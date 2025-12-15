Спецпредставитель президента: Россия может вернуть замороженные активы через суд

Спецпредставитель президента: Россия может вернуть замороженные активы через суд

Кирилл Дмитриев – глава РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций) и спецпредставитель президента дал прямой комментарий по поводу заморозки российских активов в Европе. По его словам, у Москвы есть реальные шансы оспорить удержание денег РФ через суд.

Так Дмитриев отреагировал на иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear – сумма заявлена внушительная, больше 18 трлн рублей.



Ранее страны ЕС и G7 заморозили российские деньги на сумму свыше 200 млрд евро. Основная часть осела именно в Евросоюзе на счетах того самого бельгийского депозитария.

Сегодня так поступают с российскими активами, а завтра кто будет уверен, что его резервы в безопасности? Дмитриев считает, что такие шаги бьют в том числе по доверию к евро и к европейским финансовым площадкам. В зоне риска – прежде всего сам Euroclear.

На этом фоне Еврокомиссия активно продвигает идею пустить замороженные российские средства на помощь Украине в виде так называемого «репарационного кредита».

Бельгия, где зарегистрирован Euroclear, пока не горит желанием брать на себя такую ответственность. Премьер-министр Барт де Вевер уже называл подобные планы фактическим воровством и допускал, что вопрос может уйти в суды.
  1. Fachmann Звание
    Fachmann
    +3
    Вчера, 15:07
    "у Москвы есть реальные шансы оспорить удержание денег РФ через суд".
    Оспорить, можно. Получить назад, врядли...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Вчера, 15:13
      Цитата: Fachmann
      "у Москвы есть реальные шансы оспорить удержание денег РФ через суд".
      Оспорить, можно. Получить назад, врядли...
      Про доверие и прочее - всё верно.
      Про суд не ясно.
      Они наш суд не признают никогда. У нас, наконец-то, признали примат нашего суда над европейским и прочими.
      Ну и как, одновременно, выполнить два АБСОЛЮТНО противоположных решения? Правильно, никак...
      1. General Failure Звание
        General Failure
        +11
        Вчера, 15:18
        Они наш суд не признают никогда

        И не надо.
        Это подготовка почвы для ответных конфискаций европейских активов на территории РФ. Как тех, что уже имеются, так и тех, что могут появиться в будущем.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Вчера, 15:24
          Цитата: General Failure
          Они наш суд не признают никогда

          И не надо.
          Это подготовка почвы для ответных конфискаций европейских активов на территории РФ. Как тех, что уже имеются, так и тех, что могут появиться в будущем.

          Так-то оно всё правильно...
          Только классное у нас НОВОЕ международное право вытанцовывается - у них своё, у нас своё.
          Штош... Не хотят по-хорошему - будем так.
          1. Дедок Звание
            Дедок
            -1
            Вчера, 15:40
            Только классное у нас НОВОЕ международное право вытанцовывается - у них своё, у нас своё.

            Трамп не зря сравнил всю эту ситуЁвину с "детской песочницей"...
            1. Shurik70 Звание
              Shurik70
              0
              Вчера, 22:06
              Главный тут вопрос - А СУДЬИ КТО ?
              Подавать надо в МОСКОВСКИЙ суд. И никак иначе.
              А в ответ на непризнание его решений официально отказаться от любых признаний решений европейских судов
          2. General Failure Звание
            General Failure
            +5
            Вчера, 15:43
            НОВОЕ международное право вытанцовывается

            Нет. Просто в норму приходит.
            Амеры, например, когда в суде Фольксваген шкурили, не в ихние суды обращались, а в свои.

            ...Если дело РФПИ выстрелит, а они его подали и за упущенную прибыль, то следом пойдет обдирка и фальвагена и сименса и других. За разорванные в одностороннем порядке договора в 2022м и упущенную прибыль.

            И после войны они будут пищать, но платить. Ибо дороговизна энергии в европах такая, что хоть банкроться, а у нас производство разместить - это выход.
          3. роман66 Звание
            роман66
            -1
            Вчера, 15:50
            Международное право? А что это такое, право? Может ООН? Нет, тут нужны варяги с альфа центавра
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              -2
              Вчера, 15:55
              Цитата: роман66
              Международное право? А что это такое, право?
              Это что-то, о чём мы в книжках читали.
              Точно не знаю, но, по-моему, книги те были из разряда научной фантастики...
              1. роман66 Звание
                роман66
                0
                Вчера, 15:56
                И, таки да, Альфа Центавра там присутствовала.
                1. Zoldat_A Звание
                  Zoldat_A
                  -1
                  Вчера, 15:58
                  Цитата: роман66
                  И, таки да, Альфа Центавра там присутствовала.

