Южнокорейские власти намерены внедрить законодательное регулирование использования искусственного интеллекта. Таким образом, Южная Корея станет первой в мире страной, где заработает закон об ИИ.Об этом сообщает местная газета The Korea Times.Хотя в ЕС подобная законодательная норма была принята раньше, ее вступление в силу произойдет гораздо позже, чем в Южной Корее. Сеул предусматривает применение закона уже с 22 января следующего года. В Европе же он начинает частично вступать в силу только в августе, а полностью – только в 2027 году.Кроме того, между двумя юридическими нововведениями есть большие различия. Если европейский вариант делает упор на строгом контроле и регулировании, то корейский носит гораздо более комплексный характер. Кроме того, он гарантирует поддержку государства в развитии инноваций в данной отрасли. Функции регулятора будут возложены на вновь созданный Национальный комитет по ИИ.В определении искусственного интеллекта, прописанном в южнокорейском законе, его называют электронной реализацией интеллектуальных способностей человека. При этом государственные структуры, согласно принятым законодательным нормам, должны будут оказывать разработчикам ИИ господдержку и принимать меры по адаптации граждан страны к новым реалиям.Важно и то, что положения закона будут пересматривать каждые три года, чтобы он соответствовал действующим на тот момент международным нормам.

