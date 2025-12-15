Враг атаковал подмосковную Каширу и девять районов Ростовской области

Враг атаковал подмосковную Каширу и девять районов Ростовской области

Сегодня жители подмосковного города Кашира слышали взрывы. Там российские расчеты противовоздушной обороны отражали удары украинских беспилотников, вероятнее всего, нацеленные на Каширскую ГРЭС.

Согласно сообщениям с мест, сегодня ночью ПВО России отразили атаку дронов ВСУ на Москву, Подмосковье и другие регионы России.


Кроме Каширы, противник пытался наносить удары и по другим подмосковным населенным пунктам. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, на подлете к российской столице силами ПВО России были перехвачены 15 БПЛА противника.

Массированному удару беспилотников подверглась и Ростовская область. К сожалению, не обошлось без последствий.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь, в Каменском районе в результате украинской атаки временно прекращена подача воды. Причиной стало повреждение питающей линии электропередачи, что привело к остановке водозабора.

Глава областной администрации пишет:

Без водоснабжения остаются жители микрорайона Заводской в Каменске, хутора Масловка и станции Погорелово.

Когда будут обезврежены упавшие беспилотники противника и их фрагменты, ремонтники займутся восстановлением подачи воды.

Ранее губернатор Слюсарь сообщал о ночной массированной атаке дронов ВСУ на Ростовскую область. Целями вражеских ударов стали как минимум девять районов. Был атакован и сам Ростов-на-Дону. Отмечены повреждения, но атака была отражена.

Согласно сообщению главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, по Белгороду враг нанес удар ракетами. При этом повреждения получила инженерная инфраструктура.
  1. частное лицо Звание
    частное лицо
    -8
    Сегодня, 09:37
    ПВО России отразили атаку дронов ВСУ на Москву, Подмосковье

    А на Ростовскую область ?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 09:48
      Цитата: частное лицо
      ПВО России отразили атаку дронов ВСУ на Москву, Подмосковье

      А на Ростовскую область ?

      Вот выдержки из публикации, там и про Ростовскую область написано, Если уж приводите цитату, то давайте её целиком.
      Согласно сообщениям с мест, сегодня ночью ПВО России отразили атаку дронов ВСУ на Москву, Подмосковье и другие регионы России......... Ранее губернатор Слюсарь сообщал о ночной массированной атаке дронов ВСУ на Ростовскую область. Целями вражеских ударов стали как минимум девять районов. Был атакован и сам Ростов-на-Дону. Отмечены повреждения, но атака была отражена.
    2. Лимон Звание
      Лимон
      -2
      Сегодня, 09:57
      Перемоги у вас не будет это точно:

      Массированной атаке беспилотников подверглись Ростов и несколько районов Ростовской области. В результате ударов повреждены кровля и остекление нескольких частных домов, сообщил губернатор региона.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        -2
        Сегодня, 10:05
        Перемоги у вас не будет это точно:

        У кого у вас ? Для лямона все ципсо , кроме него "истинного уря патриота". Сам же пишет что: В результате ударов повреждены кровля и остекление нескольких частных домов, сообщил губернатор региона.
    3. AlexSam Звание
      AlexSam
      -8
      Сегодня, 10:04
      Какое отношение Ростовская область относится к Москве и Подмосковью, находящихся под защитой ПВО России? Впрочем, Воронеж и область очень неплохо защищены средствами ПВО. Может это исключение, судить не берусь, знаю только, что Воронежская область входит в состав Российской Федерации, а не Московского ханства.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        -4
        Сегодня, 10:08
        Какое отношение Ростовская область относится к Москве и Подмосковью, находящихся под защитой ПВО России?

        Это сарказм ?
        1. AlexSam Звание
          AlexSam
          -3
          Сегодня, 10:14
          Цитата: частное лицо
          Это сарказм ?
          Естественно. Ниже я написал, как обстоят дела с ПВО в Воронежской области. Мы спим спокойно (без сарказма) и спасибо парням!
      2. Tagan Звание
        Tagan
        0
        Сегодня, 11:32
        Какое отношение Ростовская область относится к Москве и Подмосковью, находящихся под защитой ПВО России?

        Странный вопрос.
        Тогда под защитой чьей ПВО находится Ростовская область? Может израильской?
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 09:44
    НАТО руками украинцев пытаются выносить тылы РФ ! Для чего, наверное, есть план !
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 09:50
    Вот что я скажу..Такие отмазки..Водозабор по категории электроснабжения должен запитываться не от одного источника..Ну уж лучше тогда ничего и не сообщайте.Думающие люди и так поймут
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 10:03
      Ну, есть же место, где линии запитки сходятся?
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        -3
        Сегодня, 10:04
        Хороший вопрос.Это в помещении самого водозабора.Поверьте.Ну,а дальше делайте вывод,что повреждено..
        1. роман66 Звание
          роман66
          -3
          Сегодня, 10:12
          В рамках мнительности - может ихние шпыгуны маячки раскладывают в нужные места?
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            -4
            Сегодня, 10:17
            Да вполне вероятно..Ведь совсем недавно выходцев с вна начали тщательно проверять и пускать только в одном месте.И надо понимать,что среди эвакуированных с Херсонщины,Запорожья полно таких шпыгунов.Я это видел по некоторым пртмерам на Кубани
        2. Tagan Звание
          Tagan
          -2
          Сегодня, 11:27
          Ну,а дальше делайте вывод,что повреждено..

          Выводы и факты нередко бывают диаметрально противоположны, особенно в зависимости от того, кто их пытается делать.
    2. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      0
      Сегодня, 10:57
      Цитата: dmi.pris1
      Водозабор по категории электроснабжения должен запитываться не от одного источника.

      Кхм... "должен" и "на самом деле" - это две большие разницы. Вспомните ПД-50, который по ПУЭ тоже должен был иметь первую категорию по надёжности электроснабжения.
  4. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    +1
    Сегодня, 10:44
    Что это ещё за толерантность " дроны ВСУ "... Пишите как положено - террористическая атака киевского режима smile
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      -1
      Сегодня, 11:19
      Что это ещё за толерантность " дроны ВСУ "... Пишите как положено - террористическая атака киевского режима

      Это не толерантность. Всё правильно мы воюем не с горсткой террористов, а с армией в данном случае всук.