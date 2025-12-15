ВСУ получают британские беспилотники Ultra, управляемые из любой точки мира

Британская компания Windracers заявляет о передаче ВСУ десятков БПЛА Ultra, сообщая, что в ближайшие недели войска получат ещё больше экземпляров. На фоне роста поставок производитель показал заводские мощности в Фархэме, где изготавливаются эти дроны, и раскрыл ряд характеристик аппарата:

Ultra – это нечто среднее между дроном и лёгким самолётом. Им можно управлять из любой точки мира. Они сейчас используются на фронте для выполнения критически важных миссий по доставке грузов.

Ultra, имеющий размах крыла 10 м, был разработан в первую очередь для перевозки матчасти. Он может транспортировать груз весом 150 кг на расстояние более 1000 км. Как утверждается, в ближайшие месяцы, после модернизации, БПЛА будет в состоянии перевозить 200 кг на дистанции более 2000 км – «это примерно расстояние между Лондоном и Киевом»:



Беспилотник почти полностью изготовлен из алюминия и имеет очень простую конструкцию, что делает его дешёвым в производстве и неприхотливым в ремонте в полевых условиях.




Ultra, имеющий два двигателя и продублированную систему управления полётом, «очень устойчив к системным сбоям и внешним угрозам». БПЛА оснащён несколькими GPS-антеннами, но, учитывая, что на фронте часто возникают проблемы со спутниковой связью, он также может использовать «усиленные антенны», устойчивые к помехам, которые, как отмечается, уже доказали свою эффективность.



Как указывается, ключевым преимуществом дрона является его модульный грузовой отсек, который производитель отказался показать по соображениям безопасности:

Помимо доставки предметов первой необходимости, он может перевозить разведывательное оборудование и осуществлять точечные сбросы, предоставляя ВСУ широкий спектр возможностей.




Компания уверяет, что в состоянии изготавливать 10 экземпляров Ultra в месяц и планирует удвоить выпуск в ближайшие два года:

В действительности не так много производителей выпускают дроны такого размера, с такой полезной нагрузкой и с такой дистанцией полёта. Так что на данный момент мы единственные в своём роде.
  ruha ruhov
    ruha ruhov
    +5
    Сегодня, 08:38
    Получается бриты просто будут использовать 404 , как стартовую площадку?
    Это показная наглость?
    Silver99
      Silver99
      +2
      Сегодня, 08:59
      404 используется как полигон для обкатки вооружений, вот все талдычат о буферной зоне, а зачем она при наличии беспилотников, да от артиллерии она возможно пригодится, а вот как быть с беспилотниками ?
      Per se.
        Per se.
        +7
        Сегодня, 09:27
        Цитата: Silver99
        вот все талдычат о буферной зоне
        Для нас "буферная зона", это, в первую очередь, ликвидация бандеровского режима на Украине, навсегда. Но, чем украинские олигархи лучше или хуже российских, в их подкаблучности от мирового капитализма, то есть от Запада, США?
        В этом и проблема, в том числе и с потерянными восьмью годами (с 2014) и четырьмя почти годами СВО, разоряющими Россию и превращающее в руины то, что должно достаться нам. Как побеждать с буржуями, вот в чём вопрос, если для них главное деньги, а гражданство у них давно есть второе и третье...
        частное лицо
          частное лицо
          -4
          Сегодня, 09:35
          Для нас "буферная зона", это, в первую очередь, ликвидация бандеровского режима на Украине, навсегда.

          Так это их народный херой ,значит они там все бандерлоги. И только уничтожив краину как государство желательно с большим количеством населения мы придём к победе.
  Охотовед 2
    Охотовед 2
    +14
    Сегодня, 08:39
    Им можно управлять из любой точки мира

    Ушлёпки решили повоевать с Россией не вставая со своих диванов…
    Ну в эти игры можно и вдвоём играть. Очень желаю чтобы неустановленный БПЛА уже долбанул что-нибудь в мелкобритании am
    Denis_999
      Denis_999
      +8
      Сегодня, 08:44
      Ну в эти игры можно и вдвоём играть.


      МОЖНО. И даже НУЖНО. НО... НЕ играют.

      А по птичке. Чем-то концептуально напоминает американский OV-10 "Bronco" времён Вьетнама, естественно, в безэкипажном варианте.
    роман66
      роман66
      0
      Сегодня, 08:54
      Да, собственно, именно этот завод, для начала
    topol717
      topol717
      -5
      Сегодня, 09:06
      в состоянии изготавливать 10 экземпляров Ultra в месяц

      по ТТХ примерна равна Герани-2. И целых 10 штук в месяц.
      Керенский
        Керенский
        +1
        Сегодня, 09:45
        по ТТХ примерна равна Герани-2

        Этот возвращается. И на фотках хвосты разные.
        topol717
          topol717
          -2
          Сегодня, 09:49
          Цитата: Керенский
          Этот возвращается.
          Если Герани приделать колеса, то и она сможет возвращаться. Но нужен еще бомболюк )))
          Керенский
            Керенский
            0
            Сегодня, 09:58
            Если Герани приделать колеса, то и она сможет возвращаться.