                  Вспомнил! То не фантастика была, а европейские народные сказки...
                  1. роман66 Звание
                    роман66
                    0
                    Вчера, 15:59
                    Ой, прям, разница большая...
                    1. Zoldat_A Звание
                      Zoldat_A
                      -1
                      Вчера, 16:01
                      Цитата: роман66
                      Ой, прям, разница большая...

                      В библиотеке на разных полках стоят.
                      1. роман66 Звание
                        роман66
                        0
                        Вчера, 16:03
                        Конечно. Сказки для маленьких и сказки для больших надо различать.
                        Хотя.. Г. Х. Андерсон " Салат из белены, мухоморов и мышиных мордочек... " Для маленьких?
                      2. Zoldat_A Звание
                        Zoldat_A
                        0
                        Вчера, 16:06
                        Цитата: роман66
                        Хотя.. Г. Х. Андерсон " Салат из белены, мухоморов и мышиных мордочек... " Для маленьких?
                        Я В.Гауфа в детстве начитался - до сих пор перечитывать боюсь. belay
      2. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +2
        Вчера, 15:32
        А кто мешал Васям подать иск четыре года назад???
        Почему наши олигархи подали, выиграли и даже получили компенсации, а ЦБ только сейчас чухнулся. И почему никто не ответил за этот косяк, а заодно и продажу золота в Лондон?
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          -1
          Вчера, 15:35
          Цитата: Михаил-Иванов
          И почему никто не ответил за этот косяк, а заодно и продажу золота в Лондон?
          Если заставить отвечать, то как говорить, что "претензий к работе нет" и "оказывать доверие" на очередной срок?
          1. роман66 Звание
            роман66
            -1
            Вчера, 15:57
            И вообще, друзьям( корешам) так не говорят, косяк это
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              -2
              Вчера, 15:59
              Цитата: роман66
              И вообще, друзьям( корешам) так не говорят, косяк это
              Да, не по понятиям как-то...
        2. Дедок Звание
          Дедок
          -2
          Вчера, 15:38
          Почему наши олигархи подали, выиграли и даже получили компенсации, а ЦБ только сейчас чухнулся.

          а кто этим в нашем государстве будет заниматься? - если даже "майские указы" выполнить в полном объеме не смогли...
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            -2
            Вчера, 15:42
            Вот уж точно! Я бы так сказал, как минимум, нужно было причастных уволить. Но, наш главный всегда так делает и в любой сфере. Один Мутко чего стоит, не говоря уже о бывшем главном лампасе Лаоса...
          2. роман66 Звание
            роман66
            0
            Вчера, 16:01
            В теории управления механизиами честь такое понятие ППДСИМ. Это к тому, что никаким управлением не вырулить то, на что мощности не хватит
        3. Пионер1984 Звание
          Пионер1984
          -4
          Вчера, 15:42
          Не так надо ставить вопрос.Почему эти средства вообще были размещены в потенциально враждебных странах?
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            -2
            Вчера, 15:43
            А на этот вопрос Набиуллина в ГД давно ответила, есть видео, и ничего ей не было за такой ответ...
            1. Пионер1984 Звание
              Пионер1984
              -3
              Вчера, 15:46
              Я хотел бы ей "10 лет без права переписки",но....
          2. свой1970 Звание
            свой1970
            0
            Вчера, 21:54
            Цитата: Пионер1984
            Не так надо ставить вопрос.Почему эти средства вообще были размещены в потенциально враждебных странах?

            Потому что это долги этих стран ( гособлигации)- по которым проценты капали. Вывести их быстро без потери процентов невозможно. А сейчас страны - чьи там облигации - будут из СВОИХ бюджетов погашать эти облигации
      3. mikh-korsakov Звание
        mikh-korsakov
        +1
        Вчера, 15:45
        Про доверие и прочее - всё верно


        На мой взгляд это-то не проблема. Просто всем текущим и будущим вкладчикам объяснят: "Будьте паиньками, слушайтесь старших, ни на кого не нападайте без разрешения, и тогда к вашим вкладам никкто не притронется"э
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Вчера, 15:53
          Цитата: mikh-korsakov
          Про доверие и прочее - всё верно


          На мой взгляд это-то не проблема. Просто всем текущим и будущим вкладчикам объяснят: "Будьте паиньками, слушайтесь старших, ни на кого не нападайте без разрешения, и тогда к вашим вкладам никкто не притронется"э

          Всё хорошо и правильно, будем паиньками...
          Только кто их знает, что у них завтра в голове щёлкнет и чем мы им завтра не понравимся?

