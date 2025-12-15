«Повысит выживаемость на передовой»: новый наземный беспилотник Hector из ФРГ
Компания ARX Robotics со штаб-квартирой в ФРГ представила «беспилотное наземное транспортное средство» Hector, которым может управлять как экипаж, так и оператор (в том числе при минимальном вмешательстве) через зашифрованную связь на расстоянии до 4 км. Разработчик отмечает:
Автомобиль стирает границы между ручным и автономным управлением. Европейским армиям нужны беспилотные системы, которые могут преодолеть на высокой скорости большие расстояния. Hector повысит выживаемость на передовой.
Малогабаритная колёсная машина в состоянии выполнять широкий круг задач благодаря модульной конструкции. Hector может снаряжаться двумя типами силовых установок: развивающей скорость до 120 км/ч (запас хода у автомобиля составит 350 км), и полностью электрической версией с более низким уровнем шума и ИК-сигнатуры. Грузоподъёмность машины ограничена 500 кг.
Gereon RCS:
Другим роботизированным продуктом, предлагаемым ARX Robotics, является гусеничный беспилотник Gereon RCS, также представляющий собой модульную платформу, способную выполнять разнообразные задачи, например, осуществлять эвакуацию или выступать в роли носителя средств радиолокационной разведки.
Оператор может управлять Gereon с дистанции до 4 км. Скорость движения аппарата составляет 15 км/ч, дальность хода 40 км, грузоподъёмность до 500 кг. Время работы 72 часа, зарядки – 2,5 ч.
