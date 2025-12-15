«Мощный шаг»: Налоговый комитет Рады рекомендовал переименование копейки

5 783 31
«Мощный шаг»: Налоговый комитет Рады рекомендовал переименование копейки

Налоговый комитет Верховной рады Украины рекомендовал переименование копейки. Если соответствующий законопроект примут, монета получит название «шаг».

Об этом написал в своем Telegram-канале украинский нардеп Даниил Гетманцев.

Депутат с сарказмом сообщил:

Уверен, что шаг станет мощным шагом к макрофинансовой стабильности государства.

При этом политик с большой помпой назвал переименование копейки «фундаментальной и головокружительной реформой».


Его пост написан на украинском языке, что еще больше подчеркивает нелепость ситуации. Дело в том, что русское слово «шаг» звучит на мове как «крок». Поэтому фраза о том, что «шаг стал кроком», выглядит крайне комично и попахивает «зрадой».

Главным инициатором и сторонником данной «реформы» является глава украинского Нацбанка Андрей Пышный. По его мнению, подобный «ребрендинг» мелочи станет очередным шагом на пути к «десоветизации» страны.

Нередко эту инициативу называют очередным шагом к независимости Украины. Причем одни так иронизируют, другие заявляют совершенно серьезно.

Критики, которые чаще всего представляют финансовый сектор, упрекают «реформаторов» в популизме и небрежном отношении к бюджетным средствам. В качестве альтернативы они предлагают просто полностью отказаться от мелочи и округлить все цены с копейками до гривны. Украинские финансисты резонно замечают, что из-за высокой инфляции на копейки уже давно ничего невозможно купить.
31 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Вчера, 16:40
    ❝ Налоговый комитет Верховной рады Украины рекомендовал переименование копейки. Если соответствующий законопроект примут, монета получит название «шаг» ❞ —

    — Широко шагают, шаровары бы не порвали ...
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Вчера, 16:54
      Если соответствующий законопроект примут, монета получит название «шаг».

      Очередной " шаг" к пропасти!
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Вчера, 17:24
        Цитата: ваш вср 66-67
        Очередной " шаг" к пропасти!

        Ну до такой глупости могли додуматься только свидомые. И "это" ещё называлось государством.
      2. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +1
        Вчера, 17:34
        Цитата: ваш вср 66-67
        Очередной " шаг" к пропасти!

        Словами Ильича - Шаг вперёд , два шага назад.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +1
          Вчера, 18:24
          Цитата: LIONnvrsk
          Цитата: ваш вср 66-67
          Очередной " шаг" к пропасти!

          Словами Ильича - Шаг вперёд , два шага назад.
          как заиграла формула
          belay "Копейка вперед, 2 копейки назад" - звучит точнее и в принципе выражает нынешнюю власть страны 404
      3. frruc Звание
        frruc
        0
        Вчера, 18:11
        эту инициативу называют очередным шагом к независимости Украины.

        В стране идиотов готовится очередная тотальна перемога.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +6
    Вчера, 16:50
    Ну молодцы good Шаг - звучит гордо! Пять копеек - пять шагов! Карбованец - Прыжок! Не зря скакали! laughing
    Кто не скачет… наконец выразили в натуре!
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Вчера, 16:54
    Это называется ИБД , имитация бурной деятельности.
    1. Тополь Звание
      Тополь
      +1
      Вчера, 17:52
      Цитата: Ирек
      Это называется ИБД , имитация бурной деятельности.

      Не-не-не. Это новый, точнее старый, способ поднять бабла. Везде во всех документах поменять название, собрать все старые монеты, утилизировать их, выпустить новые и т.д. Всё это удовольствие влетит в копеечку, т.е. в шагочку. Когда у нас ГАИ в ГИБДД переименовывали, там такие расходы были - ого-го. Сейчас цифры уже не помню, но помню, что это был космос.
      1. Alex F._2 Звание
        Alex F._2
        0
        Вчера, 18:09
        Во-во, всё уже придумано давно, но ... тут появился ИИ! ))
        А может они от ИИ вдохновляются? Каждое утро дают промты вроде "Как спасти Окраину от зрады?" и тот им кидает версии... ))
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Вчера, 17:04
    У нас копейку хоть тугриком обзови - кто её в руках держал последний раз и когда? Разве что манагеры на ценниках в "Магните" любят писать 299.99.
    Думаю, на Украине с копейками ситуация примерно такая же. А посему - когда всё в стране хорошо, когда дел и забот других не осталось - можно и "шаги" придумать...