          Опасное это дело, когда твои деньги зависят не от каких-то правил и законов, а от настроения того, кому ты их подержать дал. Уж кто-кто, а мы в России много чего про это рассказать можем. И не только про Запад - отметки в паспорте о том, что 500 рублей снял, помним... Автоматически, кстати, делающие паспорта недействительными.
      4. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Вчера, 21:38
        Цитата: Zoldat_A
        Они наш суд не признают никогда.

        Газпром выигрывал арбитражные суды в Европе и Европа платила.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Вчера, 23:02
          Цитата: свой1970
          Цитата: Zoldat_A
          Они наш суд не признают никогда.

          Газпром выигрывал арбитражные суды в Европе и Европа платила.
          Тогда ситуация была не такой раскалённой. С нами никто воевать не собирался. Тогда они наш газ у Газпрома покупали, а не у Китая. Да и сумма другая была.
          А сейчас они рассчитывают, что война (в 2030-м году) всё спишет.

          Пусть рассчитывают. Только им дожить до 2030 сначала надо.
    2. Правдодел Звание
      Правдодел
      0
      Вчера, 15:22
      Оспорить, можно. Получить назад, врядли...

      Возврат только после разгрома гейропы и установки флага где-нибудь на башне Эйфеля или замке Виндзоров... А так, только судиться и еще раз судиться. Тем более, что буржуи к судам такие привычные..
      1. Пионер1984 Звание
        Пионер1984
        -4
        Вчера, 15:42
        Лучше на развалинах замка и обломках башни.
    3. frruc Звание
      frruc
      +1
      Вчера, 15:49
      Fachmann
      Получить назад, врядли...

      Если только прийти и забрать силой с процентами и со всеми компенсациями.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        +1
        Вчера, 16:11
        Цитата: frruc
        Если только прийти и забрать силой с процентами и со всеми компенсациями

        Ходить ни куда не надо, просто их активы в России через суд заберут, а их больше.
    4. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Вчера, 16:09
      Цитата: Fachmann
      Оспорить, можно. Получить назад, врядли...

      Наш суд не будет получать назад, он просто их активы у нас заберёт, а их больше чем наших там.
    5. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      -3
      Вчера, 16:35
      А чего же, столько лет ждали и не "оспаривали" "заморозку"? На, что надеялись? На то, что "партнёры" одумаются или всё вернут с извинениями и компенсацией? winked С самого начала в ЕС заявили, что этих денег Россия уже никогда не увидит- они будут потрачены на финансирование закупок снабжения, вооружения для Украины, компенсации потерь стран ЕС из-за разрывов связей с РФ и на восстановление разрушенного на Украине, репарации ей и её жителям....
    6. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +1
      Вчера, 18:21
      Под угрозой оказывается вся Бреттон-Вудская система. Для спасения ее, а следовательно и доллара, США будут принимать все возможные меры. Возможно Дмитриев и на это намекает.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    -2
    Вчера, 15:08
    Что не понимает Кирилл Дмитриев ? Что нам не вернут деньги и через суд и через что угодно. История с деньгами четы Маркос, ни о чем не говорит .Деньги были украдены и судились Филиппины 20 лет и вернули где то процентов 70.
    1. Пионер1984 Звание
      Пионер1984
      -5
      Вчера, 15:44
      Всё он понимает,это плебсу по ушам ездить.По факту он занял место Абрамовича, с таким же "результатом".Жду когда подарит айфоны очередным хо_хлоутыркам.
  3. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +6
    Вчера, 15:08
    Правильно конечно, но… сильное государство во враждебные суды не пойдёт, оно СВОЁ судебное решение всем предъявит (пример США, как не грустно), и заставит его выполнять. Ответить нужно ещё критичнее! Отобрать последние трусы, которые на нашей территории у тех кто решил с нами так поступить.
    Партию (шахматную) нужно либо вести, либо отвечать от обороны более злее, чем атакующий, готовя свою комбинацию, можно жертвовать фигурами… но только понимать чётко, что не зря и это приведёт к победе.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      -1
      Вчера, 15:34
      Молодец! Поддерживаю. Надо было с самого начала начать конфискацию и отказаться платить коммерческие кредиты, коих наши бизнесмены набрали на большую сумму.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        +1
        Вчера, 18:08
        Цитата: Михаил-Иванов
        отказаться платить коммерческие кредиты, коих наши бизнесмены набрали на большую сумму.

