Турецкий «Змей Горыныч»: показано применение установки разминирования ALPAY
Турецкая компания MKE показала применение реактивной системы разминирования ALPAY, предназначенной для проделывания безопасных проходов в заграждениях противника. На эту новинку обратили внимание в европейской прессе:
Эта система позволяет Анкаре стать конкурентом в сфере, где долгое время доминировали американские и российские машины разминирования.
ALPAY использует 400-кг заряд взрывчатого вещества C4 для расчистки минных заграждений на площади 10х100 м с заявленной надёжностью 99%. Заряд запускается с расстояния до 200 м от пусковой установки. При этом нейтрализуются мины, закопанные на глубину до 1 м. Разработчик утверждает, что два оператора могут подготовить ALPAY к запуску примерно за 15 минут. По его словам, система может применяться в любую погоду.
Как утверждается, ALPAY, установленный на прицепе, эффективен против всех противотанковых и противопехотных мин и может быть без затруднений транспортирован с помощью бронемашины, танка или грузовика. Это позволяет придавать комплекс любым моторизованным соединениям, которым предстоит осуществлять проход через минные поля, например, в ходе наступательной операции.
Данное обстоятельство существенно отличает турецкую разработку от таких специализированных машин разминирования как американская M1150 ABV и российская УР-77 «Метеорит» (известная как «Змей Горыныч»). Хотя на оснащении ВС РФ имеется переносная версия УР-83П.
