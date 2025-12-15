«Пережил холокост, погиб от стрельбы в Сиднее»: подробности атаки в Австралии

6 266 65
«Пережил холокост, погиб от стрельбы в Сиднее»: подробности атаки в Австралии

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обрушился с критикой на главу австралийской правительства Энтони Альбанезе. По словам израильского премьера, нападение на сиднейском пляже стало результатом распространения антисемитизма, на который власти Австралии «закрывали глаза».

Накануне, напомним, на сиднейском пляже Бонди, было совершено вооружённое нападение, итогом которого стали по меньшей мере 16 погибших. Жертвы, по последним данным, - члены еврейских общин Австралии, которые вышли на празднование Хануки. Это один из основных иудейских праздников, уходящий своими корнями во II век до нашей эры и обозначается как «дань памяти об очищении храма Иерусалимского».



Нетаньяху:

Пока официальные лица закрывали глаза на антисемитизм, он всё более активно распространялся по Австралии. Это молчание австралийского правительства развязало руки тем, кто выступает против евреев. И итогом стала та ненависть к евреям, которая вышла на улицы крупных городов Австралии. Я высоко ценю действия мусульманского храбреца, который выхватил оружие из рук одного из нападавших, что предотвратило новые жертвы.

По словам израильского премьера, в нападении есть прямая вина Альбанезе.

Генсек ООН Гуттериш:

Я в ужасе и осуждаю сегодняшнее нападение на еврейские семьи, собравшиеся в Сиднее, чтобы отпраздновать Хануку.

Что известно о нападении во время мероприятия «Ханука у моря» на пляже Бонди в Сиднее на данный момент.

Во-первых, это первый примерно за три десятилетия столь крупный теракт в Австралии.

Во-вторых, личности нападавших полицией Сиднея установлены. Саджид Акрам и его сын Навид. Они пришли на пляж с огнестрельным оружием и хладнокровно открыли по толпе огонь на праздновании Хануки. Стреляли очередями. В результате нападения – 16 погибших и не менее 40 раненых.

Навид Акрам находится в клинике. Акрам-старший (ему было 50 лет) был ликвидирован полицией.

Сообщается, что у Саджида Акрама на законных основаниях имелось 6 единиц стрелкового оружия, причём он являлся членом местного стрелкового клуба.

Среди погибших – раввин Эли Шлангер (41 год), Алекс Клейтман (местные СМИ пишут, что он в своё время пережил холокост, но стал жертвой сиднейского стрелка), гражданин Франции Дэни Элкаям (20 лет), Реувен Моррисон (бизнесмен), Питер Мигер (экс-сотрудник полиции). Самой юной жертвой теракта в Сиднее стала 10-летия школьница. Названо её имя – Мати (Матильда).

Глава австралийской службы безопасности Майк Берджес заявил, что один из нападавших «ранее находился в поле зрения организации, но, как считалось, опасности не представлял».

Акрам-старший поселился в Австралии в 1998 году, прибыв по учебной визе. В 2001 году у него родился сын Навид, который «автоматически» получил австралийское гражданство. Полиция проводит обыски в доме, где эти двое проживали на правах его аренды.
65 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +32
    Сегодня, 08:00
    По словам израильского премьера, нападение на сиднейском пляже стало результатом распространения антисемитизма, на который власти Австралии «закрывали глаза».

    Собственно Нетаньяху сейчас основной распространитель антисемитизма, уничтожая Газу он планировал цветы и конфеты получать обратно?
    Как уже писал, Израиль долбит Газу, исламисты стараются долбить евреев… вне зависимости от места их нахождения. К сожалению это надолго.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +9
      Сегодня, 08:11
      Охотовед 2
      Сегодня, 08:00Собственно Нетаньяху сейчас основной распространитель антисемитизма, уничтожая Газу он планировал цветы и конфеты получать обратно?
      Как уже писал, Израиль долбит Газу, исламисты стараются долбить евреев… вне зависимости от места их нахождения. К сожалению это надолго