            Лучше лыжу. И ничего, что она конструктивно не приспособлена к посадке.
    Гео73
      Гео73
      -2
      Сегодня, 09:31
      Наши губеры сплошь и рядом грешат разглашееием гос тайны, этим же отметилась " гадящая англичанка", на мамом деле это обьект для саботажа и пролеттв неизв бпла в тч, с авто платформ и портов с контейнерно морск дронов
    opuonmed
      opuonmed
      -1
      Сегодня, 09:39
      Если Россия не отвечает на действия, это означает, что Путин и другие руководители страны РФ согласились принимать удары и не отвечать ес сша нато ! Всё зависит от управленцев РФ! Почему — это уже другой вопрос! Или просто еще не перешли черту, которую обозначили Путин и другие руководители РФ.
      Ruswolf
        Ruswolf
        -1
        Сегодня, 09:57
        Или просто еще не перешли черту, которую обозначили Путин и другие руководители РФ.

        Если есть черта, то они прекрасно знают где она. И играют с нами - ходят в нейтральных вдоль границы, иногда провоцируя кратковременные заходы и отскоки.
        Ну а мы как всегда - Ноты протестов.
    ZovSailor
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 10:19
      Охотовед 2
      Сегодня, 08:39
      Ушлёпки решили повоевать с Россией не вставая со своих диванов…
      Ну в эти игры можно и вдвоём играть. Очень желаю чтобы неустановленный БПЛА уже долбанул что-нибудь в мелкобритании am

      hi В арсенале ВС РФ имеются более серьёзные аргументы, чтобы жахнуть по-взрослому.
      Предупреждений было достаточно.
      Только сила и угроза неминуемого возмездия остановит гадящих мелко бритов и матрасников. am
  Nexcom
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 08:55
    от души желаю бритосам чтобы им там мигранты и "новые англичане" устроили похохотать по-полной как в Швеции.
    может интерес совать нос в чужие дела и пропадёт....
    Irokez
      Irokez
      -2
      Сегодня, 09:13
      Самое интересное другое. У них там у самих полный швах с мигрантами и экономикой, но они ещё умудряются играть в геополитику и на это деньги тратить. Либо всё хорошо контролируют либо делают вид, что всё хорошо при развале у себя.
      красноярск
        красноярск
        0
        Сегодня, 09:46
        Цитата: Irokez
        У них там у самих полный швах с мигрантами и экономикой,

        Как вечно сомневающийся хочу заметить - все это мы знаем из СМИ, наших СМИ.
        Из наших же СМИ мы знаем, что там, на западе, мощное профсоюзное движение. Именно профсоюзы стоят на страже защиты интересов трудового люда. Тогда почему мы не наблюдаем мощных забастовок, шествий и пр. проявлений недовольства снижением жизненного уровня в связи с "полный швах с экономикой"? Тоже самое касается и Германии.
        Что-то не видно, чтобы немцы протестовали в связи с "сумасшедшим ростом цен на газ" связанный с отказом от дешевого российского газа.
        Irokez
          Irokez
          -1
          Сегодня, 09:59
          А у нас тоже цены растут и что Вы видите выход людей на демонстрации и забастовки? Что-о не совсем то Вы понимаете и говорите. Разве забыли, что выходили люди против мигрантов? Вы ткт про профсоюзы сказали, а кто там во главе этих профсоюзов (на кого они работаю), да и вообще чё-то и не слышно про эти профсоюзы даже в СМИ. Или Вы хотите сказать, что там нет цензуры, бюрократии и полицейских потому и всё в шоколаде и народ доволен?
          красноярск
            красноярск
            0
            Сегодня, 11:21
            Цитата: Irokez
            А у нас тоже цены растут и что Вы видите выход людей на демонстрации и забастовки?
            А они у нас растут настолько катастрофически, как на западе, как нам сообщают наши СМИ?
            Может и у них ситуация такая же как у нас? Рост нашей экономики - 1%. И если бы не ВПК, то и у нас был бы "полный швах в экономике"
            Цитата: Irokez
            Вы ткт про профсоюзы сказали, а кто там во главе этих профсоюзов (на кого они работаю), да и вообще чё-то и не слышно про эти профсоюзы даже в СМИ.

            Не слышно может потому, что о них наши СМИ перестали, почему-то, говорить? Я не знаю, может и есть некая пауза в действиях профсоюзов. Но, в сравнении с нашими, якобы существующими, профсоюзами, их профсоюзы на высоте. Наше профдвижение уничтожено нашим олигархатом под корень и "наша" Дума возглавила это уничтожение.
            Цитата: Irokez
            Или Вы хотите сказать, что там нет цензуры, бюрократии и полицейских потому и всё в шоколаде и народ доволен?

