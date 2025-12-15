Пресса США: альпинисты ЦРУ потеряли в Гималаях генератор на плутонии

По информации американской прессы, в 1965 году во время секретной операции ЦРУ, целью которой была слежка за китайскими ядерными испытаниями, в Гималаях был утерян радиоизотопный генератор с плутонием SNAP-19. Решение о проведении этой операции было принято после того, как в 1964 году Пекин провел первые испытания атомной бомбы на полигоне в Синьцзяне. США и Индия не обладали необходимыми разведданными и столкнулись со сложностями в отслеживании развития ядерной программы Китая.

Как сообщает The New York Times, американские и индийские альпинисты собирались установить на вершине горы Нанда-Деви (вторая по высоте гора в Индии — 7816 м) специальное оборудование, включая 22-килограммовое портативное ядерное устройство, однако из-за внезапного начала снежной бури не смогли завершить операцию. Спрятав устройство во временном лагере, члены экспедиции были вынуждены прервать миссию и эвакуироваться.



С тех пор радиоизотопный генератор так и не удалось найти. Оборудование содержало плутоний-239 и плутоний-238 — изотопы, используемые в ядерных боеприпасах и космических источниках питания. Вашингтон на официальном уровне не признавал факт утраты радиоактивного оборудования.

Любая информация об этой миссии была засекречена на протяжении более десяти лет до 12 апреля 1978 года, когда репортер Говард Кон и два члена американского Конгресса рассказали о неудавшейся операции в Гималаях в статье, опубликованной в журнале Outside. Авторы статьи обратились к президенту США Джимми Картеру с призывом «предпринять необходимые шаги для разрешения этой ситуации».

Индийские экологи до сих пор небезосновательно опасаются, что при таянии ледников устройство может попасть в истоки Ганга и вызвать масштабное радиационное загрязнение.
  nPuBaTuP
    nPuBaTuP
    
    Сегодня, 09:53
    Это из рубрики "Хочу все знать" или "Курьезы"?
    Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53
      
      Сегодня, 10:49
      Ой, тут на днях писали, что наши экологи обнаружили у м. Канин Нос парочку р/активных захоронений в Баренцевом море, ранее не обозначенных на карте.
      А в 90-е, когда начали собирать РИТЭГи от навигационных речных буёв в северных акваториях, уже потеряли несколько штук. Подозревали даже чеченов, что это их рук дело для грязной бомбы.
    topol717
      topol717
      
      Сегодня, 11:10
      Я бы назвал эту рубрику "брехня"
      22 кг плутония, не было таких РИТЕГов в США. Ритег Установленный на Вояджер по-моему 4 кг плутония, и до сих работает, выработал примерно половину ресурса, а весит килограмм 50.
      Полная масса обычно раз в 10 больше чем масса изотопа. Тащить 200 кг на высоту 7 000 метров руками не реально. Поэтому и брехня.
  Pharmacist
    Pharmacist
    
    Сегодня, 09:55
    Ну, вода в Ганге такая "чистая", что какая-то радиация, если и будет, то уже хуже не сделает.
    роман66
      роман66
      
      Сегодня, 10:05
      Зато какие крокодилы вырастут!!!
      Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53
        
        Сегодня, 10:59
        Наш военкор А. Коц, начинал деятельность журналиста "Комсомольской правды" с командировки на север Пермской области к месту взрыва трёх ядерных зарядов в мирных целях. Там ещё в 70-е годы начали строить канал для переброса воды из притока Печоры в Каму и Волгу. И когда проект остановили, в народе родилась сплетня, что один из ядерных зарядов не взорвался и остался в скважине.... Извлечь его никто не пытается. Все опровержения ученых-ядерщиков нисколько не убеждают обывателей и они ждут нечаянного взрыва или просто заражения местности.
    Кузнец 55
      Кузнец 55
      
      Сегодня, 10:23
      Вода в Ганге действительно чистая . В верховьях . А то что вы имели в виду , больше в низовьях , где индийцы смывают свои грехи .
      Поэтому , если случиться , что плутоний попадет в воды реки , то она на всем протяжении будет « светиться» . Это будет катастрофой для населения и всей страны .
      Aken
        Aken
        
        Сегодня, 11:06
        Чтобы плутоний попал в воду, контейнер должен дойти до реки, а потом саморазрушиться.
        Я с трудом представляю, как такое может произойти. До ближайшей реки 45 километров по прямой по горам.
    Венд
      Венд
      
      Сегодня, 10:36
      Скорее всего продали laughing Уже началась вьетнамская война, так что ЦРУ уже начали входить во вкус))
    Evgeny64
      Evgeny64
      
