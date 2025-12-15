ВСУ получают британские беспилотники Ultra, управляемые из любой точки мира

Ultra – это нечто среднее между дроном и лёгким самолётом. Им можно управлять из любой точки мира. Они сейчас используются на фронте для выполнения критически важных миссий по доставке грузов.

Беспилотник почти полностью изготовлен из алюминия и имеет очень простую конструкцию, что делает его дешёвым в производстве и неприхотливым в ремонте в полевых условиях.

Помимо доставки предметов первой необходимости, он может перевозить разведывательное оборудование и осуществлять точечные сбросы, предоставляя ВСУ широкий спектр возможностей.

В действительности не так много производителей выпускают дроны такого размера, с такой полезной нагрузкой и с такой дистанцией полёта. Так что на данный момент мы единственные в своём роде.