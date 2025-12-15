От математики к «Морозко»: в Госдуме предложили вместо уроков показывать сказки

В Госдуме предложили немного сбавить темпы учебного марафона в конце декабря и заменить последние уроки показом советских и российских новогодних сказок и мультфильмов.

Логика простая: перед праздниками школы и так работают в полсилы, дети мыслями уже у елки, а не у доски. Так почему бы не использовать это время для создания новогоднего настроения?



В сети идея вызвала как умиление, так и критику с насмешками. Люди отмечают, что у депутатов подобных идей, не решающих системных проблем образования и все дальше уходящих от реальности, в последнее время становится все больше.

Также популярно мнение, что подмена мультфильмами пусть и последних в году, но все же важных уроков, вряд ли может считаться полноценной образовательной мерой, даже если речь идет о признанной классике.

Авторы инициативы же считают, что такие просмотры могут дать школьникам выдохнуть и почувствовать, что Новый год уже близко, а еще ненавязчиво напомнить о классике отечественной культуры.

В списке предложений – знакомые многим с детства истории: «Новогодние приключения Маши и Вити», «Двенадцать месяцев», «Морозко», «Снежная королева», «Когда зажигаются елки», «Зимняя сказка». Насколько они способны вызвать интерес у современных школьников, особенно у средних и старших классов, отдельный вопрос.

К теме предлагают подключиться и родителям – мол, если уж включать что-то дома, то пусть это будут проверенные временем фильмы, а не контент из интернета. При этом как-то упускается такой вариант, что многие родители и без инициатив от депутатов обсуждают с детьми, что им лучше было бы посмотреть.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +21
    Вчера, 15:28
    В ГД итак сидят неописуемые сказочники, у которых при всей их неоднозначности сказочные зарплаты и такие же сказочные результаты...
    Честно говоря, не понял зачем здесь это опубликовали. Ресурс ведь о военной тематике...
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      +12
      Вчера, 15:33
      Всю эту свору выгнать во двор ГД и отсортировать - кого на СВО, кого на восстановление порушенного войной. В депутаты ГД выбирать людей из промышленности и сельского х/з, о не спортсменов, актеров, камарильи от партий ...
      В масштабах страны распустить всех видов депутатов, акромя ГД! Ни каких выборов губернаторов, только назначение - с назначенного спрос будет по делам, а то выборный - вина электората.. на деньги содержания депутатов, сформировать десяток дивизий...
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +9
        Вчера, 15:47
        Полностью с вами согласен! И их зарплаты пустить на помощь фронту!
      2. ученый Звание
        ученый
        +6
        Вчера, 16:17
        Цитата: Курильщик
        распустить всех видов депутатов

        Дело не в депутата, а в том, что люди перестали им верить. Через некоторое время их начнут ненавидеть. Может быть потом появится партия которая догадается принять Закон об административной и уголовной ответственности депутатов перед избирателями. Если конечно за это время депутаты не переродятся в мафию и не начнут ликвидацию оппозиции всеми доступными способами. Например как это было на Украине после переворота в 2014г. Современные социологи и политологи давно превратились в мошенников. Вот только, если простые мошенники обманывают отдельных граждан, то у нас во время предвыборной компании СМИ обманывают целый народ. И пока за это ни кто не несет ответственности.
        1. Monster_Fat Звание
          Monster_Fat
          +4
          Вчера, 17:17
          Через некоторое время их начнут ненавидеть

          "Через некоторое время"? Гм... Скорее всего Вы ошибаетесь во "временном интервале"... wink
          1. ученый Звание
            ученый
            0
            Вчера, 18:32
            Цитата: Monster_Fat
            Скорее всего Вы ошибаетесь во "временном интервале"..

            Дай Бог! Может хоть внуки поживут в нормальной стране.
      3. ergh081 Звание
        ergh081
        +1
        Вчера, 16:27
        Уважаемый Курильщик, прекращайте курить
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +3
      Вчера, 15:34
      Цитата: Михаил-Иванов
      В ГД итак сидят неописуемые сказочники, у которых при всей их неоднозначности сказочные зарплаты и такие же сказочные результаты...
      Честно говоря, не понял зачем здесь это опубликовали. Ресурс ведь о военной тематике...

      Люди отмечают, что у депутатов подобных идей, не решающих системных проблем образования и все дальше уходящих от реальности, в последнее время становится все больше.

