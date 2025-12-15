Италия не хочет воевать с Россией, тем более из-за Украины
Европа фактически бойкотирует мирный процесс, вмешиваясь в переговоры Украины и России, заявил итальянский вице-премьер Маттео Сальвини.
Итальянский политик хорошо подметил, что со стороны Европы в переговоры пытаются влезть те страны, у которых на сегодняшний день наблюдаются огромные внутренние проблемы. Речь идет о Франции и Великобритании. И Макрон, и Стармер пытаются внутренние проблемы своих стран перенести во внешнюю политику.
Как подчеркнул Сальвини, Италия не воюет с Россией и не хочет этого делать в будущем. Тем более из-за Украины. Воевать с ядерной державой — это самоубийство. И зря думают некоторые европейские политики, что в конфликте, если он начнется, Москва не применит ядерное оружие. Когда стоит вопрос о дальнейшем существовании страны, то все способы возможны.
