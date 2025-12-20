Таран библейских времен. Историческое расследование...

Воины царя Ашшурбанапала (669 — 627 гг. до н. э.) с помощью тарана штурмуют город. Позади тарана видна штурмовая башня значительной высоты, с которой ассирийцы обстреливают воинов на стенах. Сам таран изображен в деталях, однако понять, как все-таки он устроен и чем покрыт его остов, довольно сложно. Британский музей

…где должно поставить тараны, открыть для побоища уста, возвысить голос для военного крика, подвести тараны к воротам, насыпать вал, построить осадные башни.

Книга пророка Иезекииля, 21:22



Изображение на барельефе в графике



Макет тарана с барельефа



Не более, чем попытка показать ассирийский таран в действии. Рисунок Ангуса МакБрайда



Реконструкция внешнего вида тарана А. Шепса



Таран Тиглатпаласара III. Колес меньше, и они спицованные – значит, легче и сам таран. Судя по бахроме и «бляшкам» на корпусе тарана, он покрыт своеобразной кожаной попоной, возможно, перед боем ее специально вымачивали в воде. Башенка для стрелков отсутствует, но что-то подобное наблюдательной башенки для «командира тарана» есть. Ударных бревен сразу два – что довольно характерно для ассирийских таранов. Возможно, что внутри тарана они были скреплены в подобие «вилки». Действие тарана поддерживается лучниками в длинных панцирных одеждах, которые «работают» в паре со щитоносцами с большими, загнутыми вверху щитами. Пленных устрашения ради тут же надевают на колья. Британский музей



Барельеф на Балаватских воротах Салманасара III (IX век до н.э.). Штурм города ассирийцами. Осажденные сумели захватить таран цепями и тянут его бревно вверх, а ассирийские воины своими крюками пытаются этому противодействовать и тянуть в обратную сторону. Скорее всего, осажденные еще и подожгли таран, так как воины из башенки льют на него сверху воду. Британский музей



Еще один таран со сдвоенным «бревном». Сам таран находится на осадном помосте. Вражеские лучники ведут ответный огонь. У подножия городских стен лежат обезглавленные трупы. Британский музей



Детали модели ассирийского тарана. Вид с внутренней стороны. Задняя стенка башни и крыша отсутствуют. Их нужно настилать в последнюю очередь. Фотография автора



Детали модели ассирийского тарана. Вид с внешней стороны. Фотография автора



Боевая башенка для лучников. Фотография автора



Склеенный корпус тарана без задней стенки башни и крыши. Фотография автора



Вид на склеенный корпус тарана перед окончательной сборкой и покраской. Фотография автора



Готовая модель тарана на подставке-подиуме. Вид сверху. Фотография автора



Готовая модель на подставке-подиуме. Вид спереди. Фотография автора



Шкуры из замши. Фотография автора