      hi После обострения событий на БВ, а также одобрения рыжим нарциссом из Фашингтона действий биби активность сил антисемитизма в мире будут только нарастать.
      Закон бумеранга никто не отменял.
      1. Ольгович Звание
        Ольгович
        +5
        Сегодня, 08:47
        странное место празднования-пляж....
        1. Breard Звание
          Breard
          +1
          Сегодня, 11:35
          Хм....
          нападение на сиднейском пляже просто место компактного собрания, стало результатом распространения антисемитизма
          .....
          И есть причина!
          После того что израильтяне бомбили и убивали в Ливане, Сирии, Иране - "сделали" обычненький ГЕНОЦИД в Газе!
          ... убито гражданских более 60 тысяч! стёрты в пыль города и поселения... оставшимся в живых не где жить, убито, сожжено, задавлено руинами - более 14 ТЫСЯЧ! детей до 14 лет!
          Многому израильтяне "научились" на своём опыте у немецких фашистов и переплюнули их - в умении убивать
          ... Странно что отцы и близкие убитых детей ....убивают пока только на пляже в Австралии и самое плохое, стреляют к сожалению то же, мирных граждан, евреев.
          НЕ во всех частях мира?!
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +7
      Сегодня, 08:23
      Такой же , как и Шут!
      Неспроста он пошёл в атаку на власти Австралии! Прекрасно понимает, что сейчас ему предъявят и на этот раз не какой-то там непонятный МУС или никому не нужная ООН, а вполне конкретные евреи, у которых есть мозги и понимание того, кто виноват в этом расстреле! И тут есть одно отличие от Украины, в отличие от украинцев, которые покорно терпят команду артистов, евреи примут меры!
      Из всей этой печальной истории, возможно, будет хотя бы один положительный момент - этого упыря Биби наконец-то свалят с трона и посадят...
    3. Stas157 Звание
      Stas157
      +3
      Сегодня, 08:25
      Цитата: Охотовед 2
      Нетаньяху сейчас основной распространитель антисемитизма, уничтожая Газу он планировал цветы и конфеты получать обратно?

      Вы правы. Стрелявшие - пакистанцы. Обыски выявили материалы по радикальному исламу, включая онлайн-контент о Газе.
    4. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 09:16
      Цитата: Охотовед 2
      стараются долбить евреев… вне зависимости от места их нахождения. К сожалению это надолго.

      Вспомним Мюнхенскую Олимпиаду 1972 года, прошло 53 года.
    5. Монтесума Звание
      Монтесума
      +7
      Сегодня, 09:32
      Цитата: Охотовед 2
      Собственно Нетаньяху сейчас основной распространитель антисемитизма, уничтожая Газу он планировал цветы и конфеты получать обратно?

      Это верно, маленьким детям, осиротевшим во время геноцида в Газе, выжившие взрослые расскажут, кто убил их родителей и родственников, лишил дома и родной земли, а те, кто постарше, всё видели своими глазами. Подрастёт новое поколение непримиримых врагов Израиля. Биби своими беспощадными бомбёжками и расстрелами посеял продолжение многолетней вражды с палестинским народом. Нисколько не оправдываю действия террористов в октябре 2023 года, которые послужили причиной для начала войны, но последующий массовый геноцид в Газе тоже оправдать нельзя.
    6. Гюнтер Звание
      Гюнтер
      +1
      Сегодня, 10:24
      Цитата: генсек оон гуттериш:
      ...Я в ужасе и осуждаю сегодняшнее нападение на еврейские семьи

      belay

      О как страдает эта ооновская крыса за евреев, а десятки тысяч убитых мирных граждан на Окраине-Новоросии в упор не видит. am
      1. Капитан Пушкин Звание
        Капитан Пушкин
        0
        Сегодня, 10:51
        Цитата: Гюнтер
        Цитата: генсек оон гуттериш:
        ...Я в ужасе и осуждаю сегодняшнее нападение на еврейские семьи

        belay

        О как страдает эта ооновская крыса за евреев, а десятки тысяч убитых мирных граждан на Окраине-Новоросии в упор не видит. am

        Да и на десятки тысяч палестинцев, убитых евреями в Газе при соучастии США, ему как-то фиолетово...
        1. Гюнтер Звание
          Гюнтер
          +1
          Сегодня, 11:13
          Цитата: Капитан Пушкин
          Да и на десятки тысяч палестинцев, убитых евреями в Газе при соучастии США, ему как-то фиолетово...

