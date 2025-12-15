Запад неадекватно оценивает военные возможности России
Западные страны неадекватно оценивают военные возможности России, заявляя о ее якобы «слабости» и тут же обвиняя в готовности «напасть на Европу».
Западные политики никак не определятся с военными возможностями России, заявляя о ее якобы «слабости», но в то же время боятся ее «нападения». Такими заявлениями в последнее время отметились глава НАТО Марк Рютте и немецкий канцлер Фридрих Мерц. Их оценка возможностей России неадекватна и не соответствует реальной ситуации.
В западных публикациях о военных возможностях России есть что-то шизофреническое. С одной стороны, они утверждают, что Россия очень медленно завоевывает позиции, и это показывает, насколько она слаба. (…) С другой стороны, они утверждают, что Россия нападет на Европу через пару лет.
Кстати, на высказывания Мерца в отношении России обращают внимание многие западные эксперты и аналитики. Немецкий канцлер явно неровно дышит в отношении Москвы, призывая не допустить ее победы в конфликте с Украиной. Он даже согласился дать гарантии Бельгии в вопросе кражи российских замороженных активов, предлагая компенсировать до 25% украденной суммы, если Россия подаст в суд.
