Спустя более 100 лет Болгария построила собственный боевой корабль

3 966 18
Спустя более 100 лет Болгария построила собственный боевой корабль

До недавнего времени последним построенным для болгарского флота собственным боевым кораблём была канонерская лодка «Надежда». Она была заказана в 1897 году и построена во Франции, но доставлена и собрана уже в Болгарии. В советское время местные верфи использовались как мощная ремонтная база для вымпелов ЧФ, а София получала из СССР готовые корабли.

8 декабря на вооружение флота страны был принят патрульный корабль «Храбрый» водоизмещением 2300 т. По этому поводу министр обороны Атанас Запрянов отметил:



Сегодня исторический день для наших ВМС, потому что впервые за более чем 100 лет наша оборонная промышленность производит новый боевой корабль.

«Храбрый» – это головной представитель проекта MMPV 90 («многоцелевой модульный патрульный корабль длиной 90 м»), разработанного немецкой компанией NVL Group. Этот проект, классифицируемый как «лёгкий корвет», представляет собой последнюю и наиболее вооружённую итерацию базового типа PV 80.

Строительство «Храброго» велось на болгарской верфи MTG Dolphin в Варне. Здесь же строится второй (и заключительный в серии) однотипный корабль «Смелый». Стоимость контракта на постройку двух единиц, подписанного в 2020 году, составила €503 млн.



MMPV 90 имеет скорость до 28 узлов. Экипаж состоит из 94 чел. Имеется вертолётная палуба и ангар для лёгкого вертолёта. На корабле реализована концепция «миссионных модулей», которая, как утверждается, позволяет быстро адаптировать корабль под различные боевые задачи без необходимости проведения модернизации. Для этого на борту имеются площадки, куда могут быть установлены различные системы вооружения или оборудования.

Вооружение представлено 76-мм артустановкой Super Rapid от OTO Melara (главное орудие), 35-мм ЗАК Oerlikon Millennium Gun от Rheinmetall (в качестве системы ближнего боя), 4 ПКР RBS15 Mk3 от Saab и Diehl (размещаются по бортам в двух спаренных наклонных ПУ контейнерного типа), 8 ЗУР MICA от MBDA (запускаются из 8-ячеечной УВП), тремя 324-мм ТА для лёгких торпед A244/S от Leonardo.

Корабль оснащён современной БИУС Saab 9LV, которая объединяет данные с различных радаров (включая РЛС Sea Giraffe AMB), СУО, гидролокаторов и средств РЭБ в единую тактическую картину.



Используемая кораблём ПКР RBS15 Mk3 имеет дальность действия более 200 км (по некоторым оценкам, до 250 км). Это дозвуковая ракета (около 0.9 Маха) с ИНС с коррекцией по GPS на маршевом участке и с активной РЛ-ГСН на конечном участке траектории. Она способна поражать как морские, так и наземные цели.

ЗУР MICA имеет максимальную дальность действия около 20 км и предельную высоту перехвата примерно 9-10 км. Это высокоманёвренная ракета с активной РЛ или ИК ГСН.

Торпеда A244/S работает по принципу «выстрелил и забыл». Её масса составляет около 254 кг (в зависимости от модификации). БЧ фугасная, весом около 34-45 кг, с контактным и дистанционным взрывателем. Скорость переменная, от 28 до 39 узлов. Дальность (для последней версии Mod 3) составляет на малой скорости (около 28 узлов) до 13,5 км, на высокой (около 39 узлов) – до 10 км.
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +14
    Вчера, 14:43
    Проект немецкий, движок немецкий, вооружение шведское, немецкое и далее по списку (Болгарии в нём нет), а так да… построили болгары «свой» кораблик! laughing
    1. красноярск Звание
      красноярск
      +6
      Вчера, 14:53
      Цитата: Охотовед 2
      Проект немецкий, движок немецкий, вооружение шведское, немецкое и далее по списку (Болгарии в нём нет), а так да… построили болгары «свой» кораблик! laughing

      Я вот тоже покупаю в магазине мебельные панели ДСП и крепеж, и сам из них делаю себе мебель. Получается такая же как в магазине, но намного дешевле.
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +2
        Вчера, 15:04
        Цитата: красноярск

        Я вот тоже покупаю в магазине мебельные панели ДСП и крепеж, и сам из них делаю себе мебель. Получается такая же как в магазине, но намного дешевле.

        Ну так то да… вопрос в том, вы себя позиционируете как мирового производителя мебели или как рукастого сборщика из приобретённых материалов? Как вы свой вклад воспринимаете в конечном продукте?
        1. nedgen Звание
          nedgen
          +3
          Вчера, 15:46
          Цитата: Охотовед 2
          Цитата: красноярск

          Я вот тоже покупаю в магазине мебельные панели ДСП и крепеж, и сам из них делаю себе мебель. Получается такая же как в магазине, но намного дешевле.

          Ну так то да… вопрос в том, вы себя позиционируете как мирового производителя мебели или как рукастого сборщика из приобретённых материалов? Как вы свой вклад воспринимаете в конечном продукте?

