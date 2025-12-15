Европа раньше не участвовала в этом процессе, а теперь, как мне кажется, бойкотирует мирный процесс, возможно, потому что у Макрона, Стармера и других лидеров проблемы внутри страны, и поэтому им приходится переносить французские или британские проблемы за границу.

Мы не воюем с Россией, и я не хочу, чтобы мои дети воевали с Россией. Когда у державы есть 6000 ядерных боеголовок, диалог, о котором всегда говорит Святой Отец, Папа Лев, — лучший путь вперед. Поэтому давайте позволим Трампу, Зеленскому и Путину достичь соглашения, не срывая этот процесс.