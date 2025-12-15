От математики к «Морозко»: в Госдуме предложили вместо уроков показывать сказки
В Госдуме предложили немного сбавить темпы учебного марафона в конце декабря и заменить последние уроки показом советских и российских новогодних сказок и мультфильмов.
Логика простая: перед праздниками школы и так работают в полсилы, дети мыслями уже у елки, а не у доски. Так почему бы не использовать это время для создания новогоднего настроения?
В сети идея вызвала как умиление, так и критику с насмешками. Люди отмечают, что у депутатов подобных идей, не решающих системных проблем образования и все дальше уходящих от реальности, в последнее время становится все больше.
Также популярно мнение, что подмена мультфильмами пусть и последних в году, но все же важных уроков, вряд ли может считаться полноценной образовательной мерой, даже если речь идет о признанной классике.
Авторы инициативы же считают, что такие просмотры могут дать школьникам выдохнуть и почувствовать, что Новый год уже близко, а еще ненавязчиво напомнить о классике отечественной культуры.
В списке предложений – знакомые многим с детства истории: «Новогодние приключения Маши и Вити», «Двенадцать месяцев», «Морозко», «Снежная королева», «Когда зажигаются елки», «Зимняя сказка». Насколько они способны вызвать интерес у современных школьников, особенно у средних и старших классов, отдельный вопрос.
К теме предлагают подключиться и родителям – мол, если уж включать что-то дома, то пусть это будут проверенные временем фильмы, а не контент из интернета. При этом как-то упускается такой вариант, что многие родители и без инициатив от депутатов обсуждают с детьми, что им лучше было бы посмотреть.
