«Конкурент B-21 за звание лучшего бомбардировщика»: новый китайский самолёт H-20

5 748 23
«Конкурент B-21 за звание лучшего бомбардировщика»: новый китайский самолёт H-20

Китайское военное авиастроение развивается стремительными темпами. Одним из наиболее значимых её продуктов стал «стелс»-бомбардировщик H-20, который воспринимается на Западе как ответ КНР на B-21 Raider. Так, в издании Army Recognition говорится:

H-20 является конкурентом B-21 за звание лучшего малозаметного бомбардировщика. Это самые совершенные на сегодняшний день стратегические бомбардировщики.

Как указывается, в основе конструкции обоих изделий лежит конструкция «летающее крыло», выбранная в первую очередь из-за чрезвычайно низкого радиолокационного сечения и аэродинамической эффективности.



B-21 Raider создан на основе богатого опыта США в разработке малозаметных самолетов, от F-117 до B-2 Spirit и F-35, с использованием передовых материалов, поглощающих радиолокационное излучение, технологий снижения ИК-заметности и управления тепловым режимом. Воздухозаборники двигателей расположены глубоко внутри конструкции, количество поверхностных швов сведено к минимуму, а сигнатура строго контролируется.

Как отмечается, H 20 по большей части остаётся загадкой. Судя по концепт-артам, редким изображениям и ограниченным разведывательным данным, H 20 может иметь зубчатые воздухозаборники, сглаженные контуры и стреловидное крыло.

B-21 предназначен для доставки как конвенциональных, так и ядерных боеприпасов на межконтинентальные расстояния: ожидается, что он сможет преодолевать без дозаправки свыше 9 тыс. км. В его внутренних отсеках могут разместиться перспективная ядерная крылатая ракета AGM 181 LRSO, атомные «гравитационные» бомбы семейства B61 и обычные дальнобойные средства поражения, такие как JASSM-ER. Возможна интеграция с перспективными гиперзвуковыми ударными системами, средствами РЭБ и даже с лазерным оружием.



Предполагается, что Xi’an H 20 сможет нести внутри фюзеляжа полезную нагрузку весом не менее 10 тыс. кг в составе высокоточных боеприпасов, ядерных бомб и дальнобойных крылатых ракет, таких как CJ-10 или CJ-20. Оценочно радиус действия H 20 сможет превысить 8500 км, что сделает его первым в Китае полноценным стратегическим бомбардировщиком дальнего действия. Ожидается, что он сможет долететь до американских баз на Гуаме и, возможно, на Гавайях при поддержке топливозаправщиков.

По словам автора, решающим фактором при сравнении двух бомбардировщиков является зрелость программы. B 21 уже совершил свой первый полёт и запущен в мелкосерийное производство. Как предполагается, он будет готов к эксплуатации до конца десятилетия, а заказ на него превысит 100 единиц.

Как отмечается в Army Recognition, иначе дело обстоит с китайским самолётом:

В отличие от него, H 20 ещё не был представлен в полёте, и, согласно достоверным источникам, бомбардировщик всё ещё проходит наземные испытания. Полная боеготовность может быть достигнута не раньше начала 2030-х годов.


23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +2
    Сегодня, 07:17
    H-20 является конкурентом B-21 за звание лучшего малозаметного бомбардировщика

    Молодцы китайцы! Просто восхищен тем, как они быстро шагают в гору.
    Есть чему поучиться! good
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +6
      Сегодня, 07:24
      ваш вср 66-67 hi ,боевое применение против серьезного противника вот единственный параметр лучшего образца, всё остальное сравнивание на бумажках,кто дальше,кто быстрее и прочее.
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +3
        Сегодня, 07:43
        Цитата: Ропот 55
        всё остальное сравнивание на бумажках,кто дальше,кто быстрее и прочее.

