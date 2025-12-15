Подразделения «западной» группировки нашей армии продолжают уничтожение окруженной к юго-востоку от Купянска группировки противника, оставшейся на левом берегу реки Оскол. В течение минувших суток нанесено поражение живой силе и военной технике пяти механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ, а также формированиям теробороны и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Глушковка, Моначиновка, Шишковка, Благодатовка и Подолы Харьковской области.Генерал ВСУ Драпатый, командующий украинской группировкой на этом участке фронта, по всей видимости, стремится максимально нарастить количество живой силы в окрестностях Купянска. Однако, учитывая весьма ограниченное количество дорог, доступных для переброски войск, украинская пехота зачастую уничтожается еще на подходах к обозначенным Драпатым. Из-за плотной работы российских операторов БПЛА противник практически полностью лишен возможности использовать бронетехнику, и пехоте ВСУ приходится преодолевать по 5-10 километров по открытой местности. Ключевым элементом логистики противника остаются гражданские пикапы.Между тем очевидно, что украинская сторона старается максимально раздуть в медиа ограниченные успехи ВСУ в Купянске, где, как утверждает противник, ему удалось занять несколько кварталов в западной части города. При этом основная суть действий ВСУ — не считаясь с потерями, любой ценой пусть и на ограниченное время показать, что заявления России о полном освобождении Купянска не соответствуют действительности. Для этого противник задействовал на этом участке значительное количество своих резервов, в том числе наемников из стран Латинской Америки.По сообщениям с мест, противник действительно пытается контратаковать, однако сколько-нибудь значительных успехов ему это на данный момент не принесло. Информация о занятии ВСУ кварталов в Купянске не имеет характера 100-процентно достоверной. При этом нельзя отрицать, что для противника отбить хотя бы часть города - важная в первую очередь в пропагандистском плане задача.Тем временем, несмотря на некоторое замедление продвижения в Сумской области, в регионе продолжаются позиционные бои. Как сообщает Минобороны РФ, группировка войск «Север» нанесла поражение формированиям теробороны и украинскому пограничному отряду в районах населенных пунктов Мирополье, Кондратовка и Рыжевка Сумской области. Суточные потери противника на этом участке фронта составляют свыше 270 военнослужащих и 13 единиц автомобильной техники. Кроме того, ВСУ лишились станции радиоэлектронной борьбы и четырех складов боеприпасов.Подразделениями «южной» группировки войск заняты более выгодные позиции и рубежи. На этом направлении удары наносились по позициям украинских формирований в районах населенных пунктов Петровское, Степановка, Славянск, Краматорск и Константиновка в оккупированной ВСУ части ДНР.В то же время подразделения группировки войск «Центр» продолжают ликвидацию Димитровского (Мирноградского) котла, одновременно с этим уничтожая разрозненные остатки украинских формирований в населенных пунктах Светлое, Гришино и к западу от Родинского.