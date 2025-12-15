AFP: США в Берлине потребовали от Киева полного вывода ВСУ из Донбасса

На переговорах по вопросам урегулирования на Украине в Берлине американская сторона, по данным источников, выдвинула Киеву жесткое требование – полный вывод ВСУ из Донбасса.

По словам собеседника агентства, именно этот пункт стал одним из центральных в американском мирном плане. Формулировки звучат так, что у участников переговоров возникло ощущение: Вашингтон в этом вопросе говорит почти теми же словами, что и Москва.



Bloomberg ранее напоминал, что Зеленский не раз называл удержание позиций в Донбассе одной из ключевых границ, за которые он не готов заходить ни при каких условиях.

Первый раунд переговоров, прошедший 14 декабря, затянулся более чем на пять часов. С американской стороны за столом сидят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа. 15 декабря стороны вернулись к обсуждению, начав второй этап переговоров.

Вся эта история разворачивается на фоне заметного напряжения между США и европейскими союзниками Украины. По данным AFP, в Берлине и других столицах опасаются, что Трамп может попытаться продавить собственный сценарий мира и оставить Европу за бортом процесса.

Эти страхи не абстрактные: в тот же день запланирована встреча Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, к которой должны присоединиться лидеры нескольких стран ЕС и генсек НАТО Марк Рютте.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +9
    Вчера, 17:07
    Нужно было также требовать вывода из Запорожской и Херсонской областей … иначе не сработает. Это по Конституции Наша Земля!
    Дальше придётся требовать вывода из Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и может ещё какой областей. Это тоже Наша Земля!
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Вчера, 18:11
      Охотовед 2
      Сегодня, 17:07
      Нужно было также требовать вывода из Запорожской и Херсонской областей … иначе не сработает. Это по Конституции Наша Земля!
      Дальше придётся требовать вывода из Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и может ещё какой областей. Это тоже Наша Земля!

      hi К Запорожской, Херсонской, Одесской,Николаевской и далее по списку мы ещё придём, тому как жыдо наркофюрер будет затягивать время переговоров, а ВС РФ в СВО-КТО служат лучшими переговорщиками и достигают результатов военным путём.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Вчера, 18:25
        Хорошо, если пленка крутится в обратном направлении. Объясню. Помнится Путин сутками сидел формулируя свои предложения по Минску 1 и 2, а потом пяти-шести часовые переговоры с Порохом, а Европа с США посмеивались.
        Теперь пусть эти западные фигуранты поднапрягут свои тупые мозги. А Россия еще в этот процесс, конкретно и не включалась.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +1
          Вчера, 19:01
          Теренин
          Сегодня, 18:25
          Хорошо, если пленка крутится в обратном направлении. Объясню. Помнится Путин сутками сидел формулируя свои предложения по Минску 1 и 2, а потом пяти-шести часовые переговоры с Порохом, а Европа с США посмеивались.
          Теперь пусть эти западные фигуранты поднапрягут свои тупые мозги. А Россия еще в этот процесс, конкретно и не включалась.

          hi Не сглазить бы российских дипломатов, но они проделали большую работу, добиваясь выходу из войны матрасников, что уже и происходит с переводом стрелок на гейропу, чтобы она оплачивала вооружения и весь банкет.
          Агония режима жыдо наркофюрера и хунты уже началась, что заметно по ходу переговоров.
          В Москву неделей ранее привозили четыре секретных пакета, нельзя исключить, что по личной договорённости между Кремлём и Фашингтоном аналогично Пакту Молотова-Риббентропа, подписанные лидерами стран.
          Нынче все встречи матрасников, гейропы и бандеровцев проходят в обсуждении мира от Фашингтона, чего ранее невозможно было представить, а Кремль ещё даже не обсуждал своих условий и требований, как Победитель в лице ВС РФ в СВО.
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +1
            Вчера, 22:57
            Цитата: ZovSailor
            В Москву неделей ранее привозили четыре секретных пакета, нельзя исключить, что по личной договорённости между Кремлём и Фашингтоном аналогично Пакту Молотова-Риббентропа, подписанные лидерами стран.

            Да. yes Полагаю, что Россия обещала США совместную разработку углеволородов и т.п. ресурсов на освобожденной территории. Иначе матрасники вообще ничего не получат.
    2. ruha ruhov Звание
      ruha ruhov
      +1
      Вчера, 18:30
      Они опять нас хотят переиграть. Предложив Донбас , который и так уже взят в обмен остальных областей. А 404 будет ломаться типа мы могли бы обратно все отбить .
  2. HAM Звание
    HAM
    +6
    Вчера, 17:19
    Классная должность--зять Дональда Трампа..никак не меньше госсекретаря. good
    1. МятныйПряник Звание
      МятныйПряник
      -1
      Вчера, 17:44
      Песков всех уделывает в этом плане. У него есть просто усы и сказать на камеры что нибудь в духе "Я ничего не знаю, но когда узнаю, то скажу, а может не скажу". Лучшая работа в мире. laughing
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +1
      Вчера, 17:46
      Вот интересно когда янкесам надоест телепать эту баланду? Переиграть хутор в игре в дурку могут только евреи, и то не точно.... Янки сворачивайтесь, мы сами разберемся с этой тупиковой ветвью человечества.... negative
      1. Aken Звание
        Aken
        -1
        Вчера, 17:48
        Они и сворачиваются. У них нарисовались дела поважнее.
  3. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +3
    Вчера, 17:24
    Зеленский на фотке как бы извиняется: "Деда, я всё понимаю, ты хочешь на Рождество под ёлку Нобелевку, которой можно "перебить" слушание дела Эпштейна! Но ты и меня пойми, я своим свидомитам ТАК "градус перемоги" поднял, что они же меня НЕ поймут, они же меня сразу на первый штакетник, первый трезубец одним моим хитрым местом насадят, даже до аэропорта Бен-Гуриона НЕ успею долететь!!!".
  4. Vulpes Звание
    Vulpes
    -1
    Вчера, 17:26
    Американцы ещё не поняли с кем именно они связались.
    1. Пионер1984 Звание
      Пионер1984
      -1
      Вчера, 17:38
      Так они как близнецы братья.Что в США что в свинорейхе рулят "богоизбранные".И у нас "рулили",при чём не так уж и давно.
  5. Третий район Звание
    Третий район
    +1
    Вчера, 17:57
    американская сторона, по данным источников, выдвинула Киеву жесткое требование – полный вывод ВСУ из Донбасса.

    Нам огласили только требования к окраине. Требования к России , уйти с запорожской АЭС и ряда освобождённых территорий .
  6. Петр Яковлев Звание
    Петр Яковлев
    0
    Вчера, 20:05
    Кстати насчет "зятька" и "семейного подряда" у Трампа: Джаред Кушнер - Старший советник Президента США ещё с первого срока президентства Трампа (!) . С кабинетом в Белом доме недалеко от Овального... Это один из немногих адекватных советников, кому Трамп доверяет..
    Как и старому другу - Степану Витькову
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Вчера, 21:21
      Цитата: Петр Яковлев
      С кабинетом в Белом доме недалеко от Овального...

      Орального... Билл переименовал а Донни там орёт. feel