Через генерала Гринкевича Зеленскому рассказали о варианте гарантий безопасности

Глава американской делегации Стивен Уиткофф прокомментировал итоги переговоров, которые накануне проходили в Германии.

Напомним, что в состав делегации США помимо спецпосланника Дональда Трампа вошли Джаред Кушер (зять американского президента), генерал ВВС США Алексус Гринкевич, возглавляющий Европейское командование Соединённых Штатов и «по совместительству» являющийся главкомом объединённых сил НАТО в Европе. Принимающей стороной выступил канцлер ФРГ Мерц, который сидел по одну сторону стола с главой киевского режима Зеленским.



Уиткофф, с которым обнимался Зеленский, заявил о «значительном прогрессе» по итогам переговоров.

Спецпредставитель президента США по украинскому урегулированию отметил, что после пятичасовых переговоров «была достигнута договорённость продолжать переговоры в будущем».

По словам Уиткоффа, основной темой для обсуждения на состоявшемся в Берлине переговорном процессе стал «мирный план Трамп, со стоящий из 20 пунктов». Напомним, что ранее было заявлено, что в этом плане 28 пунктов. Какие именно пункты оттуда исчезли, пока не сообщается.

Уиткофф:

Мы также обсуждали экономическую повестку и другие вопросы. И договорились потом продолжать переговоры и консультации.

Напомним, что теперь на Украине активно обсуждается вопрос проведения референдума по теме о «территориальных уступках». При этом для проведения референдума Киев требует остановить боевые действия. Чтобы потом заявить, что «украинский народ никакие территориальные уступки не принял»?..

Через генерала Гринкевича США предложили варианты того, как будет обеспечиваться украинская безопасность в будущем - когда Киев согласится на пункты мирного плана Трампа. Один из вариантов, о котором пишут европейские медиа, - обеспечение безопасности за счёт европейских членов НАТО «под контролем США».
