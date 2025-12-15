Каллас: Вопрос вступления Украины в НАТО больше не обсуждается

2 388 14
Каллас: Вопрос вступления Украины в НАТО больше не обсуждается

Глава европейского комитета по внешней политике и обороне Кая Каллас в очередной раз подтвердила, что является типичной «говорящей головой» в составе чиновничьего аппарата ЕС. Глава евродипломатии всё последнее время говорила, что «вопрос вступления в НАТО Украины нельзя снимать с повестки» и что «украинцы уже решили, что страна станет членом Североатлантического альянса».

Однако после приезда американской переговорной группы в Европу Каллас объявила, что «вопрос вступления Украины в НАТО больше не обсуждается».

Появляются сообщения о том, что Зеленский пытается выторговать в обмен на отказ Украины от «евроатлантической интеграции» прямые гарантии от стран, входящих в военный блок. По большому счёту, киевский режим не скрывает того, что видит в качестве развития событий размещение натовского контингента на своей территории. При таком варианте уже не будет иметь смысла, состоит Украина в НАТО или не состоит. В любом случае НАТО войдёт на Украину, конечно же – и с продвижением своей военной инфраструктуры.

Поэтому и Каллас поменяла риторику.

На текущий момент на Украине действует закон, согласно которому страна «обязательно вступит в НАТО». И пока он не отменён. Поэтому все разговоры о том, что «вопрос вступления Украины в НАТО уже не обсуждается», выглядит не более чем очередной ничем не подкреплённой риторикой. Или же «не обсуждается» он по той причине, что там уже его считают решённым.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Chip4ik Звание
    Chip4ik
    +4
    Сегодня, 11:29
    Как таковой Украины уже нет, после окончания СВО, преемница 404 вполне может снова начать просится в НАТО. Видимо на эту формулировку и рассчитывают ЕС-временщики.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 11:57
      Цитата: Chip4ik
      Видимо на эту формулировку и рассчитывают ЕС-временщики.
      Ответить
      Цитата

      Каллас объявила, что «вопрос вступления Украины в НАТО больше не обсуждается».

      Ничего они не рассчитывают!
      Как им велено сверху ( США), так они и говорят!
      Что такое НАТО без США? Ноль! Пустое место! И они в этом уже убедились, что сами они против России никто!
      Вот потому и завиляли хвостом!
  2. Silver99 Звание
    Silver99
    +5
    Сегодня, 11:30
    Неужели не понятно, что верить Западу нельзя от слова совсем.... они обещали не расширять НАТО на Восток и что ? Да ничего нагло смеются.... так кто сказал, что они через год-два..... опять нас не обманут, поднакопят жирка и попрут с новой силой. Нет столкновение с Западом неизбежно, просто экономически противоречия между нами не решить, им нужно военное столкновение.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 11:41
      Цитата: Silver99
      Неужели не понятно, что верить Западу нельзя от слова совсем.... они обещали не расширять НАТО на Восток и что ?

      Много чего Запад обещал с 1990 года ( да и раньше ), но НИКОГДА, НИЧЕГО не выполнял.
    2. Гюнтер Звание
      Гюнтер
      +1
      Сегодня, 11:56
      Где бесноватая кая(с забавной фамилией) и нато? Если что их и объединяет , то только бесноватость и ненависть к русским.
      Ну и верить этим бесам нельзя от слова совсем - а то опять будет "водили за нос", "обманули"...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 11:33
    ❝ Вопрос вступления Украины в НАТО больше не обсуждается ❞ —

    — «Стопроцентную гарантию невступления Украины в НАТО может дать только ситуация, когда не будет или НАТО, или Украины» © © ...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 11:47
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      может дать только ситуация, когда не будет или НАТО, или Украины

      Пока существует НАТО, существует неизбежность войны. С Украиной проще, но нужно иметь волю и "железные шулята".
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +4
    Сегодня, 11:38
    На текущий момент на Украине действует закон, согласно которому страна «обязательно вступит в НАТО». И пока он не отменён.
    Закон в Европе отменяется без согласований со странами участниками ЕС, просто большинством голосов, как было с российскими активами. Так что если российскиен войска не добьют Рейх, то потом придётся сожалеть.
  5. Антоний Звание
    Антоний
    -2
    Сегодня, 11:39
    Зеленский пытается выторговать в обмен на отказ Украины от «евроатлантической интеграции» прямые гарантии --- это крайне опасное заблуждение!!!, что «евроатлантическая интеграция» это только членство в НАТО. Членство в ЕС, иных западных структурах (кроме НАТО), это та же самая «евроатлантическая интеграция»!!! Это для РФ недопустимо! И вообще этими вопросами (НАТО, численность ВСУ) замыливаются главные вопросы СВО - ТЕРРИТОРИИ и нейтральная власть в Украине! Из всех утюгов - НАТО, НАТО, НАТО, а то, что о наших землях на Правобережье - часть Херсонской и Запорожской областей, уже все замолкли!!! Донбассу готовят какую то "серую зону" не понятную, территории контролируемые нами в Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской областях тоже видать под "списание" готовят. Лишь бы НАТО не было!!! Тьфу! Это я уже не говорю, что по хорошему - ВСЯ Украина должна быть в составе РФ! Так об этом вообще никаких и ничего! Довоевались... Так нельзя!
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:42
    А что скажет Кайя Калас ,(они конфисковывают наши активы в Евроклире по причине компенсации ущерба ЕС)на ответ главы ЦБ РФ Набиулиной .Только УПС!!! Ждём удары ЕС ядерными ракетами Франции и Англии ( не в ЕС) ! Слабо ,самки собак !!!
    Будет ответ - Россия не имет права !Слабый ответ. laughing
  7. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 11:51
    Однако после приезда американской переговорной группы в Европу Каллас объявила, что «вопрос вступления Украины в НАТО больше не обсуждается».

    И, как её не перекосило от этого, бедолажку?...
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 12:03
      Цитата: Васян1971
      И, как её не перекосило от этого, бедолажку?...

      Вглядитесь внимательно - она по природе имеет лицевую асимметрию...
  8. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 11:53
    Вот и поскакали,иудушки..)))
  9. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 12:01
    Россию не интересуют комментарии разных недоумков в лице Калласов или каких других Стуббов...Пусть между собой общаются и сами себя слушают...