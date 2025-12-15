МО РФ: продолжается уничтожение окружённой под Купянском группировки противника

МО РФ: продолжается уничтожение окружённой под Купянском группировки противника

Подразделения «западной» группировки нашей армии продолжают уничтожение окруженной к юго-востоку от Купянска группировки противника, оставшейся на левом берегу реки Оскол. В течение минувших суток нанесено поражение живой силе и военной технике пяти механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ, а также формированиям теробороны и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Глушковка, Моначиновка, Шишковка, Благодатовка и Подолы Харьковской области.

Генерал ВСУ Драпатый, командующий украинской группировкой на этом участке фронта, по всей видимости, стремится максимально нарастить количество живой силы в окрестностях Купянска. Однако, учитывая весьма ограниченное количество дорог, доступных для переброски войск, украинская пехота зачастую уничтожается еще на подходах к обозначенным Драпатым. Из-за плотной работы российских операторов БПЛА противник практически полностью лишен возможности использовать бронетехнику, и пехоте ВСУ приходится преодолевать по 5-10 километров по открытой местности. Ключевым элементом логистики противника остаются гражданские пикапы.



Между тем очевидно, что украинская сторона старается максимально раздуть в медиа ограниченные успехи ВСУ в Купянске, где, как утверждает противник, ему удалось занять несколько кварталов в западной части города. При этом основная суть действий ВСУ — не считаясь с потерями, любой ценой пусть и на ограниченное время показать, что заявления России о полном освобождении Купянска не соответствуют действительности. Для этого противник задействовал на этом участке значительное количество своих резервов, в том числе наемников из стран Латинской Америки.

По сообщениям с мест, противник действительно пытается контратаковать, однако сколько-нибудь значительных успехов ему это на данный момент не принесло. Информация о занятии ВСУ кварталов в Купянске не имеет характера 100-процентно достоверной. При этом нельзя отрицать, что для противника отбить хотя бы часть города - важная в первую очередь в пропагандистском плане задача.

Тем временем, несмотря на некоторое замедление продвижения в Сумской области, в регионе продолжаются позиционные бои. Как сообщает Минобороны РФ, группировка войск «Север» нанесла поражение формированиям теробороны и украинскому пограничному отряду в районах населенных пунктов Мирополье, Кондратовка и Рыжевка Сумской области. Суточные потери противника на этом участке фронта составляют свыше 270 военнослужащих и 13 единиц автомобильной техники. Кроме того, ВСУ лишились станции радиоэлектронной борьбы и четырех складов боеприпасов.

Подразделениями «южной» группировки войск заняты более выгодные позиции и рубежи. На этом направлении удары наносились по позициям украинских формирований в районах населенных пунктов Петровское, Степановка, Славянск, Краматорск и Константиновка в оккупированной ВСУ части ДНР.

В то же время подразделения группировки войск «Центр» продолжают ликвидацию Димитровского (Мирноградского) котла, одновременно с этим уничтожая разрозненные остатки украинских формирований в населенных пунктах Светлое, Гришино и к западу от Родинского.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +10
    Вчера, 15:44
    Идут бои в городе. Нет там никакого окружения, слоенный пирог!
    Наконец-то можем здесь всё обсудить.
    Выложите, кто умеет, карту с Романом Лайт, там реальное положение дел на утро.
    украинец завёл две бригады с Чернигова, две с Полтавв, две с Сум и плюс с западной Украины. На месте была Хартия...
    1. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      +5
      Вчера, 16:11
      По информации Филатова
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +7
        Вчера, 16:18
        Вот, хоть один человек выложил реальное положение дел на утро сегодня. Жму руку!
        Ситуация сложная, рабочая, идут городские бои. Резервы вне городской черты утюжат, в город тянут теперь уже наши резервы.
        Парням стойкости и наша поддержка!
      2. griboedov09 Звание
        griboedov09
        +2
        Вчера, 17:25
        На военной хронике не так радужно описывают бои в Купянске, карта похожа только наоборот вот та штука в окружении и есть многоэтажная застройка на севере города...даже не знаю кому верить
        Военная хроника: "Купянск. По уточненным данным российские силы еще удерживают многоэтажный район в северной части города. Противник обходит наших с запада и востока до центральной площади города.
        Враг атакует силами сразу нескольких бригад ВСУ, ядро - 2-й корпус "Хартия" и подразделения двух штурмовых полков ССО и ГУР, в числе которых поляки, грузины, наёмники из Латинской Америки. Атакует с севера, юга и запада, буквально заваливая город пехотой, не оглядываясь на потери.

