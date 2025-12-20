Таран библейских времен. Историческое расследование...
Воины царя Ашшурбанапала (669 — 627 гг. до н. э.) с помощью тарана штурмуют город. Позади тарана видна штурмовая башня значительной высоты, с которой ассирийцы обстреливают воинов на стенах. Сам таран изображен в деталях, однако понять, как все-таки он устроен и чем покрыт его остов, довольно сложно. Британский музей
Книга пророка Иезекииля, 21:22
История боевой техники. В Библии упоминаются самые различные виды оружия и доспехов, бывшие в ходу в «библейские времена». Есть там и упоминание о таране — орудии древности, и не только древности, но и Средневековья, которое использовалось для разбивания городских и крепостных ворот и пробивания брешей в стенах. Причем интересно, что воинственные египтяне до тарана так и не додумались, и брали вражеские крепости или штурмом, карабкаясь на стены по лестницам, или измором. То есть рубили вокруг города все деревья и строили из них высокую ограду, которую еще и патрулировали. Лишенные подвоза продовольствия осажденные начинали голодать и в итоге сдавать. Иногда таким «тактическим оградам» давали даже свои имена. Например, известна одна такая ограда, которая называлась «Тутмос, ловящий азиатов».
Изображение на барельефе в графике
Видимо, со временем у них не было проблем. Вот они и ждали, пока «созревший плод» сам упадет к их ногам. А вот их противникам, ассирийцам, видимо, подобное ожидание претило, и они предпочитали неприятельские города штурмовать. Но при этом ассирийцы уже использовали некую «военную технику», а именно — тараны, с помощью которых они разрушали стены вражеских городов. И то, что тараны у ассирийцев действительно были, говорит нам не только Библия, но и барельефы, которыми ассирийцы так любили украшать царские дворцы.
Макет тарана с барельефа
В частности, изображения ассирийских таранов можно увидеть на барельефах IX–VII вв. до н.э. Это, в частности, барельеф из дворца Ашшурнасирпала II (883–859 гг. до н.э.), на котором показано массивное сооружение на шести колёсах, в передней части которого видна еще и высокая башенка с бойницами для лучников. Есть изображение очень странного тарана-повозки на шести колесах и с заостренным носом. Скорее всего, такую повозку использовали в том случае, если дорога к воротам неприятельского города шла под уклон. Тогда ее нагружали камнями и… толкали с откоса в направлении ворот, а она разгонялась и… ударяла в них со всей силы… Есть и барельеф времен правления Тиглатпаласара III (VIII век до н.э.), на котором показано сразу несколько таранов.
Известно, что именно в годы правления Тиглатпаласара I (1115-1076 гг. до н.э.) Ассирия сделалась самым мощным в военном отношении государством Ближнего Востока. Однако еще раньше, при правлении царя Шамши-Адада I (1813 – 1781 гг. до н.э.), Ассирия, которая в это время представляла собой город-государство Ашшур, достигла могущества, ничуть не уступавшего могуществу Вавилонского царства. Правда, сыновья Шамши-Адада I все же не смогли сохранить независимость своего государства и вынуждены были признать власть Вавилонии в 1757 г. до н.э.
Однако для нас важнее всего то, что от правления одного из них, Ишме-Дагана I (1797 – 1757 гг. до н.э.), до наших дней дошли документы с описаниями осад того времени. Они датируются XVIII веком до н.э., а нашли их в городе Мари, что расположен в верхнем течении Евфрата, и это первые письменные источники тех лет, в которых приведены описания таранов, осадных башен и земляных насыпей, по которым их подкатывали к стенам. Там прямо говорится: «…я … осадил [город] Хурару. Я направил против него осадные башни и тараны, и на седьмой день я захватил его. Будьте довольны!».