          А кто вам сказал что болгары воспринимают себя как мирового строителя боевых кораблей? Просто секономили денги бюджета. Част денег на постройку осталась в стране а не ушли все на сторону!!! Болгария же не Россия или Китай чтоб могла все строит сама!
        2. красноярск Звание
          красноярск
          0
          Вчера, 19:29
          Цитата: Охотовед 2
          вы себя позиционируете как

          Да никак. Я ответил Вам на Ваше -
          Цитата: Охотовед 2
          немецкое и далее по а так да… построили болгары «свой» кораблик!

          Выходит, что и мебель сделанную мной, Вы не признаете моей, ведь я ее сделал из купленных материалов.
          Кстати, штатовский Ф-35, собирается в штатах из комплектующих произведенных во многих странах, а не только в штатах.
    2. Ratmir_Ryazan Звание
      Ratmir_Ryazan
      +1
      Вчера, 20:02
      Проект немецкий, движок немецкий, вооружение шведское, немецкое и далее по списку (Болгарии в нём нет), а так да… построили болгары «свой» кораблик! 


      Сто смешного в этом?! Рациональный подход. Болгария в НАТО и собрала на своей верфи корабль по готовому проекту. Им надо всего 2 корвета, зачем им разрабатывать все с нуля?

      Нам за свой флот надо переживать, особенно за Черноморский, это наши корабли спрятались на базах от страны у которой кораблей меньше чем у Болгарии. Вот это было бы смешно, если бы не было так горько и обидно.
  2. Сабуров_Александр53 Звание
    Сабуров_Александр53
    -6
    Вчера, 14:45
    Ну всё, пора переводить наш флот на Каспий, подальше от болгар... Появилась неодолимая угроза на Черном море. request
    1. Сердитый либерал
      Сердитый либерал
      0
      Вчера, 14:59
      Бравый ЧФ РФ и так загнали в Новороссийск или закрыли в бухте Севастополя от БЭКов и БПЛА укров. Болгары для него ещё страшнее!
    2. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Вчера, 19:33
      Цитата: Сабуров_Александр53
      Ну всё, пора переводить наш флот на Каспий, подальше от болгар... Появилась неодолимая угроза на Черном море. request

      Не понимаю, за что Вас заминусовали. Наверное не все понимают черный юмор.
  3. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    +4
    Вчера, 14:46
    Симпатичный корабль на первый взгляд....
  4. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Вчера, 14:57
    Нас ругают если даже гальюн будет импортный, все это не русский продукт, а тут пыль протерли с иностранных комплектующих и все - Болгария построила. Вот так бывает.
    1. nedgen Звание
      nedgen
      0
      Вчера, 15:54
      Цитата: лесничий
      Нас ругают если даже гальюн будет импортный, все это не русский продукт, а тут пыль протерли с иностранных комплектующих и все - Болгария построила. Вот так бывает.

      В общем то вы правы, но хоть разок на кораблестроительном заводе хоть одним глазком заглядывали? Построит корпус боевого корабля та еще морока тем более не серийного, а серия из двух кораблей ето даже не намек на серию, ето так предсерийное производство. Вот серийные (к примеру сухогрузы) дело совершенно другое. Там все куда проще. Тем более что етих кораблей простроили на КОРАБЛЕРЕМОНТНОМ заводе. Кораблестроителного завода болгарские политики благополучно похе....рили. И не одного а сразу трех. И в Варне и в Бургасе и в Русе. hi
  5. faiver Звание
    faiver
    +1
    Вчера, 15:09
    на первый взгляд неплохой корвет, ну а дальше жизнь покажет.....
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 15:25
    Не пойду в браконьерствовать в болгарскую экономическую зону ,ловить барабулю .Что то много они насовали в этот корабль . laughing
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Вчера, 15:36
      Да ну на. Это же болгары, они еще смешнее румын.
  7. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +1
    Вчера, 15:41
    По сегодняшним курсам получается 23 млрд рублей за борт. Многовато будет?
    2300 тонн достаточно для операций в ЧМ. Но больше 6 баллов лучше не высовываться.
  8. solar Звание
    solar
    0
    Вчера, 18:24
    ПВО корабля слабовато для современного корвета, артиллерия нормально, есть и Эрликон с программируемым подрывом для самообороны и против БПЛА..
    На корабле реализована концепция «миссионных модулей», которая, как утверждается, позволяет быстро адаптировать корабль под различные боевые задачи без необходимости проведения модернизации. Для этого на борту имеются площадки, куда могут быть установлены различные системы вооружения или оборудования.

    Эта тема в статье не раскрыта. Что за модули могут быть установлены?
    тремя 324-мм ТА для лёгких торпед A244/S от Leonardo.

    Какая-то ошибка. Как три может стоять? Судя по картинке 2*2 торпедных аппаратов.
    Борта завалены в модном стелс стиле, но надстройка явно не стелс.
  9. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Вчера, 21:45
    Есть испанская поговорка, которая гласит, что никогда не поздно, если счастье хорошее.