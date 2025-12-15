«Конкурент B-21 за звание лучшего бомбардировщика»: новый китайский самолёт H-20
Китайское военное авиастроение развивается стремительными темпами. Одним из наиболее значимых её продуктов стал «стелс»-бомбардировщик H-20, который воспринимается на Западе как ответ КНР на B-21 Raider. Так, в издании Army Recognition говорится:
Как указывается, в основе конструкции обоих изделий лежит конструкция «летающее крыло», выбранная в первую очередь из-за чрезвычайно низкого радиолокационного сечения и аэродинамической эффективности.
B-21 Raider создан на основе богатого опыта США в разработке малозаметных самолетов, от F-117 до B-2 Spirit и F-35, с использованием передовых материалов, поглощающих радиолокационное излучение, технологий снижения ИК-заметности и управления тепловым режимом. Воздухозаборники двигателей расположены глубоко внутри конструкции, количество поверхностных швов сведено к минимуму, а сигнатура строго контролируется.
Как отмечается, H 20 по большей части остаётся загадкой. Судя по концепт-артам, редким изображениям и ограниченным разведывательным данным, H 20 может иметь зубчатые воздухозаборники, сглаженные контуры и стреловидное крыло.
B-21 предназначен для доставки как конвенциональных, так и ядерных боеприпасов на межконтинентальные расстояния: ожидается, что он сможет преодолевать без дозаправки свыше 9 тыс. км. В его внутренних отсеках могут разместиться перспективная ядерная крылатая ракета AGM 181 LRSO, атомные «гравитационные» бомбы семейства B61 и обычные дальнобойные средства поражения, такие как JASSM-ER. Возможна интеграция с перспективными гиперзвуковыми ударными системами, средствами РЭБ и даже с лазерным оружием.
Предполагается, что Xi’an H 20 сможет нести внутри фюзеляжа полезную нагрузку весом не менее 10 тыс. кг в составе высокоточных боеприпасов, ядерных бомб и дальнобойных крылатых ракет, таких как CJ-10 или CJ-20. Оценочно радиус действия H 20 сможет превысить 8500 км, что сделает его первым в Китае полноценным стратегическим бомбардировщиком дальнего действия. Ожидается, что он сможет долететь до американских баз на Гуаме и, возможно, на Гавайях при поддержке топливозаправщиков.
По словам автора, решающим фактором при сравнении двух бомбардировщиков является зрелость программы. B 21 уже совершил свой первый полёт и запущен в мелкосерийное производство. Как предполагается, он будет готов к эксплуатации до конца десятилетия, а заказ на него превысит 100 единиц.
Как отмечается в Army Recognition, иначе дело обстоит с китайским самолётом:
