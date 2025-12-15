Спустя более 100 лет Болгария построила собственный боевой корабль
До недавнего времени последним построенным для болгарского флота собственным боевым кораблём была канонерская лодка «Надежда». Она была заказана в 1897 году и построена во Франции, но доставлена и собрана уже в Болгарии. В советское время местные верфи использовались как мощная ремонтная база для вымпелов ЧФ, а София получала из СССР готовые корабли.
8 декабря на вооружение флота страны был принят патрульный корабль «Храбрый» водоизмещением 2300 т. По этому поводу министр обороны Атанас Запрянов отметил:
«Храбрый» – это головной представитель проекта MMPV 90 («многоцелевой модульный патрульный корабль длиной 90 м»), разработанного немецкой компанией NVL Group. Этот проект, классифицируемый как «лёгкий корвет», представляет собой последнюю и наиболее вооружённую итерацию базового типа PV 80.
Строительство «Храброго» велось на болгарской верфи MTG Dolphin в Варне. Здесь же строится второй (и заключительный в серии) однотипный корабль «Смелый». Стоимость контракта на постройку двух единиц, подписанного в 2020 году, составила €503 млн.
MMPV 90 имеет скорость до 28 узлов. Экипаж состоит из 94 чел. Имеется вертолётная палуба и ангар для лёгкого вертолёта. На корабле реализована концепция «миссионных модулей», которая, как утверждается, позволяет быстро адаптировать корабль под различные боевые задачи без необходимости проведения модернизации. Для этого на борту имеются площадки, куда могут быть установлены различные системы вооружения или оборудования.
Вооружение представлено 76-мм артустановкой Super Rapid от OTO Melara (главное орудие), 35-мм ЗАК Oerlikon Millennium Gun от Rheinmetall (в качестве системы ближнего боя), 4 ПКР RBS15 Mk3 от Saab и Diehl (размещаются по бортам в двух спаренных наклонных ПУ контейнерного типа), 8 ЗУР MICA от MBDA (запускаются из 8-ячеечной УВП), тремя 324-мм ТА для лёгких торпед A244/S от Leonardo.
Корабль оснащён современной БИУС Saab 9LV, которая объединяет данные с различных радаров (включая РЛС Sea Giraffe AMB), СУО, гидролокаторов и средств РЭБ в единую тактическую картину.
Используемая кораблём ПКР RBS15 Mk3 имеет дальность действия более 200 км (по некоторым оценкам, до 250 км). Это дозвуковая ракета (около 0.9 Маха) с ИНС с коррекцией по GPS на маршевом участке и с активной РЛ-ГСН на конечном участке траектории. Она способна поражать как морские, так и наземные цели.
ЗУР MICA имеет максимальную дальность действия около 20 км и предельную высоту перехвата примерно 9-10 км. Это высокоманёвренная ракета с активной РЛ или ИК ГСН.
Торпеда A244/S работает по принципу «выстрелил и забыл». Её масса составляет около 254 кг (в зависимости от модификации). БЧ фугасная, весом около 34-45 кг, с контактным и дистанционным взрывателем. Скорость переменная, от 28 до 39 узлов. Дальность (для последней версии Mod 3) составляет на малой скорости (около 28 узлов) до 13,5 км, на высокой (около 39 узлов) – до 10 км.
