Назад, в будущее: на чем лететь в 2035-й год
Есть в Штатах такой человек, как Брент Иствуд. Не родственник Клинту-шерифу, а бывший капитан-пехотинец армии США. В Афганистане капитан Иствуд получил свое от фугаса, был списан подчистую, несмотря на молодость, и от огорчения покатился по наклонной: стал доктором философии, написал несколько книг и был одним из пионеров использования ИИ для аналитики.
В общем, получается, что фугас не такая уж и вредная штука.
Получаются интересные выкладки: некий такой сверхамбициозный десятилетний (хорошо, не пятилетний, а то вообще хана Штатам пришла бы!) план модернизации ВВС США, основанный на использовании F-47 NGAD и B-21 Raider, а также модернизаций «Супер» для F-22, «Феррари» для F-35 и просто «J» для B-52.
В США всерьез считают сегодня, что эти программы могут обеспечить службе беспрецедентную возможность нанести первый удар и продолжить наступление против Китая или Ирана, но только в том случае, если политика и бюджет будут способствовать этому.
B-21 Raider
Многие эксперты называют приблизительную сумму в 200 с лишним миллиардов долларов, необходимую для реализации этой программы, но есть сомнения в том, что Конгресс выделит средства на столь масштабную модернизацию, прогнозируя, что вместо полноценного «флота мечты» будет мечта о флоте, состоящем из 100 самолётов NGAD и 100 B-21.
Считается, что наличествующий состав американских пилотов, их подготовка и существующие самолёты пятого поколения делают ВВС США грозной силой. Настоящая борьба будет вестись между стратегией и доступностью в плане стоимости.
Следующие 10 лет для ВВС США могут быть связаны с двумя самолётами: NGAD и B-21, и многие думают, что именно эти самолёты имеют решающее значение для обеспечения преимущества США в небе в любой точке земного шара.
Самыми дорогостоящими проектами являются F-47 NGAD и B-21 Raider, на которые Белый дом делает ставки, и военную, и политическую. Согласно всем прикидкам, эти два самолёта нанесут сокрушительный удар по противникам США и будут играть важную роль в любом ответе ВВС на агрессию со стороны Китая, которая приведёт к вооружённому конфликту.
«Агрессия со стороны Китая, которая приведет к вооруженному конфликту» — согласитесь, в этой выкладке есть что-то такое, что заставляет усмехнуться. Агрессия Китая на США — пожалуй, это то, ради чего стоит жить, увидеть такой цирк будет дорогого стоить.
Однако вернемся к ВВС США и их планам.
Вопросы времени и миллиардов — это вопросы того, когда в строй войдут F-47 и B-21. До этого времени надо дожить, чучелом, тушкой — но дожить. И как-то при этом обеспечивать обороноспособность страны, а то вдруг Китай нападет раньше, чем 100 В-21 будут готовы?
Существующие F-22 и F-35 могут быть модернизированы, чтобы соответствовать требованиям 2030-х годов. Планируется выпуск «Супер» F-22 и «Феррари» F-35 (это пакеты обновлений, а не новые самолёты), которые «создадут уникальный парк истребителей на основе устаревших систем». Остается только понять, когда это F-35 успел устареть, особенно учитывая, какая за ним очередь на приобретение выстроилась.
У B-52 есть новый, но отложенный в долгий ящик комплект радаров и двигателей, который наконец-то (если ничего не случится) будет готов в 2030 году. И это даст самолету, приближающемуся к 80-му году службы, так называемую модернизацию B-52J.
Так как же будут выглядеть ВВС, скажем, в 2035 году?
Давайте подробнее рассмотрим «Супер» и «Феррари». Вообще, конечно, F-22 могли бы и поинтереснее назвать. «Форд», например. «Форд» и «Феррари», прям небесный Голливуд. Или «Ламборгини», хотя в этом году более актуален «МакЛарен». Не важно, впрочем, название, сами понимаете, самолет эффективнее не делает. Не верите — у Су-35 спросите, до сих пор безымянным, без прозвища летает, и как летает…
Говорят, что F-22 «Супер», если все самолёты этого класса получат предлагаемые обновления, будет иметь много преимуществ. Вопрос только в том, перед кем?
Самолёт F-22 Raptor выполняет скоростной разворот на ежегодном авиашоу
Базовое программное обеспечение F-22, скорее всего, будет включать в себя искусственный интеллект и машинное обучение. «Супер» будет относительно более современным самолетом, годным для более эффективного нанесения ударов по наземным целям и повышения ситуационной осведомлённости.
F-22 «Супер» будет оснащён модернизированным гиперзвуковым оружием и сможет «управлять» беспилотными летательными аппаратами в составе CCA, что обеспечит ему превосходные боевые возможности.
Здесь, правда, ряд «НО»: если появится хотя бы просто гиперзвуковое оружие, о модернизированном мы пока не говорим, модернизировать пока нечего. Если появятся беспилотники ССА, «верные ведомые», и если будет отлажена возможность эффективного управления ими.