        Штурмовая пехота нашей 68 дивизии (121-й и 122-й полки) дерется отчаянно, но силы не равны, к тому же нарушена логистика с восточным берегом. Еще в городе много штурмовых групп 27-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Точное месторасположение наших войск неизвестно, даже на местах путаются в данных. Логистика была нарушена еще 10 дней назад после первого наката ВСУ на северную часть Купянска, выйти из города почти невозможно.
        В районе Купянского-Узлового наши наступают в направлении Куриловки - продвижение до 3-х километров, заняты новые рубежи в восточной части населенника - 49.660573,37.747183."
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Вчера, 19:25
          Хронику тоже читал сегодня. Там сейчас слоеный пирог... Как таковой ЛБС нет, идут тяжелые бои . Противник использовал нашу же тактику, заходил небольшими мобильными группами по 2-3 штыка.
          Наши там все вырулят в итоге, но опять же вопрос - какой ценой...
          Лампас, как обычно, немного натрещал не то...
        2. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          Вчера, 19:37
          Нормально так, берут и несколько бригад перебрасывают, никто им не мешает
          1. cmax Звание
            cmax
            -1
            Вчера, 20:09
            Цитата: alexoff
            Нормально так, берут и несколько бригад перебрасывают, никто им не мешает

            Вот и я не понимаю этого, при полном превосходстве в воздухе, при наличии разведки..... request
      3. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +3
        Вчера, 18:20
        Есть за вчера, сегодня молчит, видимо хуже.
    2. Ray Звание
      Ray
      +4
      Вчера, 16:58
      Вы о чем?
      Герасимов уже в ноябре доложил, что Купянск освобожден.
      И кому? Президентууу!!! В прямом эфире, итить метить.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +3
        Вчера, 17:12
        Цитата: Ray
        Герасимов уже в ноябре доложил, что Купянск освобожден.

        Там 4 000 штыков ВСУ уже неделю штурмуют наши позиции в Купянске. Небольшие сдвиги у них есть, говорят о продвижении на 500 метров. Штурмуют с применением танков.
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          -3
          Вчера, 19:27
          Штыков там далеко не 4 тыщи, там гораздо больше! Какие танки? Это вообще нереально в нынешних условиях, тем более в городе...
          Если Купянск у нас отберут перед Новогодними, думаю, что Верховный начнет разбираться за вранье и полетят головы...
          1. Михаил Сибирский Звание
            Михаил Сибирский
            -1
            Вчера, 19:45
            Если Купянск у нас отберут перед Новогодними, думаю, что Верховный начнет разбираться за вранье и полетят головы...

            Очень хотело сь бы
    3. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Вчера, 19:01
      вот что пишет Военная хроника на вечер:
      Купянск. По уточненным данным российские силы еще удерживают многоэтажный район в северной части города. Противник обходит наших с запада и востока до центральной площади города.
      Враг атакует силами сразу нескольких бригад ВСУ, ядро - 2-й корпус "Хартия" и подразделения двух штурмовых полков ССО и ГУР, в числе которых поляки, грузины, наёмники из Латинской Америки. Атакует с севера, юга и запада, буквально заваливая город пехотой, не оглядываясь на потери.

      Штурмовая пехота нашей 68 дивизии (121-й и 122-й полки) дерется отчаянно, но силы не равны, к тому же нарушена логистика с восточным берегом. Еще в городе много штурмовых групп 27-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Точное месторасположение наших войск неизвестно, даже на местах путаются в данных. Логистика была нарушена еще 10 дней назад после первого наката ВСУ на северную часть Купянска, выйти из города почти невозможно.
      В районе Купянского-Узлового наши наступают в направлении Куриловки - продвижение до 3-х километров, заняты новые рубежи в восточной части населенника - 49.660573,37.747183.
    4. Sector2 Звание
      Sector2
      0
      Вчера, 21:10
      Из военной сводки на YouTube. Сообщается, что ситуация "сложная".