        И все-таки я помню когда у китайцев не было своих истребителей и бомбардировщиков, на вооружении были наши МИГ-21 и ТУ-16, которые ( ТУ-16) и сейчас летают, правда лицензионные копии.
        Но прошло ~ 50 лет, и вот... hi
        1. ПалСаныч Звание
          ПалСаныч
          0
          Сегодня, 10:15
          Ничего сама придумать не может, тырит или покупает наши разработки. Да и ни одной войны в недалеком прошлом не выиграла
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 07:53
      Слов нет, идут впереди планеты всей, причём в любой отрасли, включая микроэлектронику.
      Где мы то находимся...
      У нас разработан дрон Охотник, очень перспективное изделие, и где он???
  2. koksalek Звание
    koksalek
    +5
    Сегодня, 07:25
    "заказ на него превысит 100 единиц" не вызывает сомнений что будет выполнен, тама это вам не тута
  3. роман66 Звание
    роман66
    +1
    Сегодня, 07:34
    Воздухозаборники двигателей расположены глубоко внутри конструкции,

    Воздух в баллонах?
  4. Denis_999 Звание
    Denis_999
    0
    Сегодня, 07:45
    А нашим я бы предложил не гнаться, сломя голову и ломая ноги, за китайцами ( всё равно НЕ догоним ), а, для начала, ХОТЯ БЫ ДОВЕСТИ ДО УМА С-70 "Охотник"!

    Да, бомбовая нагрузка у него, может, и не такая шикарная ( впрочем, по некоторым данным - до 8-ми тонн всё-таки берёт ), как у этих 2-х, пилотируемых, НО дальность полёта НЕ меньшая - 6000 км.

    Иначе, в попытках угнаться, так толком и НЕ определившись, что нам нужно, лишь потеряем время ( как это, увы, у нас часто бывает )...
    1. g_ae Звание
      g_ae
      +1
      Сегодня, 08:10
      У китайцев и у "наших", я так подозреваю, разные задачи, поэтому никто ни за кем не гонится. У китайцев задача догнать и обогнать Америку в авиастроении, а у "наших" - распилить побольше бабла и рассовать по карманам. Послушайте, "наши" кукурузник заменить уж сколько лет е могут, какие тут "гонки" за Китаем. Разве что гонки в обратную сторону, если взять уровень развития авиастроения России и Китая в 1991г.
      1. Denis_999 Звание
        Denis_999
        +1
        Сегодня, 08:22
        ...если взять уровень развития авиастроения России и Китая в 1991г.


        Я бы поспорил. Да, у них сейчас коммунизм/социализм в лучшем своём варианте, НО...
        1. J-10 - перекупленный у израильтян вместе с документацией проект "Лави".
        2. J-11/J-15/J-16 - наши "Су" местного "разлива".
        3. J-20 - откровенно ПРОВАЛЬНАЯ попытка сделать "стелс-истребитель", нагородили всего и много, зачем-то ПГО "присобачили", этакая "смесь бульдога с носорогом".
        4. J-31 - калька-копия обратного инжиниринга с F-22.
        5. J-14 - ЕЩЁ ОДНА калька-копия, на этот раз с "Чёрной вдовы" YF-23. И ОПЯТЬ (!) зачем-то приделанное на "стелс" ПГО.

        Ну, а новый "Белый император", разве что, ленивый уже не обозвал китайским "Дракеном":)

        Копипастеры и жулики. И ВСЕГДА ИМИ БЫЛИ, ЕСТЬ и БУДУТ!!!;)
        1. g_ae Звание
          g_ae
          +2
          Сегодня, 09:08
          Так советское танкостроение, авиастроение, автомобилестроение, тракторостроение тоже с этого начиналось. Это нормально, все так делают. Промышленный шпионаж никто не отменял. Просто "наши" торгуют своими (даже не своими, а советскими) наработками и кадрами, а они это собирают, осваивают и развивают Они учатся и развиваются.
          1. Denis_999 Звание
            Denis_999
            0
            Сегодня, 09:13
            Да, всё верно. Наши после революции скупали лицензии на европейские и, если ничего НЕ путаю, американские авиадвигатели. Всё или почти всё наше в тракторостроении и грузовом автотранспорте имеет американские "корни".

