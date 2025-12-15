Турецкий «Змей Горыныч»: показано применение установки разминирования ALPAY

Турецкая компания MKE показала применение реактивной системы разминирования ALPAY, предназначенной для проделывания безопасных проходов в заграждениях противника. На эту новинку обратили внимание в европейской прессе:

Эта система позволяет Анкаре стать конкурентом в сфере, где долгое время доминировали американские и российские машины разминирования.






ALPAY использует 400-кг заряд взрывчатого вещества C4 для расчистки минных заграждений на площади 10х100 м с заявленной надёжностью 99%. Заряд запускается с расстояния до 200 м от пусковой установки. При этом нейтрализуются мины, закопанные на глубину до 1 м. Разработчик утверждает, что два оператора могут подготовить ALPAY к запуску примерно за 15 минут. По его словам, система может применяться в любую погоду.



Как утверждается, ALPAY, установленный на прицепе, эффективен против всех противотанковых и противопехотных мин и может быть без затруднений транспортирован с помощью бронемашины, танка или грузовика. Это позволяет придавать комплекс любым моторизованным соединениям, которым предстоит осуществлять проход через минные поля, например, в ходе наступательной операции.

Данное обстоятельство существенно отличает турецкую разработку от таких специализированных машин разминирования как американская M1150 ABV и российская УР-77 «Метеорит» (известная как «Змей Горыныч»). Хотя на оснащении ВС РФ имеется переносная версия УР-83П.

4 комментария
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Вчера, 16:55
    Значит скоро у хохлоты это появится, Пердоган тот ещё союзничек.
  2. Aerolab Звание
    Aerolab
    0
    Вчера, 17:05
    Интересно, а кто им позволит к переднему краю подойти? Да еще 15 минут возится.
  3. Дмитрий Эон Звание
    Дмитрий Эон
    0
    Вчера, 17:40
    В современных условиях систему разминирования нужно делать на базе ракет РСЗО с пуском за 20км от передовой, иначе эту колымагу разберут из всего что есть
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    -1
    Вчера, 18:13
    ALPAY использует 400-кг заряд взрывчатого вещества C4 для расчистки минных заграждений на площади 10х100 м с заявленной надёжностью 99%. Заряд запускается с расстояния до 200 м


    А я видел залп дивизиона ТОС "Буратино" полными пакетами, а это 12 машин и 360 снарядов. Ух, как было впечатлительно. Но это было давно и на учениях. Не было не то что дронов, а даже намёков на ответный огонь.