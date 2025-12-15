Белорусский оппозиционер высказался о воюющих в рядах ВСУ белорусах

Освобожденные по решению президента РБ Александра Лукашенко белорусские оппозиционеры высказались о воюющих в рядах ВСУ белорусах. Как оказалось, большинство из выпущенных на свободу политиков не поддерживают действия своих соотечественников, участвующих в боевых действиях.

Свое мнение они высказали украинскому блогеру Владимиру Золкину во время пресс-конференции в Чернигове.

Тот спросил, поддерживают ли освобожденные из заключения представители оппозиции своих соотечественников из полка Калиновского и наемников-белорусов, участвующих в боевых действиях на стороне Киева. Попутно Золкин негативно высказался о действиях российских военных, обвинив их в преступлениях.

В ответ один из лидеров белорусской оппозиции Виктор Бабарико заявил, что в данном вопросе совершенно не важно, о какой стороне конфликта идет речь и какая из сторон права. Политик отмечает, что украинская и российская сторона обвиняют друг друга в военных преступлениях, но он считает виновными и тех, и других.

По его мнению, сам конфликт на Украине носит бесчеловечный характер, поэтому он не поддерживает никого, кто в нем участвует:

Таких людей нельзя поддерживать.

Бабарико считает, что их действия невозможно ничем оправдать.

Представители украинских СМИ буквально забросали освобожденных из заключения белорусов вопросами, касающимися военных действий. Но те отвечали на них крайне неохотно и уклончиво.
14 комментариев
  1. Правдодел Звание
    Правдодел
    -1
    Вчера, 15:11
    Представители украинских СМИ буквально забросали освобожденных из заключения белорусов вопросами, касающимися военных действий.

    В тюрьме что, сидят западные ретрансляторы и постоянно вещают о ситуации на фронте борьбы с бандерлогами!?
  2. APASUS Звание
    APASUS
    -2
    Вчера, 15:18
    В ответ один из лидеров белорусской оппозиции Виктор Бабарико заявил, что в данном вопросе совершенно не важно, о какой стороне конфликта идет речь и какая из сторон права. Политик отмечает, что украинская и российская сторона обвиняют друг друга в военных преступлениях, но он считает виновными и тех, и других.

    Да, только лидер белорусской оппозиции поехал в Киев, а не в какой-нибудь Сингапур ,не поддерживает он конфликт
    1. Fitter65 Звание
      Fitter65
      +8
      Вчера, 15:30
      Цитата: APASUS
      Да, только лидер белорусской оппозиции поехал в Киев, а не в какой-нибудь Сингапур ,не поддерживает он конфликт

      Так это не он в Киев поехал, его туда "увезли". А так бы они хотели бы в Вашнгтон, Лондон, на крайняк Берлин, ну или на крайняк в Заколебалтику, а тут в самый анус вывезли... laughing
      1. роман66 Звание
        роман66
        +4
        Вчера, 15:46
        По месту обмена. Они теперь хoхлам принадлежат. Дадут паспорта - и на штурм, ибо нехрен
        1. Lako Звание
          Lako
          +3
          Вчера, 17:29
          Из Бабарико-штурмовик, как из Абрамовича-оленевод.
          1. Fitter65 Звание
            Fitter65
            +1
            Вчера, 17:39
            Цитата: Lako
            Из Бабарико-штурмовик, как из Абрамовича-оленевод.

            Был в Украине один олень, но он выехал,,, laughing
          2. роман66 Звание
            роман66
            0
            Вчера, 18:24
            Все у нас пулей меньше, а то и целый фпв стратят
      2. Lako Звание
        Lako
        0
        Вчера, 18:37
        Думаю он в этом анусе и не задержится. У него дочь проживает в Австралии.Возможно думает и в Россию, когда податься, судя по заявлениям.
    2. frruc Звание
      frruc
      -1
      Вчера, 15:37
      Но те отвечали на них крайне неохотно и уклончиво.

      Не надо быть слишком умным, чтобы не понимать, что КГБ РБ провели заочно соответственную беседу с этими освобожденными.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Вчера, 17:29
      Цитата: APASUS
      только лидер белорусской оппозиции поехал в Киев, а не в какой-нибудь Сингапур ,не поддерживает он конфликт

      Так в Сингапуре этого лидера, кормить никто не будет.
  3. g_ae Звание
    g_ae
    +1
    Вчера, 15:22
    Так Баба Рика был управляющим Белгазпромбанка и тесно связан с российскими банковскими кругами. Его, кстати, в 2020 многие считали пророссийским кандидатом и удивительно, что российские власти не вписались за него, как в свое время Баумгертнера, видно действительно заворовался.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Вчера, 15:47
      Он молился не тем богам...
    2. Lako Звание
      Lako
      0
      Вчера, 17:34
      Вписаться за Бабарико, было равносильно признанию, что Кремль, спонсировал его как кандидата, против Лукашенко. А это чревато дурным последствиями.
  4. LuzinI Звание
    LuzinI
    0
    Вчера, 23:27
    А был ли встречный обмен?
    Хотя со стороны белорусов высылка "политических" на Украину - это правильный ход. (довольных среди них, наверно, немного).