          Для них(наглосаксонской элитки) мы ничего не значащая помеха, в лучшем случае "новая нефть" которую нужно выкачать досуха. А вот "богоизбранные" это совсем другое дело - не отметишься с выражением скорби и гнева, назначат антисемитом.
    7. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 10:48
      Цитата: Охотовед 2
      Как уже писал, Израиль долбит Газу, исламисты стараются долбить евреев… вне зависимости от места их нахождения. К сожалению это надолго.

      Лично столкнулся с радикальными исламистами . Нашими российскими , местными , так сказать . После общения не покидало чувство опасности , непредсказуемости и дремучести этих личностей . Каков мой вывод ? Правильно Израиль их гнобит . Однозначно правильно уничтожает всех этих джихадистов и басмачей .
      1. Желтый пузырь Звание
        Желтый пузырь
        +2
        Сегодня, 11:19
        На Донбассе главный еврей Зеленский убивает Русских, значит Русские должны убивать евреев ??? получается что так,
    8. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      0
      Сегодня, 10:55
      Сколько можно слушать Нетаньяху - преступника и руководителя государства, виновного в коллективном наказании палестинцев!!! Израильтяне - это иллюстрация работы диалектики, всех трех ее законов… при которой антисемитизм (не говоря о Холокосте) культивируется как метод «слез Израилевых» вне зависимости ни от корешков в теории и практике сионизма, ни от эксизтенциональной природы антисемитизма как проявления всех степеней нелюбви к евреям (от анекдотов до кинетических действий… до Холокоста) - человеческой естественной нелюбви к чужакам. Усиленной нелюбви как отражение видности иудеев и евреев в мировой истории, бесспорной талантливости евреев… и в современной истории - исторического ревизионизма в стремлении и практике создания нового Израиля.

      Наглость и самоуверенность этого преступника не имеет границ - одно лишь приравнивание отрицания философии и методов сионизма к антисемитизму современными про-израильскими элитами и инфлюенцерами, как новой козырной карты в «борьбе с антисемитизмом». Тому пример…. Критиковать Израиль - да вы нерукопожатный антисемит или даже юдофоб … и это даже без внимания на Газе… Заострять внимание на мировой еврейской мощи - это чревато обнулением…

      Он обрушился на ПМ Австралии по именно этой причине - приравнивании критики Израиля к антисемитизму… Ведь «… Австралия официально признала Палестину как независимое и суверенное государство 21 сентября 2025 года, присоединившись к Великобритании и Канаде в этом шаге...» - А ЭТО В КОШЕРНОМ РАСЧЕТЕ НЕТАНЬЯХУ - КОЗЫРНАЯ КАРТА В ВИДИТЕ-ЛИ ПОПУСТИТЕЛЬСТВЕ И ПРОВОЦИРОВАНИИ АНТИСЕМИТИЗМА В АВСТРАЛИИ.

      Сколько можно слушать этот порочный нарратив, требующий ИСПОЛНЕНИЯ УКАЗАНИЙ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА… ТРЕБОВАНИЙ!

      Что-ж, израильские и сионистские элиты наверно не успокоятся до тех пор пока не будет рвов с водою и подъемных мостов, окружающих синагоги, места концентрации евреев в повседневной жизни и во время праздников… и возведения стен по типу израильских с нееврейским миром.

      Одним словом - методов и возведения средневековых иудейских гетто. А это ведь ГЕТТО - это идеал сионизма в борьбе с его главным врагом - ассимиляцией.

      Неизбежность трагедий в истории иудейства и еврейства доказана фактически - это экзистенциально к сожалению. Страдают невинные, но это предопределено древним, средневековым, ново-историческим прошлым и современностью.