      И это только в госдуме! У народа таких идей не возникает; laughing
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +4
        Вчера, 15:42
        У народа возникает сразу вопросы и неприятия подобных инициатив...В самом деле,может они сгодятся в окопы?Ну,спортсмены там-ребята крепкие.Артисты -в концертные бригады,космонавты...ну,хотя бы советчиками-как с порушенного стартового стола ракету запустить...Ведь все же были Героями в своей сфере..Ан нет,попали в проклятое место
    3. g_ae Звание
      g_ae
      0
      Вчера, 15:46
      Они не "неописуемые сказочники", они сказочные те самые про которых сказал герой Будрайтиса в фильме "Даун Хаус". Там сходство приблизительно такое же, как между "самородком" и "выродком".
    4. БМП-2 Звание
      БМП-2
      +6
      Вчера, 15:48
      Честно говоря, не понял зачем здесь это опубликовали. Ресурс ведь о военной тематике...

      Так ведь наплевательское отношение к системе образования - это и есть стратегический подрыв обороноспособности с далеко идущими последствиями...
    5. Таймень Звание
      Таймень
      0
      Вчера, 22:34
      К жертвам ЕГЕ прибавятся "жертвы сказок".Дожили.Оглупление продолжается.Управлять то легче,чем умными.Так и просится батюшка-мат на язык.
  2. frruc Звание
    frruc
    0
    Вчера, 15:30
    В Госдуме предложили .............

    Да, уж. В былые времена мы в пристенок играли за школой.
  3. Правдодел Звание
    Правдодел
    +7
    Вчера, 15:30
    В Госдуме предложили ... сбавить темпы учебного марафона в конце декабря и заменить последние уроки показом советских и российских новогодних сказок и мультфильмов.

    А почему бы работу предприятий, организаций, бизнес центров, торговых сетей и т.д. перед новым годом тоже мультиками не заменить, или это не комильфо!?
    1. al3x Звание
      al3x
      +6
      Вчера, 15:35
      Госдура уже давно свою работу в один не прекращающийся мультик превратила.
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +9
    Вчера, 15:33
    У меня жена как-то, несколько лет назад, показала своим студентам "Обыкновенный фашизм" М.Ромма. Говорит, сидели, лапками мордочки закрывали...
    Интересно - сколько лекций этот фильм им заменил? Думаю, они за два часа поняли больше, чем за всю предыдущую жизнь.
    А сказки - тоже хорошо. Но только делать это нужно системно, а не перед Новым годом вместо уроков.

    Пы.Сы. "Создателям" всяких Лунтиков и Смешариков запретить не то, что компьютером - цветными карандашами пользоваться. Пожизненно.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +4
      Вчера, 15:53
      Согласен, на уроках один хрен высиживать, так пусть разумное доброе вечное сеют. Для каждого возраста найдется свой фильм. Советский Союз постарался
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Вчера, 15:34
    Благодаря папе и Мурманскому Траловому Флоту в детстве имел пару ( Ловкость рук и ни какого мошенничества)пригласительных в ДК им Кирова на новый год и Новогодний абонемент на каникулы в Кинотеатр Аврора ,засада сеанс начинался в 10 - 20 .Но зал был полон.
    Р.S В Мурманске скорее всего кинотеатры Мурманск и Аврора закроются ,не в тренде .Жаль ,особенно Аврору .
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Вчера, 15:35
    В Питере 15-летний ученик ударил в спину учительницу кухонным ножом...три раза. request
    Откуда такая ненависть и жестокость к учителю ?
    Что с такими учениками делать...как предотвратить нападения...учителя не имеют права даже защищаться...посадят.
    А тут какие то сказки перед новым годом...противоречия и конфликты в нашем обществе вырываются из как пар из под крышки чайника...требуют немедленного вмешательства.
    Сказки конечно хорошо...но лучше чтобы их мама или папа перед сном ребенку рассказывали.
    1. ergh081 Звание
      ergh081
      +2
      Вчера, 16:25
      Если не секрет: подросток был какой национальности?
  7. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +2
    Вчера, 15:40
    В списке предложений – знакомые многим с детства истории: «Новогодние приключения Маши и Вити», «Двенадцать месяцев», «Морозко», «Снежная королева», «Когда зажигаются елки», «Зимняя сказка». Насколько они способны вызвать интерес у современных школьников, особенно у средних и старших классов, отдельный вопрос.


