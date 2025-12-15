Производящая свои собственные САУ Archer Швеция нацелилась на южнокорейские К9
Швеция, являющаяся одной из стран с собственным военным производством, нацелилась на южнокорейские самоходные артиллерийские установки К9 Thunder. Как заявляют в Минобороны страны, стоящие на вооружении шведской армии САУ Archer не по всем параметрам подходят для ведения боевых действий.
Шведская армия рассматривает вариант закупки двух дивизионных комплектов южнокорейских 155-мм САУ К9 Thunder, хотя основной артиллерийской системой на ее вооружении является САУ Archer, производимая внутри страны. Все дело в том, что шведская самоходная гаубица выпускается на колесном шасси, а погода в этой северной стране не сильно благоволит колесной технике. В общем, шведы решили, что им нужна еще одна САУ, но уже на гусеничном ходу.
Выбор пал на южнокорейскую 155-мм САУ К9 Thunder, признанную одной из лучших гаубиц последнего времени. Тем более, что все соседи Швеции — Финляндия, Норвегия, Эстония и Польша — уже закупили корейские САУ и весьма ими довольны. Согласно публикациям шведской прессы, Минобороны страны планирует заключить соглашение на поставку примерно 40 единиц К9 Thunder в дополнение к САУ Archer. Применять корейские гаубицы планируется в местах, где нет «хороших дорог».
Пока все на уровне предварительных заявлений, но, судя по всему, шведы серьезно нацелились на южнокорейские САУ.