В целом – больше похоже на освоение бюджета, чем на дальнейшее развитие F-22 как боевого самолета.
F-35 «Феррари», скорее всего, станет истребителем «почти» шестого поколения с улучшенным покрытием, снижающим заметность, и возможностью управлять беспилотными летательными аппаратами. Не густо, как говорится, но стоит присмотреться повнимательнее.
У «Феррари» будут улучшенные датчики и механизмы наведения. F-35 станет «летающим суперкомпьютером», в котором также будут использоваться искусственный интеллект и, возможно, даже квантовый вычислитель в кабине пилота.
Будут ли эти программы реализованы в срок и в рамках бюджета? О, тут такое поле для размышлений… Но есть одна неприятная проблема: стоимость и риск того, что поставка новых самолётов может быть отложена, что приведёт к срыву графика, как обычно для Штатов, реально.
F-47 NGAD обещают поднять в воздух в ближайшие два года, хотя сроки первого полёта в 2028 году могут быть… несколько оптимистичными. Программа B-21 пока идёт по графику и в рамках бюджета, два бомбардировщика Raider уже летают, но это тоже не факт, что финал будет тот, которого все ожидают.
NGAD
Эти сверхмалозаметные самолёты являются неотъемлемой частью будущей доктрины ВВС. Они способны подавлять противовоздушную оборону противника, уничтожать самолёты на земле и бомбить другие объекты военной инфраструктуры. Оружие первого удара, согласно концепции, они пойдут первыми и снесут всё на своём пути.
На второй день боевых действий в бой вступят обновлённые F-22 и F-35, и не стоит забывать о разрушительных бомбардировках и ракетных ударах с B-52J, которые тоже могут произойти.
Это будет непросто, все всё понимают, рисовать планы и красивые картинки научился весь мир. Вот с реализацией последние лет 20 у всех проблемы, ну так-то реально у всех. Правда, чем больше некое изделие «не имеет аналогов…», тем больше с ним проблем. Иной раз думаешь: да лучше бы были эти аналоги, не так криво бы вышло.
Это вообще касается многих стран, но для США всё вышесказанное более актуально, поскольку американская система оборонных закупок зависит от обширной сети поставщиков, достаточного финансирования со стороны Конгресса, поддержки президента и избирателей, которые понимают ценность принципа «Мир через силу». Тут пасует даже российская система госзакупок, способная затормозить что угодно, но у нас, по крайней мере, оснащение вооруженных сил не зависит от политических компонент.
А вот у них да, президент Дональд Трамп может поддерживать политику наращивания военной мощи и укрепления военно-воздушных сил, но в 2029 году у Штатов будет новый президент и главнокомандующий. Со всеми проистекающими последствиями.
У этого человека могут быть другие приоритеты. Состав Палаты представителей и Сената наверняка изменится после промежуточных выборов 2026 года. Избиратели считают главными проблемами инфляцию и доступность товаров, а не оборону и внешнюю политику.
Lockheed Martin демонстрирует заправку истребителя NGAD
В то время как Трамп сосредоточен на своих международных миротворческих «достижениях» и усилиях по прекращению войн, американское общество больше озабочено проблемами на кухне, чем существенным наращиванием военной мощи. Более того, что будет поддерживать новый президент в 2029 году?
Любители кабинетной стратегии предполагают, что следующий конфликт будет связан с Китаем, но что, если этого не произойдёт? Точнее, Китай точно не полезет на США, у них в этом нет вообще никакой надобности. Многим в мире это понятно, да и в США тоже начинает доходить понемногу, что все крики о неминуемой агрессии Китая — они не то чтобы от лукавого, скорее, от того, кто хочет на этом заработать.
И здесь определенный такой паритет: США не сунутся в Китай, у них на это реально нет сил. НОАК перемелет в кровавый фарш любой десант просто потому, что действовать будет у своих берегов. Оно и Тайвань туда же, всё под боком, в отличие от американцев. Да и не рвется Китай в атаку на США, и не станет этого делать.
Есть, конечно, союзник США, Япония, в которой кем-то непонятным покусанная премьер-министр пытается изгадить напрочь отношения КНР и Японии, что у нее очень даже и получается. Но и там США на войну не успеют, если товарищ Си не захочет сам, попросит друга Кима, а тот смахнет эту Японию вместе со всем флотом…
Так что азиатский вектор приложения — ну такой он сомнительный…
Может произойти ещё одна бомбардировка Ирана, чтобы помешать Тегерану создать новое ядерное оружие. Но это уже даже и не знаю, с чем сравнить и как назвать.
Но наличие внешней угрозы да, будет означать, что ВВС «нового образца» станут незаменимы. Однако в только что опубликованном плане по обеспечению национальной безопасности Белого дома также делается акцент на укреплении позиций в Западном полушарии.
Это скорее задача для ВМС и Корпуса морской пехоты США, особенно с учётом того, что Трамп обдумывает возможность нападения на Венесуэлу или других тайных действий по смене режима президента Николаса Мадуро. То есть то, что с Венесуэлой все пока затихло, ничего еще не говорит. В Центральной Америке есть Куба, есть Никарагуа, в общем — есть с кем зацепиться из тех, кто слабее.