Во втором документе сообщается о применении подкопа: «Как только я подошел к городу Кирхадат, я установил осадные башни. С помощью подкопа я вызвал обвал стен. На восьмой день я захватил город Кирхадат. Радуйтесь». Скорее всего, Ишме-Даган I узнал подобные приемы осадной войны от своего отца, Шамши-Адада I, который жил некоторое время в Вавилоне и мог познакомиться с осадным искусством вавилонян. Но так как это не более чем клинописный текст, понять, как выглядели эти «боевые машины» на самом деле, нельзя.
Не более, чем попытка показать ассирийский таран в действии. Рисунок Ангуса МакБрайда
Поэтому приходится обращаться к барельефам ассирийцев IX–VII веков до н.э. с изображением осад и их осадной техники. Сам по себе таран – оружие простое и незамысловатое. Рама из бревен на колесах, внутри которой на цепях или канатах раскачивается тяжелое бревно.
Но интересно, что ассирийские тараны IX века, судя по барельефам из дворца Ашшурнасирпала II (883-859 гг. до н.э.), представляли собой весьма массивные сооружения на шести колесах. Их деревянный каркас имел около 5 м в длину и 2-3 м в высоту. В его передней части располагалась башенка высотой еще около трех метров, которая заканчивалась полусферической крышей или парапетом и имела бойницы для лучников. Для защиты от зажигательных стрел и горящей смолы огня такие тараны покрывались мокрыми шкурами.
Ну а сам таран представлял собой бревно с плоским металлическим наконечником, которое подвешивалось на веревках к крыше каркаса и раскачивалось наподобие маятника. Почему наконечник был такой странной формы? Скорее всего, потому, что им было удобно бить в стыки между каменными плитами стены и таким образом расшатывать кладку. Ну а башенка явно служила для огневого прикрытия, стрелки из которого должны были прогнать защитников со стены, чтобы они не могли бы мешать работе тарана.
Реконструкция внешнего вида тарана А. Шепса
Вес таких таранов, безусловно, был значительным. Предполагают, что сзади у них имелись шесты, к которым привязывали тягловых животных для их передвижения. Позднее ассирийские цари предпочитали жертвовать весом в пользу мобильности. Уже при Салманасаре III (858 – 824 гг. до н.э.) таран облегчили и поставили только на четыре колеса.
Судя по изображению на Воротах Салманасара III (рис. 3), существовала модель вообще без тарана-шеста, в виде повозки с заостренным носом, напоминающим голову быка. Повозку, вероятно, нагружали камнями или землей и, разгоняя, направляли в стену или ворота. Позади повозки находились лучники, прикрывавшие своим огнем действия тарана. Несколько лучников можно видеть и в самой повозке. Однако такая конструкция тарана была явно слабее маятникового типа с шестом и поэтому быстро вышла из употребления – в дальнейшем изображения таких таранов уже не встречаются.
Саргон II (Шаррумкен II, 722 – 705 гг. до н.э.) начал применять тараны не по одному, а целыми группами, которые вместе долбили один участок стены, что значительно увеличило их эффективность. При царе Синахерибе (Синаххерибе, 705 – 681 гг. до н.э.) тараны начали делать разборными, что позволило легко перевозить их в обозе, а затем быстро собирать и использовать.
Таран Тиглатпаласара III. Колес меньше, и они спицованные – значит, легче и сам таран. Судя по бахроме и «бляшкам» на корпусе тарана, он покрыт своеобразной кожаной попоной, возможно, перед боем ее специально вымачивали в воде. Башенка для стрелков отсутствует, но что-то подобное наблюдательной башенки для «командира тарана» есть. Ударных бревен сразу два – что довольно характерно для ассирийских таранов. Возможно, что внутри тарана они были скреплены в подобие «вилки». Действие тарана поддерживается лучниками в длинных панцирных одеждах, которые «работают» в паре со щитоносцами с большими, загнутыми вверху щитами. Пленных устрашения ради тут же надевают на колья. Британский музей
Применяли таран так: в первом случае подводили к воротам и били по ним. Но они очень часто находились в глубине воротного прохода, да еще и защищались двумя башнями по обеим сторонам, что затрудняло действие тарана. Второй требовал постройки земляной насыпи, чтобы таран мог подъехать прямо к стене, причем к ее верхней части стены, которая была тоньше и слабее, чем основание. Так, во время раскопок на месте иудейского города Лахиша, который был взят ассирийцами штурмом, обнаружилось, что насыпь, которую они возвели у стен города, имела уклон около 30°.
