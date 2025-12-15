Конгрессмен предложил открыть дело против Билла и Хиллари Клинтон

Конгрессмен предложил открыть дело против Билла и Хиллари Клинтон

Конгрессмен от штата Кентукки Джеймс Комер, представляющий Республиканскую партию, выступил с инициативой о возбуждении дела в связи с игнорированием Биллом и Хиллари Клинтон предложения явиться в конгресс для дачи показаний. Речь идёт о даче показаний, которых от Клинтонов ждут по делу Джеффри Эпштейна.

Билл Клинтон фигурировал на фото с Эпштейном и его девушками, в том числе на скандальном острове. Эти фотографии опубликовал ряд американских СМИ после того, как демократы заявили о необходимо привлечь Дональда Трампа к уголовной ответственности и подвергнуть импичменту в связи с его «контактами с Эпштейном».

Член палаты представителей Дж. Комер указал на то, что Билл и Хиллари Клинтон «проявляют неуважение к конгрессу, игнорируя призывы прийти и дать показания»:

Если в ближайшее время они не явятся, необходимо возбудить дело о неуважении к законодательной власти.

Контролируемые демократами СМИ уже заявили о том, что «так республиканцы пытаются переключить внимание американской общественности от связи Трампа с Эпштейном и его преступными деяниями».

Конгрессмен Комер:

Бывший президент и бывшая госсекретарь затягивали, препятствовали и по большей части игнорировали попытки сотрудников комитета назначить время для их дачи показаний. Это неуважение к конгрессу, на которое нельзя закрывать глаза.

А это заявление адвоката четы Клинтон Дэвида Кендалла:

Президент Трамп постоянно пытался отвлечь внимание от своих отношений с мистером Эпштейном, и, к сожалению, комитет по надзору, похоже, соучаствует.

Ник Меррилл, пресс-секретарь Хиллари Клинтон:

С самого начала мы задавались вопросом, какое отношение ко всему этому имеет миссис Клинтон, и он (республиканский конгрессмен) не смог дать ответ.

Можно говорить о том, что внутриполитическая борьба в США продолжается и до официального начала новой предвыборной гонки.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 06:37
    Пущай грызутся,и чем больше тем лучше.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 07:51
      Ропот 55
      Сегодня, 06:37
      Пущай грызутся,и чем больше тем лучше.

      hi Можно предположить, число политических беженцев в Ростов и Москву увеличится многократно. what
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 09:48
      Ропот 55
      Сегодня, 06:37
      Пущай грызутся,и чем больше тем лучше.

      hi Единственные в мире, кто способен взять на поруки Клин Блина после всех перипетий с Моникой Левински и файлами, являются прядильщицы-мотальщицы из г. Иваново вместе с Е. Степаненко.
  2. Ольгович Звание
    Ольгович
    0
    Сегодня, 08:50
    пусть за Монику ответит...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:36
    ❝ Внутриполитическая борьба в США продолжается ❞ —

    — Вот если бы Трамп тогда был президентом ...
    1. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      0
      Сегодня, 11:55
      Ага и все остальные сотрудницы Белого дома тоже laughing Сколько платьев-бы осталось нестиранными страшно подумать, музей можно было-бы создать из платьев стажерок feel
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:41
    А может есть файл Клинтон сидит на голом Эпштейне в красном платье ,там за занавеской в ванной комнате и играет на саксофоне? Демократы идиоты ,при Байдене ничего не накопали на Трампа.И вдруг при Трампе на Трампа накопают .
  5. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    0
    Сегодня, 10:44
    ....Президент Трамп постоянно пытался отвлечь внимание от своих отношений с мистером Эпштейном

    yes

    Правильно действует агент донни, а демокротам хочется провальной войнушки с венесуэлой и провалом(закономерным) на промежуточных выборах в конгресс.