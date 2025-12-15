«Пережил холокост, погиб от стрельбы в Сиднее»: подробности атаки в Австралии

Пока официальные лица закрывали глаза на антисемитизм, он всё более активно распространялся по Австралии. Это молчание австралийского правительства развязало руки тем, кто выступает против евреев. И итогом стала та ненависть к евреям, которая вышла на улицы крупных городов Австралии. Я высоко ценю действия мусульманского храбреца, который выхватил оружие из рук одного из нападавших, что предотвратило новые жертвы.

Я в ужасе и осуждаю сегодняшнее нападение на еврейские семьи, собравшиеся в Сиднее, чтобы отпраздновать Хануку.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обрушился с критикой на главу австралийской правительства Энтони Альбанезе. По словам израильского премьера, нападение на сиднейском пляже стало результатом распространения антисемитизма, на который власти Австралии «закрывали глаза».Накануне, напомним, на сиднейском пляже Бонди, было совершено вооружённое нападение, итогом которого стали по меньшей мере 16 погибших. Жертвы, по последним данным, - члены еврейских общин Австралии, которые вышли на празднование Хануки. Это один из основных иудейских праздников, уходящий своими корнями во II век до нашей эры и обозначается как «дань памяти об очищении храма Иерусалимского».Нетаньяху:По словам израильского премьера, в нападении есть прямая вина Альбанезе.Генсек ООН Гуттериш:Что известно о нападении во время мероприятия «Ханука у моря» на пляже Бонди в Сиднее на данный момент.Во-первых, это первый примерно за три десятилетия столь крупный теракт в Австралии.Во-вторых, личности нападавших полицией Сиднея установлены. Саджид Акрам и его сын Навид. Они пришли на пляж с огнестрельным оружием и хладнокровно открыли по толпе огонь на праздновании Хануки. Стреляли очередями. В результате нападения – 16 погибших и не менее 40 раненых.Навид Акрам находится в клинике. Акрам-старший (ему было 50 лет) был ликвидирован полицией.Сообщается, что у Саджида Акрама на законных основаниях имелось 6 единиц стрелкового оружия, причём он являлся членом местного стрелкового клуба.Среди погибших – раввин Эли Шлангер (41 год), Алекс Клейтман (местные СМИ пишут, что он в своё время пережил холокост, но стал жертвой сиднейского стрелка), гражданин Франции Дэни Элкаям (20 лет), Реувен Моррисон (бизнесмен), Питер Мигер (экс-сотрудник полиции). Самой юной жертвой теракта в Сиднее стала 10-летия школьница. Названо её имя – Мати (Матильда).Глава австралийской службы безопасности Майк Берджес заявил, что один из нападавших «ранее находился в поле зрения организации, но, как считалось, опасности не представлял».Акрам-старший поселился в Австралии в 1998 году, прибыв по учебной визе. В 2001 году у него родился сын Навид, который «автоматически» получил австралийское гражданство. Полиция проводит обыски в доме, где эти двое проживали на правах его аренды.