В Лондоне встревожились после последних сообщений радиостанции «Судного дня»

11 081 27
В Лондоне встревожились после последних сообщений радиостанции «Судного дня»

Загадочная российская радиостанция УВБ-76, которую еще называют радиостанцией «Судного дня», в последнее время весьма активизировалась, что вызвало опасения на Западе. Как считают некоторые эксперты, такая активность может говорить о возможном начале третьей мировой войны.

Британское издание Express обращает внимание на активность российской радиостанции УВБ-76, которую на Западе связывают с еще советской системой «Периметр» или «Мертвая рука» — автоматической системой, способной без участия человека нанести массированный ядерный удар по западным странам.



В последнее время «Жужжалка», так еще называют радиостанцию из-за повторяющегося сигнала, начала активно отправлять сообщения в эфир. Причем, как всегда, не поддающиеся расшифровке. В Лондоне предполагают, что все это связано с возможной эскалацией конфликта на Украине, поскольку частота передач радиостанции увеличивается во время мировых кризисов.

Российская «Радиостанция Судного дня» за последнюю неделю отправила до 15 загадочных сообщений, вызвав опасения по поводу возможной третьей мировой войны.


Радиостанция УВБ-76 появилась в эфире в 1975 году и с тех пор ни разу не прерывала свою работу. На частоте радиостанции постоянно идет «жужжащий» сигнал, который в некоторых моментах прерывается голосовыми сообщениями, не имеющими никакого смысла для постороннего человека. «Расшифровкой» сообщений радиостанции занимается большое количество человек по всему миру.
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    +20
    Сегодня, 07:01
    Абыр-абыр-абырвалг. Пивная-ещё парочку. Москва-швея. Буржуи! Не толкайся, подлец ...
    1. Комсомол Звание
      Комсомол
      +8
      Сегодня, 07:23
      Ооо!.. Етить твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!В очередь, сукины дети, в очередь!!!Примус! Признание Америки!
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        +2
        Сегодня, 09:16
        Переписка — называется, как его… Энгельса с этим чёртом. Дай папиросочку у тебя брюки в полосочку. Пойти что ли пожрать ну их в болото.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 08:15
      Гаврило Принцип
      Сегодня, 07:01

      hi Наступила пора исповедования и покаяния перед человечеством за грехи, подлости и гадости со стороны мелко бритов.
      Казнить, нельзя помиловать.! am
    3. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 08:25
      Цитата: Гаврило Принцип
      ...

      У Вас FN Model 1910 наготове? wink
  2. хрыч Звание
    хрыч
    +7
    Сегодня, 07:04
    В итоге-то, что передала?
    1. old64 Звание
      old64
      +8
      Сегодня, 07:07
      Европа готовься. Ваш курс ведёт к опасности!
    2. Inженегр Звание
      Inженегр
      +5
      Сегодня, 07:23
      За проезд передала )
      В Лондоне встревожились это видимо аналог фразы болгары восхитились )
    3. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 07:46
      Передала: "Гитлер (Зеленский) Капут! "))) laughing
    4. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +5
      Сегодня, 08:49
      Цитата: хрыч
      В итоге-то, что передала?

      11.12. 17-38 «НЖТИ 88269 АУЛЬНЫЙ 0091 5671».
      11.12. 16-07 «НЖТИ 09224 ЖУИРОЗАГС 1745 1643».
      11.12. 14-08 «НЖТИ 91256 БЕРМУДСКИЙ 6910 4880»
      11.12. 12-48 «НЖТИ 82331 ЕРШОВУЗ 1362 0915»
      10.12. Девять сообщений - с кодовыми словами: «Мюоносвод», «Спинобаз», «Фригория», «Опальный», «Сноповый», «Дымозюзя», «Анусокеб», «Централ», «Котовоин», «Комплектный», «Крясосыч», «Бесподобный»
      что вызвало опасения на Западе

      Это они еще «Пищалку» и «Скрипучее колесо» не отследили... yes
    5. Русич Звание
      Русич
      0
      Сегодня, 09:09
      Цитата: хрыч
      В итоге-то, что передала?