Рассматривая барельеф, мы понимаем, что защитники города явно пытаются бороться с тараном. При помощи цепей с крюками они захватывают его головную часть бревна и подтягивают ее кверху. В свою очередь ассирийцы придумали ответный способ: их воины железными крючьями захватывают эти цепи и повисают на них массой своего тела, чтобы ее освободить. Чтобы враги не могли поджечь таран, его часто покрывали их сверху мокрыми шкурами животных, хотя это помогало не всегда. На одном из барельефов хорошо видно, как команда из башенки тарана поливает его водой из длинной трубы, а на другом барельефе изображен воин, который тушит свой, поливая его водой длинной ложкой.
Барельеф на Балаватских воротах Салманасара III (IX век до н.э.). Штурм города ассирийцами. Осажденные сумели захватить таран цепями и тянут его бревно вверх, а ассирийские воины своими крюками пытаются этому противодействовать и тянуть в обратную сторону. Скорее всего, осажденные еще и подожгли таран, так как воины из башенки льют на него сверху воду. Британский музей
Еще один таран со сдвоенным «бревном». Сам таран находится на осадном помосте. Вражеские лучники ведут ответный огонь. У подножия городских стен лежат обезглавленные трупы. Британский музей
В целом же, несмотря на значительный объем изображений, о том, как были устроены тараны ассирийцев, мы можем только лишь гадать. Были их стенки покрыты плетеными «квадратиками» из прутьев или это были доски, набитые внакрой? Вроде бы плетенки использовать опасно, так как тонкие прутья легко загораются. Но тогда почему стенки таранов изображены столь рельефно? Или, например, как такой таран выглядел спереди? И если на нем изображены распахнутые дверцы (рельеф из дворца Ашшурбанапала), то почему они такой странной формы?
Одним словом, простор для фантазии все эти барельефы открывают большой. А раз так, то почему бы нам не сделать макет такого тарана в качестве наглядного пособия для уроков по истории Древнего мира в школе?
Модель очень несложная, кстати, и сделать ее легко. За основу мы можем взять реконструкцию А. Шепса как наиболее простую. Все основные детали тарана вы можете увидеть на нашей фотографии, причем показаны они с обратной, то есть с внутренней стороны.
Детали модели ассирийского тарана. Вид с внутренней стороны. Задняя стенка башни и крыша отсутствуют. Их нужно настилать в последнюю очередь. Фотография автора
Все основные детали корпуса тарана хорошо видны на нашей фотографии. Фото нужно увеличить, распечатать, бумажные детали вырезать и наклеить на бумагу палочки-мешалочки для кофе, как это мы много раз уже делали. Потом их обрезают по контуру, края зачищают наждачной бумагой, после чего с внутренней стороны по всему их периметру наклеивают «балки» — три палочки, склеенные между собой. Они нужны, чтобы придать нашему изделию необходимую прочность. На верхней площадке нужно прорезать люк для подъема в башенку, а в «нижних балках» просверлить по три отверстия диаметром 3 мм для колесных осей.
