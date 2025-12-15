В Лондоне встревожились после последних сообщений радиостанции «Судного дня»
11 08127
Загадочная российская радиостанция УВБ-76, которую еще называют радиостанцией «Судного дня», в последнее время весьма активизировалась, что вызвало опасения на Западе. Как считают некоторые эксперты, такая активность может говорить о возможном начале третьей мировой войны.
Британское издание Express обращает внимание на активность российской радиостанции УВБ-76, которую на Западе связывают с еще советской системой «Периметр» или «Мертвая рука» — автоматической системой, способной без участия человека нанести массированный ядерный удар по западным странам.
В последнее время «Жужжалка», так еще называют радиостанцию из-за повторяющегося сигнала, начала активно отправлять сообщения в эфир. Причем, как всегда, не поддающиеся расшифровке. В Лондоне предполагают, что все это связано с возможной эскалацией конфликта на Украине, поскольку частота передач радиостанции увеличивается во время мировых кризисов.
Российская «Радиостанция Судного дня» за последнюю неделю отправила до 15 загадочных сообщений, вызвав опасения по поводу возможной третьей мировой войны.
Радиостанция УВБ-76 появилась в эфире в 1975 году и с тех пор ни разу не прерывала свою работу. На частоте радиостанции постоянно идет «жужжащий» сигнал, который в некоторых моментах прерывается голосовыми сообщениями, не имеющими никакого смысла для постороннего человека. «Расшифровкой» сообщений радиостанции занимается большое количество человек по всему миру.