        Бизнесмены кредиты платят, но государству Российскому, на Запад их даже технически невозможно перечислить, а их на 300+ млрд. вот наш суд их и отсудит.
  4. BAI Звание
    BAI
    +4
    Вчера, 15:09
    Китай 2000 млрд их Евроклира вывел. Никто и не заметил. А тут из-за 200 лярдов такой шум.
    Скорее всего ничего Россия не вернет, но компенсирует западными активами на территории России.
    1. Glagol1 Звание
      Glagol1
      +2
      Вчера, 15:34
      Заметили, да еще как! Они уже потеряли 3 трлн из 45, это много. А здесь еще и такая штука: Евроклир является частью инвестиционной цепочки владения нашими ценными бумагами. Вроде гуляла сумма в 16 млрд долл. Если это будет национализировано, иски инвесторов будут не к ЕС, и не к ЕК, а конкретно к Евроклир. И где им все это взять. Вот бельгийцы и хотят от ЕС гарантий на этот счет, а готовы пока только немцы. Но не в одиночку, а на 25% от всего. Уже 7 стран отказались, в тч Италия.
  5. палестинец Звание
    палестинец
    0
    Вчера, 15:11
    какой блин суд, в какой стране, ну бред же.... ну не хотят эти деньги отдавать, это их , хоть и не большой но козырь, больше им крыть нечем
  6. faiver Звание
    faiver
    0
    Вчера, 15:19
    Спецпредставитель президента: Россия может вернуть замороженные активы через суд
    - конечно может, только перед этим должен утонуть хотя один британский авианосец....
  7. Александр Х Звание
    Александр Х
    +4
    Вчера, 15:20
    Решение суда о незаконности заморозки активов необходимо для юридически обоснованого решения о национализации западных активов на территории России для возмещения понесенных убытков.
  8. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Вчера, 15:21
    Деятель живёт в своем параллельном мире. Трагедия в том, что именно такие деятели определяют внутреннюю и внешнюю политику страны.
  9. Дедок Звание
    Дедок
    -3
    Вчера, 15:35
    Спецпредставитель президента: Россия может вернуть замороженные активы через суд

    он это всерьез сказал?
    даже Решение суда по такому вопросу - сомнительно, а уж "выбить" средства по такому Решению - запредельная задача...
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Вчера, 18:11
      Цитата: Дедок
      "выбить" средства по такому Решению - запредельная задача

      Легко, суд нужен что бы забрать их активы у нас, а их больше.
  10. Умптек Звание
    Умптек
    0
    Вчера, 15:39
    Согласен с тем, что никто никакие средства по решению российского, или судов иных, чем собственных евронацистских судопроизводств, возвращать не будут. Возможно только в виде какого-то торга или обмена активов на что-то. В принципе вывезенные средства можно сказать потеряны. Я бы на месте Власти провёл бы анализ или расследование и классифицировал бы активы, которые оказались вовремя не переведённые после путинского окрика "замучаетесь пыль глотать", на предмет умышленного действия, и расследовал бы подобные бездействия, как финансирование бандеронацистов и терроризма, со всеми вытекаюими последствиями, вплоть до конфискации в пользу государства всего имущества и активов этой камарильи. Да, и лишать ранее присвоенных наград и званий.
  11. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    -4
    Вчера, 15:40
    Этот Дмитриев на редкость мутный тип.
  12. hiller Звание
    hiller
    -1
    Вчера, 15:41
    Через суд??? " А судьи кто?". Только если история повторится и сапог русского солдата ступит на землю противника где-нить в парижах, берлинах, брюсселях. В остальном получим "от мёртвого осла уши" О.Бендер, а не замороженные активы. Запустить на круг основную мегабанкиршу. Сумела отправить так пусть возвращает.
  13. Andobor Звание
    Andobor
    +3
    Вчера, 16:07
    Цитата: Fachmann
    "у Москвы есть реальные шансы оспорить удержание денег РФ через суд".
    Оспорить, можно. Получить назад, врядли...

    Цитата: Fachmann
    "у Москвы есть реальные шансы оспорить удержание денег РФ через суд".
    Оспорить, можно. Получить назад, врядли...
    1. nordscout Звание
      nordscout
      0
      Вчера, 21:10
      Оспорить , вероятно, шанс есть, но, вот, вернут, -большой вопрос со многими "неизвестными"...
      1. Andobor Звание
        Andobor
        0
        Вчера, 21:21
        Цитата: nordscout
        вот, вернут, -большой вопрос со многими "неизвестными"...