Пока детали сохнут, самое время сделать колеса. В магазине «Леонардо» имеются в продаже деревянные диски для кукольных суставов. Вот их-то мы и используем. Склеим диски по два, отверстия в центре расширим до трех миллиметров. По периметру их можно дополнительно оклеить полосками плотной бумаги и раскрасить их «под металл». Сам таран – ручка от пришедшей в негодность кисточки, а его лунообразный наконечник просто вырезается из ламеля подходящей толщины и обтачивается напильником, чтобы его ударная кромка была заостренной! Вряд ли она была из железа, потому что металл этот в то время был дорогой, и было его мало, поэтому окрашивать его необходимо в цвет бронзы.
Детали модели ассирийского тарана. Вид с внешней стороны. Фотография автора
Боевая башенка для лучников. Фотография автора
Основой башенки для лучников являются два диска для кукольных суставов диаметром 30 мм, склеенные между собой с помощью палочки для шашлычка. Высота получившегося цилиндра 40 мм. В нижнем диске заранее прорезается люк-лаз в подбашенное отделение. Доски, которыми «обита» башенка, имитируются полосками шпона фирмы «АВ-модель» шириной 4 мм. Они прекрасно склеиваются клеем ПВА. Полусферическая крыша – половинка деревянного шарика подходящего диаметра, также из магазина «Леонардо». Ее следует покрасить под медь или же под бронзу.
Склеенный корпус тарана без задней стенки башни и крыши. Фотография автора
Вид на склеенный корпус тарана перед окончательной сборкой и покраской. Фотография автора
Самое интересное – это окончательная отделка склеенного корпуса тарана. Поскольку, глядя на его изображение на барельефе, можно строить самые разные домыслы, самый простой вариант отделки будет заключаться в оклеивании его полосками окрашенной бронзовой краской бумаги. В реальной жизни ими вполне могли дополнительно скрепляться доски с внешней стороны, ну а нашему тарану они придадут куда более эффектный вид. «Било» тарана в форме топора тоже надо будет покрасить под бронзу и прикрепить к древку из кисточки. Сразу же становится понятным и устройство самого ассирийского тарана: бревно в нем закреплялось внутри башенки и раскачивалось подобно маятнику, ударяя по кирпичной кладке в самой верхней части стены, которая была наиболее тонкой и непрочной.
Вырезаем эти полоски шириной 2 мм, красим в бронзовый цвет и наклеиваем их в соответствии с рисунком сначала вдоль, а затем поперек. Либо сначала поперек, а потом вдоль – особой роли это не играет. По сути, модель тарана готова. Остается только поставить ее на красивую подставку – подиум. В нашем случае под руками оказался диск из полистирола толщиной 5 мм. Слой земли на нем имитировался из смеси гипса, клея ПВА и акриловых красок. Потом, добавив клея, ее посыпали «травой» из наборов для макетирования, плюс для красоты были еще добавлены мелкие камушки.
Готовая модель тарана на подставке-подиуме. Вид сверху. Фотография автора
Готовая модель на подставке-подиуме. Вид спереди. Фотография автора
Известно, что тараны для защиты от огня покрывали свежеснятыми шкурами животных мехом внутрь либо мехом наружу, но при этом поливали их водой. И их можно сделать, аккуратно вырезав из тонкой искусственной замши и раскрасив. Вот только сделать их потребуется не просто много, а очень много, а вырезать их не так-то легко. К тому же они закроют весь корпус тарана и… вашу работу по его изготовлению после этого никто не увидит. Обитый шкурами таран можно запросто склеить из упаковочного картона, так как его основы всё равно под ними будет не видно. Поэтому на этот таран с барельефа лучше всего их не лепить.
Шкуры из замши. Фотография автора
В заключение можно лишь добавить, что сегодня в продаже есть и миниатюрные фигурки ассирийских воинов – пехотинцев и всадников в масштабе 1:72, которые можно приобрести, раскрасить и поставить рядом с этим тараном, создав, таким образом, прекрасную и очень живую историческую диораму. В этом же масштабе можно и модель тарана из полистирола. Вот только выпускается она в «зашкуренном» варианте, поэтому выглядит далеко не так эффектно, как выглядит наша модель.
