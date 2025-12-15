Запад неадекватно оценивает военные возможности России

Западные страны неадекватно оценивают военные возможности России, заявляя о ее якобы «слабости» и тут же обвиняя в готовности «напасть на Европу».

Западные политики никак не определятся с военными возможностями России, заявляя о ее якобы «слабости», но в то же время боятся ее «нападения». Такими заявлениями в последнее время отметились глава НАТО Марк Рютте и немецкий канцлер Фридрих Мерц. Их оценка возможностей России неадекватна и не соответствует реальной ситуации.



В западных публикациях о военных возможностях России есть что-то шизофреническое. С одной стороны, они утверждают, что Россия очень медленно завоевывает позиции, и это показывает, насколько она слаба. (…) С другой стороны, они утверждают, что Россия нападет на Европу через пару лет.


Кстати, на высказывания Мерца в отношении России обращают внимание многие западные эксперты и аналитики. Немецкий канцлер явно неровно дышит в отношении Москвы, призывая не допустить ее победы в конфликте с Украиной. Он даже согласился дать гарантии Бельгии в вопросе кражи российских замороженных активов, предлагая компенсировать до 25% украденной суммы, если Россия подаст в суд.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +2
    Сегодня, 08:26
    Собственно Рютте вообще пора в отставку отправить за угрозу России… эта говорящая голова, как и политический импотент Мерц - забыли своё место в стойле!
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +11
      Сегодня, 08:29
      Сами виновны в том что Запад так неадекватно оценивает наши военные силы.... Надо было поменьше красных линий рисовать, а коль их нарушили, заставлять за это со всей суровостью и неизбежностью отвечать...
      1. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        +1
        Сегодня, 11:49
        Так было всегда, одни Россию недооценивали, другие переоценивали, хотя скорее мы сами себя всегда переоценивали, а враги недооценивали.
        Но на результат это влияло мало, вот только потери из-за переоценки своих сил несли лишние.
    2. Пленник Звание
      Пленник
      +1
      Сегодня, 09:07
      У него головой пятая точка рулит. Отсюда и всё остальное.
    3. Essex62 Звание
      Essex62
      -1
      Сегодня, 09:33
      А отправлять в отставку из башен будут? Дык, гроссмейстера принимать в нату отказались. laughing
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +4
    Сегодня, 08:28
    На западе уже нет полноценных аналитических структур!
    Они, посчитав себя победителями а холодной войне, их распустили, с целью оптимизации расходов. Вся их аналитика строится на старых кадрах (военных пенсионерах) и энтузиастах, а-ля наши блогеры. Такие аналитегти априори не могут быть компетентны и уж тем более объективны!
    Один Репка из Бильд чего стоит...
    1. Лимон Звание
      Лимон
      -1
      Сегодня, 10:00
      Это точно. И ведь слушают открыв рот эту репку.)))
  3. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +2
    Сегодня, 08:36
    . канцлер явно неровно дышит в отношении Москвы, призывая не допустить ее победы в конфликте с Украиной.

    Все они боятся окончания войны, потому что свои экономические проблемы, объясняют населению, именно войной на Украине. Война закончится, ситуация в экономике, лучше не станет, вот люди и спросят: А что происходит?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 08:45
      И там,да и сдесь плевать власти хотели на то,что "кто то спросит".У них всегда найдется ответ ,и найдется враг на кого можно списать.Для особо недовольных есть и ролицейская дубинка.А то,что говорят на Западе?....Так мы сами дали этот повод..
  4. Ольгович Звание
    Ольгович
    +5
    Сегодня, 08:42
    они утверждают, что Россия нападет на Европу через пару лет.

    а зачем России нападать на запад? Что делать с этими педерастами и пр лгбткаи?
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 08:52
      Нам незачем, но они хотят... Как та бабка, из анекдота
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        -2
        Сегодня, 09:37
        Они хотят сами напасть,но без матрасов стрёмно.
  5. Степняк Звание
    Степняк
    +7
    Сегодня, 08:57
    Военные возможности России не может точно оценить даже сама Россия. То, что происходит на СВО - не поддаётся какому-то логическому анализу. Войска стреножены. Экономика не перестроена под войну. Хороший хозяин Кремля давно, ещё во времена нашего стояния в восточной Европе, поставил бы себе задачу почистить "Авгиевы конюшни". Тогда были силы и возможности. Не было чего-то того, чего не хватает и сейчас.
  6. Pleiades Звание
    Pleiades
    0
    Сегодня, 08:59
    The EU regime cartel hunted for war, got war, and now war has to last the time they need it to last, as a Holy Justification for their Spending of money taken from tax payers.
    That's it and that's all.
    Don't hunt for logic, reason, consistency, ideologies, ...
    Their warfare is just 1 of their current period excuses for spending of other people's money.
    Just like global warming, climate, rights of weirdo behaviour(read: force normal people to name these normal), and so on, is.
    In past times, (a variety of) God(s) served this excuse-role, but since alot more in the world became explainable, those doctrines ceased to be serve the purpose.
  7. Дилетант Звание
    Дилетант
    -1
    Сегодня, 09:02
    Западные политики никак не определятся с военными возможностями России, заявляя о ее якобы «слабости», но в то же время боятся ее «нападения».

