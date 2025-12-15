Киев теперь рассматривает возможность проведения выборов при военном положении

По информации украинских источников, окружение главы киевского режима Владимира Зеленского в настоящее время обсуждает возможность проведения в стране выборов во время военного положения.

В частности, в ходе недавно проведенного в Киеве совещания обсуждалась возможность проведения выборов в условиях военного положения. В частности, обсуждалась возможность проведения многодневного голосования, а также проведение выборов в сжатые сроки (до 60 дней), как при досрочных президентских выборах. При этом, несмотря на то, что по итогам совещания дано указание готовить соответствующий законопроект, украинская пресса подчеркивает, что реальных планов проводить выборы на Украине в настоящее время нет — инициатива носит сугубо политический характер и лишь демонстрирует готовность Киева к такому сценарию. Украинские источники предполагают, что эта идея в первую очередь связана с попыткой ответить на критику Трампа, который ранее напомнил, что на Украине давно не проводилось никаких выборов.



Тем временем Зеленский в очередной раз отклонил предложение американцев по выводу ВСУ из подконтрольной Киеву части Донбасса, однако при этом он согласился на отказ от НАТО. Как утверждает западная пресса, украинский диктатор не согласился с предложением Вашингтона создать в Донбассе демилитаризованную «свободную экономическую зону», на территории которой могли бы работать американские бизнес-проекты.
  1. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    0
    Сегодня, 11:36
    Офис Зеленского выкатил очередную порцию бреда. Оказывается 63% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно, — это следует из данных опроса КМИС

    Яркий пример того, как из народа делают стадо тупоголовых баранов, внушая идею что, якобы большинство ЗА войну!
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 11:44
      Цитата: duschman80-81
      Оказывается 63% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно, — это следует из данных опроса КМИС

      Вот интересно, а 63% - это какое количество людей, и где они в данный момент находятся? Об этом КМИС умалчивает.
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 11:47
      А какой % доверия может быть от этих "выборов" когда политическая площадка стерильно зачищена? Прокрутят молдавский сценарий или включат в списки проголосовавших ВСУшников которых уже нет.... и там каждый день по штуке к бандере отправляют вот и нужный результат.
    3. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      0
      Сегодня, 12:06
      Есть процессы которые неизбежны даже если очень не хочется! Протокаклы уйдут в туман раньше, позже другой вопрос..... Как в анекдоте:
      Сара Марковна была глупа как пробка, в постели она была как бревно, да и по-жизни была дерьмом, но все равно утонула! negative
  2. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 11:39
    У зарубежных аналитиков есть мнение, что западные кураторы Киева хотят использовать выборы как предлог к заключению перемирия между Украиной и РФ, что использовать его для восстановления военного потенциала ВСУ.
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 11:46
    Киев теперь рассматривает возможность проведения выборов
    Из серии:
    - А больной перед смертью потел?
    - Да.
    - Это - хорошо... (с)
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:54
    Пусть проводят референдум под российскими ударами.Точка.Не советую организовывать точки референдума на объектах ВПК Украины.Сотовые на что ? Писать коментарии на ВО и не только ВО.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 12:00
      Победитель украинского референдума будет подписывать капитуляцию Украины и ЕС.
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 12:02
      Да ничего они организовывать не будут конечно, одно бла бла бла , тянут время, думая ,что оно работает на них и ждут решения ЕК по замороженным российским активам.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:06
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    ЕК по замороженным российским активам

    Набиулина уже ответила .В ЕС это не понравиться .Делим то что уже всё освоении с обоих сторон. laughing