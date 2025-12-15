Вывод из конфликта: морская пехота США вырыла «траншейный городок»

Вывод из конфликта: морская пехота США вырыла «траншейный городок»

Делая выводы из конфликта, американское командование стремится усвоить практику маскировки, активно используемую его обеими сторонами – ВСУ и российской армией.

В рамках учений Steel Knight 25 в Кэмп-Пендлтоне (Калифорния) одно из подразделений снабжения КМП США создало сеть фортификационных сооружений, в которых пыталось прятать личный состав и военную технику. В командовании пояснили по этому поводу:



1-й батальон морской пехоты построил логистический центр в траншеях для обеспечения рассредоточенных сил.




Вырытый морпехами «траншейный городок» состоит из многочисленных капониров с пандусами для выезда техники, в которых была размещена матчасть и автомобили снабжения Oshkosh MTVR. От «глаз» воздушной разведки условного противника их закрывали низкопрофильные маскировочные сети, натянутые поверх укрытий. В материалах КМП показаны морпехи с сапёрными лопатами, но, безусловно, основную часть работ выполнила инженерная техника.



Как отмечается в связи с этими учениями в западной прессе, теперь американское командование считает тыловые районы уязвимыми для разведки, дронов и дальнобойного огня, а расстояние больше не является фактором относительной безопасности; в новых условиях грузовики, топливо и боеприпасы должны оставаться незамеченными для атакующих средств:

Данная схема перекликается с практикой ВС РФ, создающих множество небольших окопов для техники и пунктов снабжения, чтобы усложнить их обнаружение беспилотниками и артиллерией. Из конфликта Пентагон начинает делать далеко идущие выводы.
