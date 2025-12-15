Камбоджа обвинила Таиланд в использовании боевого токсичного газа
История на камбоджийско-таиландской границе получила резкий и тревожный поворот. В Пномпене заявили: Таиланд якобы применил боевой токсичный газ, распыляя его с беспилотников. Обвинение озвучило министерство национальной обороны Камбоджи, сообщение появилось в официальных каналах ведомства и сразу вызвало резонанс.
По версии камбоджийских властей, 15 декабря тайские военные задействовали дроны над жилыми районами провинции Поусат. Под удар, как утверждается, попали деревни Сангкум Тмей и Эк Пхап в уезде Тхма Да, а также окрестности храма Та Крабей. В Пномпене говорят прямо: если это подтвердится, речь идет о грубом нарушении международного гуманитарного права.
Ранее Камбоджа уже заявляла о распылении боевых токсичных веществ в приграничной провинции Бантеймеантьей. Тогда информацию передали международным структурам, включая Организацию по запрещению химического оружия.
В ОЗХО подтвердили, что в курсе обвинений, но дали понять: без официального запроса от государства запустить полноценную проверку невозможно.
Все это происходит на фоне очередного витка вооруженного противостояния. Бои на границе возобновились 7 декабря, и стороны практически синхронно обвиняют друг друга в срыве перемирия и ударах не только по военным, но и по гражданским объектам.
Таиланд сообщает о 25 погибших военнослужащих и десятках раненых. Камбоджа говорит о 15 погибших мирных жителях и более чем 70 пострадавших. За сухими цифрами – человеческие судьбы: свыше 400 тысяч человек по обе стороны границы были вынуждены покинуть свои дома.
