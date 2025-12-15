Южная Корея станет первой в мире страной, где заработает закон об ИИ

Южнокорейские власти намерены внедрить законодательное регулирование использования искусственного интеллекта. Таким образом, Южная Корея станет первой в мире страной, где заработает закон об ИИ.

Об этом сообщает местная газета The Korea Times.

Хотя в ЕС подобная законодательная норма была принята раньше, ее вступление в силу произойдет гораздо позже, чем в Южной Корее. Сеул предусматривает применение закона уже с 22 января следующего года. В Европе же он начинает частично вступать в силу только в августе, а полностью – только в 2027 году.

Кроме того, между двумя юридическими нововведениями есть большие различия. Если европейский вариант делает упор на строгом контроле и регулировании, то корейский носит гораздо более комплексный характер. Кроме того, он гарантирует поддержку государства в развитии инноваций в данной отрасли. Функции регулятора будут возложены на вновь созданный Национальный комитет по ИИ.

В определении искусственного интеллекта, прописанном в южнокорейском законе, его называют электронной реализацией интеллектуальных способностей человека. При этом государственные структуры, согласно принятым законодательным нормам, должны будут оказывать разработчикам ИИ господдержку и принимать меры по адаптации граждан страны к новым реалиям.

Важно и то, что положения закона будут пересматривать каждые три года, чтобы он соответствовал действующим на тот момент международным нормам.
  1. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +1
    Сегодня, 11:30
    Южные корейцы, как всегда - впереди планеты всей:)

    Только как бы не вышло так, как у них недавно произошло:

    "Из новостей прессы.

    "Киберкризис/цифровой апокалипсис поразил Южную Корею

    Из-за возгорания литий-ионной батареи во время её замены неделю назад сгорели сервера Национальной службы Информационных Ресурсов (NIRS): там хостились все государственные сервисы, базы данных и облачные системы. И вот вся инфраструктура страны стоит уже неделю.

    Пострадало 647 государственных сервисов. 96 уничтожены полностью.
    📍Полностью уничтожен местный аналог Госуслуг.
    📍Полностью уничтожена система идентификации граждан.
    📍Уничтожен G-Drive, облачное хранилище государственных документов.
    📍Уничтожена государственная электронная почта.
    📍Лежат все образовательные, финансовые и административные системы.

    Уничтожено 858 терабайт данных - все резервные копии хранились на соседнем сервере в том же здании, которое тоже сгорело.

    Власти Южной Кореи занялись импортозамещением и отказались от Google Drive и подобных систем, чтобы создать свой аналог — G-Drive. Чиновников обязали хранить важные данные только там.

    Результат убил.

    Высокопоставленный чиновник, отвечавший за системы, покончил с собой.

    Уязвимость современной цифровой цивилизации на примере одной из самых продвинутых в этом направлении стран в мире, продемонстрирована этой ситуацией в полной мере. Хорошо ещё, что Южная Корея сейчас не воюет ( например - с Кореей Северной ), иначе последствия подобной катастрофы могли бы стать для неё необратимыми.".
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 11:39
    Ещё один шаг к краю пропасти...
    Когда с нами это случилось?!.. Когда человек, типа, разумный утратил инстинкт выживания?!
    Прослеживается динамика:
    чем "развитее" становится homo, тем выше его суицидальные наклонности. request
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 11:46
      Что-то я не понимаю. А что не так?
  3. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Сегодня, 11:47
    В Албании вон тоже ИИ министром по закупкам сделали, в скорости осудили, срок дали, проворовалась министр-ИИ... feel
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 12:04
      Цитата: isv000
      Киберкризис/цифровой апокалипсис поразил Южную Корею

      Откуда вы эти бредни черпаете?
  4. Тарелка Звание
    Тарелка
    0
    Сегодня, 11:48
    А в чём закон-то заключается? В статье только про определение ИИ через этот закон написали.
    В России тоже надо бы эту сферу начать отлаживать. ИИ (пусть и не совсем ИИ) уже тут, и с этим ничего не поделаешь. Он даёт огромные возможности, упускать которые - преступление против страны.
  5. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 11:49
    ВОПРОС. Могут ли самостоятельно обезьяны создать письменность и алфавит? Может ли человечество создать самостоятельно то, что повысит его интеллект до уровня создания себе подобного. И как минимум поднять уровень интеллекта, чтобы создать ИИ. К сожалению люди даже не понимают, что используем ими двоичная логика в машиной обработке данных это и есть уровень знаний на которых пытаются создать ИИ. Поэтому и уровень критических знаний определяющий уровень интеллекта и ИИ опираеться на технологии связанные с математикой как языком и алфавитом с точным определением смысла и значения каждого элемента информационного кода, а не абстрактных смысловые или без таковых галлюцинации.Только прорыв в математике позволит увидеть и понять, что такое вообще и в частностях - Интеллект.
  6. amr Звание
    amr
    0
    Сегодня, 11:52
    Цитата: Denis_999
    Уязвимость современной цифровой цивилизации на примере одной из самых продвинутых в этом направлении стран в мире, продемонстрирована этой ситуацией в полной мере.

    Может нас хотят убедить что все государственное априори -плохое/косое/кривое и даже такое государственное как южнокорейское? Поэтому давайте все отдадим в руки корпораций, вот там все четко-быстро-правильно.... в статье, как раз мимоходом упоминается Гугл, так чисто нечаянно, от хорошего гугла отказались и сделали свой кривой государственный .который сгорел...
    много статей по ИИ, по законадательству, на мой взгляд все в одну дудю дуют!!!!
  7. LuzinI Звание
    LuzinI
    0
    Сегодня, 12:09
    " Знания теперь не особо-то нужны — все можно найти в интернете с помощью смартфона. Хотя, как мы убедились на примере Википедии, "факты" можно модифицировать в режиме реального времени. Для олигархии превосходство интернета над печатной книгой очевидно. Содержание однажды изданной книги "скорректировать" можно только при ее переиздании. Но предыдущая версия все равно никуда не денется —всегда можно сличить контент. Например, в Швеции были исправлены, подвергнуты цензуре книги Астрид Линдгрен. Текст электронной книги может быть изменен в любое время, как только сверху будет спущена соответствующая директива."
    Цитата приведена для понимания действительной опасности ИИ. Лишив человека доступа к "правде" (это образ отражающий реальность всегда в ограниченном объеме и поэтому для каждого свой) можно продолжать управление миром в своих интересах.
    Преимущества у ИИ есть, но в сравнительно специфических вопросах.
    Принимаемые законы не защитят нас от целенаправленного искажения информации, а наоборот ее узаконят.