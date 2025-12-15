Белорусский оппозиционер высказался о воюющих в рядах ВСУ белорусах
Освобожденные по решению президента РБ Александра Лукашенко белорусские оппозиционеры высказались о воюющих в рядах ВСУ белорусах. Как оказалось, большинство из выпущенных на свободу политиков не поддерживают действия своих соотечественников, участвующих в боевых действиях.
Свое мнение они высказали украинскому блогеру Владимиру Золкину во время пресс-конференции в Чернигове.
Тот спросил, поддерживают ли освобожденные из заключения представители оппозиции своих соотечественников из полка Калиновского и наемников-белорусов, участвующих в боевых действиях на стороне Киева. Попутно Золкин негативно высказался о действиях российских военных, обвинив их в преступлениях.
В ответ один из лидеров белорусской оппозиции Виктор Бабарико заявил, что в данном вопросе совершенно не важно, о какой стороне конфликта идет речь и какая из сторон права. Политик отмечает, что украинская и российская сторона обвиняют друг друга в военных преступлениях, но он считает виновными и тех, и других.
По его мнению, сам конфликт на Украине носит бесчеловечный характер, поэтому он не поддерживает никого, кто в нем участвует:
Бабарико считает, что их действия невозможно ничем оправдать.
Представители украинских СМИ буквально забросали освобожденных из заключения белорусов вопросами, касающимися военных действий. Но те отвечали на них крайне неохотно и уклончиво.
