Производящая свои собственные САУ Archer Швеция нацелилась на южнокорейские К9

Швеция, являющаяся одной из стран с собственным военным производством, нацелилась на южнокорейские самоходные артиллерийские установки К9 Thunder. Как заявляют в Минобороны страны, стоящие на вооружении шведской армии САУ Archer не по всем параметрам подходят для ведения боевых действий.

Шведская армия рассматривает вариант закупки двух дивизионных комплектов южнокорейских 155-мм САУ К9 Thunder, хотя основной артиллерийской системой на ее вооружении является САУ Archer, производимая внутри страны. Все дело в том, что шведская самоходная гаубица выпускается на колесном шасси, а погода в этой северной стране не сильно благоволит колесной технике. В общем, шведы решили, что им нужна еще одна САУ, но уже на гусеничном ходу.



Выбор пал на южнокорейскую 155-мм САУ К9 Thunder, признанную одной из лучших гаубиц последнего времени. Тем более, что все соседи Швеции — Финляндия, Норвегия, Эстония и Польша — уже закупили корейские САУ и весьма ими довольны. Согласно публикациям шведской прессы, Минобороны страны планирует заключить соглашение на поставку примерно 40 единиц К9 Thunder в дополнение к САУ Archer. Применять корейские гаубицы планируется в местах, где нет «хороших дорог».

Оценки шведской армии выявили ограничения для действий Archer в условиях сильного снегопада и пересеченной местности. Поэтому заявлена необходимость в «гусеничных гаубицах» для дополнения существующих возможностей.


Пока все на уровне предварительных заявлений, но, судя по всему, шведы серьезно нацелились на южнокорейские САУ.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 18:07
    Не знаю ,а где найти в Скандинавии плохие дороги?Плохие дороги надо ещё построить . wassat
    1. ian Звание
      ian
      +1
      Вчера, 18:58
      Ну так не о скандинавии идет речь...
      Вся Европа уже нацелилась применять свою технику "где нет хороших дорог"... feel
  2. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +1
    Вчера, 18:11
    Это "Эрчер"-то плохо по снегу едет? Шасси же, вроде, полноприводное, клиренс 450 мм. Двигатель в 330 лошадок.

    Смотрю на фото ниже. Нууу... может быть... да... "бегемот", всё-таки, 30 тонн...

    Шут их поймёт, свеев. Им ВИДНЕЕ.
    1. Альф Звание
      Альф
      0
      Вчера, 19:36
      Цитата: Denis_999
      Это "Эрчер"-то плохо по снегу едет? Шасси же, вроде, полноприводное, клиренс 450 мм. Двигатель в 330 лошадок.

      Но пиковое давление на грунт еще никто не отменял..
      И там еще дополнение-"планируется в местах, где нет «хороших дорог».и пересеченной местности "
      Фото для примера. Хоть БТР и не свейский, но суть-то та же.