Франция создала «революционный» гидролокатор 76Nano против подлодок ВМФ РФ

Французская компания Thales описывает как «революционный» созданный ею на базе ИИ гидролокатор 76Nano. Новое изделие было разработано всего за 9 месяцев в рамках реализации программы «Атлантический бастион». Это проект Минобороны Британии, предусматривающий формирование в Северной Атлантике «заслона» против подлодок ВМФ РФ из «гибридных» сил, сочетающих безэкипажные аппараты с боевыми кораблями и авиацией.

По словам Thales, 76Nano «устанавливает новый стандарт манёвренности, инноваций и оперативного совершенства». Благодаря модульной конструкции и компактности он может быть установлен на борту широкого спектра подводных беспилотников и систем наблюдения за морским дном, а не только крупных кораблей.



Кроме того, Thales поясняет, что помимо обнаружения подлодок, новый гидролокатор также сможет картографировать морское дно, собирать акустические данные и передавать сообщения под водой с низким риском обнаружения:

76Nano – это эталонная инновация. Это наглядная демонстрация того, чего можно достичь благодаря изобретательности и сотрудничеству в условиях сжатых сроков.

Конкретные ТТХ нового изделия разработчик планирует раскрыть в ближайшее время в рамках официальной презентации.
  1. VOENOBOZ Звание
    VOENOBOZ
    +1
    Вчера, 18:36
    А торпеды как были так и будут быстрее караблей. 🤪
    1. tatarin1972 Звание
      tatarin1972
      +1
      Вчера, 19:05
      Была на вооружении ВМФ СССР АПЛ проекта 705 " Лира" , со скоростью подводного хода свыше 40 узлов. Так вот лодки этого проекта могли уходить от торпед.
    2. SSR Звание
      SSR
      -1
      Вчера, 19:08
      Цитата: VOENOBOZ
      А торпеды как были так и будут быстрее караблей. 🤪

      Возможно пока они будут искать в океане подлодки, сверху прилетят "Грецкие орехи".
      И всё.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Вчера, 18:39
    Новая волна самохвальства и опять у них везде ИИ...
    Возможно у них получилось создать, изготовить, высоко эффективную технику, использую технологии, которые есть уже сегодня... при чем здесь ИИ?
    Мощный, высокопроизводительный вычислительные плюс комплект различных датчиков... все хорошо, но не более того.
  3. Phoenix Point Звание
    Phoenix Point
    0
    Вчера, 18:40
    Сделано на основе устаревшей Sonar 2076. Если используются нейросеть, значит жрет ЭЭ как не в себя. В чем инновационность? Уменьшили древний гидролокатор, запихнули тупой бот внутрь и... Очень специфическая вещь, например для организации диверсий.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Вчера, 18:53
      Ну, Sonar 2076 - это ГАК, в который много чего напихано, а этот судя по тому, что его можно устанавливать даже на БЭК - совсем небольшой по размерам.
  4. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Вчера, 18:44
    СБУ заявило о подрыве ДЭПЛ проекта 636 «Варшавянка», находившейся в порту Новороссийска. Судя по видео, взрыв происходит у пирса прямо возле стоянки подводной лодки. Противник утверждает, что применял подводный БЭК Sub Sea Baby СБУ.
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +2
      Вчера, 20:24
      Цитата: кокосов тима
      СБУ заявило о подрыве ДЭПЛ проекта 636 «Варшавянка»,

      В телеге на ВО видео
  5. Lako Звание
    Lako
    0
    Вчера, 18:48
    Не помню, где это я читал. У Черкашина что ли. Матрасники тестировали, какую то, новейшую буксируемую ГАС. Так во время её испытаний, кабель от неё, намотала на винты советская подводная лодка. laughing
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +4
      Вчера, 18:56
      Цитата: Lako
      Матрасники тестировали, какую то, новейшую буксируемую ГАС. Так во время её испытаний, кабель от неё, намотала на винты советская подводная лодка.

