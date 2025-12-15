Пресса США: альпинисты ЦРУ потеряли в Гималаях генератор на плутонии

По информации американской прессы, в 1965 году во время секретной операции ЦРУ, целью которой была слежка за китайскими ядерными испытаниями, в Гималаях был утерян радиоизотопный генератор с плутонием SNAP-19. Решение о проведении этой операции было принято после того, как в 1964 году Пекин провел первые испытания атомной бомбы на полигоне в Синьцзяне. США и Индия не обладали необходимыми разведданными и столкнулись со сложностями в отслеживании развития ядерной программы Китая.Как сообщает The New York Times, американские и индийские альпинисты собирались установить на вершине горы Нанда-Деви (вторая по высоте гора в Индии — 7816 м) специальное оборудование, включая 22-килограммовое портативное ядерное устройство, однако из-за внезапного начала снежной бури не смогли завершить операцию. Спрятав устройство во временном лагере, члены экспедиции были вынуждены прервать миссию и эвакуироваться.С тех пор радиоизотопный генератор так и не удалось найти. Оборудование содержало плутоний-239 и плутоний-238 — изотопы, используемые в ядерных боеприпасах и космических источниках питания. Вашингтон на официальном уровне не признавал факт утраты радиоактивного оборудования.Любая информация об этой миссии была засекречена на протяжении более десяти лет до 12 апреля 1978 года, когда репортер Говард Кон и два члена американского Конгресса рассказали о неудавшейся операции в Гималаях в статье, опубликованной в журнале Outside. Авторы статьи обратились к президенту США Джимми Картеру с призывом «предпринять необходимые шаги для разрешения этой ситуации».Индийские экологи до сих пор небезосновательно опасаются, что при таянии ледников устройство может попасть в истоки Ганга и вызвать масштабное радиационное загрязнение.