        Наш суд решит отжать их активы в России, их больше.
  14. isv000 Звание
    isv000
    -4
    Вчера, 16:09
    Интересно, через какой суд спецпредставитель собрался дело выиграть, через Сыктывкарский? В европейские, думаю, нас и на порог не пустят, если только заказным письмом отправить, с "Сарматом"...
  15. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    -2
    Вчера, 16:16
    ЗВР РФ никто не вернёт. В лучшем случае, РФ может согласиться на использовании совместных проектов по аналогии с арестованными США. Вопрос, согласится ли на это ЕС - маловероятно.
    Доверие к евро и к европейским финансовым площадкам краткосрочно пошатнётся, но восстановится за неимением других вариантов - окромя евры и доллара со всей их финансовой инфраструктурой других-то нет и на обозримое будущее не предвидится. Даже КНР интегрирована в западную экономическую модель, а имея триллионный торговый профицит не спешит её подрывать бы не обрушить собственную.
    1. nordscout Звание
      nordscout
      0
      Вчера, 21:16
      Возврат. возможен, только, в рамках силовой операции или национализации, в России, активов ЕС +США... А, В России, есть чем "ПОЖИВИТЬСЯ" за счёт ЕС+США... Однако для этого надо много политической воли, значительно больше, чем приказ на генеральное наступление в СВО.....
      1. Jacques Sekavar Звание
        Jacques Sekavar
        0
        Вчера, 23:57
        Изначально речь шла о 300 млрд ЗВР, в Бельгии токмо 210, остальные в США, Британии, Франции. О находящихся ЗВР РФ во Фр., и Брит., ни звука. Весь шум токмо о бельгийской евроклире..
        СМИ писали бы о согласии РФ на использовании ЗВР арестованных США на финансирование "совместных" проектов - т.е. РФ бы согласна поделиться ими с США.
        ЕС на подобную сделку видимо не согласен и хочет присвоить Всё.
        В качестве ответа РФ может национализировать или распродать находящиеся в РФ активы ЕС, если их наберётся на равную сумму.
        При этом в ЕС нет единогласия по поводу кражи, а значит РФ будет чесать репу - конфисковывать их активы или как?
        Помимо того, было много шумихи о вывозе капиталов из РФ юридическими и физическими. Бы логично это приплюсовать к сумме украденных ЗВР. и ответ РФ должен превышать украденную сумму ЗВР на расчётную величину вывезенных из РФ капиталов юр и физ лицами, если таковые проявят заинтересованность и признаются в совершённых махинациях по вывозу капитала что маловероятно.
        Вообще то, любая кража кража это преступление, а кража одним гособразованием собственности другого это повод к войне.
  16. opuonmed Звание
    opuonmed
    -2
    Вчера, 16:19
    Столько денег хранилось в ЕС и в США, прям как дань просто. Пока санкции наложены, ничего получить нельзя.
  17. RockerMan Звание
    RockerMan
    +1
    Вчера, 16:21
    Может или Сможет?
    Разница всего в одну букву, но смысл и содержание колоссально отличаются.
    Для представителя Президента изьяснятся надо все таки потверже.
  18. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Вчера, 16:30
    Интересно, в каком суде он собрался с этими беспредельщиками разбираться?
  19. Обычный Звание
    Обычный
    0
    Вчера, 16:54
    Что значит может? Он что, государство?
  20. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 16:54
    Для всех Россияничегонеполучит на заседаниях суда ранее в Москве где ответчик Евроклир присутствуют нананятые адвокаты евроклира.А их может и не быть ,в случае конфискации наших активов или они будут в роли слушателей. .Пока мы действовали в правом поле в России.
  21. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Вчера, 17:32
    Конфликт в конечном итоге будет завершён. Любой конфликт, заканчивается переговорами или полным уничтожением противника. Россия по факту уже выиграла. А потом Европа столкнётся внезапно с тем, что отношения надо срочно и хоть в каком то минимальном виде, вернуть вспять. Тут евро политикам зададут закономерный вопрос "Где деньги? Нет денег, не разговоров. Давайте до свидания".
  22. Дмитрий Эон Звание
    Дмитрий Эон
    0
    Вчера, 18:01
    Есть соглашение "о защите капвложений от 1989" именно на его базе будет строится вся юридическая позиция, а Арбитражный суд Москвы это всего лишь первая инстанция. По самому соглашению спор может быть урегулирован либо в стокгольме либо в суде Ad Hoc (третейский суд по конкретному случаю) в другой стране
  23. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Вчера, 21:08
    Ну - ну!!!!!!! Будем внимательно наблюдать за сей "тяжбой", которая, вероятно, "потонет" в "волнах" европейской юридической казуистики... Хотя...