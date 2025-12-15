Враг атаковал подмосковную Каширу и девять районов Ростовской области
Сегодня жители подмосковного города Кашира слышали взрывы. Там российские расчеты противовоздушной обороны отражали удары украинских беспилотников, вероятнее всего, нацеленные на Каширскую ГРЭС.
Об этом местные граждане сообщают в соцсетях.
Согласно сообщениям с мест, сегодня ночью ПВО России отразили атаку дронов ВСУ на Москву, Подмосковье и другие регионы России.
Кроме Каширы, противник пытался наносить удары и по другим подмосковным населенным пунктам. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, на подлете к российской столице силами ПВО России были перехвачены 15 БПЛА противника.
Массированному удару беспилотников подверглась и Ростовская область. К сожалению, не обошлось без последствий.
Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь, в Каменском районе в результате украинской атаки временно прекращена подача воды. Причиной стало повреждение питающей линии электропередачи, что привело к остановке водозабора.
Глава областной администрации пишет:
Когда будут обезврежены упавшие беспилотники противника и их фрагменты, ремонтники займутся восстановлением подачи воды.
Ранее губернатор Слюсарь сообщал о ночной массированной атаке дронов ВСУ на Ростовскую область. Целями вражеских ударов стали как минимум девять районов. Был атакован и сам Ростов-на-Дону. Отмечены повреждения, но атака была отражена.
Согласно сообщению главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, по Белгороду враг нанес удар ракетами. При этом повреждения получила инженерная инфраструктура.