      Это реальный случай и там все было много хуже.
      Буксируемое полотно этой новейшей ГАС было жутко секретным. А наша ПЛА, когда намотала его на винт, вынуждена была всплыть. Сказать, что американцы офонарели - не сказать ничего. Советская ПЛА - советская территория, и лезть туда никак невозможно. Но и отдать красным суперсекретную ГАС тоже нельзя! В общем, дошли до того, что, судя по маневрам, решили таранить нашу ПЛА, чтобы подрубить ей корму, а потом списать на "неизбежные на море случайности". И тут...
      И тут, со словами "а ну, кто тут маленьких обижает?" всплывает вторая советская ПЛА. С открытыми крышками торпедных аппаратов. Американцы намек поняли...
      1. Удав КАА Звание
        Удав КАА
        +2
        Вчера, 20:36
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Это реальный случай и там все было много хуже.

        По сути инцидент мог перерасти в БД с развитием ситуации до ТМВ.
        ПЛА К-324 (к-р к2р Терёхин В.А., 31 ДиПЛ 1 Фл ПЛА, КСФ) находилась на БС, в районе Саргасова моря, в морском полигоне ВМС США следила за кораблями US Navi, выполняющими задачи БП. Писали шумы, выявляли тактические приемы и т.п.
        31 октября 1983 года, вела слежение за амер. фрегатом USS McCloy (FF-1038), к-рый проводил испытание секретной ГПБА системы TASS, вытравленной у него по корме.
        Терехин, пересекая след американца по корме, намотал на винт кабель-трос ГПБА. Винт застопорился, нагрузка на турбину зашкалила, сработала АЗ реактора (решетка упала) лодка потеряла ход. Пришлось всплывать. Американец выбрал остатки антенны и ушел в базу. БПА обнаружила К-324 в НП, в полигоне БП ! Стало понятно, кто стал причиной "обрыва ГПБА". К лодке вышли два американских ЭМ (DD 969 "Петерсон" и DD 982 "Николсон") с задачей не допустит утечки секретного изделия к русским. Ради решения поставленной задачи, амы пошли на грубейшее нарушение Соглашения 1972 г между СССР-США по предупреждению инцидентов на море (не приближаться ближе 20 кбт, не наводить оружие, не проводить опасное маневрирование и т.п). Американцы резали курс К-324 по корме в 10-20м, открыто готовили абордажную партию, глушили связь. В помощь НК прибыла ПЛА "Филадельфия", которая тоже шерстила кормовые КУ нашей лодки. Такая карусель была 10(!) суток., пока не подошли спасатель "Алдан" и РЗК "Находка". АМериканцам удалось обрезать большую часть кабель-троса ГПБА TASS. "Алдан" на буксире отвел лодку в Гавану, где она встала в док и освободилась от кабель-троса, который самолетом отправили в СССР. Чтобы предотвратить захват корабля, в торпедном отсеке с гранатой сидел Зам, периодически меняясь с минером. У всех прибавилось седых волос. КЭП не дрогнул. Показал себя настоящим КОМАНДИРОМ-ПОДВОДНИКОМ.
        Как-то так рассказывали. В это время я уже учился в Москве.
  6. lukash66 Звание
    lukash66
    +2
    Вчера, 19:24
    А зачем куда то в Атлантику плыть нашим подлодуам, они и от пирса могут отстреляться.
  7. koramax81 Звание
    koramax81
    0
    Вчера, 20:29
    "новый стандарт манёвренности, инноваций и оперативного совершенства"
    Как красиво звучит....
  8. nordscout Звание
    nordscout
    -1
    Вчера, 20:42
    Сие "вундерваффе" хорошо забытое "старое", которое "засунули" в новую оболочку и пытаются "пропиарить".... Для пущей "важности" "прикрутили," к данному "новому проекту", модный, нынче, от унитаза до взрывателя ТЯО - ИИ и, вот тебе "чудо - оружие", во всей его красе... Выглядет, сие, устрашающе, модно и интригующе... Вот бы ещё ТТХ... обнародовали.... Сколько этих "хитро - выделанных" ГАС - было "понатыкано" вокруг Кольского полуострова, однако, выходили в Атлантику с завидной регулярностью и периодическим привозом, НА РОДИНУ, ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ "супостатовских" "вундерваффе" - в виде донных, дрейфующих, самоходных ГАС...И с "76Nano" будет также...