    Они просто разделяют оружие и решимость его применить. Первое точно есть, а вот второе - ?
  8. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 09:14
    Он даже согласился дать гарантии Бельгии в вопросе кражи российских замороженных активов, предлагая компенсировать до 25% украденной суммы, если Россия подаст в суд.

    Бельгийцам можно приготовиться трясти Мерца, как БуратинУ?))
    В связи с незаконными действиями депозитария Euroclear, причиняющими убытки Банку России, а также в связи с официально рассматриваемыми Европейской комиссией механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без согласия Банка России, Банком России подается исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков.
  9. Александр Расмухамбетов Звание
    Александр Расмухамбетов
    +3
    Сегодня, 09:30
    Все они адекватно оценивают,не надо их считать за дурочков,начинали с передачи касок украине,а мы красные линии чиртили.
  10. Zoer Звание
    Zoer
    -1
    Сегодня, 09:36
    Западные политики никак не определятся с военными возможностями России, заявляя о ее якобы «слабости», но в то же время боятся ее «нападения».

    Классический пример биполярного расстройства личности. wassat
  11. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    -3
    Сегодня, 09:42
    Неадекватная адекватность РФ заключается в слабой экономике и наличии мощных вооружений.
    Либо каких серьёзных последствий от кражи ЗВР РФ для ЕС и более тем для существующей финансовой системы не будет, потому как другой не существует.
  12. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    0
    Сегодня, 10:51
    западные страны неадекватно оценивают военные возможности России, заявляя о ее якобы «слабости»

    wassat
    Непонятно причём здесь Россия, когнитивный психоз у евроэкспердов, не иначе. Тут скорее явная слабость в коленкх у кремлёвской камарильи. yes
  13. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +2
    Сегодня, 11:08
    J'ai un "collègue" pro Ukrainien qui a le même type de schizophrénie .
    Lorsque je lui ai fait remarquer que cela ne pouvait être que: soit la Russie est très faible soit "elle va envahir l'Europe"mais les deux à la fois il y avait comme une incompatibilité.
    Il a trouvé une "explication" : " si la Russie gagne en Ukraine elle aura alors l'armée Russe plus l'armée ....Ukrainienne pour attaquer l'Europe" sic !
    Et c'est la même personne qui m'affirme : "100% des Ukrainiens sont anti Russes", ou encore si tu est pro Russe c'est parce que tu n'est pas logique " :-) ou encore si tu ne condamne pas les Russes c'est par ce que tu est idiot ( au sens IQ très faible) :-), "les Russes ne savent rien fabriquer"
    Et lorsque je lui réponds station spatiale il se fâche mais j'ai trouvé ce qui le fait taire je lui dis Les Russes sont incroyablement compétent , regarde il fabrique des missiles avec seulement des machines à laver ou des micro ondes ...La il est en colère et raccroche sont téléphone ! :-)

    У меня есть проукраинский" коллега", у которого такая же шизофрения .
    Когда я указал ему, что это может быть только так: Либо Россия очень слаба, либо "она собирается вторгнуться в Европу", но и то, и другое одновременно было несовместимо.
    Он нашел "объяснение":" если Россия победит на Украине, то у нее будет российская армия плюс украинская армия ... для нападения на Европу " sic !
    И это тот же самый человек, который говорит мне:" 100% украинцев настроены антироссийски", или, опять же, если ты пророссийский, то это потому, что ты нелогичен": -) или, опять же, если ты не осуждаешь русских, то это потому, что ты идиот ( в смысле Очень низкий IQ) : -), "русские ничего не умеют делать"
    И когда я отвечаю ему на вопрос о космической станции, он злится, но я нашел то , что заставляет его замолчать, я говорю ему, что русские невероятно опытны, посмотри, он делает ракеты только из стиральных машин или микроволновых печей ...Он злится и вешает трубку!: -)
  14. D O Звание
    D O
    +1
    Сегодня, 11:42
    Такое впечатление, что западные "кукловоды" выполняют какой-то изуверский план по "двухсотым", развязывая в Европе прямой конфликт НАТО с Россией. И им все равно, кто окажется победителем в этой войне.
    А все эти рютте-мерцы безвольные марионетки, говорящие чего прикажут.
  15. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 11:54
    Он даже согласился дать гарантии Бельгии в вопросе кражи российских замороженных активов, предлагая компенсировать до 25% украденной суммы, если Россия подаст в суд.


    Пусть готовиться раскошелиться.

    Сумма иска ЦБ против Euroclear превысила 18 трлн руб., сообщает РБК со ссылкой на два источника. По словам источников, точная сумма претензий составляет 18 172 971 903 836 руб.

    Это 228 568 373 363,87 $ по текущему курсу