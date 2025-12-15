Конгрессмен предложил открыть дело против Билла и Хиллари Клинтон
Конгрессмен от штата Кентукки Джеймс Комер, представляющий Республиканскую партию, выступил с инициативой о возбуждении дела в связи с игнорированием Биллом и Хиллари Клинтон предложения явиться в конгресс для дачи показаний. Речь идёт о даче показаний, которых от Клинтонов ждут по делу Джеффри Эпштейна.
Билл Клинтон фигурировал на фото с Эпштейном и его девушками, в том числе на скандальном острове. Эти фотографии опубликовал ряд американских СМИ после того, как демократы заявили о необходимо привлечь Дональда Трампа к уголовной ответственности и подвергнуть импичменту в связи с его «контактами с Эпштейном».
Член палаты представителей Дж. Комер указал на то, что Билл и Хиллари Клинтон «проявляют неуважение к конгрессу, игнорируя призывы прийти и дать показания»:
Контролируемые демократами СМИ уже заявили о том, что «так республиканцы пытаются переключить внимание американской общественности от связи Трампа с Эпштейном и его преступными деяниями».
Конгрессмен Комер:
А это заявление адвоката четы Клинтон Дэвида Кендалла:
Ник Меррилл, пресс-секретарь Хиллари Клинтон:
Можно говорить о том, что внутриполитическая борьба в США продолжается и до официального начала новой предвыборной гонки.