      'Military Summary' channel on Youtube.
  2. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +1
    Вчера, 15:46
    Подразделения «западной» группировки нашей армии продолжают уничтожение окруженной к юго-востоку от Купянска группировки противника, оставшейся на левом берегу реки Оскол.
    Чес гря не понятно, как там на левом берегу так долго держатся бандеровцы? Судя по карте, дорог там нет. Всё снабжение через переправы. Переправы регулярно выносятся нашей артиллерией и БПЛА. Получается какая-то зеркальная картина. У нас плацдарм на правом берегу, а у ВСУк на левом.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +4
      Вчера, 16:03
      Цитата: Eugen 62
      Всё снабжение через переправы. Переправы регулярно выносятся нашей артиллерией и БПЛА.

      Было видео сейчас не найду, там Оскол 15-20 м, в местах снесённых переправ доски кидают, по ним ходят, технику использовать невозможно, воздушные переправы есть, троса через реку натянуты.
    2. ism_ek Звание
      ism_ek
      +1
      Вчера, 16:07
      Операторы дронов на правом берегу сидят, у них все в порядке со снабжением.
      А на левом берегу все укреплено и заминировано. Да и при поддержке дронов много народу там не надо держать
    3. Inженегр Звание
      Inженегр
      +2
      Вчера, 16:11
      Чес гря не понятно, как там на левом берегу так долго держатся бандеровцы?

      А что непонятного? Крынки вспомните. А там, на секундочку, целый Днепр был, а не какой-то мелкий Оскол.
    4. topol717 Звание
      topol717
      0
      Вчера, 17:13
      Всё снабжение через переправы.
      нет там переправ, лодки на веревках таскают.
  3. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    +2
    Вчера, 15:48
    "Ошибаться можно врать нельзя..." похоже это не действует.По крайней мере пока за такое не будут отдавать под трибунал,не взирая на звания и заслуги.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      Вчера, 15:57
      Цитата: Пионер1984
      "Ошибаться можно врать нельзя..." похоже это не действует.По крайней мере пока за такое не будут отдавать под трибунал,не взирая на звания и заслуги.

      На фронте нельзя быть с точностью достоверным. Фронт, как живой организм, тактическая ситуация постоянно меняется. Важно понимать всю картинку фронта.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Вчера, 15:59
        Это верно.Вот только вперед бегут с победными докладами
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Вчера, 16:11
          Цитата: dmi.pris1
          Это верно.Вот только вперед бегут с победными докладами

          Бывают перегибы в свою пользу, но без докладов тоже нельзя, а доклад без результата тоже чреват муторными визитами сверху. Да и чисто политизированные доклады, как видно из ВСУ тоже играют свою роль.
          Так, что тут главное не привирать по крупному. Чревато.
      2. Пионер1984 Звание
        Пионер1984
        +1
        Вчера, 16:09
        Так за язык НГШ никто не тянет.Тем более когда всем интересующимся очевидно что его доклады,мягко говоря,очень далеки от реалий.
        1. Vitaly.17 Звание
          Vitaly.17
          0
          Вчера, 16:34
          Цитата: Пионер1984
          всем интересующимся очевидно что его доклады

          От этих докладов зависят награды, премии и должности. Формально конечно не жалко, но к сожалению складывается искаженная картина у военно-политического руководства страны, которая приводит к ошибочным решениям и жертвам. С этим еще Евгений Пригожин пытался бороться. В результате Пригожина убили, Шойгу сняли, а традиции остались.
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +4
            Вчера, 18:10
            Цитата: Vitaly.17
            а традиции остались.