      Выздоровления раненным и сокрушенным, наказания злодеям и трезвого ума в оценке кривляния и очередного фарса Нетаньяху и очередной узурпации и эксплуатации «слез Израилевых»…
    9. gsev Звание
      gsev
      -1
      Сегодня, 11:12
      Цитата: Охотовед 2
      уничтожая Газу он планировал цветы и конфеты получать обратно?

      Уничтожая Газу он посто стемится ослабить военный потенциал исламистов сделав невозможным новые нападения на Изpаиль. Pоссия pанее более жестоко подавила исламские стpаны пpедставлявшие угозу pусским, аpмянам, гpузинам, болгаpам, сеpбам, гpекам. Я имею в виду многочисленные войны с Туpцией, Кpымским, Казанским, Астpаханским, Сибиpским ханствами и абpеками на Кавказе и басмачами в Cpедней Азии с 19 по 20 века.
  2. Konnick Звание
    Konnick
    -13
    Сегодня, 08:00
    Исламские нацисты добрались уже до Австралии...
    1. ruha ruhov Звание
      ruha ruhov
      +10
      Сегодня, 08:11
      Так они ж за симитами и пошли ? Или евреи коренное население Австралии?
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +5
      Сегодня, 08:49
      Да как бы ,Австралия такая..Она ,как и США собирала с мира по нитке всякое отребье...
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +4
        Сегодня, 09:18
        Цитата: dmi.pris1
        Она ,как и США собирала с мира по нитке всякое отребье...

        И чего обижается Нетаньяху, чего евреев понесло в Австралию и в Израиле не плохо жить.
        1. AlexSam Звание
          AlexSam
          +3
          Сегодня, 10:24
          Цитата: carpenter
          чего евреев понесло в Австралию и в Израиле не плохо жить
          В израиле можно налюбить только соплеменников, что непросто, а в Австралии гоев на всех хватит. Закон иудейского бизнеса.
  3. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +7
    Сегодня, 08:03
    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обрушился с критикой на главу австралийской правительства Энтони Альбанезе.


    САМ ( хех, бывший спец.назовец! ) пропустил через колючку к своим поселенцам бабаЁв на мотоциклах и тракторах, и армия НИЧЕГО НЕ СМОГЛА СДЕЛАТЬ, чуть ли генералов сонными в плен брали, а тут, смотрите-ка, "грозный" Биби "раздухарился"!:)))

    Поменьше соседей ( которые, пусть и, да, и сами, что называется, "оторви да выбрось"! ) в каменный век бомби - глядишь, и меньше террора "в ответку" будет прилетать...
    1. ruha ruhov Звание
      ruha ruhov
      +12
      Сегодня, 08:14
      Согласен полностью. Интересно они тогда вдруг внезапно "ослепли". Думаю , как раз таки они и спланировали ту атаку. Ибо у них есть свои "кроты" в Хамас. Зачем это было сделано? Наверное , чтоб решить вопрос с Газой.
    2. Pleiades Звание
      Pleiades
      +3
      Сегодня, 08:44
      The Israeli regime had received plenty warnings of Hamas busy on something big.
      More frequent by month, week and day.
      Yet, they decided to do nothing.
      They didn't warn personnel.
      They didn't put personnel on alert.
      Alike they wanted the Hamas raid to achieve successes.
      They did nothing.
      They deliberately let Hamas do.
      No kidding...
      1. Denis_999 Звание
        Denis_999
        0
        Сегодня, 08:50
        My phrase "you missed them yourself" is written with irony.
        Of course, I'm NOT being sarcastic about those killed in Australia.
    3. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 10:13
      Пустили специально чтобы был повод для агрессии и войны.
  4. Комментарий был удален.
  5. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    +6
    Сегодня, 08:07
    Погибли только евреи? Чего тогда Нетаньяху перевозбудился? От террористов страдают не только евреи.
    1. ruha ruhov Звание
      ruha ruhov
      +1
      Сегодня, 08:16
      Имеет значит свой интерес в Австралии. Не удивлюсь, если скоро появится сенсационная новость, якобы Австралия это была "земля обетованная".
    2. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +9
      Сегодня, 08:44
      Цитата: tatarin1972
      От террористов страдают не только евреи.

