, которая имела мужественное сердце, хотя и была лишь девушкой. С распущенными по плечам волосами она сражалась в числе первых среди самых отважных воинов. Все восхищались ее непревзойденными подвигами, так как развевавшиеся за спиной волосы выдавали женщину.