            Так остались-то у кого? У среднего звена командиров, которые находятся там, на "нуле". Эдак, мы заочно еще хуже пурги нагоним. Особенно под никами с символикой СССР. Сами же пишите
            Цитата: Vitaly.17
            награды, премии и должности. Формально конечно не жалко,
            1. Vitaly.17 Звание
              Vitaly.17
              +1
              Вчера, 18:48
              Цитата: Теренин
              никами с символикой СССР

              Чей стране присягал, той и подписываюсь.
              Цитата: Теренин
              там, на "нуле"

              по вашему святые по определению? Война всегда обнажала проблемы общества, как негативные, так и позитивные явления, скрытые в мирной жизни черты в характера человека. Проблема в том, что общество и люди предпочитает плохое не замечать. А на передовой это делать не получится, и там у каждого командира есть выбор - остаться циничным карьеристом или стать настоящим отцом командиром.
              1. Теренин Звание
                Теренин
                +2
                Вчера, 22:51
                Цитата: Vitaly.17
                Чей стране присягал, той и подписываюсь.

                Это, не на Ваш счёт сказано.

                Цитата: Vitaly.17
                А на передовой это делать не получится, и там у каждого командира есть выбор - остаться циничным карьеристом или стать настоящим отцом командиром.
                Ну, где Вы увидели системный циничный карьеризм наших командиров? Делаете непроверенный вывод на сообщениях Киева о контроле в Купянске и окрестностях, которые не соответствуют действительности. Я доверяю сообщениям ТАСС, что бойцы "Запада" прочно удерживают рубежи.
                1. Vitaly.17 Звание
                  Vitaly.17
                  0
                  Вчера, 22:58
                  Цитата: Теренин
                  Я доверяю сообщениям ТАСС, что бойцы "Запада" прочно удерживают рубежи.

                  Вот только факт в том, что ни один бандеровец в Киеве, ни один чиновник или депутат на Банковой за 4 года не пострадал. Сам же просроченный фюрер даже после обвинений в коррупции продолжает спокойно получать миллиарды для себя и своего окружения.
        2. Чужой...
          Чужой...
          -6
          Вчера, 17:02
          За язык - нет. Зато самзнаешьзачтонепростотянутаещёисерпомпоигрывают... ) Инедайбогонрасскажетнетотстишокилиспоётнетупесенку...
        3. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Вчера, 18:06
          Цитата: Пионер1984
          Так за язык НГШ никто не тянет.Тем более когда всем интересующимся очевидно что его доклады,мягко говоря,очень далеки от реалий.

          Ну, уж точные реалии мы тоже, лучше ГШ, не знаем.
          Воюем в рамках СПЕЦОПЕРАЦИИ, а не объявленной между государствами ВОЙНОЙ. Поэтому, придавать большое значение сводкам силовой операции "под микроскопом" нет смысла пока цели СВО не достигнуты.
      3. mikh-korsakov Звание
        mikh-korsakov
        -1
        Вчера, 16:30
        Ну, по логике, если они уже бегали к президенту с тем, что Купянск полностью освобожден, значит на тот момент информация была 100% достоверной, но если в моменте информация СТАЛА НЕ на 100% достоверной, значит ВСУ прорвались, иначе с чего бы?
    2. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      +1
      Вчера, 16:11
      Информация о занятии ВСУ кварталов в Купянске не имеет характера 100-процентно достоверной.

      Не понял. Что значит "не имеет характера 100--процентно достоверной".? Получается, что наш ГШ не обладает достоверной информацией о положении дел на фронте? А, дошло, они по вечерам Скабееву слушают, а там о положении в Купянске никто не говорил.
      1. bk316 Звание
        bk316
        +1
        Вчера, 17:02
        Получается, что наш ГШ не обладает достоверной информацией о положении дел на фронте

        А что Максим Светлышев теперь уже в ГШ работает?
        Когда же вы научитесь, да и научитесь ли уже вообще , c текстом работать?
        Ведь написано в этом же абзаце
        По сообщениям с мест

        Не непонятно? Не по информации от МО (про ГШ я уж вообще молчу), а по тому как сержант Иванов из окопа видит.
        А из окопов как известно видно не все и иногда то чего вообще нет, поэтому и
        не имеет характера 100--процентно достоверной"
        1. mikh-korsakov Звание
          mikh-korsakov
          +1
          Вчера, 18:44
          сержант Иванов из окопа видит
          .

