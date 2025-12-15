В Лондоне встревожились после последних сообщений радиостанции «Судного дня»

Загадочная российская радиостанция УВБ-76, которую еще называют радиостанцией «Судного дня», в последнее время весьма активизировалась, что вызвало опасения на Западе. Как считают некоторые эксперты, такая активность может говорить о возможном начале третьей мировой войны.Британское издание Express обращает внимание на активность российской радиостанции УВБ-76, которую на Западе связывают с еще советской системой «Периметр» или «Мертвая рука» — автоматической системой, способной без участия человека нанести массированный ядерный удар по западным странам.В последнее время «Жужжалка», так еще называют радиостанцию из-за повторяющегося сигнала, начала активно отправлять сообщения в эфир. Причем, как всегда, не поддающиеся расшифровке. В Лондоне предполагают, что все это связано с возможной эскалацией конфликта на Украине, поскольку частота передач радиостанции увеличивается во время мировых кризисов.Радиостанция УВБ-76 появилась в эфире в 1975 году и с тех пор ни разу не прерывала свою работу. На частоте радиостанции постоянно идет «жужжащий» сигнал, который в некоторых моментах прерывается голосовыми сообщениями, не имеющими никакого смысла для постороннего человека. «Расшифровкой» сообщений радиостанции занимается большое количество человек по всему миру.