      Мне кажется, что всё это бред. Только не пойму, зачем его несут, этот бред.Такая таинственная РС, что не могут выяснить её местоположение)) Я, лично, в это не верю.
      1. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        0
        Сегодня, 09:33
        Мне кажется, что всё это бред. Только не пойму, зачем его несут, этот бред

        Чего ж тут непонятного - эта "шляпа" из той же колоды шулера, что и "мировое правительство". Народ деградировал в своем развитии и охотно ведется на это разводилово вместо того, что бы думать и задавать власти неудобные вопросы
      2. Уарабей Звание
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 09:40
        Её местоположение давно известно. И старое, и "теперь" новое. Это вообще не тайна ни разу.))
        1. Русич Звание
          Русич
          0
          Сегодня, 10:32
          Цитата: Уарабей
          Её местоположение давно известно. И старое, и "теперь" новое. Это вообще не тайна ни разу.))

          И где оно скрывается?)) И почему её называют загадочной?))
  3. Livonetc Звание
    Livonetc
    +9
    Сегодня, 07:06
    "...Лондон капут"....56....8346...."Лондон капут..."97894..6544... laughing
  4. Илия Звание
    Илия
    +7
    Сегодня, 07:06
    А в окно выпрыгивать не пробовали?
    В Лондоне встревожились после последних сообщений радиостанции «Судного дня»
  5. opuonmed Звание
    opuonmed
    +6
    Сегодня, 07:24
    4е сообщение за сегодня
    11.12.25 17:38 по мск
    НЖТИ 88269 АУЛЬНЫЙ 0091 5671
    В четверг передавала последний раз. )))
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +4
      Сегодня, 07:31
      Такое услышать - любой в штаны наложит. Чего уж об лордах говорить...
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 07:39
        Такие чопорные, вряд ли в штаны кладут
      2. Zyablicev43 Звание
        Zyablicev43
        0
        Сегодня, 09:02
        Нормальное приглашение Гаврилы Принципа попить пивка. Читай наоборот.
      3. Комментарий был удален.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:34
    Интересно ,а сколько денег получают сотрудники УВБ - 76? Мечта российского пенсионера ?Но не думаю что как министр обороны . bully
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:46
    Мой источник сообщил ,что в самом главном штабе острова ПАНИКА.Англицкий ИИ расшифровал последние послания УВБ - 76." Петрович ,покорми пушного полярного зверька английским беконом ".И так совпало ,сегодня в Англии первый брифинг проводит новая глава МИ- 6 Блейз Метравели.
  8. TELEMARK Звание
    TELEMARK
    +1
    Сегодня, 09:40
    Значения сигналов, как минимум 'совершенно секретно‘
  9. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 10:24
    На частоте радиостанции постоянно идет «жужжащий» сигнал, который в некоторых моментах прерывается голосовыми сообщениями, не имеющими никакого смысла для постороннего человека.

    Вспоминается поделка Э.Сурового: "Вот такие мысли в голове у Бузовой"...what
  10. Архивариус Вася Звание
    Архивариус Вася
    0
    Сегодня, 11:02
    Радио топовое! good Можно фоном ставить иногда, вдруг секреты какие передадут.
  11. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 11:21
    Les Anglais ne se sont jamais demandé si c'etaient les messages qui étaient important ou plutôt le ....bourdonnement continu ?
    Cela me rappelle une blague d'un humoriste : ' tout les jours un gars passe la douane avec un velo et un carton sur le porte bagage et le douanier demande "qu'il y a t il dans le carton ?' "rien lui réponds le cycliste' et cela pendant des années. Une fois à la retraite le douanier demande au cycliste de lui avouer ce qu'il y avait dans le carton et le cycliste lui réponds : rien, c'est un vélo que je passais à la douane tous les jours" :-)

    Англичане никогда не задумывались, были ли важны сообщения или, скорее, непрерывный гул ?
    Это напоминает мне анекдот одного юмориста : "каждый день парень проходит таможню с велосипедом и картонкой на багажнике, а таможенник спрашивает: "Что там в коробке? ""велосипедист ничего ему не отвечает" и так годами. После выхода на пенсию таможенник просит велосипедиста признаться ему в том, что было в коробке, и велосипедист отвечает : Ничего, это велосипед, который я проезжал через таможню каждый день": -)
  12. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 11:49
    Англичанка гадит и обгаживается ? laughing