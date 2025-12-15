ВСУ получают британские беспилотники Ultra, управляемые из любой точки мира
Британская компания Windracers заявляет о передаче ВСУ десятков БПЛА Ultra, сообщая, что в ближайшие недели войска получат ещё больше экземпляров. На фоне роста поставок производитель показал заводские мощности в Фархэме, где изготавливаются эти дроны, и раскрыл ряд характеристик аппарата:
Ultra, имеющий размах крыла 10 м, был разработан в первую очередь для перевозки матчасти. Он может транспортировать груз весом 150 кг на расстояние более 1000 км. Как утверждается, в ближайшие месяцы, после модернизации, БПЛА будет в состоянии перевозить 200 кг на дистанции более 2000 км – «это примерно расстояние между Лондоном и Киевом»:
Ultra, имеющий два двигателя и продублированную систему управления полётом, «очень устойчив к системным сбоям и внешним угрозам». БПЛА оснащён несколькими GPS-антеннами, но, учитывая, что на фронте часто возникают проблемы со спутниковой связью, он также может использовать «усиленные антенны», устойчивые к помехам, которые, как отмечается, уже доказали свою эффективность.
Как указывается, ключевым преимуществом дрона является его модульный грузовой отсек, который производитель отказался показать по соображениям безопасности:
Компания уверяет, что в состоянии изготавливать 10 экземпляров Ultra в месяц и планирует удвоить выпуск в ближайшие два года:
Информация