По информации украинских источников, окружение главы киевского режима Владимира Зеленского в настоящее время обсуждает возможность проведения в стране выборов во время военного положения.В частности, в ходе недавно проведенного в Киеве совещания обсуждалась возможность проведения выборов в условиях военного положения. В частности, обсуждалась возможность проведения многодневного голосования, а также проведение выборов в сжатые сроки (до 60 дней), как при досрочных президентских выборах. При этом, несмотря на то, что по итогам совещания дано указание готовить соответствующий законопроект, украинская пресса подчеркивает, что реальных планов проводить выборы на Украине в настоящее время нет — инициатива носит сугубо политический характер и лишь демонстрирует готовность Киева к такому сценарию. Украинские источники предполагают, что эта идея в первую очередь связана с попыткой ответить на критику Трампа, который ранее напомнил, что на Украине давно не проводилось никаких выборов.Тем временем Зеленский в очередной раз отклонил предложение американцев по выводу ВСУ из подконтрольной Киеву части Донбасса, однако при этом он согласился на отказ от НАТО. Как утверждает западная пресса, украинский диктатор не согласился с предложением Вашингтона создать в Донбассе демилитаризованную «свободную экономическую зону», на территории которой могли бы работать американские бизнес-проекты.