      У них есть свои террористы, которые убивают мирное исламское население в Палестине, Газе, Сирии, Ливии и даже в Кувейте. Этих террористов Израиль приравнивает к героям. Есть террористы нейтральные, на которых Израиль просто иногда зарабатывает поставляя им оружие и технику для убийств жителей России.
      Ну и конечно, для Израиля и их безумного Бени, террористами являются все кто выступают против политики Израиля. Наверняка даже сотрудники ООН, которые готовили резолюции по Палестине тоже к ним относятся.
  6. mt3276 Звание
    mt3276
    +1
    Сегодня, 08:11
    . Акрам-старший поселился в Австралии в 1998 году, прибыв по учебной визе. В 2001 году у него родился сын Навид, который «автоматически» получил австралийское гражданство.

    Напоминает процедуру получения гражданства выходцами из бывших союзных республик в России. Это нам ещё аукнется подобными расстрелами. Расстрел в Крокус Сити самый явный пример.
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      +3
      Сегодня, 10:00
      *Это нам ещё аукнется подобными расстрелами. Расстрел в Крокус Сити самый явный пример.*
      этот расстрел еще и явный пример безнаказанности исполнителей. что и будет провоцировать дальнейшие тер.акты.
      *наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.*
      Были громкие слова ВВП, но люди лежат на кладбище, а никто за их смерть не ответил своей жизнью.
      здесь должен работать древний, но надежный принцип *око за око*. но этого нет.
  7. medium roast Звание
    medium roast
    0
    Сегодня, 08:17
    another horshitt cumm along stuffin.. that tatoo would B over 100 yrs old and granny would hav married a grand paw... giv US a break..
  8. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +7
    Сегодня, 08:22
    Нетаньяху,все эти жертвы на твоей совести,их кровь на твоих руках.Не оправдываю терроризм,но геноцид палестинцев будет аукаться евреям по всему миру.
  9. BAI Звание
    BAI
    +5
    Сегодня, 08:27
    нападение на сиднейском пляже стало результатом распространения антисемитизма,

    А кто виноват в этом распространении антисемитизма?
    Израиль, благодаря своиму геноциду арабов в Палестине.
    Израильский премьер должен себе спасибо сказать за это.
  10. Pleiades Звание
    Pleiades
    -1
    Сегодня, 08:39
    Israel was forced into existence with as given reason Jewish people getting their own safe place in the World.
    Yet, so many decided to be elsewhere.
    Instead of criticizing others, Netanyahu should call all Jewish to Israel.
    So he can let them protect by the regime's own security personell.
    And do that job like it should be done, according to him.
  11. dzvero Звание
    dzvero
    +6
    Сегодня, 08:48
    Я высоко ценю действия мусульманского храбреца,

    Так наградил бы орденом или медалью или религия не позволяет?
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 09:29
      может и наградят, еще и суток не прошло...
  12. Naum_2 Звание
    Naum_2
    -4
    Сегодня, 08:49
    Конечно, Биби позорит свой народ и его действия недопустимы! Он должен быть осужден за это!
    В то же время судя по некоторым комментариям есть плохие террористы и допустимые террористы. Это, к сожалению, позиция не только отдельных людей, но и стран. (Наша страна не исключение - ХАМАС не назвали террористами, хотя имел место за захват заложников). Видно, что у стран всегда превалируют политические и экономические интересы, а у таких отдельных людей полученная с детства ненависть к инородцам.
  13. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +3
    Сегодня, 08:50
    Читая комментарии, хочу спросить, а мы России теракт в "Крокусе" за какую Газу получили? Или вы от всех этих "фестивалей плова" разум потеряли.
    1. Denis_999 Звание
      Denis_999
      +4
      Сегодня, 09:01
      Исламисты из "Крокуса". Плюс, те, кто едет к нам из диких южных мест бывшего СССР. Плюс, особенно, те, кто здесь, в РФ, позволяет им ( законодательно!!! ) прописаться, обустроиться, получить крупные деньги, кто всюду их пропихивает - ВСЕ ОНИ, в той или иной степени - агенты британского влияния. Американцы ТАК НЕ УМЕЮТ, это всё же британский "почерк".

