AFP: США в Берлине потребовали от Киева полного вывода ВСУ из Донбасса
На переговорах по вопросам урегулирования на Украине в Берлине американская сторона, по данным источников, выдвинула Киеву жесткое требование – полный вывод ВСУ из Донбасса.
По словам собеседника агентства, именно этот пункт стал одним из центральных в американском мирном плане. Формулировки звучат так, что у участников переговоров возникло ощущение: Вашингтон в этом вопросе говорит почти теми же словами, что и Москва.
Bloomberg ранее напоминал, что Зеленский не раз называл удержание позиций в Донбассе одной из ключевых границ, за которые он не готов заходить ни при каких условиях.
Первый раунд переговоров, прошедший 14 декабря, затянулся более чем на пять часов. С американской стороны за столом сидят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа. 15 декабря стороны вернулись к обсуждению, начав второй этап переговоров.
Вся эта история разворачивается на фоне заметного напряжения между США и европейскими союзниками Украины. По данным AFP, в Берлине и других столицах опасаются, что Трамп может попытаться продавить собственный сценарий мира и оставить Европу за бортом процесса.
Эти страхи не абстрактные: в тот же день запланирована встреча Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, к которой должны присоединиться лидеры нескольких стран ЕС и генсек НАТО Марк Рютте.