АП, некоторые в США все еще считают, что и Россия также может нанести удар по члену НАТО в Европе в течение следующих десяти лет. Это даст ВВС возможность поработать на европейском ТВД, вот только, убей бог, не понимаю, зачем это ВВС США.
Бомбардировщик В-2
Давайте оставим за скобками вопрос о том, что происходит внутри страны, и не будем принимать во внимание меняющуюся обстановку в сфере угроз. Нарисовать новую угрозу — это три-четыре дня плотной аналитической работы для хорошего отдела из пяти человек. С обоснованием и аналитическими выкладками. Но мы же о самолетах…
Все самолёты «нового облика» могут быть готовы к 2035 году. Ключевое слово – «могут быть». Это станет огромным достижением для вооружённых сил США и вполне вероятным результатом при наличии образцового политического руководства и оборонной стратегии «Америка прежде всего», которая оправдывает ожидания. Но подчеркну – если все срастется.
Возможен такой расклад, при котором F-47 NGAD и B-21 поступят в серийное производство в начале 2030-х годов и некоторое количество будет полностью готово к эксплуатации к 2035 году. Хорошо, тогда «Супер» F-22 и «Феррари» F-35 не так важны, как F-47 и B-21.
Да, существующие F-22 и F-35 потребуют некоторого обновления, но исключительно на тот случай, если что-то пойдет не так. А вот в том, что такое произойдет, есть полная уверенность, поэтому деньги надо будет тратить и на старые, и на новые самолеты.
B-52J будет играть меньшую роль, и я не думаю, что в 2035 году он будет готов участвовать в боевых действиях. Судя по тому, что произошло с пятидесятилетним Ан-22 в Ивановской области, B-52J может быть более опасен для своих, чем для противника.
Но заоблачные расходы могут сократить список пожеланий ВВС. Если внимательно посчитать, то получится весьма занимательная экономическая картинка:
- F-47 и B-21 обойдутся в 100 миллиардов долларов каждый. То есть, две программы обойдутся в 200 миллиардов долларов.
- Модернизации «Супер» и «Феррари» для F-22 и F-35 могут обойтись примерно в 500 миллионов долларов каждая, а обновление B-52 будет стоить ещё 100 миллионов долларов. Итого приблизительно 1,1 миллиарда долларов.
Бомбардировщик B-52J ВВС США
Общая сумма составляет около 201 миллиарда долларов. Это только на приобретение, не считая затрат на обслуживание, исследования и разработки, а также испытания и оценку. Но там копейки, если серьезно.
Эта сумма составляет примерно пятую часть годового оборонного бюджета, если учитывать первоначальные затраты, а не совокупные инвестиции в течение всего цикла.
Готовы ли Соединённые Штаты тратить такие деньги только на ВВС? Сомнительно. Вряд ли ВВС получат всё, что им хотелось бы получить.
Есть понимание того, что 100 000 000 000 долларов – это очень много. В нашем случае необходимо в два раза больше, так что 100 F-47 и 100 И-21 к 2035 году – это очень большая и дорогая хотелка. Но исполнить такое в металле будет очень сложно, потому, скорее всего, если ВВС и получат новые самолеты, то в небольших количествах, не более 20-25 штук. То есть в недостаточном количестве для ведения полноценных войн.
Но даже такой подход в итоге приведет к тому, что F-35 и F-22 устареют, но ВВС придётся довольствоваться тем, что есть, и тратить деньги на модернизации и дальнейшее содержание флота этих самолетов.
Есть, конечно, вариант для экономии – избавиться-таки от F-22, о чем давно мечтают в ВВС. Но в таком случае вообще все становится странным и сомнительным.
Истребитель F-47 от Boeing
Самолёты, которые уже находятся в эксплуатации (даже не берем F-15 и F-16, хотя это вполне себе боевые машины), могут стать доминирующими в воздухе, если им дать такую возможность. Но ВВС ограничены в средствах, и им придётся выбирать наиболее экономичные варианты будущего.
F-47 NGAD, B-21 Raider, F-22 Super и F-35 Ferrari, а также B-52J составили бы теоретически грозную группу самолётов, но их приобретение в полном объеме — это перебор. Сумма, которую необходимо потратить, настолько значительна, что не стоит забывать: реализация этих программ может затянуться, что уже классически для США вызовет рост расходов по выполнению.
Другими словами, не взлетит.
Можно отдать должное Военно-воздушным силам за их амбициозный список пожеланий, направленных на то, чтобы противостоять усилению великих держав по всему миру, но не стоит забывать о внутриполитическом давлении и бюджетных проблемах, из-за которых некоторые из этих программ могут быть сокращены или даже отменены. Учитывая, как заносит порой того же Трампа, легко.
«Новый облик» Военно-воздушных сил ещё не утверждён окончательно, но они будут… Если не такими же грозными, как и прежде, то такими же дорогостоящими. Даже с учётом ограниченного количества новых самолётов и модернизаций.
