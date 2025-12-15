Камбоджа обвинила Таиланд в использовании боевого токсичного газа

1 302 8
Камбоджа обвинила Таиланд в использовании боевого токсичного газа

История на камбоджийско-таиландской границе получила резкий и тревожный поворот. В Пномпене заявили: Таиланд якобы применил боевой токсичный газ, распыляя его с беспилотников. Обвинение озвучило министерство национальной обороны Камбоджи, сообщение появилось в официальных каналах ведомства и сразу вызвало резонанс.

По версии камбоджийских властей, 15 декабря тайские военные задействовали дроны над жилыми районами провинции Поусат. Под удар, как утверждается, попали деревни Сангкум Тмей и Эк Пхап в уезде Тхма Да, а также окрестности храма Та Крабей. В Пномпене говорят прямо: если это подтвердится, речь идет о грубом нарушении международного гуманитарного права.



Ранее Камбоджа уже заявляла о распылении боевых токсичных веществ в приграничной провинции Бантеймеантьей. Тогда информацию передали международным структурам, включая Организацию по запрещению химического оружия.

В ОЗХО подтвердили, что в курсе обвинений, но дали понять: без официального запроса от государства запустить полноценную проверку невозможно.

Все это происходит на фоне очередного витка вооруженного противостояния. Бои на границе возобновились 7 декабря, и стороны практически синхронно обвиняют друг друга в срыве перемирия и ударах не только по военным, но и по гражданским объектам.

Таиланд сообщает о 25 погибших военнослужащих и десятках раненых. Камбоджа говорит о 15 погибших мирных жителях и более чем 70 пострадавших. За сухими цифрами – человеческие судьбы: свыше 400 тысяч человек по обе стороны границы были вынуждены покинуть свои дома.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Вчера, 18:04
    ❝Камбоджа обвинила Таиланд в использовании боевого токсичного газа ❞ —

    — Тут уже Трампом не обойтись, надо Грету Тунберг приглашать ...
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Вчера, 18:18
      Камбоджа обвинила Таиланд в использовании боевого токсичного газа
      Даже на ВО я убедился, что военном противостоянии информационная война занимает далеко не последнее место.
      Вон как, в соседних темах информационно раскачивают контрнакаты ВСУшников под Купянском. Мол, все пропало... в нашем ГШ все не так, как нужно... am
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        0
        Вчера, 18:32
        Каждый мнит себя стратегом, видя бой издалека. И что самое интересное - к военному делу не имеющих никакого отношения.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Вчера, 18:39
          Цитата: Товарищ Берия
          Каждый мнит себя стратегом, видя бой издалека. И что самое интересное - к военному делу не имеющих никакого отношения.

          В инфо-войне, даже по военной теме, не важно иметь отношение к военному делу. Военный спецов вообще мало. Важно создать негативный, либо позитивный настрой обычного гражданского электората. Именно этот контингент формирует нужное манипуляторам настрой общества на выбор нужной власти.
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Вчера, 18:29
    Донни Писдилович (от peace deal - мирное соглашение), это фиаско, братан. laughing

    Нобелевка за мир тает в дымке, как уходящий за горизонт корабль.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Вчера, 18:39
      ❝ Нобелевка за мир тает в дымке, как уходящий за горизонт корабль ❞ —
  3. seamen2 Звание
    seamen2
    0
    Вчера, 18:32
    А закончится ничем для камбоджийцев. Международное право закончилось, теперь *прав тот у кого больше прав*.
    17 июля 2025
    Министерство обороны РФ заявило о более чем 500 случаях применения химических веществ со стороны ВСУ и обвинило западные страны в пособничестве. Ведомство представило новые доказательства, включая документы, химические пробы и спутниковые данные. Москва требует реакции от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Однако Организация игнорирует обращения и действует избирательно.

    Российская сторона в очередной раз обвинила Украину и ее западных партнеров в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. С подробным докладом выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.


    По его словам, только в рамках специальной военной операции зафиксировано свыше 500 эпизодов применения химических веществ, в том числе хлорацетофенона (CS), хлорциана, синильной кислоты и психотропных соединений. эти вещества относятся к спискам, регулируемым международной Конвенцией, и их боевое применение запрещено.
    akh.online/news/breaking/2025-07-17/rossiya-obvinila-ukrainu-v-ispolzovanii-himoruzhiya-i-potrebovala-reaktsii-ot-ozho-481928?ysclid=mj7b5kihsl13324148
  4. wku
    wku
    -2
    Вчера, 18:38
    вообще фиолетовая новость, в чём только не будут друг друга обвинять эти два малозначимых государства, даже в региональном масштабе, хрень какая-то , "как иван иванович поссорился с иваном никифоровичем"(с) Н.В.Гоголь.