    Да, а про "десоветизацию и декоммунизацию" - это к нашим ракетчикам и дроноводам. Без советского наследия на Украине - только лопаты. Хочешь - Чёрное море взад закапывай, хочешь - иди воюй ими, как один их министр обещал...
    Здание ВРУ, кстати, тоже в советское время строили, тоже "проклятое наследие"... Я не намекаю, я напоминаю...
  5. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Вчера, 17:05
    «Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперёд и два назад»
  6. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +4
    Вчера, 17:10
    Там такие же как и у нас в Думе...Сказочные чудаки...
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Вчера, 17:13
    «Мощный шаг»: Налоговый комитет Рады рекомендовал переименование копейки

    Нашим пора запретить слово «гривна»...
    1. Aken Звание
      Aken
      +4
      Вчера, 17:21
      Запретить только Киевскую гривну или Новгородскую тоже?
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Вчера, 20:00
        Цитата: Aken
        Запретить только Киевскую гривну или Новгородскую тоже?

        Что же непонятно?! Это же сарказм!!! Троллинг недоумков!!!
        Нельзя запретить то, что не вами придумано!!!
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Вчера, 20:18
          Что же непонятно?! Это же сарказм!!! Развитие Вашей темы!!!!!
    2. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +1
      Вчера, 17:28
      В своё время сдуру запрещали слово "швеллер", заменяя его на "стальная балка корытообразного профиля". smile

      Гривна - древне-русское название.Первое упоминание гривны относится к 1014 году, когда Ярослав Мудрый, правя в Новгороде, должен был ежегодно уплачивать в Киев 2000 гривен серебра. В 1014 году, почувствовав себя достаточно сильным, отказался от уплаты дани Киеву. А потом, в 1016 году Ярослав разбил войско Святополка близ Любеча и поздней осенью занял Киев. Он щедро наградил новгородскую дружину, оделив каждого воина десятью гривнами.
      1. дед_Костя Звание
        дед_Костя
        0
        Вчера, 17:50
        Когда то давно и Альберт Эйнштейн чуть не стал "товарищ Однокамушкин", но не прилипло, наверное не отзывался на эту дразнилку.
        1. olbop Звание
          olbop
          +1
          Вчера, 19:10
          Гривна - древне-русское название.

          Копейка - также русское название, хотя и не такое древнее, всего лишь 16 век.
          Выпускалась московским государством, имела изображение всадника с копьем (Георгия Победоносца, поражающего змея). Отсюда "копейная деньга" или "копейка".
  8. Aken Звание
    Aken
    -1
    Вчера, 17:18
    1 копейка - шаг.
    3 копейки - подскок
    5 копеек - прыжок.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +1
      Вчера, 17:52
      Гривенник - стреляю laughing

      Задрало!!!
      Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
      Краткость - сестра таланта, как говорил великий Чехов.
  9. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Вчера, 17:20
    Налоговый комитет Верховной рады Украины рекомендовал переименование копейки. Если соответствующий законопроект примут, монета получит название «шаг».


    Я бы порекомендовал назвать украинскую копейку просто "пЭнЫс". В честь британского пенса.
    1. Forcecom Звание
      Forcecom
      0
      Вчера, 19:36
      та шо Ви такое говорите, зовите сразу шаг(к)ель.
  10. General Failure Звание
    General Failure
    0
    Вчера, 17:21
    ...Сдается мене, это они так втихаря стебутся на своим ххлобесием.
  11. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Вчера, 17:42
    Налоговый комитет Верховной рады Украины рекомендовал переименование копейки. Если соответствующий законопроект примут, монета получит название «шаг».
    Почему -шаг, чёму не скок? Ну или прыг?
    1. Serafim Звание
      Serafim
      0
      Вчера, 17:47
      А почему не " пук" или " бздынь" - самое то...
  12. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Вчера, 17:44
    Ну , шаг для практического применения слишком мелкая единица. Так что будет ходить фунт шагив. Примерно 400 грамм укрокпеек.
  13. Shelest2000 Звание
    Shelest2000
    0
    Вчера, 18:06
    В дурдоме всё по прежнему, без перемен laughing
  14. compiko Звание
    compiko
    0
    Вчера, 18:18
    -Большое дело начинается с маленького шага.
    -Триллион шагов и Вы ближе к цели!
    Похоже на маскировку для взяток - и не подкопаться к словам...
  15. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    0
    Вчера, 20:11
    Цитата: дед_Костя
    Когда то давно и Альберт Эйнштейн чуть не стал "товарищ Однокамушкин", но не прилипло, наверное не отзывался на эту дразнилку.

    Была у меня чудная авка с однокамушкиным - остроумно обыгрывался свесившийся язык однокамушкина. НО, злой админ, по навету профессора кислых щей срубил и забанил, мол - пропаганда нац.ненависти, вот чудак...