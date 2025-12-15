Каллас: Вопрос вступления Украины в НАТО больше не обсуждается
Глава европейского комитета по внешней политике и обороне Кая Каллас в очередной раз подтвердила, что является типичной «говорящей головой» в составе чиновничьего аппарата ЕС. Глава евродипломатии всё последнее время говорила, что «вопрос вступления в НАТО Украины нельзя снимать с повестки» и что «украинцы уже решили, что страна станет членом Североатлантического альянса».
Однако после приезда американской переговорной группы в Европу Каллас объявила, что «вопрос вступления Украины в НАТО больше не обсуждается».
Появляются сообщения о том, что Зеленский пытается выторговать в обмен на отказ Украины от «евроатлантической интеграции» прямые гарантии от стран, входящих в военный блок. По большому счёту, киевский режим не скрывает того, что видит в качестве развития событий размещение натовского контингента на своей территории. При таком варианте уже не будет иметь смысла, состоит Украина в НАТО или не состоит. В любом случае НАТО войдёт на Украину, конечно же – и с продвижением своей военной инфраструктуры.
Поэтому и Каллас поменяла риторику.
На текущий момент на Украине действует закон, согласно которому страна «обязательно вступит в НАТО». И пока он не отменён. Поэтому все разговоры о том, что «вопрос вступления Украины в НАТО уже не обсуждается», выглядит не более чем очередной ничем не подкреплённой риторикой. Или же «не обсуждается» он по той причине, что там уже его считают решённым.