          А что сержант то что видит из окопа, то бежит и в ГШ докладывает?.
      2. ГолыйМужик Звание
        ГолыйМужик
        0
        Вчера, 17:16
        Генштаб вероятно обладает, но с военблогерами не делится.
        1. Дедок Звание
          Дедок
          +1
          Вчера, 19:05
          Генштаб вероятно обладает, но с военблогерами не делится.

          историю "про Курск" - мы хорошо запомнили...
    3. Дедок Звание
      Дедок
      -1
      Вчера, 19:04
      "Ошибаться можно врать нельзя..." похоже это не действует.По крайней мере пока за такое не будут отдавать под трибунал,не взирая на звания и заслуги.

      не первый год оттуда идут победные реляции - получают награды, вроде командарма сменили - а все также...
  5. Правдодел Звание
    Правдодел
    -3
    Вчера, 15:53
    МО РФ: продолжается уничтожение окружённой под Купянском группировки противника

    Что-то непонятно с этим Купянском... ГШ доложил верховному, что Купянск освободили. Военкоры трубят о сильных боях за Купянск, укробандерлоги - что очередной контнаступ достиг цели и Купянск освободили от москалей...
    Кому верить прикажете!? У гадалок что-ли спросить...
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Вчера, 16:00
      Да только тем,кто там сражается.Им правда некогда рассказывать..
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Вчера, 16:09
        Им и некогда и нельзя , все мониторится -сети, мессенджеры и радиосвязь в том числе. Туман войны, как он есть на самом деле.
    2. Пионер1984 Звание
      Пионер1984
      +3
      Вчера, 16:14
      Почему не понятно?Более менее всё понятно.Никакого полного освобождения Купянска и не было.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +7
        Вчера, 16:23
        Дык на вопрос Верховного: Так что там с Купянском, всё, освободили?
        Генерал кивнул и сказал: Да, всё освободили, остались разрозненные группы, вычищаем по подвалам.
        Я это видел своими глазами и слышал своими ушами! При этом всём посвящённым было известно, что это не так. О чем тут же написали Котёнок, Филатов, Романов и другие адекватные военкоры. Зато Подоляка, как всегда, взял Купянск...
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          +6
          Вчера, 16:34
          Против системы трудно переть.

          . Военный блогер Романов получил предупреждение от правоохранителей — он рассказывал о реальном состоянии дел в 205-й бригаде
          ========================================
          Автор телеграм-канала «Romanov Лайт» Владимир Романов сообщил, что правоохранительные органы хотят привлечь его к ответственности по статье о дискредитации Министерства обороны Российской Федерации. Летом военный блогер и волонтёр рассказывал о тяжёлой ситуации, сложившейся в 205-й бригаде на Херсонском направлении. О проблемах в структуре ему рассказали солдаты, после опубликования их свидетельств в бригаду приехала проверка из Москвы, комбриг, на которого жаловались солдаты, был отстранён. Осенью жалобу на Романова и ряд других волонтёров и блогеров, освещавших тогда ту ситуацию, написал один из сенаторов Совета Федерации РФ.

          «Данное сообщение мне поступило бот ещё несколько дней назад. Я не стал его сразу публиковать, решил посмотреть на развитие событий. Вчера со стороны МВД мне было вынесено предостережение о недопустимости дискредитации МО РФ. При ознакомлении с предостережением я пояснил, что пишу и буду продолжать писать правду исключительно с одной единственной целью — нашей Победы. Ложь командования на местах о текущей обстановке при предоставлении сведений в ГШ, отсутствие взаимодействия, непреодолимая лень конкретных служб обеспечения и снабжения, факты, когда отдельные должностные лица рассматривают СВО как способ преступного обогащения и одна из самых главных проблем — недостаточная артиллерийская поддержка на ЛБС. Всё это является препятствиями результативной работы парней на ЛБС.


          https://m.vk.com/wall-121826415_111870
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            -5
            Вчера, 16:36
            Ну так, а что тут удивительного? В ДНР вообще нечто происходит по всём вертикалям, просто об этом запрещено распространяться...
          2. Дедок Звание
            Дедок
            -2
            Вчера, 19:08
            Против системы трудно переть.