      Сегодня, 11:42
      В принципе обеззараживает радиоактивное излучение неплохо, дойдет до низовья, маленько заразу в тех местах прибьет, будет только радиация и никаких бактерий, население только слегка светится начнет, но многорукое божество уже не будет казаться сказкой, как и хвосты, чешуя и пр. laughing
      Зато, как индийцы смогут разнообразить Кама-Сутру, они еще те затейники winked
  dmi.pris1
    dmi.pris1
    
    Сегодня, 09:57
    После развала СССР по территории были безхозные РИТЭГи.И не один десяток.Особо одаренные их разбирали.С предсказуемым результатом
    faiver
      faiver
      
      Сегодня, 10:27
      Особо одаренные их разбирали
      - laughing, этих "особо одаренных" у нас на сто лет вперед припасено....
      Alexey RA
        Alexey RA
        
        Сегодня, 11:03
        Цитата: faiver
        - laughing, этих "особо одаренных" у нас на сто лет вперед припасено....

        Не только у нас. Одни концентрат урана-235 высокого обогащения размешивали лопатой в ведре с азотной кислотой и выливали в общую ёмкость. Другие цезий-137 из распиленного источника как краску использовали.
    tralflot1832
      tralflot1832
      
      Сегодня, 10:34
      У нас на Кольском п- ове в 95 г двое металлистов всё таки смогли разобрать РИТЭГ .Даже показали по ТВ.Знатно он ( РИТЭГ) бурлил в заливчике.Один труп не показали ,только сказали что он раздутый.По второму не знаю,в рейс ушёл.Вот вам и советское образование .
      dmi.pris1
        dmi.pris1
        
        Сегодня, 10:36
        Так особо одаренные букварь скурили.Даже при советском образовании.Это им не помогло.Главное отсутствие мозгов.Тут даже советские преподаватели бессильны
  tralflot1832
    tralflot1832
    
    Сегодня, 10:03
    Индийцы беспокоятся об экологии Ганга ,да не смешите.
    роман66
      роман66
      
      Сегодня, 10:06
      Иск вчинить можно? И чуток денежек отжать
  VicVic
    VicVic
    
    Сегодня, 10:21
    А не надо с амерами связываться. По итогу, как минимум, проблемы и неприятности, по максимуму гос. переворот и война
  Яро Полк
    Яро Полк
    
    Сегодня, 10:23
    они специально это сделали..отомстить Моди за сближение с Россией..чувствуется рука англосакских выродков.
    dmi.pris1
      dmi.pris1
      
      Сегодня, 10:29
      laughing belay Я поражаюсь проницательности ЦРУ в шестидесятых годах прошлого века насчет Моди..Ну,тогда уж Ганди мстили
  semen-2
    semen-2
    
    Сегодня, 10:28
    Очень даже может быть, что попадание радиоактивных материалов в воды Ганга сделают его чище.
    А вот если к террористам, то может случиться беда.
    dmi.pris1
      dmi.pris1
      
      Сегодня, 10:34
      Я вот больше бы озаботился этим у нас,в России.Про РИТЭГ выше.Правда писали,что их утилизировали,но есть что и не нашли.Надеюсь что кому они пондобились,то сдохли.Там радиация серьезная
  akropin
    akropin
    
    Сегодня, 10:31
    Хочу чтобы теперь сняли качественный шпионский боевик на эту тему!
  Шалтай
    Шалтай
    
    Сегодня, 10:50
    На фото действительно Нанда-Дэви.
    Остальное из ряда офигительных историй.
  AK-1945
    AK-1945
    
    Сегодня, 10:52
    Просто из серии специально не придумаешь. А индусам за чистоту Ганга не стоит волноваться, их походу никакая хворь не берет.
  андрей мартов
    андрей мартов
    
    Сегодня, 11:18
    Скорей всего когда американские и индийские альпинисты взобрались на гору,началася не внезапная снежная буря,а начались внезапные танцы с песнопениями индийских альпинистов по случаю покорения горы. В результате плутониевый генератор выскользнул из рук танцоров и упал на самое дно,самого глубокого ущеллья. . winked
  gmss
    gmss
    
    Сегодня, 11:28
    у людей носящих погоны (в том числе и альпинисты цру ) нет такого понятия как "потеряли" wassat
  andrewkor
    andrewkor
    
    Сегодня, 11:36
    Я предполагаю,что этот генератор питает какой нибудь магазин в Китае во время пропажи электричества.
  Shkworen
    Shkworen
    
    Сегодня, 12:01
    а отследить из космоса источник радиации человечество до сих пор не умеет?
    22 кг плутония должны фонить нехило так :)