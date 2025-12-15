«Мощный шаг»: Налоговый комитет Рады рекомендовал переименование копейки
Налоговый комитет Верховной рады Украины рекомендовал переименование копейки. Если соответствующий законопроект примут, монета получит название «шаг».
Об этом написал в своем Telegram-канале украинский нардеп Даниил Гетманцев.
Депутат с сарказмом сообщил:
При этом политик с большой помпой назвал переименование копейки «фундаментальной и головокружительной реформой».
Его пост написан на украинском языке, что еще больше подчеркивает нелепость ситуации. Дело в том, что русское слово «шаг» звучит на мове как «крок». Поэтому фраза о том, что «шаг стал кроком», выглядит крайне комично и попахивает «зрадой».
Главным инициатором и сторонником данной «реформы» является глава украинского Нацбанка Андрей Пышный. По его мнению, подобный «ребрендинг» мелочи станет очередным шагом на пути к «десоветизации» страны.
Нередко эту инициативу называют очередным шагом к независимости Украины. Причем одни так иронизируют, другие заявляют совершенно серьезно.
Критики, которые чаще всего представляют финансовый сектор, упрекают «реформаторов» в популизме и небрежном отношении к бюджетным средствам. В качестве альтернативы они предлагают просто полностью отказаться от мелочи и округлить все цены с копейками до гривны. Украинские финансисты резонно замечают, что из-за высокой инфляции на копейки уже давно ничего невозможно купить.
Информация