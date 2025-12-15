Италия не хочет воевать с Россией, тем более из-за Украины

Европа фактически бойкотирует мирный процесс, вмешиваясь в переговоры Украины и России, заявил итальянский вице-премьер Маттео Сальвини.

Итальянский политик хорошо подметил, что со стороны Европы в переговоры пытаются влезть те страны, у которых на сегодняшний день наблюдаются огромные внутренние проблемы. Речь идет о Франции и Великобритании. И Макрон, и Стармер пытаются внутренние проблемы своих стран перенести во внешнюю политику.



Европа раньше не участвовала в этом процессе, а теперь, как мне кажется, бойкотирует мирный процесс, возможно, потому что у Макрона, Стармера и других лидеров проблемы внутри страны, и поэтому им приходится переносить французские или британские проблемы за границу.


Как подчеркнул Сальвини, Италия не воюет с Россией и не хочет этого делать в будущем. Тем более из-за Украины. Воевать с ядерной державой — это самоубийство. И зря думают некоторые европейские политики, что в конфликте, если он начнется, Москва не применит ядерное оружие. Когда стоит вопрос о дальнейшем существовании страны, то все способы возможны.

Мы не воюем с Россией, и я не хочу, чтобы мои дети воевали с Россией. Когда у державы есть 6000 ядерных боеголовок, диалог, о котором всегда говорит Святой Отец, Папа Лев, — лучший путь вперед. Поэтому давайте позволим Трампу, Зеленскому и Путину достичь соглашения, не срывая этот процесс.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 06:14
    И что?! Что толку от мнения этого итальянца,вон с лёгкостью обошли собственные правила отодвинув Словакию и Венгрию в голосовании по активам России ,и тут также примут тупо большинством и пойдете итальянцы куда вам скажут и воевать будете на кого укажут.
    1. Илия Звание
      Илия
      +2
      Сегодня, 06:44
      Если Милоне примет сторону Трампа, это примет совсем другой оборот. Явно просматривается раскол в лагере ес. Венгрия, Словакия возможно Италия, занимают другую позицию от ес. А еще если уйдут) этих дряблых, не имеющих рейтингов правителей, то там будет другая обстановка по отношению к России.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 06:49
        Илия hi ,слишком многое должно совпасть и произойти чтоб так вышло,Трампа надо сохранить полноту власти оставив за собой Конгресс, этим трём странам что вы назвали надо крепко держаться своих позиций и не боятся Брюсселя и Урсулы , народонаселению этих стран надо быть со своими руководителями. Так что не просто там всё.
        1. Илия Звание
          Илия
          +1
          Сегодня, 07:03
          Так и есть. Много. Будем надеется на лучшее. Но свою оборону только наращивать.
          Чужого нам не надо, но и своего не отдадим.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 07:31
      Ропот 55
      Сегодня, 06:14
      hi Здесь скорее играет фактор успокоения и заверения руководства России от говорящей головы лженедоЗапада с целью обмана, как это происходило многократно и до сих пор, чтобы расслабить общество и нанести неожиданный удар с невосполнимым ущербом.

      hi Здесь скорее играет фактор успокоения и заверения руководства России от говорящей головы лженедоЗапада с целью обмана, как это происходило многократно и до сих пор, чтобы расслабить общество и нанести неожиданный удар с невосполнимым ущербом.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 07:34
        Zoldat A hi , здесь скорее попытка отмежеваться от Брюсселя и Урсулы, а судя по заявлениям нашего руководства в мирные намерения Е.С. уже не верят.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +1
          Сегодня, 07:43

          Ропот 55
          hi Да, макарон ники никогда не замечены в самостоятельности, а подчинялись сильной стороне.

          hi Да, макарон ники никогда не замечены в самостоятельности, а подчинялись сильной стороне.
          В данный момент при власти в Фашингтоне рыжего нарцисса и угрозами вице-президента Вэнса в сторону ЕС-ЕК они стараются быть союзниками матрасников, как это и происходит с позапрошлого века.
  2. Stas157 Звание
    Stas157
    +1
    Сегодня, 08:43
    я не хочу, чтобы мои дети воевали с Россией

    Последний раз им было несладко. Итальянская армия 1942 году под Сталинградом понесла катастрофические потери. 8-я итальянская армия ARMIR (Armata Italiana in Russia) в составе около 230 тысяч человек прикрывала фланг немецкой 6-й армии на Дону. Советская операция "Уран" началась 19 ноября 1942 года, а "Малый Сатурн" в декабре. Красная Армия полностью разгромила итальянцев: прорыв обороны привел к окружению и уничтожению шести дивизий. К середине декабря армия была разбита, уцелевшие части отступили, бросив технику. Этот разгром подорвал режим Муссолини.
  3. oldzek Звание
    oldzek
    +1
    Сегодня, 09:52
    ну и кто вас будет спрашивать?если НАТО будет воевать пойдете как миленькие.не хотите уходите от этих ненормальных.будьте независимыми в своих решениях.