    Так-то очередная депутатская глупость, да. А как вспомнишь первый раз в детстве-юности свой просмотр "Финист - Ясный Сокол" ( худ.фильм-сказка 1975-го года ) - ммм, КАКАЯ ТАМ ДЕВОЧКА БЫЛА, весь фильм только на неё и смотрел!!! Светлана Орлова. Сугубо личное мнение - САМАЯ КРАСИВАЯ советская актриса. Вместе с Нонной Терентьевой, Ириной Феофановой, Ириной Юревич. Ааа... ну, ещё Пирет Мянгел чем-то в душу запала, взгляд пронзительный:)

    Ну, современные старшеклассники, наверное, про этих тёть-бабушек даже и НЕ догадываются:)

    Минутка ностальгии...
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      0
      Вчера, 17:48
      А мне Наталья Седых нравилась. Тем более я ей цветы дарил на премьере "Огонь, вода и ....медные трубы" в нашем городке, куда приезжала съемочная группа во главе с Александром Роу. Помню его, Н. Седых, А. Смирнова и Милляра. Она меня даже чмoкнула в щечку, вызвав бурление тестестерона. love Таки 15 лет мне уже было, а ей -каких-то 20.

      И по странному совпадению, героиня следующего фильма "Голубой лёд", как и герой, которого играл фигурист Александр Горелик, носили фамилию Берестовы smile .
      1. Denis_999 Звание
        Denis_999
        +1
        Вчера, 17:56
        Даа, актриса-балерина из "Морозко", помню такую. Взгляд её грустных красивых глаз растопит любой лёд!;)

        Она меня даже чмoкнула в щечку, вызвав бурление тестестерона. love Таки 15 лет мне уже было, а ей -каких-то 20.


        Счастливчик! Остальные мальчишки по Союзу лишь слюнку сглатывали:)
    2. seamen2 Звание
      seamen2
      0
      Вчера, 17:54
      * Ааа... ну, ещё Пирет Мянгел чем-то в душу запала, взгляд пронзительный:)*
      A ее оппонент, Игорь Кваша в роли верховного жреца..
      – Правильно я говорю, народ мой? Ну, правильно, Блаженный?
      p/s/ ни дать ни взять депутат..
  8. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Вчера, 15:41
    Предположу, что это были депутаты от СР. "Новые люди" отпадают - они про существование советских мультфильмов не знают
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      -1
      Вчера, 15:52
      "Новые люди" отпадают - они про существование советских мультфильмов не знают
      Судя по той информации, что иногда мне попадается, и по их выступлениям, "Новые люди" - самая бестолковая и некомпетентная фракция. Такое впечатление, что набирали туда методом отрицательного отбора.
    2. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      0
      Вчера, 16:44
      То, что это были не "Новые люди", я угадал, а вот инициатива исходит таки от ЕР.
      Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил показывать детям в школах советские и российские сказки с новогодней тематикой.
  9. BAI Звание
    BAI
    +3
    Вчера, 15:42
    Чего только депутаты не придумают, лишь бы не работать
  10. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Вчера, 15:43
    В Госдуме предложили немного сбавить темпы учебного марафона в конце декабря и заменить последние уроки показом советских и российских новогодних сказок и мультфильмов.

    ну, видимо там заняться больше не чем: сами живут в "Сказке" и решили поделиться с нами...
  11. faiver Звание
    faiver
    +2
    Вчера, 15:45
    А хотите я его ударю и он станет фиолетовым в крапинку....
    Парламент на Руси это чуждый, искусственный, никому (кроме самих парламентариев и остальных властьимущих) орган.....
  12. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +6
    Вчера, 15:52
    может разогнать ГД, как вредную организацию?!!!!
    у меня складывается ощущение, что у них план по валу, не важно какие законы, важно сколько, вот они и шлют, что попало
  13. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Вчера, 15:55
    Можно ещё добавить в список "Дед Мороз и лето" и новогоднюю серию "Ну, погоди!"
    А если серьёзно, то внуки с большим интересом смотрят старые мультики.
  14. born007 Звание
    born007
    -1
    Вчера, 16:15
    Отличное решение fool если учесть, что в рамках эксперимента школьники отдыхают по четвертям, а учатся по триместрам и на начало января выпадают контрольные.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +3
      Вчера, 16:18
      в Союзе это все было и решалось просто, а взбесившемуся принтеру вечно что-то новенькое придумать хочется
  15. Романенко Звание
    Романенко
    +3
    Вчера, 16:16
    От математики к «Морозко»: в Госдуме предложили вместо уроков показывать сказки