      А британцам мы НЕ нравимся, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, воюем мы с соседями ( зачастую, бритишами и науськиваемыми ) или нет.

      К ним и претензии, батенька. Хорошего Вам дня!
      1. Холостой_пистон Звание
        Холостой_пистон
        0
        Сегодня, 11:13
        "Британка гадит", этой отмазке уже 150 лет, а за 150 лет можно было обрасти "мозгами", что бы придумать "противоядие". И конечно британцы виноваты, что у Путина рейтинг 80%, а на региональных выборах побеждает партия поклонница дружбоурудства "Едим Россию".
    2. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 10:53
      Цитата: Холостой_пистон
      The Israeli regime had received plenty warnings of Hamas busy on something big.
      More frequent by month, week and day.
      Yet, they decided to do nothing.
      They didn't warn personnel.
      They didn't put personnel on alert.
      Alike they wanted the Hamas raid to achieve successes.
      They did nothing.
      They deliberately let Hamas do.
      No kidding...
  14. AdAstra Звание
    AdAstra
    -1
    Сегодня, 08:57
    Дайте-ка угадаю и снова представители самой "мирной религии" в Мире?
  15. VicVic Звание
    VicVic
    +3
    Сегодня, 08:59
    Ничуть не оправдывая убийство этих людей считаю, что в случае подобных трагедий, одновременно с сообщением о трагедии необходимо напоминать, что за недавнее время в Секторе Газа было убито и пропало без вести более 60 тыс. человек, включая женщин и детей. Тела многих из них были закрыты строительной техникой вместе с обломками зданий.
  16. Pleiades Звание
    Pleiades
    +1
    Сегодня, 08:59
    Цитата: Denis_999
    My phrase "you missed them yourself" is written with irony.
    Of course, I'm NOT being sarcastic about those killed in Australia.

    I stand corrected.
  17. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:02
    Как при возрасте в 41 год можно пережить холокост ?Местные СМИ историю знают или это для " красного словца"?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 09:14
      Цитата: tralflot1832
      Как при возрасте в 41 год можно пережить холокост ?Местные СМИ историю знают или это для " красного словца"?

      Андрей hi , вы поторопились при прочтении теста. Это раввину 41 года, а насчёт "пережившего холокост" относится к другому человеку (возраст не указан).
      Среди погибших – раввин Эли Шлангер (41 год), Алекс Клейтман (местные СМИ пишут, что он в своё время пережил холокост, но стал жертвой сиднейского стрелка) , гражданин Франции Дэни Элкаям (20 лет)......
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 10:00
        Александр , hi бывает .Но возможно это особенности моего " высокогорного интернета ".Имя Алекс Клейтман сейчас появилось перед фразой в скобках .Извиняюсь.
    2. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 09:37
      тезка, возраст "41 год" относился к убитому раввину Эли Шлангер , а возраст Алекса Клейтмана (пережившего холокост) не указан....
  18. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 09:02
    Как при возрасте в 41 год можно пережить холокост ?Местные СМИ историю знают или это для " красного словца"?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 09:51
      Цитата: tralflot1832
      Как при возрасте в 41 год можно пережить холокост ?

      Еврейские фейки по западным СМИ.
  19. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 09:06
    Уничтожать евреям мусульман в Газе можно .Конечно это теракт, но уничтожать евреев нельзя ?
  20. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +5
    Сегодня, 09:22
    Что такое эти 16 евреев в далекой Австралии по сравнению с 150 в Крокусе? Или "300 человек одной бомбой"?

    Элита в теплых шикарных кабинетах не пострадала, а простых еще завезут - наверняка так считают.

    Людей жалко.
  21. К-50 Звание
    К-50
    +4
    Сегодня, 09:26
    По словам израильского премьера, нападение на сиднейском пляже стало результатом распространения антисемитизма, на который власти Австралии «закрывали глаза».

