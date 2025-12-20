О французских двухмоторных бомбардировщиках



Breguet 462 - второй прототип



Знаменитый Мартин-бомбер, т.е. Martin B-10



Amiot 143 Еще использовался в мае 1940 года. По некоторым сведениям имел неофициальное прозвище Автобус



Amiot 340 — первый и последний прототип

Когда Германия три года назад захотела перейти от замаскированной военной авиации к настоящей военной авиации [...], мы все пережили момент паники, и генерал [Денэн] в 1934 году отдал грозный приказ, надеясь решить проблему с помощью кредитов, и мы совершили ошибку, подтолкнув его к этому. Мы должны были в то время, как это было сделано в Германии, создать основу нашей авиационной промышленности, то есть создать крытые площадки, закупить инструменты, организовать наши заводы, мы этого не сделали.



MB 210 — самый квадратный бомбардировщик в мире

После окончания захватов фабрик работа возобновилась крайне медленно и лишь частично. Директора и мастера фабрики утратили всякую власть; контролировали фабрику делегаты рабочих. Они постоянно забрасывали администрацию требованиями разного рода, часто подкреплёнными угрозами захвата, а то и самим захватом некоторых цехов, так что директора фабрики были заняты исключительно ответами своим делегатам. Похоже, отношение министра (Пьера Кота) к ним весьма поощряло их к этому; более того, один директор фабрики, с которым я обсуждал, как восстановить свой авторитет, рассказал мне, что если он хотел обратиться к министру за поддержкой, то дверь перед ним систематически закрывалась, в то время как любой делегат рабочих, приходивший к нему в кабинет, немедленно принимался.

К производству MB.174 подключили несколько заводов-субподрядчиков. Консоли крыла изготовлялись на предприятии SNCAO в Нанте, центроплан — на заводе SNCAO в Бордо, задние части фюзеляжа делала «Энтерпризе индустриель Шарентези» в Отре, хвостовое оперение — SNCASO в Рошфор-сюр-Мер.



Выпуск авиационной техники во Франции и для сравнения — в других странах



MB 131 — и не бомбардировщик, и не разведчик



Amiot 351