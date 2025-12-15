Спецпредставитель президента: Россия может вернуть замороженные активы через суд

Кирилл Дмитриев – глава РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций) и спецпредставитель президента дал прямой комментарий по поводу заморозки российских активов в Европе. По его словам, у Москвы есть реальные шансы оспорить удержание денег РФ через суд.Так Дмитриев отреагировал на иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear – сумма заявлена внушительная, больше 18 трлн рублей.Ранее страны ЕС и G7 заморозили российские деньги на сумму свыше 200 млрд евро. Основная часть осела именно в Евросоюзе на счетах того самого бельгийского депозитария.Сегодня так поступают с российскими активами, а завтра кто будет уверен, что его резервы в безопасности? Дмитриев считает, что такие шаги бьют в том числе по доверию к евро и к европейским финансовым площадкам. В зоне риска – прежде всего сам Euroclear.На этом фоне Еврокомиссия активно продвигает идею пустить замороженные российские средства на помощь Украине в виде так называемого «репарационного кредита».Бельгия, где зарегистрирован Euroclear, пока не горит желанием брать на себя такую ответственность. Премьер-министр Барт де Вевер уже называл подобные планы фактическим воровством и допускал, что вопрос может уйти в суды.