            Да все это там есть, и не думаю, что хуже нашей.
            Просто, когда кивают на "соседа" не лучше ли на себя посмотреть?
            Есть такая поговорка - "Посмотрите на себя, хороши ли сами"
            А то придумали отмазку - у нас перегрета экономика, нужно охлаждение. С 3% скатились к 1% охренеть. Админ, охренеть от слова хрен, очень полезный корнеплод.
  faiver
    faiver
    0
    Сегодня, 09:06
    а как он управляется? через спутники? или по радио?
  polinet
    polinet
    +1
    Сегодня, 09:17
    Цитата: faiver
    а как он управляется? через спутники? или по радио?

    первое скорее всего
  Степняк
    Степняк
    +1
    Сегодня, 09:28
    Было бы желание... Падали бы на Манчестер и Бирмингем какие-то фанерные леталки, непонятного производителя, без опознавательных знаков. Кошмарили бы экономику, простых сэров и сэрих. Предъявите претензии непонятно кому! Но желания, почему-то, нет.
    Aken
      Aken
      -4
      Сегодня, 09:46
      Хозяева могут обидится.
      Плюс с исполнителями проблемы. В России стараниями властей миллионы желающих.
      А в Англии кто подпишется? Не негров же с пакистанцами подряжать?
  Aken
    Aken
    -2
    Сегодня, 09:44
    То есть, можно возвращать мобильный интернет?
    Степняк
      Степняк
      +1
      Сегодня, 09:51
      можно возвращать мобильный интернет?

      Я не спец в этих вопросах, но кое-что заметил, основываясь на простую логику колхозника. Отключение мобильного интернета никак не повлияло на активность украинских дронов.
      Aken
        Aken
        0
        Сегодня, 09:54
        Я именно об этом. Просто после сегодняшнего сообщения исчезла последняя отмазка.
        Я живу в относительно спокойном регионе, но у нас постоянно отключают. Сотни (минимум) людей не могут работать удалённо.
        Подозреваю, изначально дело было не в дронах.
        Тестируют систему подавления грядущих беспорядков.
        Степняк
          Степняк
          -3
          Сегодня, 09:56
          Подозреваю, изначально дело было не в дронах.

          Вот что-то такое и я подозреваю.
        Nastia Makarova
          Nastia Makarova
          -1
          Сегодня, 11:53
          кто на удаленке ставьте проводной
  Jacques Sekavar
    Jacques Sekavar
    -1
    Сегодня, 09:49
    Быть стало ежели не сторгуются о перемирии то ультрой бомбить будут все и из любой точки планеты.
  Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра
    -5
    Сегодня, 10:09
    Очередная вундервафля ,которая где-то делается , куда-то полетает,что-то перевезет и как-то будет сбита.
    Решающего влияния на ход войны снова не окажет.
  AlexSam
    AlexSam
    -1
    Сегодня, 10:12
    Вот почему у нас таких нет? Шикарная вещь в сельском хозяйстве, снабжении удалённых поселений!
  Гюнтер
    Гюнтер
    0
    Сегодня, 10:15
    Цитата: Aken
    Хозяева могут обидится.
    Плюс с исполнителями проблемы. В России стараниями властей миллионы желающих.
    А в Англии кто подпишется? Не негров же с пакистанцами подряжать?

    Вот их, родимых, и подключать. Крипты им дать за каждую обнулённую тушку поджигателя войны. yes
  aleks.29ru
    aleks.29ru
    0
    Сегодня, 10:48
    В недалёком будущем такое изделие можно будет брать как машину в каршеринг. Зарегистрировался, выбрал цель, заплатил и вперёд.
  D O
    D O
    0
    Сегодня, 11:22
    Похоже самолетик неплох для логистики в "серой зоне". Заслуживает внимания резервирование систем, повышающее живучесть и управляемость.
    Как камикадзе сей БПЛА очевидно избыточен, как бомбер будет сбит над территорией противника при первом же вылете.
  kriten
    kriten
    0
    Сегодня, 11:23
    Британии можно наглеть. У нее в заложниках дети и жены нашей патриотической элиты.
  sgrabik
    sgrabik
    0
    Сегодня, 11:52
    Такую крупную "птичку" трудно не заметить, я думаю что пора бы уже разработать сверхдальнобойные ракеты - перехватчики, которые смогли бы автономно находить и перехватывать подобные цели.
  ROSS 42
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 11:57
    Путин мог бы задать Стармеру вопрос, можно ли Британию считать участвующей в СВО со всеми вытекающими, и обеспечить поражение производства этих дронов, как пособническую структуру террористического киевского режима...Можно предупредить и другим способом - нехрен их бояться, они сами штаны серят...