            да уж: сколько кровати не переставляй...
            какие то подвижки есть, но закостеневшая основа не сдается...
        2. ГолыйМужик Звание
          ГолыйМужик
          +1
          Вчера, 17:13
          Наши генералы Купянск-Узловой и все пригороды не считают частью Купянска, тогда можно доложить, что взяли на 99%. Украинцам выгоднее считать всё Купянском, тогда дескать захисники ещё держатся.
          Чтобы понимать обстановку лучше карты смотреть, хотя и тут врут, особенно с серой зоной.
        3. Павел_Свешников Звание
          Павел_Свешников
          0
          Вчера, 17:34
          Подоляка ни разу об освобождении Купянска не сообщал, Наоборот ругался за вранье в докладах.
    3. Тарелка Звание
      Тарелка
      +4
      Вчера, 16:22
      Цитата: Правдодел
      Кому верить прикажете!?

      Никому, особенно по актуальным событиям. Ждите, когда ситуация закончится, и вот тогда что-то можно будет узнать. А сейчас лучше успокоиться.
    4. bk316 Звание
      bk316
      +3
      Вчера, 17:10
      Кому верить прикажете!?

      Верят всегда своим, врагу верят только полные и диоты.
      Кто для вас свой сами решайте.
      А вообще между освобождением Купянска и информации о сильных боях не вижу никакой разницы.
      Съездите в город герой Ржев, где-то посередине дороги неприметная деревушка на берегу речки ,
      На берегу памятник "Катюша" стоит и плакат, эта деревушка переходила из рук в руки 11 раз.
      ОДИННАДЦАТЬ КАРЛ. А вокзал в Сталинграде вроде вообще 13.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        -2
        Вчера, 17:26
        Цитата: bk316
        эта деревушка переходила из рук в руки 11 раз. ОДИННАДЦАТЬ КАРЛ. А вокзал в Сталинграде вроде вообще 13

        Вот зачем вы мешаете людям истерить и тем самым вносить свой посильный вклад в победу?
        1. cmax Звание
          cmax
          +2
          Вчера, 17:55
          Цитата: nik-mazur
          Вот зачем вы мешаете людям истерить и тем самым вносить свой посильный вклад в победу?

          Вы уж точно "вносите" вклад в победу, подбрасывая свой чепчик! Где вы там все ок, в комментариях!
          1. Tagan Звание
            Tagan
            0
            Вчера, 19:01
            Вы уж точно "вносите" вклад в победу, подбрасывая свой чепчик!

            Что-то вы прям помешались на каких-то призрачных шапках, чепчиках... Давно это у вас?
            1. cmax Звание
              cmax
              -3
              Вчера, 20:06
              Цитата: Tagan
              Что-то вы прям помешались на каких-то призрачных шапках, чепчиках... Давно это у вас?

              А вы и некоторые здесь, на ярлыках, которые навешиваете на людей задающих неудобные вопросы или пишущие свои комментарии не совпадающие с вашим видением ситуации.
              1. Tagan Звание
                Tagan
                -1
                Вчера, 21:48
                А вы и некоторые здесь, на ярлыках, которые навешиваете на людей задающих неудобные вопросы...

                А какие, простите, ярлыки? Про шапки, чепчики? Но это ваше, не так ли? Ну найдите в моих комментах про "ура" и тому подобное. Это ваше враньё, не более. Не так?
                Кроме того, в отличие от вас, мы находимся под регулярными атаками укронацистов. Я, в отличие от вас, бываю на Донбассе, а вы - нет. Я вижу последствия войны, а вы - нет. И ВЫ мне будете тут телебенить о правде жизни? Серьезно?!
                Поэтому засуньте свои "неудобные" вопросы в одно место и не лезьте туда, где толку от вас как с козла молока.
          2. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            -1
            Вчера, 22:31
            Цитата: cmax
            чепчик