            Просто... мы потом ОТТОЛКНУЛИСЬ и стали творить САМИ. А китайцы всё так и копируют/компилируют, хотя с момента передачи нами документации на первые Ту-16 и МиГ-19 прошло уже очень много лет.
            1. voyaka uh Звание
              voyaka uh
              +2
              Сегодня, 09:19
              Китайцы по количеству технологических патентов вышли на первое место в мире.
              Не они копируют, а у них копируют.
              Вы отстали от жизни лет на 10.
    2. overland Звание
      overland
      0
      Сегодня, 09:15
      Это верно. Более того, на мой взгляд, проблемы со связью, которые привели к тому, что С-70 был сбит нашими собственными истребителями, можно было бы легко решить, создав пилотируемую версию с одним или двумя пилотами.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 08:22
    А как в Китае с балетом? Могут ли китайские балероны соперничать в прыжках на сцене с нашими балеронами. . . hi
  6. HAM Звание
    HAM
    -2
    Сегодня, 09:16
    Китайцы уже заговорили о "китайском Дальнем востоке" в открытую.А тут прямо восхищаются ихними достижениями.https://topcor.ru/66923-v-kitae-prizvali-byt-gotovymi-skoro-vzjat-dalnij-vostok-smi-knr.html
    Со штатами китайцы вряд ли станут воевать--рынок то свой...а с кем готовятся? Вот вопрос...
    1. Denis_999 Звание
      Denis_999
      -1
      Сегодня, 10:25
      Хех, наши земля ВСЕГДА у кого-нибудь да и вызывали приступы обильного слюноотделения...

      Пусть мечтают.

      Наверное, надо будет мне и "мини-АВАКС" в следующем году запатентовать ( хотя, толку в этих патентах, как будто это - какая-то "защита"! ). А "воздушных бойцов", наверное, надо будет обучить и владению холодным оружием, мачете каким-нибудь. Чтобы и блюда могли сготовить на свежем воздухе. Какую-нибудь капусту по-китайски:)))
    2. smart fellow Звание
      smart fellow
      0
      Сегодня, 11:02
      Наверно вы думаете. что мы не с Западом воюем, а с Китаем.
      1. Denis_999 Звание
        Denis_999
        +1
        Сегодня, 11:20
        Наверно вы думаете. что мы не с Западом воюем, а с Китаем.


        А КТО ТАКОЙ для нас Китай? НИКТО. Ещё один ситуативный "союзник", беззастенчиво зарабатывающий на войне 2-х славянских народов, как и сам Трамп. Завтра сменят жёстко настроенного к Китаю Трампа на куда более хитрого ( но при этом куда более жестокого ) кандидата-демократа, тот наобещает китайской молодёжи, всем этим нуворишам, золотые горы, одно ( ОДНО, КАРЛ!!! ) успешное покушение на Си ( за которым лишь военные, которых он регулярно "чистит" ) - и всё. И этот Ваш Китай мигом переориентируется ( сменит тапочки в полёте ) как миленький!
    3. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 12:02
      Китайцы уже заговорили о "китайском Дальнем востоке" в открытую.

      этот вопрос вслух обсуждать нельзя, как впрочем и многое другое...
  7. _просто Звание
    _просто
    0
    Сегодня, 10:33
    Круче этих доходяг только наш "аналоговнет". Или вновь очередной вполне живой проект потерялся где-то в офшорах. Печаль и тоска. Охотник сам стал добычей.
  8. Желтый пузырь Звание
    Желтый пузырь
    0
    Сегодня, 11:32
    Все что украли в ссср, все что купили в ссср , теперь Китайское, а мы?
  9. Желтый пузырь Звание
    Желтый пузырь
    0
    Сегодня, 11:36
    Объявление , куплю русские носки и майки старье не предлагать , не ранее 1991 года