    А чего би-би хотел?
    Уничтожить под миллион и сколько то там палестинцев и не найти проблем на голову своему народу? belay
  22. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +4
    Сегодня, 09:48
    40.000 детей палестинских убили...понятно теперь что нужно ходить и оглядываться до скончания веков..где бы не жили...такова реальность..нужно привыкать.
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      -2
      Сегодня, 09:55
      А убивали лично те евреи живущие в Австралии?
      1. Яро Полк Звание
        Яро Полк
        +2
        Сегодня, 10:02
        Цитата: AdAstra
        А убивали лично те евреи живущие в Австралии?

        нет..но это племя hi всегда поддерживает друг-друга..в какой-бы точке планеты они не находились..
      2. КЗаКВО32923 Звание
        КЗаКВО32923
        +2
        Сегодня, 10:08
        этот самый Шлангер, служил в оккупационной армии сионостана, а в Австралии вербовал людей для службы у сионацистов. Так что рука правосудия дотянулась до этой твари геноцидной!
  23. carpenter Звание
    carpenter
    +4
    Сегодня, 09:49
    Я в ужасе и осуждаю сегодняшнее нападение на еврейские семьи, собравшиеся в Сиднее, чтобы отпраздновать Хануку.
    А когда детей в Донецке убивали, Гутерришь не был в ужасе.
  24. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +2
    Сегодня, 09:53
    за Крокус-сити что-то весь мир не скорбел..а тут в России сейчас чуть ли флаги не приспустили..за 12 "богоизбранных"...смотреть противно...все тв-каналы только об этом и говорят...и плачут.
    1. КЗаКВО32923 Звание
      КЗаКВО32923
      +2
      Сегодня, 10:08
      Так они контролируют Россию, куда денешься?
  25. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 10:08
    Это геноцид палестинцев сионистскими западными фашистами стал
    результатом распространения антисемитизма.
    и ещё много чего но в целом если обобщить это фашистская западная политика сионистского режима.
  26. AUSSIE Звание
    AUSSIE
    0
    Сегодня, 10:09
    There is far more to this episode than at first glance. There are many Jews in Australia, and unfortunately it is the Zionist faction of the Jewish population here, and throughout the world that is the problem. Zionist like Bibi, Biden, Trump & Kushner believe that the world owes Israel big time and therefore Israel can do anything it likes.
    Just look at what is still going on now in Gaza and the West Bank. Palestinians are still being murdered by the genocidal Zionists. Because the Yanks provide cover for Israel, no other country has the guts to take them on.
    I do not condone the murder of innocent people. And that is what happened in Bondi and has been ongoing in Palestine since 1948.
    Generally speaking most Australians, except our lunatic government, support Palestine. Indeed there are many Jews in Australia who also support Palestine and are openly anti Zionist! By the way, anti Zionism is not antiSemitism, however, Bibi and his zealots are always trying to cloud the differentiation for their own ends.
    Unfortunately, the Australian government is very much under the Zionist influence. Indeed it has appointed an Anti Semitism advocate who is a known Zionist.
    The blokes that did the shooting have clearly been radicalised. There are reports of the father having been an interest to ASIO for ISIS connections back in 2019.
    At the end of the day, Australia, just like Russia, is a multicultural country and attempts to divide us along race or religious lines are totally unacceptable.
    I firmly believe that Netanyahu and his Zionist accomplices belong in prison.
    ✊️🇵🇸🇷🇺🦘
  27. multicaat Звание
    multicaat
    +1
    Сегодня, 11:05
    да да, то, что Израиль бомбит буквально всех своих соседей, это антисемитизм теперь называется.
  28. Желтый пузырь Звание
    Желтый пузырь
    0
    Сегодня, 11:14
    Шестнадцать Евреев убиты, ой вой на весь мир, 60 тысяч арабов убито и тишина , кто Нетаньяху повесит на ближайшем суку?
  29. Желтый пузырь Звание
    Желтый пузырь
    0
    Сегодня, 11:25
    Шоу продолжается, и будет продолжатся таков бизнес мирового порядка.