    Не зря, все-таки частенько последнее время в слове ГосдуМа, буква М пропадает и вместо нее неукротимо появляется Р. А не пора ли им всем в народное хозяйство к метлам и лопатам, сколько можно уже? Может какая-то польза от них будет?
  16. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    +3
    Вчера, 16:17
    У меня встречное предложение.В декабре депутатам госдумы,вместо зарплаты, выдать по Новогоднему подарку,купленному в ближайшей пятёрочке или магните.
  17. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Вчера, 16:25
    Логика простая: перед праздниками школы и так работают в полсилы, дети мыслями уже у елки, а не у доски. Так почему бы не использовать это время для создания новогоднего настроения?

    Чего уж там про ёлочку! Давай уж сразу "Добро пожаловать или посторонним вход воспрещён!". В школу. Воистину госдура... Раньше советская школа была впереди планеты всей, а нынче даже депутаты с документами ознакамливаются с третьего чтения - с первого раза не доходит...
  18. Ջոն Գալտ Звание
    Ջոն Գալտ
    0
    Вчера, 16:32
    Про обитателей Госдум(р)ы очень хорошо скахано Робертом нашим ХАйнлайном։
    "Итак, появляется человек с громким голосом и средними умственными
    способностями. Он слишком ленив, чтобы стать фермером, слишком глуп, чтобы
    работать инженером, ненадежен, чтобы быть банкиром, но, братишка, он может
    молиться! Он собирает вокруг себя других таких же." (c)
    Причём, сказано применительно к похожему случаю. ("Если это будет продолжаться")
  19. Не_боец Звание
    Не_боец
    +1
    Вчера, 16:39
    Дя?
    Вспоминаем советские мультфильмы, "Простоквашино"
    "Дом пустой, живите кто хотите" - добровольный отказ от имущества.
    "Чей теленок" - про аренду. Вообще классика жанра.
    По Винни Пуха: Помним как ему дали на ответственное хранение горшочек с медом а он его в одно рыло схомячил?
  20. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    -2
    Вчера, 17:27
    Маразм крепчал. Неужели им некому подсказать, что может привлечь внимание школьников, как делать материал, как его подавать, чтобы это было действительно интересно смотреть, при это ещё откладывать информацию в головы. Морозко головного мозга. good
  21. север 2 Звание
    север 2
    -1
    Вчера, 17:35
    грешен , но смотрю телепередачи Соловьёва , притом в последнюю очередь из за Соловьёва . Там бывают и умные люди и люди из ГД . Я поражён лицами госдумовцев , когда они там слышат выступления умных , например Евстафьева или Сардаряна . Видно, что ничего подобного им в ГД слышать не приходится . Ой , какое там лицо было у госдумовца Миронова , когда он на этой телепередаче однажды слушал толи Сосновского толи Евстафьева ... аж рот открыл ... И наоборот , выступает кто ни будь из ГД , ну типа там Калашникова , то умные оппоненты все глаза опускают , но выслушать то ведь надо, или выкатывает от удивления глаза ,услышав таких "гигантов мысли"...
    Ну и нечего тут удивляться , что такие вот "гиганты мыслей" советскими сказками вместо уроков в школе , спасут современное школьное образование !!!
  22. koksalek Звание
    koksalek
    0
    Вчера, 17:47
    Господи, куда мир катится под управлением таких татупедов. Почему нет штрафов за дурь которую они проталкивают ради своих никчемных липовых рейтингов. Пусть на своих детях тренируются показывая им мультики вместо лечения в Израиле
  23. Shelest2000 Звание
    Shelest2000
    +3
    Вчера, 18:18
    В Госдуме предложили немного сбавить темпы учебного марафона в конце декабря и заменить последние уроки показом советских и российских новогодних сказок и мультфильмов.

    "Незнайка на Луне " и "Чиполлино" будут детям в школе показывать или эти мультики уже в экстремистские записаны?
  24. Million Звание
    Million
    0
    Вчера, 19:48
    Депутатам надо проходить нарколога и психиатра перед тем,как начать работать.