            Эк, вас бомбануло-то. Спорим на сто рублей, что вы не найдёте у меня ни одного подобного комментария?
      2. Павел_Свешников Звание
        Павел_Свешников
        -1
        Вчера, 17:37
        Верить никому нельзя. Нужно инфу перепроверять из разных источников. Желательно независимых от премий и наград за хороший доклад. А уж врагов конечно слушать только с вилкой для сбрасывания лапшы с ушей.
    5. Sector2 Звание
      Sector2
      0
      Вчера, 21:24
      Судя по сообщениям, которые я видел, большая часть правого берега была захвачена, затем Украина перебросила бригады из Сумской области для контратаки. Кажется, до сих пор они добивались больших успехов, но ценой больших потерь.
  6. MrFox Звание
    MrFox
    +2
    Вчера, 16:28
    Ничего не понял. Раз Купянск окружен, значит противник в Купянске? Он взят или нет?
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Вчера, 16:39
      Имелось ввиду оперативное окружение, сидящих на левом берегу Оскола ВСУшников,на той стороне где Купянск-Узловой.Их как бы блокировали и уничтожали,держа в оперативном окружении,но потом к ним подошли свежие резервы,надо полагать прорвав оперативное окружение и начали контратаковать,что мы и видим сейчас.
    2. wku
      wku
      +6
      Вчера, 18:02
      по данным многих адекватных военкоров России в окружении, часть войск РФ, а по данным "скобеевщены" враг бежит по всем направлениям.
  7. wku
    wku
    0
    Вчера, 18:00
    название новости конечно ОГОНЬ, едва сдерживая наступление, а возможно и окружение продолжаются разговоры об уничтожении, хотелось бы этому верить, но "ошибаться можно, врать нельзя (с) похоже ещё на возымели действие на ура- патриотическую пропаганду вред от которой в сознании реальных патриотов России неизменно больше, горькой правды иногда.
  8. Prometey Звание
    Prometey
    +4
    Вчера, 18:17
    На военной хронике уже пишут, что российские части находятся в полуокружении. Через пару дней сушники замкнут кольцо.
    1. wku
      wku
      -1
      Вчера, 18:30
      вот интересно, как будет оправдываться Генштаб, подставивший ВГК перед всем Миром? в очередной раз сойдёт с рук? реально раньше думал, что его политический вес ниже Министра Обороны (бывшего) , вероятно это не так судя по всему, и до консенсуса по СВО в руководстве РФ очень далеко.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Вчера, 19:44
        А как оправдывался генштаб, когда оставил Купянск в 2022 году без боя? Тогда, насколько я помню, рассказали что обманули врага, заявляя о нашем ударе, а сами перегруппировались на заранее подготовленные позиции. И всё request
  9. helilelik Звание
    helilelik
    -2
    Вчера, 18:57
    Прочитал, что канал Легитимный сегодня ругался об ещё одном контрнаступе, на этот раз на Покровск, который, однако, закончился для ВСУ очень плохо. Видимо, резервы они собрали большие.
  10. oleg_627 Звание
    oleg_627
    0
    Вчера, 19:56
    Это со слов Герасимова мы взяли Купянск,так же с его слов 300 украинцев зашли под в Курскую область и мы их типа перемололи,(через год с корейцами)Это также как три года назад когда сдали Изюм,купянск и пр и Конашенков сказал типа передислокация.Или они и вправду толком ничего не знают сидя там у себя в гламурных кабибинетах или врут до потери сознания.А бравурные речи от правителя об захвате городов наперед не слишком радует народ.
  11. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    -1
    Вчера, 20:39
    Цитата: Denissdaf
    По информации Филатова

    По информации александра коца(Kotsnews):

    *коц: В-третьих, город контролируется российской армией и это факт.
    Так что верит надо коцу и герасимову(куда же без него)
  12. nedgen Звание
    nedgen
    0
    Вчера, 21:15
    Ребята есть вопрос. Если фото с двумя бойцами с свд-шками не постановочное то что оказывается? Что еще очень рано СВД хоронит!!! Так что ли? По моему именно так. Но пусть те кто реально на СВО скажут свое мнение.
  13. Uran53 Звание
    Uran53
    0
    Вчера, 22:36
    Лишь бы мужики выдержали натиск фашистов! В отличии от Покровска, Купянск сначала взяли на бумаге, а потом начали брать на земле. Сколько солдатской крови это стоило? И стоило ли?
  14. Antimondialiste Звание
    Antimondialiste
    0
    Вчера, 22:47
    Отрицать реальность — значит бросить солдат на произвол судьбы и обречь их на ужасную смерть; это государственная измена.